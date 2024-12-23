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Парфентьев Артем



23.12.2024 Подтверждена совместимость ИТ-оборудования дистрибьютора TERA с операционной системой «ОСнова» 1
05.08.2024 Продукты «РЕД Софт» будут доступны на базе оборудования от TERA 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Парфентьев Артем и организации, системы, технологии, персоны:

НППКТ 24 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Lenovo Group 2292 1
Huawei 3933 1
Cisco Systems 5114 1
Dell EMC 5027 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
НППКТ - Лира-Р СУБД 6 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 46 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
Белов Олег 5 1
Шор Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Экономический эффект 1067 1
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