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Самозапрет


05.03.2025 На «Госуслугах» появится цифровая «книга жалоб» 2
05.03.2025 Webbankir: 60% россиян готовы оформить самозапрет на кредиты 1
03.03.2025 За два дня сервисом по самозапрету на кредиты воспользовались почти два миллиона человек 1
03.03.2025 На «Госуслугах» появился антимошеннический сервис самозапретов на кредиты 1
03.03.2025 Электронной услугой по самозапрету на выдачу кредитов можно воспользоваться в цифровых зонах МФЦ Подмосковья 1
03.03.2025 На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы 1
13.02.2025 Дмитрий Григоренко: Правительство одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Самозапрет и организации, системы, технологии, персоны:

Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 226 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3357 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 36 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3862 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5100 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2485 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 635 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 63 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20790 1
Маркировка - Marking 1079 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3937 1
Оповещение и уведомление - Notification 4699 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7714 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3979 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8524 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2978 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7120 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 301 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5335 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12264 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5357 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11159 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11251 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12837 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2181 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 371 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 103 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6771 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5265 5
Минцифры РФ - Госключ 144 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1436 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 722 1
Григоренко Дмитрий 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7526 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1243 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1898 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1540 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1687 1
Россия - УФО - Свердловская область 1526 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 696 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6758 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5477 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 578 2
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 91 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8105 1
Паспорт - Паспортные данные 2529 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 223 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3509 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 155 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 707 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
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