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Дмитрий Григоренко: На портале госуслуг запущен новый сервис «жизненная ситуация» для защиты от мошенников

На портале госуслуг запущен новый сервис «жизненная ситуация» для защиты граждан от интернет-мошенников. Он предназначен как для тех, кто уже столкнулся с мошенниками в сети, так и для пользователей, желающих повысить свою цифровую грамотность и обезопасить себя от взаимодействия с киберпреступниками.

Сервис объединяет сразу комплекс мер защиты, в том числе все доступные на портале госуслуг инструменты противодействия мошенникам, включая самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных SIM-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе. Особое внимание уделено подробным инструкциям, например, что делать, если гражданин сообщил мошенникам пароль, и другим рекомендациям, которые позволят не попасться на схемы злоумышленников. Сервис подскажет, куда обращаться при столкновении с киберпреступниками. В частности, на интерактивной карте гражданин сможет найти ближайшие отделения МФЦ.

В рамках сервиса будет представлен каталог наиболее распространенных схем мошенничества, чтобы оперативно предупреждать пользователей о новых угрозах.

С помощью нового сервиса граждане также смогут проверить уровень своей цифровой грамотности и при необходимости записаться на обучающие курсы по информационной безопасности.

«Для защиты граждан от мошенников мы действуем системно: ужесточаем законодательство, усиливаем контроль за финансовыми операциями. Сервис “жизненная ситуация” стал следующим этапом этой работы. Он создает комплексную систему безопасности, которая не только снижает риски для граждан, но и существенно затрудняет деятельность злоумышленников. Все инструменты противодействия мошенничеству теперь собраны в одном месте, что позволяет оперативно информировать пользователей о доступных способах защиты», – отметил заместитель председателя Правительства России – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

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Цифровизация

Данный сервис создан в рамках планомерной работы Правительства по противодействию мошенничеству. Так, с начала 2025 г. был принят правительственный пакет мер, включающий 30 инициатив по защите граждан от киберпреступников. Поправки в законодательство вводят идентификацию пользователей связи, маркировку звонков, а также запрещают сотрудникам госорганов, банков и операторов связи взаимодействовать с гражданами через мессенджеры. На сегодняшний день Правительство также приступило к регулированию оборота банковских карт, в частности в Государственную Думу был внесен законопроект об уголовной ответственности для дропперов – лиц, предоставляющих свои банковские карты или электронные кошельки для перевода незаконных средств.

Новый сервис «жизненная ситуация» разработан в рамках федерального проекта «Государство для людей». Это инновационный подход к предоставлению государственных услуг. Теперь граждане могут получить целый комплекс связанных услуг в одном месте, быстро и удобно – буквально за несколько кликов. Сервис объединяет все необходимые процедуры для конкретных жизненных обстоятельств, избавляя пользователей от необходимости искать информацию на разных ресурсах и разбираться с оформлением документов.

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