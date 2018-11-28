Индексная книга (каталог) CNews*
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Vocord Traffic Вокорд Трафик Интеллектуальная система контроля дорожного движения Система автоматического контроля нарушений ПДД
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 27
Vocord Traffic и организации, системы, технологии, персоны:
|Векилов Тимур 28 7
|Кадейшвили Алексей 16 3
|Геклер Алена 30 1
|Святенко Инна 10 1
|Хитров Михаил 26 1
|Нечипоренко Олег 1 1
|Карабанов Евгений 2 1
|Крахмалев Александр 1 1
|Щипицын Сергей 1 1
|Сурьенков Сергей 1 1
|Бовыкин Сергей 3 1
|Соломанидин Геннадий 4 1
|Куделькин Владимир 3 1
|Ханин Александр 51 1
|Кравченко Константин 101 1
|Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
|Кузьмичев Вячеслав 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.