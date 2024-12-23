Парфентьев Артем
|23.12.2024
|Подтверждена совместимость ИТ-оборудования дистрибьютора TERA с операционной системой «ОСнова» 1
|05.08.2024
|Продукты «РЕД Софт» будут доступны на базе оборудования от TERA 1
Парфентьев Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|НППКТ 24 1
|Ред Софт - Red Soft 700 1
|IBM - International Business Machines Corp 9441 1
|Lenovo Group 2292 1
|Huawei 3933 1
|Cisco Systems 5114 1
|Dell EMC 5027 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
|Белов Олег 5 1
|Шор Андрей 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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