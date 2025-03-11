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Щербаков Алексей


11.03.2025 Prof-IT Group и Tera приступают к созданию ПАКа для решений «1С» 1
15.08.2024 Prof-IT Group расширяет портфель ИБ-решений в партнерстве с компанией «Нота» 1
30.11.2023 Российские поставщики видеоаналитики не заметили санкций 1
30.11.2023 Операторы связи рвутся на рынок видеонаблюдения 1
15.08.2023 Промышленный интегратор Prof-IT Group и «Dатару» стали партнерами 1
14.10.2021 ПФР по Москве и МО и «Крок» автоматизировали документооборот по проверке заявлений от граждан на новое пособие 1
26.02.2021 Спрос на технику в праздничные дни удвоился по сравнению с прошлым годом 1
03.10.2019 Prof-IT Group получила лицензию ФСБ России на осуществление деятельности в области криптографии 1
12.07.2017 Государственная транспортная лизинговая компания управляет инцидентами безопасности с помощью MaxPatrol SIEM 1
20.03.2015 В Иркутске стартовала кампания «Защити свой бизнес: лицензия на безопасность» 1
01.11.2000 Первым заместителем министра связи Л.Реймана назначен бывший первый заместитель директора СВР А.Щербаков 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Щербаков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 58 3
Ростелеком 9785 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1318 2
Сател 130 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 20 2
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 23 2
Интегра-С Консорциум 13 2
Бевард НПП - Beward 9 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 1
Microsoft Corporation 24703 1
Apple Inc 12170 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Softline - Софтлайн 2868 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1219 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
Крок - Croc 1778 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 117 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12854 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 1
Cisco Systems 5128 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 835 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Honeywell 283 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Hikvision - Хиквижн 58 1
БайтЭрг 58 1
Hikvision - Ezviz 14 1
АйТек ПРО 4 1
HiWatch 11 1
Tiandy Technologies 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2411 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1010 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 41 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5990 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2915 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Междуреченский водоканал МУП 4 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2911 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12765 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4046 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2209 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16226 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9472 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21379 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13925 2
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6236 1
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Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1161 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 662 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2978 1
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БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 638 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1468 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 783 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3894 1
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17165 1
Наушники - Headphones 4046 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 360 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24354 1
Аксессуары 3922 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 717 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 231 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 352 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5280 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 292 1
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 56 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4550 1
DSSL Trassir 24 1
Т1 НОТА Купол 18 1
Яресько Александр 14 2
Долгов Василий 25 2
Ковалев Алексей 16 2
Конокотин Виктор 5 2
Гуцериев Михаил 111 1
Иванова Дагмара 36 1
Филиппов Максим 48 1
Грибов Владимир 31 1
Дворянский Александр 18 1
Рысин Сергей 4 1
Рейман Леонид 1051 1
Киселев Александр 114 1
Павленко Юрий 11 1
Шевцова Ирина 1 1
Дмитриева Зинаида 2 1
Золотарева Екатерина 26 1
Гостев Антон 2 1
Маслиев Антон 2 1
Зиганшин Станислав 2 1
Чечков Григорий 1 1
Ананьева Ольга 2 1
Ларина Юлия 11 1
Парфентьев Артем 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 2
Россия - СФО - Иркутская область 1122 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2969 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1556 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2686 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2517 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7536 1
Россия - СФО - Кемеровская область 910 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1246 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1050 1
Азия - Азиатский регион 5568 1
Германия - Федеративная Республика 12721 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1983 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 854 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 523 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14579 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24335 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4704 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5809 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11039 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 509 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7077 1
Федеральный закон 151-ФЗ - О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях 5 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 303 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Судебная власть - Мировой суд 114 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1015 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8826 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4179 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2951 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 684 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1599 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5456 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3237 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6216 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8648 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 2
IDC - International Data Corporation 4912 1
Markets&Markets Research 112 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 1
Международный женский день - 8 марта 345 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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