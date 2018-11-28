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Vocord Traffic Вокорд Трафик Интеллектуальная система контроля дорожного движения Система автоматического контроля нарушений ПДД

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.11.2018 «Вокорд» интегрировала VOCORD Traffic и весогабаритный контроль грузовиков 1
20.09.2017 Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis 2
06.06.2017 «Вокорд-Трафик» получил новый интерфейс для удаленной настройки 2
05.04.2017 Вся линейка продуктов «Вокорд» включена в Реестр отечественного ПО 1
18.10.2016 «Вокорд» запланировал выход на ряд зарубежных рынков 1
05.08.2016 Система контроля дорожного движения «Вокорд-Трафик» фиксирует весовые характеристики транспортных средств в Калининградской области 1
26.04.2016 Система «Вокорд-Трафик» обеспечивают безопасность железнодорожных переездов Московской области 2
07.04.2016 «Вокорд» подвел итоги работы комплексов фото- и видеофиксации «Вокорд-Трафик» в 2015 г. 2
17.02.2016 Комплекс автоматического контроля нарушений ПДД «Вокорд-Трафик» установлен в Якутске 2
10.02.2016 Системы автоматического контроля нарушений ПДД Vocord Traffic теперь работают в Чите и Великом Новгороде 2
26.02.2015 «Вокорд» выводит на рынок новый комплекс контроля дорожного движения Vocord Cyclops 1
08.07.2014 «Вокорд» оснащает перекрестки города Омск системой Vocord Traffic 1
08.07.2013 «Вокорд» представила систему контроля автомобильных парковок 1
31.07.2008 «Вокорд» представил мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД 1
21.04.2008 Решения «Вокорд» появятся в Германии 1
21.02.2008 Vocord Traffic установлена на стоянке эвакуированных автомобилей 1
11.09.2007 «Вокорд» представил систему видеоконтроля автопарковки 1
07.09.2007 Видеонаблюдение завтра: "всевидящее око" поумнеет 1
07.08.2007 Vocord разрабатывает «стереозрение» для систем биометрии 1
19.04.2007 24 апреля начнется выставка "Охрана, безопасность и противопожарная защита" 1

Публикаций - 21, упоминаний - 27

Vocord Traffic и организации, системы, технологии, персоны:

Vocord - Вокорд 185 20
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
ASSA Abloy 15 1
Аргус-Спектр 19 1
Болид НВП - Bolid 104 1
JVC Kenwood 422 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 1
Формула Безопасности ФПК - Финансово-промышленной корпорация 11 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 26 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Lampertz 16 1
ЛУИС+ - LUIS+ 10 1
ААМ Системз - AAM Systems 46 1
Интегра-С Консорциум 18 1
Кроссмедиа Солюшнз - Аэромобиль - Юнайтед ТелеКом 4 1
SenseTime 7 1
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Huawei 4677 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Sony 6739 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Nvidia Corp 4002 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 1
РВК - Российская венчурная компания 571 5
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 4
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
ГСПТС ГБУ - Государственная служба перемещения транспортных средств 7 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Совкомбанк Совесть 279 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Росгвардия - Охрана Росгвардии ФГУП - НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
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Vocord StreamLogic 4 1
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