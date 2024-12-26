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Сбер BI.Zone EDR BI.Zone Endpoint Detection and Response BI.Zone Sensors


BI.ZONE EDR фиксирует как попытки обращения к приманке, так и попытки использования учетных записей из приманок для доступа к ресурсам корпоративной сети или аутентификации в домене Active Directory. Это обеспечивает оповещения об атаке. Данные об инциденте появляются в интерфейсе продукта, а также могут быть переданы для дальнейшего реагирования во внешние системы IRP/SOAR/SIEM.


26.12.2024 BI.Zone: две трети хостов уязвимы для кибератак из-за неправильных настроек 1
08.11.2024 Бесплатная утилита Bi.Zone Triage теперь доступна на macOS 1
28.10.2024 В Bi.Zone EDR появились двухфакторная аутентификация и ряд функций, повышающих эффективность мониторинга угроз 1
29.08.2024 BI.Zone: хакеры стали чаще использовать коммерческое ВПО, которое разработчики запретили применять против российских организаций 1
13.08.2024 BI.Zone EDR расширяет возможности по оценке конфигурации безопасности на конечных точках 1
02.08.2024 Bi.Zone EDR и Bi.Zone Compliance Platform совместимы с «Ред ОС» 8 1
25.07.2024 BI.Zone: около 85% фишинговых сообщений приходят в компании под видом финансовых документов и официальных писем от государственных органов 1
13.06.2024 Подтверждена совместимость Bi.Zone EDR и ОС Astra Linux 1
20.05.2024 Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
14.11.2023 Bi.Zone представила бесплатную утилиту для сбора данных и проверки Linux-хостов 2
12.09.2023 Модуль Deception и поддержка macOS: Bi.Zone расширила функциональность Bi.Zone EDR 2
05.06.2023 Angara Security внедрила в свой SOC решение класса EDR от BI.ZONE 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 13
GitHub 814 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 7 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Apple Inc 12100 1
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Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Fortinet 387 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Palo Alto Networks 146 1
Cisco Systems 5114 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Telegram Group 1983 1
Yara - Яра 15 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 9
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 9
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MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 125 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 190 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 92 1
Командная строка - Command Line 371 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 1
Linux OS 9937 10
Microsoft Windows 15657 8
Apple macOS 2059 7
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 23 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
Сбер - BI.Zone Triage 2 2
Сбер - BI.Zone Compliance Platform 13 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Google Android 13994 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 77 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 13 1
Apple iOS 7809 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Kaspersky SD-WAN 15 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 10 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Security Vision Anomaly Detection 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 1
Хеирхабаров Теймур 17 7
Скулкин Олег 37 2
Зиннятуллин Тимур 5 1
Синьков Кирилл 40 1
Рустамов Рустам 412 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 9
Беларусь - Белоруссия 5638 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Казахстан - Республика 5525 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 4
Энергетика - Energy - Energetically 5083 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Аудит - аудиторский услуги 2659 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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