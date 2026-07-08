Индексная книга (каталог) CNews*
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HiWatch
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 15
HiWatch и организации, системы, технологии, персоны:
|Superjob - Суперджоб 832 1
|Россети Ленэнерго 1698 1
|Яресько Александр 18 2
|Чечков Григорий 1 1
|Чиченин Александр 4 1
|Гадалов Александр 9 1
|Щербаков Алексей 16 1
|Пилюгин Игорь 11 1
|Алдошин Олег 41 1
|Сюникаева Марина 4 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 312 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 460 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8557 2
|Markets&Markets Research 113 2
|Smart Ranking - Смарт Ридинг 36 1
|Мировой рынок видеоаналитики 2 1
|ABI Research 236 1
|Mordor Intelligence 35 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.