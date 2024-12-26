Сбер BI.Zone EDR BI.Zone Endpoint Detection and Response BI.Zone Sensors
BI.ZONE EDR фиксирует как попытки обращения к приманке, так и попытки использования учетных записей из приманок для доступа к ресурсам корпоративной сети или аутентификации в домене Active Directory. Это обеспечивает оповещения об атаке. Данные об инциденте появляются в интерфейсе продукта, а также могут быть переданы для дальнейшего реагирования во внешние системы IRP/SOAR/SIEM.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Хеирхабаров Теймур 17 7
|Скулкин Олег 37 2
|Зиннятуллин Тимур 5 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 9
|Беларусь - Белоруссия 5638 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
|Казахстан - Республика 5525 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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