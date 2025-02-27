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Чиченин Александр



Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 1
27.02.2025 Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60% 1
18.09.2024 Александр Чиченин -

Александр Чиченин, ITentika: Видеоаналитика все активнее использует ИИ

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Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чиченин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9766 2
Synesis - Синезис 5 1
iTentika - Айтентика 17 1
Сател - VizorLabs - Визорлабс 20 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4065 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10013 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2432 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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