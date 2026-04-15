Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения

Курсы цифровой грамотности для всей семьи разработаны в рамках проекта «Яркая кибербезопасность» слым не просто набор правил, а сформировать системное понимание киберугроз и алгоритмов защиты, — сказал Игорь Свиридов, заместитель директора ФГБУ НИИ «Интеграл». — Создание двух качественных курсов цифровой грамотности — это результат кропотливой работы всех участников нашего проекта: экспертизы специалистов «Интеграла», методического сопровождения РГДБ, а также мощного эмоционального рес

ИИ второй год подряд остается самым востребованным цифровым навыком у россиян — исследование «Нетологии» и «Школы 21» етвертого участника опроса необходимости осваивать новые навыки пока не возникало, 19% считают, что цифровые навыки полезны в работе, но не являются критически необходимыми. Среди тех, кто уже

Мировой уровень безопасности: Security Vision подарила ученикам международной школы KIBERone незабываемый праздник цифровой грамотности в КидБурге Компания Security Vision, ведущий разработчик в области кибербезопасности, организовала грандиозное образовательное событие для юных дарований из международной школы цифровой грамотности KIBERone. 21 и 22 марта легендарные площадки детского города профессий КидБург в Санкт-Петербурге превратились в настоящий хаб цифровой защиты, где будущее ИТ встретилось с

Россияне сдают позиции. В стране впервые за семь лет упала цифровая грамотность наличие диплома о высшем образовании совершенно не гарантирует, что у его обладателя будет высокая цифровая грамотность. Индекс цифровой грамотности у имеющих высшее образование составил 71 п.

Новая благотворительная программа поможет старшему поколению сократить цифровой разрыв ают данные Аналитического центра НАФИ, россияне старше 55 лет демонстрируют наиболее низкий уровень цифровой грамотности, при этом 77% из них хотели бы улучшить свои навыки, а 45% чувствуют себ

«МойОфис» и Президентская академия укрепляют партнерство для развития цифровой грамотности и импортозамещения в высшем образовании бразовательных программ — это поможет усилить подготовку специалистов, уверенно владеющих современными цифровыми инструментами. Еще одной важной задачей станет популяризация российского ПО и развитие цифровой грамотности среди студентов и преподавателей. Для достижения этих целей планируется и проведение совместных мероприятий: конференций, круглых столов, семинаров и вебинаров, направленны

МТС: каждая третья татарстанская семья обучает детей цифровой грамотности до покупки смартфона лощадках (31%), а также создавать надежные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию (17%). «Цифровая грамотность – базовый навык, который необходим современному жителю любого возраста.

Жители Удмуртской Республики смогут обучаться цифровым навыкам в «Школе 21» них и надежных партнеров. Мы рады продолжать совместную работу в таком важном направлении, как развитие ИТ-образования. "Школа 21" — это возможность для жителей региона бесплатно получить современные цифровые навыки, ИТ-компетенции и открыть новые перспективы профессионального и личного роста». Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики: «Цифровые технологии являются краеугольным камне

НАФИ: что мотивирует россиян повышать цифровую грамотность ых компетенций россиян с использованием платформы «Цифровой гражданин». Согласно последнему замеру, цифровая грамотность россиян остается высокой (71 п.п.), но не растет третий год подряд. Об э

Цифровые навыки россиян (экспресс-информации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе новых данных Росстата проанализировал уровень цифровых навыков россиян. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ. Расчеты опираются на данные Росстата (2024) и Евростата (2023), а также результаты первой волны проводимого ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Мон

В России появился методический комплекс для обучения цифровой грамотности людей с синдромом Дауна «Лаборатория Касперского» представила первое в России методическое пособие для обучения цифровой грамотности людей с синдромом Дауна. Материалы разработаны в партнёрстве с благотворительным фондом «Синдром любви» в рамках проекта «Интернет и я» и призваны помочь людям с синдромом

Диагностика «Яндекса» показала высокий уровень цифровой грамотности российских школьников иков справились с вычислениями в электронных таблицах (59%), системами счисления (58%) и программированием арифметических операций (50%). Большая часть заданий была разбита на три раздела. В разделе «Цифровая грамотность» проверялись основы кибербезопасности, знание компьютера, владение программами и сервисами. С заданиями справились 73% школьников. Раздел «Основы теоретической информатики

Почти 70% россиян признались, что им необходимы цифровые навыки в повседневной работе 68% россиян считают, что цифровые навыки необходимы им в работе, свидетельствуют данные совместного исследования «Школ

Компьютерные игры для незрячих детей: «Билайн», Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют новый раздел курса цифровой грамотности для детей и подростков с инвалидностью «Билайн», инклюзивный проект Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют результаты года работы курса цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения и моторики, запущенного в 2023 г., и новый раздел платформы, посвященный компьютерным играм для незрячих пользователей. Об этом

Вышел новый раздел курса цифровой грамотности для детей и подростков с инвалидностью билайн, инклюзивный проект Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют результаты года работы курса цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения и моторики (beelineforkids.ru), запущенного в 2023 году, и новый раздел платформы, посвященный компьютерным играм для незрячих п

Подведены итоги курса по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков Представители компании билайн и инклюзивного проекта Everland поделились промежуточными результатами за первый квартал 2024 г. по курсу по цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения на образовательном марафоне «Безопасная цифра», организованного Альянсом по защите детей в цифровой среде. Мероприятие проходит

Сеченовский Университет совместно со Сбербанком и компаниями-партнерами запускают специальные образовательные программы по цифровым навыкам врача, ИИ и телемедицине й «СберОбразование», «СберЗдоровье», «СберМедИИ», группы компаний ЦРТ и института искусственного интеллекта AIRI разработали и запустили новые программы дополнительного профессионального образования «Цифровые навыки врача в современной медицине», «Искусственный интеллект в медицине и практической деятельности врача» и «Телемедицинские технологии в медицине». Обучение проходит в режиме онлай

В Минпросвещения работают над повышением цифровой грамотности педагогов рнет-сфере, с использованием ИT в рамках финансовой грамотности и финансовой безопасности, как общих, так и тематических», — сказала замминистра просвещения России Татьяна Васильева. Повышение уровня цифровой грамотности как школьников, так и педагогов крайне важно сегодня на фоне постоянно растущего числа угроз в сети «Интернет», уверен член комитета Госдумы по информационной политике, инф

Индекс цифровой грамотности - 2023: В России стало немного больше людей с продвинутым уровнем цифровых компетенций цифровой грамотности измеряется в процентных пунктах (п.п), его значение может варьироваться от 0 (цифровая грамотность отсутствует) до 100 (абсолютное владение цифровыми компетенциями). По ит

«Свеза» обучила цифровой грамотности около 5,3 тыс. сотрудников Лесопромышленная группа «Свеза» обучила почти 5,3 тыс. сотрудников цифровой грамотности, в рамках проекта «Цифровая «Свеза». В планах у компании расширить направления программы. Об этом CNews сообщили представители «Свеза». Группа «Свеза» традиционно уделяет б

Около трети российских компаний считают важным проводить тренинги по повышению цифровой грамотности сотрудников инфраструктуру. Это особенно актуально для предприятий, которым необходим максимальный уровень конфиденциальности, например, в таких отраслях как финтех, промышленность, госсектор. «Повышать уровень цифровой грамотности необходимо всем сотрудникам, независимо от размера организации и сферы их деятельности. Но часто компании, понимающие ценность подобных тренингов, опасаются обращаться к ст

Низкий уровень цифровой грамотности ― главная проблема кибербезопасности для бизнеса в России Согласно опросу «Лаборатории Касперского»*, более половины представителей бизнеса (57%) в России считают ключевой проблемой кибербезопасности низкий уровень цифровой грамотности сотрудников. На втором месте ― потеря или утечка данных (40%), на третьем ― нехватка бюджета, необходимого для обеспечения кибербезопасности корпоративной ИТ-инфраструктуры

«Мойофис» выпустил обновленное и дополненное пособие по цифровой грамотности для школьников ндрей Сиденко, руководитель направления „Лаборатории Касперского“ по детской онлайн-безопасности. — Цифровая грамотность — один из важнейших навыков в XXI веке. Надеемся, что пособие “Азбука Мо

От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании ого опроса, эксперты аналитического центра НАФИ разработали платформу «Цифровой гражданин», которая стала первым в стране профессиональным решением для индивидуального тестирования и повышения уровня цифровой грамотности. Ее уже использовали для тестирования более чем 20 тыс. человек, каждый четвертый из которых был сотрудников либо госорганизации, либо частной компании. Аналитики НАФИ счит

