Решение BI.Zone Secure SD-WAN позволяет  построить сеть в организациях различного размера и обеспечить безопасность передачи данных между филиалами и домашними офисами. Использование подобной платформы позволяет сократить затраты на развертывание и поддержку безопасного соединения, так как одна платформа может заменить несколько традиционных сетевых устройств. Само устройство подключается к центрам мониторинга, которые круглосуточно следят за инфраструктурой компаний и предотвращают кибератаки. Разработка входит в реестр отечественного ПО и поддерживает отечественные алгоритмы шифрования. В решении используются аппаратные платформы российских производителей, а также есть модели с поддержкой отечественных процессоров.

10.12.2025 Bi.Zone запустила бесплатный публичный DNS-сервис на основе Bi.Zone Secure DNS 1
18.11.2025 Обновление Bi.Zone Secure DNS: расширенные аналитические возможности и улучшенная отказоустойчивость 1
10.10.2025 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и Bi.Zone Secure DNS 1
02.10.2025 Подтверждена совместимость BI.Zone Secure DNS с операционными системами «Альт» 1
25.06.2025 Обновление Bi.Zone Secure DNS: новая статистика, переработанная фильтрация и расширенный API 1
15.05.2025 Axoft стал официальным дистрибьютором продуктов Bi.Zone 1
17.04.2025 Решения Bi.Zone вошли в дистрибьюторский портфель ТЕRА 1
15.04.2025 Обновленная Bi.Zone Secure SD-WAN повысит отказоустойчивость распределенной сети  2
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 2
22.11.2024 Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании 2
14.11.2024 Bi.Zone обновила сервис Secure DNS 1
26.09.2024 Получены сертификаты ФСБ России на платформу BI.Zone Secure SD-WAN 2
10.06.2024 Обновление Bi.Zone Secure DNS: повышение прозрачности трафика и управляемости сервиса 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
14.12.2023 Решения Bi.Zone вошли в дистрибьюторский портфель RRC Security 1
11.09.2023 MONT стал официальным дистрибьютором сервисов BI.ZONE 2
03.08.2023 BI.ZONE представила обновленную версию решения класса SD-WAN 2
19.01.2023 МТС разработала альтернативное решение для управления корпоративными сетями – SD-WAN – под ключ 2
31.08.2022 ВСК защищена более чем от 13 тыс. нежелательных ресурсов ежедневно 1
17.06.2021 В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform 1
26.03.2021 BI.Zone представила новое решение класса SD-WAN со встроенными функциями безопасности 1

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 465 20
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 385 2
Softline - Develonica - Девелоника 153 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 306 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 57 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 109 1
GitHub 964 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14230 1
MONT - МОНТ 165 1
МегаФон 9896 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1502 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 170 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 1
R-Vision - Р-Вижн 215 1
Fortinet 405 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 1
Palo Alto Networks 167 1
Cisco Systems 5222 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 189 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 433 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 127 1
Softline - Софтлайн 3262 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 146 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 33 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 1
Softline - Визитек - Visitech 18 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 207 1
Softline - Polymatica - Полиматика 189 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 42 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 7 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 105 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1461 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8174 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12845 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4893 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5264 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73241 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31747 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23043 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57372 11
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 256 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 8
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 672 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4670 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5389 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23176 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13636 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31969 5
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 27 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7631 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2339 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26089 4
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 247 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4778 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34022 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3506 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11561 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 799 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12969 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8730 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4271 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13326 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 144 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13003 2
Remote Access VPN 8 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 428 2
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 10 5
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 40 4
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 62 4
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 30 3
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 3
Сбер - BI.Zone Brand Protection 47 2
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance 23 2
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 33 2
Сбер - BI.Zone CyberEdge 2 2
Сбер - BI.Zone PAM - BI.Zone Privileged Access Management 12 2
Microsoft Windows BitLocker 938 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5183 2
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 19 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 62 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 24 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 365 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Сбер - BI.Zone Mobile Security 2 1
UserGate SUMMA 40 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 1
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 21 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 1
Softline Digital - AiLine ИИ-платформа 6 1
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 8 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 7 1
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 30 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 24 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 17 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 74 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Kaspersky Secure Mobility Management - Kaspersky MDM 4 1
Kaspersky GAT - Kaspersky Gamified Assessment Tool - Kaspersky Security Assessment - Kaspersky Application Security Assessment 2 1
Softline Digital - Proteqta - Протекта 11 1
Sliver 11 1
Левин Константин 38 4
Сахарчук Дмитрий 5 4
Меджлумов Муслим 25 3
Царев Дмитрий 40 2
Князев Евгений 6 1
Ермилова Любовь 6 1
Захаренко Дмитрий 2 1
Замулин Александр 1 1
Парфентьев Артем 5 1
Багин Дмитрий 1 1
Косточкин Андрей 1 1
Хайретдинов Рустэм 89 1
Соловьев Михаил 31 1
Кудрявцев Алексей 39 1
Иванов Антон 89 1
Игнатов Сергей 71 1
Рустамов Рустам 513 1
Россия - РФ - Российская федерация 156864 14
Беларусь - Белоруссия 6025 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51294 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5967 6
Энергетика - Energy - Energetically 5525 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10301 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7356 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55034 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2787 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Аудит - аудиторский услуги 3111 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10745 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2968 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 381 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3187 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5317 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2961 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15123 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3723 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3118 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1711 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6942 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20389 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 226 1
Blacklist - Чёрный список 671 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5859 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11764 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9675 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Gartner - Гартнер 3608 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
