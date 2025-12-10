Решение BI.Zone Secure SD-WAN позволяет построить сеть в организациях различного размера и обеспечить безопасность передачи данных между филиалами и домашними офисами. Использование подобной платформы позволяет сократить затраты на развертывание и поддержку безопасного соединения, так как одна платформа может заменить несколько традиционных сетевых устройств. Само устройство подключается к центрам мониторинга, которые круглосуточно следят за инфраструктурой компаний и предотвращают кибератаки. Разработка входит в реестр отечественного ПО и поддерживает отечественные алгоритмы шифрования. В решении используются аппаратные платформы российских производителей, а также есть модели с поддержкой отечественных процессоров.