Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Центральный федеральный округ
Москва
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 17285, упоминаний - 28545
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 301
|Медведев Дмитрий 1433 260
|Ермолаев Артем 340 241
|Никифоров Николай 1126 211
|Собянин Сергей 211 169
|Четвернин Алексей 651 163
|Сергунина Наталья 163 142
|Щеголев Игорь 676 136
|Лысенко Эдуард 209 122
|Шадаев Максут 384 113
|Рейман Леонид 407 90
|Орловский Виктор 229 89
|Теличева Наталья 125 82
|Фурсин Алексей 100 80
|Попов Алексей 310 71
|Гуральников Сергей 161 61
|Бойко Елена 151 59
|Козырев Алексей 270 59
|Акимов Максим 167 58
|Горбатько Александр 90 57
|Мацоцкий Сергей 150 55
|Богачев Игорь 172 55
|Свердлов Денис 163 55
|Айвазов Армен 449 54
|Евраев Михаил 222 53
|Носков Константин 201 49
|Дворкович Аркадий 169 49
|Чаркин Евгений 182 48
|Дегтев Геннадий 85 47
|Прянишников Николай 210 47
|Греф Герман 204 46
|Натрусов Артем 121 44
|Массух Илья 192 43
|Гаттаров Руслан 117 43
|Мишустин Михаил 302 43
|Касперский Евгений 218 41
|Албычев Александр 74 41
|Прохоров Александр 86 41
|Матвеева Татьяна 83 40
|Ушацкий Андрей 100 40
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755772, в очереди разбора - 659462.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755772, в очереди разбора - 659462.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru