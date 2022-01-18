Индексная книга CNews*
Цифровая экономика России Федеральный проект Кадры для цифровой экономики Цифровая грамотность Цифровые навыки населения
Публикаций - 115, упоминаний - 128
Цифровая экономика России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 12
|Гребенников Сергей 30 7
|Чернышенко Дмитрий 320 5
|Исанин Антон 9365 3
|Мишустин Михаил 376 3
|Ганеева Эльза 10 3
|Ковнир Евгений 74 3
|Сельский Андрей 21 3
|Подольский Олег 15 2
|Акимов Максим 170 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Трубникова Татьяна 9 2
|Сиденко Андрей 11 1
|Фальков Валерий 10 1
|Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 18 1
|Духанина Любовь 4 1
|Щербакова Татьяна 13 1
|Борилин Вячеслав 18 1
|Бигулов Тимур 6 1
|Аймалетдинов Тимур 1 1
|Мордашов Алексей 36 1
|Ляпунов Игорь 65 1
|Синицын Артем 6 1
|Митюков Андрей 5 1
|Данкевич Андрей 4 1
|Игнатьев Константин 5 1
|Барулин Евгений 1 1
|Емельченков Сергей 87 1
|Вергелис Мария 3 1
|Лапина Надежда 1 1
|Комиссаров Дмитрий 192 1
|Шингарев Павел 10 1
|Хинштейн Александр 68 1
|Гришин Дмитрий 185 1
|Нуралиев Борис 244 1
|Малышев Олег 5 1
|Черкасенко Никита 4 1
|Песков Дмитрий 79 1
|Воробьев Андрей 150 1
|Gilster Paul - Гилстер Пол 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189944, в очереди разбора - 947734.
Создано именных указателей - 86243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189944, в очереди разбора - 947734.
Создано именных указателей - 86243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru