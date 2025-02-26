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DSSL Digital Security Systems Lab ДССЛ Первый Цифровые Системы

DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы


26.02.2025 Какие HR-инструменты помогают справиться с дефицитом кадров 1
12.04.2021 Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021 1
01.10.2020 Вебинар о видеоаналитике в энергетической отрасли от DSSL 15 октября 2
16.10.2015 DSSL печатает камеры видеонаблюдения на 3D-принтерах 2
30.08.2011 Club.CNews: Как сравнить IP видеокамеры? 1
04.08.2010 В Геленджике внедряют «Безопасный город» на базе системы видеонаблюдения Trassir 3
01.02.2010 Завтра начинает работу Форум «Технологии безопасности - 2010» 1
08.07.2009 «Сервис Плюс» интегрировал «СуперМаг-УКМ 4.0» и систему видеонаблюдения TRASSIR ActivePOS 1
09.04.2009 13 апреля в Москве откроется выставка MIPS 2009 1
25.06.2008 ПО TRASSIR оснащено модулем распознавания автомобильных номеров 2
24.03.2008 TRASSIR ActiveDome+: новое решение для управления камерами видеонаблюдения 2
14.12.2007 Новое ПО для системы TRASSIR управляет сотнями видеорегистраторов 2
07.09.2007 Видеонаблюдение завтра: "всевидящее око" поумнеет 3
24.08.2007 Заводы компании «Гутовъ» оснащаются видеонаблюдением 2
06.07.2007 DSSL выпустил новый IP-видеосервер 2
28.05.2007 DSSL увеличит эффективность видеомониторинга 2
07.04.2003 DSSL представил систему безопасности с аппаратным сжатием MPEG-4 2
27.12.2002 DSSL представил новое ПО для систем видеонаблюдения Sivineya 2
31.05.2002 Безопасность: использование новейших компьютерных технологий в охранных системах 3
28.05.2002 DSSL внедряет систему видеонаблюдения в компании "РосБизнесКонсалтинг" 2
06.05.2002 Итоги выставки MIPS'2002 1
18.04.2002 Выставка MIPS'2002: день первый 2
17.04.2002 В Москве начала работу выставка MIPS'2002 2

Публикаций - 23, упоминаний - 42

DSSL и организации, системы, технологии, персоны:

Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 3
Siemens AG - Siemens Group 2593 3
Ростелеком 9755 2
Cisco Systems 5125 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 124 2
Sony 6554 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 2
Vocord - Вокорд 183 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 2
JVC Kenwood 416 2
Формула Безопасности 10 2
ААМ Системз - AAM Systems 17 2
Intel Corporation 12223 1
IBM - International Business Machines Corp 9449 1
Информзащита 767 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Honeywell 283 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
БайтЭрг 58 1
Тензор 100 1
Motorola Solutions - Pelco 68 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Аргус-Спектр 14 1
Болид НВП - Bolid 91 1
Теко НПК 430 1
Сервис Плюс 183 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 1
Dedicated Micros 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Альтоника ПК 16 1
КОДОС - Системы безопасности - СоюзСпецАвтоматика НПК 11 1
Vocord Telecom - Вокорд Телеком 20 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 178 1
НЕЛК НПЦ 7 1
Руслан Коммуникейшнз - Ruslan Communications 18 1
Skyros Telecom - СКАЙРОС Телеком 4 1
ЛУИС+ - LUIS+ 10 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
Газпром ПАО 1345 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 1
Volkswagen Group - VW 282 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
КП НПО - Космического приборостроения 3 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
Совкомбанк Совесть 272 1
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 1
Полисервис НПФ 1 1
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 84 1
Равелин 5 1
Vizit 4 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5481 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 637 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
МВД РФ - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 21 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51054 11
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2157 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6984 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 450 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3423 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2204 2
DSSL Trassir 23 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4990 2
Vocord FaceControl 38 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 1
Dahua IMOU 14 1
Vocord NetCam 27 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 20 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 22 1
Dahua HDCVI - Dahua HD-СVI - Стандарт видеонаблюдения 4 1
Dahua EZ-IP 7 1
ITV Face-интеллект 6 1
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Сервис Плюс - СуперМаг 71 1
Vocord Avantpost 9 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple iPhone 6 4862 1
Vocord Phobos - Vocord SET Prisma Phobos 22 1
Ricoh EZ 36 1
Vocord StreamLogic 4 1
JVC S-VHS - Super VHS 19 1
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Южная Корея - Республика 6666 2
Япония 13310 2
Дания - Королевство 1298 2
Европа Восточная 3080 2
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Энергетика - Energy - Energetically 5131 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 609 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4853 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3501 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2768 1
Дача - дачники 832 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1041 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 299 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2958 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1331 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 860 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11262 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 3
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 32 1
MIPS Securika 8 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
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