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Кадейшвили Алексей

СОБЫТИЯ


03.06.2019 Huawei купила российского разработчика систем распознавания лиц 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 1
05.06.2018 «Вокорд» представил новый комплекс контроля дорожного движения MicroCyclops 1
23.03.2018 «Вокорд» представила камеру Vocord NetCam.AI со встроенным распознаванием лиц 1
20.09.2017 Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis 1
05.09.2016 Российская технология распознавания лиц оказалась лучше, чем у Google 1
21.07.2016 «Вокорд» представила новую версию Vocord FaceControl 3D для пунктов пограничного контроля 1
30.06.2016 «Вокорд» переводит системы Vocord FaceControl на нейронно-сетевой алгоритм распознавания лиц 1
03.09.2015 «Вокорд» выводит на рынок новое коробочное решение для мониторинга и записи IP-телефонии 1
26.02.2015 «Вокорд» выводит на рынок новый комплекс контроля дорожного движения Vocord Cyclops 1
06.11.2014 Системы распознавания лиц Vocord FaceControl и Vocord FaceControl 3D функционируют на площадке МГТУ им. Н. Э. Баумана 1
09.04.2014 «Вокорд» выпустила новое решение для противодействия мошенничеству в банковском ритейле 1
28.04.2012 В России разработали необычную систему 3D-распознавания лиц. ВИДЕО 2
28.05.2010 «Вокорд» создал технологию реконструкции 3D-моделей с использованием Nvidia Quadro 1
07.09.2007 Видеонаблюдение завтра: "всевидящее око" поумнеет 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Кадейшвили Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Vocord - Вокорд 185 15
Nvidia Corp 4002 4
Google LLC 12690 2
Ростелеком 10948 2
Huawei 4677 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 2
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 2
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 1
Huawei - Игл софтлаб 2 1
JVC Kenwood 422 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 26 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
SenseTime 7 1
Microsoft Corporation 25775 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9594 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
Sony 6739 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 1
NDC Technologies 42 1
Код Безопасности 812 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Ramax - Рамакс 138 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 1
РВК - Российская венчурная компания 571 6
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 4
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 4
Finnair - Авиакомпания 34 1
Лидер УК 25 1
Аэропорт Норильск имени Николая Урванцева 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
British Airways - British Midland International 127 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Локотех - Локомотивные технологии 70 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Совкомбанк Совесть 279 1
American Airlines 90 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 13
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 10
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 5
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 4
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
Vocord FaceControl 39 9
Vocord NetCam 28 6
Nvidia Jetson 47 3
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 3
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 6 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Vocord DeepVo1 2 2
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 2
Vocord Phobos - Vocord SET Prisma Phobos 22 2
Intel Core Quad 123 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Google FaceNet 6 1
ITV Face-интеллект 7 1
Nvidia Metropolis - аналитическая платформа для работы с видео 2 1
Nvidia GTC 4 1
DSSL Trassir 40 1
Vocord NanoFace 2 1
Vocord StreamLogic 4 1
Vocord ParkingControl 7 1
Vocord Avantpost 9 1
Vocord FaceMatica 5 1
Vocord BankSecure 1 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
ITV SCADA-Интеллект 1 1
ITV Group - АТМ-Интеллект 4 1
Google Android 15244 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Vocord Android SDK 4 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 1
Nvidia Quadro GPU 279 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 1
Кузьмичев Вячеслав 3 2
Зотов Алексей 69 1
Голов Андрей 53 1
Кузьмичев Владимир 2 1
Дубинин Дмитрий 2 1
Ермилова Анастасия 2 1
Евдокимов Игорь 61 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Кадейшвили Любовь 2 1
Генин Олег 1 1
Гонноченко Алексей 8 1
Геклер Алена 30 1
Сурьенков Сергей 1 1
Бовыкин Сергей 3 1
Ханин Александр 51 1
Баров Алексей 31 1
Беров Иван 44 1
Кривозубов Павел 27 1
Сергиенко Дмитрий 35 1
Чурсин Дмитрий 87 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Казахстан - Республика 6048 2
Индонезия - Республика 1058 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 2
Индонезия - Джакарта 56 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5870 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Китай - Шанхай 833 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
США - Флорида 786 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 444 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Спорт - Футбол 776 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 343 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Ведомости 1466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
МГТУ НИИЦ БТ - Научно-исследовательский и испытательный центр биометрической техники имени Н.Э. Баумана 1 1
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 3
CNews Мисс ИТ России 12 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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