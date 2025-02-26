DSSL Digital Security Systems Lab ДССЛ Первый Цифровые Системы
DSSL и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Дмитриев Александр 35 1
|Кадейшвили Алексей 15 1
|Титов Сергей 5 1
|Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
|Ткачев Александр 9 1
|Рудоман Александр 1 1
|Геклер Алена 29 1
|Святенко Инна 9 1
|Сурьенков Сергей 1 1
|Бовыкин Сергей 3 1
|Евглевский Андрей 5 1
|Ульянов Иван 3 1
|Зайцев Алексей 11 1
|Олейник Игорь 2 1
|Жилов Валерий 2 1
|Аистов Виктор 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11262 1
|МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342987, в очереди разбора - 766132.
Создано именных указателей - 169709.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.