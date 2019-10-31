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Vocord Cyclops Вокорд Циклоп Vocord MicroCyclops

СОБЫТИЯ

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31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД 3
05.06.2018 «Вокорд» представил новый комплекс контроля дорожного движения MicroCyclops 2
15.11.2017 «Вокорд» представила мобильный комплекс контроля дорожного движения Vocord Cyclops Portable 2
10.02.2016 Системы автоматического контроля нарушений ПДД Vocord Traffic теперь работают в Чите и Великом Новгороде 1
26.02.2015 «Вокорд» выводит на рынок новый комплекс контроля дорожного движения Vocord Cyclops 2

Публикаций - 6, упоминаний - 13

Vocord Cyclops и организации, системы, технологии, персоны:

Vocord - Вокорд 185 6
СтарЛайн НПО - StarLine 26 1
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 3 1
BaseTracK 3 1
Huawei - Игл софтлаб 2 1
БИС НПК - Бортовые интеллектуальные системы 3 1
Tevian - Технологии видеоанализа 10 1
SenseTime 7 1
Ростелеком 10948 1
Huawei 4677 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
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РВК - Российская венчурная компания 571 3
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 2
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X5 Group - Перекрёсток 640 2
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
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Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 3
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 2
Nvidia Jetson 47 2
Vocord NetCam 28 2
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 1
Vocord Видеоэксперт 7 1
Vocord ParkingControl 7 1
Vocord FaceMatica 5 1
Vocord FaceControl 39 1
Кадейшвили Алексей 16 3
Векилов Тимур 28 1
Кривозубов Павел 27 1
Кузьмичев Владимир 2 1
Кадейшвили Любовь 2 1
Кузьмичев Вячеслав 3 1
Смирнов Федор 5 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
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ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 10 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 1
Up Great - серия технологических конкурсов 10 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
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