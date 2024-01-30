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Palo Alto Networks Prisma Cloud Prisma Access ранее Twistlock

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 2
22.12.2021 Андрей Янкин -

Что ждет DevSecOps, защиту облаков и киберразведку в ближайшие годы

 1
11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 1
04.06.2020 «Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps 1
13.02.2020 Росбанк повысил защиту инфраструктуры приложений с помощью Prisma Cloud 1
23.09.2019 Citrix интегрировала решения SD-WAN с продуктами Palo Alto Networks 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Palo Alto Networks и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1376 4
Palo Alto Networks 192 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5537 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1288 2
HashiCorp 14 1
МегаФон 10529 1
Cisco Systems 5332 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 307 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2900 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1700 1
Fortinet 439 1
Citrix Systems 863 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 479 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 576 1
ФОРС - Центр разработки 698 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1416 1
Prisma - Нейронные сети 41 1
R-Vision - Р-Вижн 256 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 157 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1678 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 271 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5454 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23984 5
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 403 5
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 813 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34063 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3025 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17845 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6392 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10079 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12003 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 749 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1320 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21304 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4115 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12624 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 277 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1545 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11998 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 871 2
DevOps - Development и Operations 1187 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8521 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4939 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24929 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 310 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7872 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 917 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4317 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3119 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 962 2
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 212 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12972 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1385 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 553 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 410 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3111 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13588 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 618 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 238 1
Инфосистемы Джет - JCSF - Jet Container Security Framework 4 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5581 3
Red Hat OpenShift 141 2
Palo Alto Networks - Palo Alto VM 1 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 40 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 30 1
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 1
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE SOAR - BI.ZONE IRP - BI.ZONE Incident Response Plan - BI.ZONE DFIR - BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 27 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 53 1
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center - Security Vision SIEM 17 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management - Security Vision NG SGRC - Security Vision Next Generation Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 29 1
Kubernetes Helm - менеджер пакетов 18 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 44 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 92 1
UserGate MC - UserGate Management Center 26 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 56 1
Kaspersky Security for Internet Gateway 4 1
МегаФон Security Awareness 6 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  25 1
SUSE Rancher 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 26 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 47 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 80 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 26 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 48 1
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance - Bi.Zone Digital Risk Protection 47 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 85 1
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 11 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 44 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Сбер - BI.Zone Mobile Security 2 1
UserGate SUMMA 47 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 23 1
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 24 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 1
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 9 1
Дитенкова Анастасия 1 1
Aras Chalan - Арас Чалан 2 1
Geller Adam - Геллер Адам 1 1
Краснов Александр 90 1
Иванов Михаил 116 1
Янкин Андрей 48 1
Ключников Дмитрий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 773 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52786 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8409 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26893 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6422 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2095 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3523 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56840 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11620 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15769 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4770 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5948 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8685 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3045 1
Аудит - аудиторский услуги 3347 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3099 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1883 1
Философия - Philosophy 524 1
Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 21 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11262 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7658 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 443 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3914 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5677 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 607 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 443 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6085 1
Киберучения 132 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 1
IDC - International Data Corporation 4966 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8500 2
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 176 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 78 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 142 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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