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Цифровая экономика России Федеральный проект Кадры для цифровой экономики Цифровая грамотность Цифровые навыки населения

Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения


18.01.2022 «Мойофис» выпустил обновленное и дополненное пособие по цифровой грамотности для школьников
20.01.2020 Цифровая грамотность
25.12.2019 В России запущен онлайн-сервис по повышению цифровой грамотности
26.07.2019 Российский бизнес примет участие в создании государственной образовательной платформы
06.06.2019 РОЦИТ и Microsoft повысят цифровую грамотность россиян
15.02.2019 Цифровая грамотность россиян резко пошла на спад
21.06.2018 Порядка пяти миллионов россиян повысят свою цифровую грамотность к 2024 году в рамках программы «Цифровая экономика РФ»

Публикаций - 115, упоминаний - 128

Цифровая экономика России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 16
Microsoft Corporation 22497 12
Yandex - Яндекс 5015 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 4
Samsung Electronics 9333 4
Huawei 3222 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 3
Rambler Group - Рамблер ГК 811 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 386 3
Softline - Софтлайн 1870 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
6072 3
Элемент ГК - Elementec 1523 3
Apple Inc 10683 3
Intel Corporation 11262 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
Крок - Croc 1616 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
Нетология - Netology - EdMarket 33 2
S7 TechLab - С7 Техлаб 5 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 1
АТБ Электроника 11 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 279 1
Tele2 Казахстан - Мобайл Телеком Сервис 20 1
Ctrl2Go - Factory5 11 1
Ланит - Консист Бизнес Групп 72 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 1
ФОРС - Центр разработки 390 1
UIPath 46 1
Telegram Group 805 1
Севергрупп Talenttech 40 1
Почта России ПАО 1853 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 8
Газпром ПАО 1008 5
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 75 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
НСПК - Национальная система платежных карт 401 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Мегаполис ТК 152 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Альфа-Банк 1476 1
LEGO 202 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 50 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
QIWI Банк - Киви Банк 82 1
Севергрупп 13 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 1
Maximum Education 3 1
Wildberries - Вайлдберриз 185 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 19
Президент Российской Федерации 3770 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
Правительство РФ 8292 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 5
Совет при президенте Российской Федерации 55 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 144 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Администрация Президента РФ 904 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 4 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 24 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
Центр компетенций для кадров цифровой экономики 2 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Фонд президентских грантов 11 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 71 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 4
Знание - Российское общество 1 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
Талант и успех - Общественный фонд 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 59
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 24
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 16
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 13
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 11
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 9
Мобильное приложение - Mobile app 4966 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 8
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 8
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 8
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 7
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 6
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 5
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 5
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1010 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 16
Новые облачные технологии - МойОфис 381 9
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 63 9
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 4
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 4
Linux OS 7669 4
Microsoft Windows 2000 2856 3
Google Android 11959 3
ByteDance TikTok 141 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Apple iPhone 6 2649 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 2
Kaspersky Internet Security 366 2
Microsoft Office 3247 2
Kaspersky Total Security 32 2
Area9 Lyceum 6 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 57 1
ЭОС Дело СЭД 4365 1
Kaspersky Small Office Security - KSOS - Антивирусная служба 911 - Second Opinion Solution, SOS 18 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 1
SAP S/4HANA Finance 16 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 1
Huawei AppGallery 131 1
Google Chrome - браузер 1270 1
Microsoft Outlook 1241 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 1
LG 75SM99 2832 1
Kaspersky CyberSecurity Awareness 4 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 1
Kaspersky Fraud Prevention 18 1
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 8 1
Роскосмос Цифровая Земля 5 1
Apple Safari - браузер 743 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 1
Путин Владимир 2542 12
Гребенников Сергей 30 7
Чернышенко Дмитрий 320 5
Исанин Антон 9365 3
Мишустин Михаил 376 3
Ганеева Эльза 10 3
Ковнир Евгений 74 3
Сельский Андрей 21 3
Подольский Олег 15 2
Акимов Максим 170 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Трубникова Татьяна 9 2
Сиденко Андрей 11 1
Фальков Валерий 10 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 18 1
Духанина Любовь 4 1
Щербакова Татьяна 13 1
Борилин Вячеслав 18 1
Бигулов Тимур 6 1
Аймалетдинов Тимур 1 1
Мордашов Алексей 36 1
Ляпунов Игорь 65 1
Синицын Артем 6 1
Митюков Андрей 5 1
Данкевич Андрей 4 1
Игнатьев Константин 5 1
Барулин Евгений 1 1
Емельченков Сергей 87 1
Вергелис Мария 3 1
Лапина Надежда 1 1
Комиссаров Дмитрий 192 1
Шингарев Павел 10 1
Хинштейн Александр 68 1
Гришин Дмитрий 185 1
Нуралиев Борис 244 1
Малышев Олег 5 1
Черкасенко Никита 4 1
Песков Дмитрий 79 1
Воробьев Андрей 150 1
Gilster Paul - Гилстер Пол 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 30
Россия - РФ - Российская федерация 108428 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 10
Россия - СФО - Новосибирск 3269 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 4
Казахстан - Республика 4467 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Россия - ЦФО - Тульская область 965 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 3
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Африка - Африканский регион 2928 2
Польша - Республика 1559 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
Румыния 592 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 2
Швеция - Королевство 2072 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Россия - СФО - Кемеровская область 673 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 336 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 593 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 391 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 1
Греция - Греческая Республика 744 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 1
Япония 10069 1
Южная Корея - Республика 4394 1
Нидерланды 2197 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 1
Германия - Бавария - Мюнхен 424 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 60
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 44
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 38
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 31
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 125 10
Юриспруденция 1629 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 6
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 4
Образование в России 460 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Психологическое манипулирование людьми - Социотехнические атаки 367 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 27 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 2
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 22 2
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
Интеллектуальная собственность - Intellectual Property 15 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 72 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
НПА - Нормативный правовой акт 61 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 1
Эргономика 840 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 1
Инвестиции венчурные 850 1
Российская газета 228 2
Комсомольская Правда - газета 58 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 20 1
Rusbase 15 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 1 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований - Аналитический центр 4 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
Kaspersky Цифровой бардак 3 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 5
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 3
Ростелеком - Азбука интернета 23 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 2
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 10 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 3 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 21 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 21 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 29 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
Алгоритмика - Международная школа программирования 20 1
Всероссийский цифровой диктант 15 6
Worldskills - Ворлдскиллс 92 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 14 2
GeekBrains 49 2
Cisco Connect 5 1
WorldSkills DigitalSkills 2 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 26 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
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