44% российских работодателей считают, что сотрудникам не хватает цифровых навыков проводят обучение, какие навыки считают важнейшими и каких, по мнению руководителей, не хватает сотрудникам. Данные исследования показывают, что больше всего сотрудникам российских компаний недостает цифровых навыков, об этом заявили 44% работодателей. В то же время 24% сотрудников сообщили, что digital skills в их профессии крайне важны. Кроме того, эксперты наблюдают рост потребности в ци

В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре» В рамках национальной программы «Цифровая экономика» Минцифры России и консорциум по развитию цифровой грамотности запускают образовательный ресурс готовкцифре.рф. Новый портал является агрегатором сервисов по тестированию уровня цифровой грамотности, обучению безопасной и эффект

В России запускается программа по обучению востребованным цифровым навыкам проекта «Кадры для цифровой экономики», что позволит увеличить количество возможностей по освоению цифровых навыков россиян и получить поддержку в трудоустройстве», − отметил Сергей Шалашный,

Университет 2035 и TalentTech запустили проект для обучения сотрудников компаний цифровым навыкам овыенавыки.рф» создан в рамках комплекса мероприятий государственной поддержки программ по развитию цифровой грамотности. Согласно планам федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», к

Технологии адаптивного тестирования помогают «Ростелекому» выбрать кандидатов для образовательной программы ики данных» образовательной программы «Цифровая экономика», которая направлена на совершенствование цифровых навыков сотрудников и позволяет получить новую профессию. «В современном мире цифров

Россияне разгромно проиграли европейцам по уровню цифровых навыков енение в повседневной деятельности языков программирования все еще остается узкоотраслевым навыком. Цифровые навыки населения в России и Евросоюзе До сих пор скептически относятся россияне к ин

В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 20 г. В этом году в ней приняли участие 330148 человек (в 2019 г. – 39398). Среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции 2020 г. составило 7,25 балла из 10 возможных (в 2019 го

БФ «Система» начал прием заявок в бесплатные школы цифровых навыков в Ростовской области Благотворительный фонд «Система», оператор социальных инвестиций АФК «Система», объявляет об открытии бесплатных школ цифровых навыков «Лифт в будущее. Школа» в Ростовской области. В школах дети будут получать дополнительное образование в области сквозных технологий, программирования и микроэлектроники. Старту

Цифровые навыки етентность, квалификация; приобретенная путем обучения способность добиваться заданных результатов. Цифровые навыки (D-Skills, Digital Skills) – это опыт, компетентность, квалификация в области

Цифровая грамотность ьзованию компьютеров, необходимые и достаточные для жизни в цифровом, компьютеризированном обществе Понятие цифровой грамотности охватывает также умение и навыки работы с планшетами и смартфона

В России запущен онлайн-сервис по повышению цифровой грамотности по кадрам для цифровой экономики Национальной программы «Цифровая экономика РФ» Олег Подольский. – Цифровая грамотность – это грамотность XXI века, язык, на котором говорят все – и люди, и маш

Российский бизнес примет участие в создании государственной образовательной платформы Технологические компании готовы принять участие в создании онлайн-сервиса по развитию цифровой грамотности. Обсуждение проекта прошло 25 июля 2019 г. на заседании центра компетенций по кадрам для цифровой экономики национальной программы «Цифровая экономика РФ». Об этом CNews со

РОЦИТ и Microsoft повысят цифровую грамотность россиян родемонстрировали высокий уровень знаний в этой категории. «Мы уже несколько лет говорим о том, что цифровая грамотность и цифровые компетенции пользователей требуют пристального внимания и нуж

«Digital Диктант»: только 37% россиян знают, как противостоять кибермошенникам В России прошла масштабная проверка цифровой грамотности «Digital Диктант», организованная РОЦИТ, РАЭК и Microsoft. В ней приняли участие почти сорок тысяч человек: около тридцати тысяч взрослых и порядка десяти тысяч подростков

Цифровая грамотность россиян резко пошла на спад данные. В 2018 г. так полагали только 22,1% респондентов. Компетенции по регионам Стабильнее всего цифровая грамотность развивается в Северо-Западном, Уральском и Приволжском федеральных округ