Продукты Security Vision включены в Каталог решений Банка технологий Москвы

Компания Security Vision, российский разработчик продуктов автоматизации и роботизации процессов управления информационной безопасностью, сообщила о включении своих продуктов в Каталог решений Банка технологий Москвы.

Банк технологий Москвы – это специализированная площадка, призванная содействовать развитию инновационных технологий и налаживанию связей между разработчиками и Промышленными предприятиями Москвы. Включение продуктов Security Vision в этот каталог подтверждает их востребованность и соответствие высоким требованиям к технологическим решениям, предъявляемым столичным бизнес-сообществом. В Каталоге представлены все решения Security Vision.

«Включение продуктов Security Vision в Каталог решений Банка технологий Москвы подтверждает их практическую ценность и соответствие высоким требованиям столичного бизнеса. Это открывает дополнительные возможности для широкого внедрения наших решений и укрепления киберзащиты предприятий: мы готовы к эффективному взаимодействию с организациями и партнёрами, которым важна надёжность и соответствие современным стандартам информационной безопасности», – отметила коммерческий директор Security Vision Екатерина Черун.

Security Vision продолжит работу по развитию своих продуктов, а также по расширению сотрудничества с организациями, заинтересованными в повышении уровня информационной безопасности.

