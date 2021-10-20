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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва

20.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть по продаже автозапчастей Autodoc.ru 1
20.10.2021 НПО «Старлайн» начинает испытания беспилотного грузовика 1
19.10.2021 «Ростелеком»: За три квартала 2021 г. число DDoS-атак на российские компании выросло в 2,5 раза 1
19.10.2021 Москва будет мыть дороги моющим средством Компании ОЗ 1
19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 3
19.10.2021 Число партнеров столичного благотворительного сервиса за год выросло почти в 10 раз 2
18.10.2021 Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год 3
18.10.2021 «Ростех» предложит технологии для цифровизации транспортной и туристических отраслей Венесуэлы 1
18.10.2021 «Перекрёсток» интегрировал «Экспресс-скан» в мобильное приложение торговой сети 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 7
15.10.2021 «Тинькофф» и «Циан» запустили первый в России сервис для дистанционных сделок с недвижимостью 1
15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения 1
15.10.2021 РЖД внедрили технологии Smart Engines для продажи билетов в терминалах самообслуживания 1
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 4
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 1
14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 4
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 7
14.10.2021 ПФР по Москве и МО и «Крок» автоматизировали документооборот по проверке заявлений от граждан на новое пособие 3
14.10.2021 Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев 1
13.10.2021 Столичное ГИБДД получит ИИ для поиска авто с «мертвыми» водителями 1
13.10.2021 Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч 7
13.10.2021 Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц 5
13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту» 2
13.10.2021 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот при выдаче субсидий предпринимателям Москвы через Сбербанк 4
11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО 1
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 1
11.10.2021 Россияне выберут, куда провести мобильную связь 4G 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 2
08.10.2021 «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона 2
08.10.2021 Новейшая версия Android убивает смартфоны Xiaomi. Воскресить их своими силами невозможно 1
08.10.2021 Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором отечественных мониторов Lightcom 2
08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву 2
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO 1
07.10.2021 Началось банкротство создателя российских суперкомпьютеров. Его основатель третий год под арестом 2
07.10.2021 Программа бета-тестирования ОС «Аврора» расширяет географию и переходит на релиз 4.0. 1
07.10.2021 My.Games Venture Capital проинвестировала $3 млн в поддержку игровых студий из СНГ 2
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 1

Публикаций - 17285, упоминаний - 28545

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 1242
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 1165
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 1033
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 927
Microsoft Corporation 10997 792
Yandex - Яндекс 4098 736
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 479
3726 426
Samsung Electronics 5627 375
IBM 3524 373
SAP SE 3207 360
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 356
Apple Inc - Эппл Рус 7669 344
Google LLC 7124 335
Huawei 2723 316
Oracle Corporation 3331 303
Cisco Systems 2035 300
Ростех - Ростехнологии 2230 288
VK - Mail.ru Group 2482 273
Крок 1219 268
Facebook 3764 263
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 255
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 232
Yota - Скартел 623 227
HP Inc. 2893 215
Intel Corporation 4143 209
Ланит ГК 1154 204
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 202
Акадо Телеком - Комкор 605 202
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 199
АФК Система ПАО 990 196
Softline - Софтлайн 1472 191
VMware 1828 187
Nokia Corporation 2404 170
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 169
Ростелеком Связьинвест 692 169
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 162
Скай Линк - Skylink 496 157
Ericsson 846 157
Dell EMC 2382 152
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 810
Почта России ПАО 1570 375
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 353
РЖД - Российские железные дороги 1081 255
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 220
Альфа-Банк 1122 198
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 178
Связной ГК 875 155
Visa International 1343 154
X5 Group - Пятерочка 559 151
X5 Group 599 145
Евросеть 882 139
УЭК - Универсальная электронная карта 512 133
Газпромбанк - ГПБ 692 122
ПСБ - Промсвязьбанк 613 117
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 113
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 113
ВТБ24 583 112
Яндекс.Такси 271 110
Аэрофлот 492 107
Открытие ФК 538 102
РВК - Российская венчурная компания 476 98
Уралсиб Банк 389 97
ВТБ Банк Москвы 371 95
Qiwi 783 92
HeadHunter Group - HH Group 336 88
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 88
Роснефть НК 367 84
Газпром нефть 380 81
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 81
Газпром ПАО 518 80
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 78
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 78
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 72
МКБ - Московский кредитный банк 268 66
Магнит - Сеть магазинов 269 61
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 61
AliExpress 275 60
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 60
Ингосстрах СПАО 210 56
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 1065
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 765
Правительство Москвы 649 460
Правительство РФ 2198 368
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 365
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 364
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 344
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 332
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 282
Президент Российской Федерации 1439 276
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 276
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 272
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 270
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 262
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 253
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 243
Федеральное казначейство России 766 222
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 200
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 198
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 192
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 186
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 175
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 170
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 169
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 150
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 140
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 138
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 130
Счётная палата РФ 459 129
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 120
Арбитражный суд города Москвы 339 110
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 107
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 105
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 102
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 102
Роснано 456 102
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 97
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 94
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 92
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 91
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 79
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 50
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 48
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 43
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 39
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 38
Руссофт - Russoft 250 36
АРБ - Ассоциация российских банков 81 29
Единая Россия - Политическая партия 171 28
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 25
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 25
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 21
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 20
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 13
TIA - Telecommunications Industry Association 49 11
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 11
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 10
Linux Foundation 157 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 10
ЛДПР 68 9
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 9
АФТ - Ассоциация Финтех 76 9
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 9
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 8
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 8
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 8
4CIO 12 8
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 7
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 7
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 7
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 7
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 5
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 5
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 1515
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 652
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 650
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 544
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 514
3G - Стандарт мобильной связи 3699 508
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 391
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 328
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 328
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 282
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 278
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 235
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 204
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 195
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 187
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 187
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 177
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 176
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 172
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 171
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 167
Big Data - Большие данные 1136 167
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 165
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 164
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 161
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 158
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 152
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 144
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 144
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 142
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 137
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 134
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 132
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 132
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 127
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 125
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 120
ИТ-аутсорсинг 669 118
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 116
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 112
Google Android 10750 634
Apple iOS 5741 438
Microsoft Windows 10 6602 283
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 247
Linux OS 4236 221
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 203
Apple - App Store 2198 203
Google Play - Google Store - Android Market 2515 190
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 184
Apple iPad 3263 156
Microsoft Skype 1459 153
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 135
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 117
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 113
Microsoft Office 1916 112
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 109
Microsoft Azure 1171 105
Java - Язык программирования 1166 102
Google YouTube - Видеохостинг 1702 101
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 88
Яндекс.Маркет 439 81
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 80
Microsoft Windows Phone OS 1472 77
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 75
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 74
Superjob 172 73
Nvidia GeForce GTX 2048 72
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 71
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 71
VK - Mail.ru Одноклассники 848 71
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 71
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 70
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 69
Facebook Instagram - Инстаграм 569 68
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 67
WhatsApp Messenger 654 66
Яндекс.Карты и Транспорт 293 65
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 63
Microsoft SQL Server 789 61
Microsoft Exchange 677 60
Путин Владимир 1820 301
Медведев Дмитрий 1433 260
Ермолаев Артем 340 241
Никифоров Николай 1126 211
Собянин Сергей 211 169
Четвернин Алексей 651 163
Сергунина Наталья 163 142
Щеголев Игорь 676 136
Лысенко Эдуард 209 122
Шадаев Максут 384 113
Рейман Леонид 407 90
Орловский Виктор 229 89
Теличева Наталья 125 82
Фурсин Алексей 100 80
Попов Алексей 310 71
Гуральников Сергей 161 61
Бойко Елена 151 59
Козырев Алексей 270 59
Акимов Максим 167 58
Горбатько Александр 90 57
Мацоцкий Сергей 150 55
Богачев Игорь 172 55
Свердлов Денис 163 55
Айвазов Армен 449 54
Евраев Михаил 222 53
Носков Константин 201 49
Дворкович Аркадий 169 49
Чаркин Евгений 182 48
Дегтев Геннадий 85 47
Прянишников Николай 210 47
Греф Герман 204 46
Натрусов Артем 121 44
Массух Илья 192 43
Гаттаров Руслан 117 43
Мишустин Михаил 302 43
Касперский Евгений 218 41
Албычев Александр 74 41
Прохоров Александр 86 41
Матвеева Татьяна 83 40
Ушацкий Андрей 100 40
Россия - Российская федерация - РФ 57124 8981
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 3935
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 1680
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 1212
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 1186
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 1097
Россия - СФО - Новосибирск 1954 1017
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 787
Россия - ПФО - Казань 1507 782
Россия - ПФО - Самара 1285 633
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 623
Россия - Краснодар 1031 594
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 592
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 573
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 555
Европа 3725 541
Украина 3344 460
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 443
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 432
Германия - Федеративная Республика 3606 424
Казахстан - Республика 2618 421
Россия - Владивосток 864 370
Беларусь - Белоруссия 2079 366
Россия - Сочи 910 366
Россия - Челябинск 768 350
Россия - Красноярск 843 349
Россия - Краснодарский край 913 339
Россия - Воронеж 684 330
Россия - Уфа 640 327
Россия - Пермь 737 324
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Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 51
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Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 36
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 147
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