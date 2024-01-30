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Kaspersky Security for Internet Gateway

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
13.05.2011 Банк «Кольцо Урала» выбрал защиту «Лаборатории Касперского» 1
04.03.2010 «Лаборатория Касперского» защитила от вирусов и спама «Эй-И-Эс Ривнээнерго» 1
24.11.2009 «Лаборатория Касперского» защитила Министерство труда и соцзащиты Беларуси от угроз ИБ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Kaspersky Security for Internet Gateway и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5555 5
Koss 39 1
А-Реал Консалтинг 5 1
МегаФон 10542 1
Cisco Systems 5340 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 307 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1296 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1710 1
Fortinet 444 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 113 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 484 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 578 1
Рексофт - Reksoft 485 1
R-Vision - Р-Вижн 256 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 157 1
Palo Alto Networks 198 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1686 1
Кольцо Урала КБ 14 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 271 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26449 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14083 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34132 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 972 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2923 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33015 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4512 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 475 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 128 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12015 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22667 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2031 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 408 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1025 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 749 1
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 21 1
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 158 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 491 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 197 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3275 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1623 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5035 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6404 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6247 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17874 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4130 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8066 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 277 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3044 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 764 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3763 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1560 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12024 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15327 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3371 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60706 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6407 1
Kaspersky Internet Security 492 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 71 2
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 1
МегаФон Security Awareness 6 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 26 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 47 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 81 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 26 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 48 1
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance - Bi.Zone Digital Risk Protection 47 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 85 1
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 11 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 44 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
UserGate SUMMA 47 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 23 1
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 24 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 1
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 9 1
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors - BI.Zone Endpoint Security Platfrom 42 1
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 7 1
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 42 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 30 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 20 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 96 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Kaspersky Secure Mobility Management - KSMM - Kaspersky MDM 5 1
Kaspersky GAT - Kaspersky Gamified Assessment Tool - Kaspersky Security Assessment - Kaspersky Application Security Assessment 2 1
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 26 1
R-Vision UEBA - R-Vision User and Entity Behavior Analytics - R-Vision SENSE 9 1
МегаФон SOC - Security Operations Center - МегаФон SIEM - Security Information and Event Management 2 1
Palo Alto Networks - Cortex XDR - Cortex XSOAR - Cortex Xpanse - Cortex XSIAM 8 1
Security Vision CM - Security Vision Compliance Management 3 1
Кучер Анатолий 1 1
Рогожин Александр 2 1
Бедрицкий Вацлав 1 1
Усова Марина 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 163984 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54337 1
Беларусь - Белоруссия 6234 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3302 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52835 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3794 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8695 1
Аудит - аудиторский услуги 3357 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 868 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3102 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3918 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2108 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15795 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 78 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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