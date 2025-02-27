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Чиченин Александр
|Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 1
|27.02.2025
|Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60% 1
|18.09.2024
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Александр Чиченин -
Александр Чиченин, ITentika: Видеоаналитика все активнее использует ИИ1
Чиченин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9766 2
|Synesis - Синезис 5 1
|iTentika - Айтентика 17 1
|Сател - VizorLabs - Визорлабс 20 1
|Ivideon - Мобильные видеорешения 55 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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