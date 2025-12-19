Разделы

Безопасность Цифровизация
|

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Борьба с интернет-угрозами в России давно вышла на на уровень масштабных госинициатив, тем не менее, по итогам 2024 года выяснилось, что сумма ущерба, которую злоумышленники нанесли гражданам, превысила 200 млрд рублей. Как в условиях платформенной экономики обезопасить себя и свой бизнес? Какие схемы обмана сегодня используются в сети? Об этом в видеоподкасте «CNews.Лица» рассказывает Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито».

О чем подкаст

В России началась системная борьба с киберугрозами: теперь граждане через «Госуслуги» смогут установить самозапрет на дистанционное оформление кредитов и SIM-карт, на международные звонки, спам-обзвоны и SMS-рассылки, в банках ввели периоды охлаждения, заработала единая база телефонных мошенников.

Но как противостоять обману в сети в 2025 г., в условиях платформенной экономики — когда человек каждый день взаимодействует с огромным количеством цифровых платформ в самых разных сферах своей жизни: начиная с доставки, такси и заканчивая онлайн-шопингом на маркетплейсами и онлайн-записью к врачу? Как защитить себя и свой бизнес, в видеоподкасте «CNews.Лица» рассказывает Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито».

Посмотреть выпуск можно на следующих платформах:

Или прямо здесь

Анатолий Савчук, «Т1 Сервионика»: ИТ-аутсорсинг — лучшая возможность планировать издержки бизнеса более предсказуемо
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ уже интегрируется практически во все уровни работы с данными в российских СУБД

Институт РАН оштрафовали миллионы за просрочку разработки технологий радиолокации, диагностики и производства чипов

Топ-7 внедрений российских СЭД. Рейтинг CNews Analytics

Начался всероссийский сбой WhatsApp*. Мессенджер замедлили на 80%

Чэнь Цюфань, писатель-фантаст: Фантастика больше не рисует будущее — она помогает в нём разобраться

Беспилотные авто заблокировали движение в Сан-Франциско. Они не смогли проехать перекрестки с неработающими светофорами при отключении электричества

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще