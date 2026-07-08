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HiWatch

HiWatch

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2026 Videotronic IPT 2.6 получила 17 модулей видеоаналитики, поддержку PostgreSQL и обновленный Web-клиент 1
27.02.2025 Сквозь стены: видеокамеры научились видеть почти в любых условиях 1
30.11.2023 Российские поставщики видеоаналитики не заметили санкций 1
19.04.2023 diHouse открывает шоурум diHouse Pro 1
22.11.2022 МТС запускает аналитику для облачного видеонаблюдения 1
10.06.2022 Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения 2
10.11.2021 Облачное видеонаблюдение в России растет в 5 раз быстрее рынка в целом 1
22.09.2021 Как выбрать IP-камеру для дачи и следить за своим участком 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 2
22.05.2019 Выбираем IP-камеру для дачи: 7 моделей для наружного видеонаблюдения 2
15.01.2019 «Алмател» запустил Wi-Fi решение для видеонаблюдения 1
23.04.2018 «Ростелеком» предлагает умные решения для видеонаблюдения 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

HiWatch и организации, системы, технологии, персоны:

Hikvision - Хиквижн 70 8
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 83 6
Ростелеком 10878 4
Xiaomi 2196 3
Ivideon - Мобильные видеорешения 76 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15595 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1456 2
Сател 184 2
Yeelight 17 1
Интегра-С Консорциум 18 1
Aqara - Акара.Ру 38 1
Салаватстекло - Уфанет 21 1
Tiandy Technologies 4 1
PolyVision 2 1
Cisco Systems 5353 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 1
IBM - International Business Machines Corp 9681 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 362 1
Sony 6724 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
Honeywell 308 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 1
HID Global - HID Corporation 125 1
Almatel - Алмател - Алма Групп - Alma Group 16 1
Ланит - diHouse - Дихаус 261 1
Hikvision - Ezviz 14 1
Сател - VizorLabs - Визорлабс 26 1
YI Technology - Xiaoyi - Xiaomi Yi 10 1
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 24 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 19 1
Superjob - Суперджоб 832 1
Россети Ленэнерго 1698 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 975 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2836 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 167 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5935 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4585 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24200 9
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2197 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 5
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 613 5
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2394 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13415 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9839 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21878 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6442 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26576 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2227 4
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 381 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1787 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10706 4
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2901 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3880 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5229 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34480 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8455 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12833 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6822 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3425 3
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 473 2
Фотокамеры - Ночная съемка 233 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 727 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10579 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3908 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6447 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6253 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17993 2
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B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1259 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10134 2
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 839 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5037 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25300 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33222 2
DSSL Trassir 39 3
TP-Link TAPO 9 2
Hikvision DS IP-камера видеонаблюдения 2 1
Xiaomi Outdoor Security Camera - Xiaomi Outdoor Bluetooth Speaker 7 1
Google Android 15173 1
Apple iOS 8545 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 304 1
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1701 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6604 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1121 3
Видеокамера - Видеосъёмка 717 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2405 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5713 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10826 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53094 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3962 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12222 1
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Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1639 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1701 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33454 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6141 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7341 1
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 312 2
TAdviser - Центр выбора технологий 460 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8557 2
Markets&Markets Research 113 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 36 1
Мировой рынок видеоаналитики 2 1
ABI Research 236 1
Mordor Intelligence 35 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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