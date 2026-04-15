Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Цифровая экономика России Федеральный проект Кадры для цифровой экономики Цифровая грамотность Цифровые навыки населения

Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения

СОБЫТИЯ


15.04.2026 Курсы цифровой грамотности для всей семьи разработаны в рамках проекта «Яркая кибербезопасность»

слым не просто набор правил, а сформировать системное понимание киберугроз и алгоритмов защиты, — сказал Игорь Свиридов, заместитель директора ФГБУ НИИ «Интеграл». — Создание двух качественных курсов цифровой грамотности — это результат кропотливой работы всех участников нашего проекта: экспертизы специалистов «Интеграла», методического сопровождения РГДБ, а также мощного эмоционального рес
27.03.2026 ИИ второй год подряд остается самым востребованным цифровым навыком у россиян — исследование «Нетологии» и «Школы 21»

етвертого участника опроса необходимости осваивать новые навыки пока не возникало, 19% считают, что цифровые навыки полезны в работе, но не являются критически необходимыми. Среди тех, кто уже

26.03.2026 Мировой уровень безопасности: Security Vision подарила ученикам международной школы KIBERone незабываемый праздник цифровой грамотности в КидБурге

Компания Security Vision, ведущий разработчик в области кибербезопасности, организовала грандиозное образовательное событие для юных дарований из международной школы цифровой грамотности KIBERone. 21 и 22 марта легендарные площадки детского города профессий КидБург в Санкт-Петербурге превратились в настоящий хаб цифровой защиты, где будущее ИТ встретилось с
02.03.2026 Россияне сдают позиции. В стране впервые за семь лет упала цифровая грамотность

наличие диплома о высшем образовании совершенно не гарантирует, что у его обладателя будет высокая цифровая грамотность. Индекс цифровой грамотности у имеющих высшее образование составил 71 п.
16.02.2026 Новая благотворительная программа поможет старшему поколению сократить цифровой разрыв

ают данные Аналитического центра НАФИ, россияне старше 55 лет демонстрируют наиболее низкий уровень цифровой грамотности, при этом 77% из них хотели бы улучшить свои навыки, а 45% чувствуют себ
19.09.2025 «МойОфис» и Президентская академия укрепляют партнерство для развития цифровой грамотности и импортозамещения в высшем образовании

бразовательных программ — это поможет усилить подготовку специалистов, уверенно владеющих современными цифровыми инструментами. Еще одной важной задачей станет популяризация российского ПО и развитие цифровой грамотности среди студентов и преподавателей. Для достижения этих целей планируется и проведение совместных мероприятий: конференций, круглых столов, семинаров и вебинаров, направленны
08.08.2025 МТС: каждая третья татарстанская семья обучает детей цифровой грамотности до покупки смартфона

лощадках (31%), а также создавать надежные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию (17%). «Цифровая грамотность – базовый навык, который необходим современному жителю любого возраста.

20.06.2025 Жители Удмуртской Республики смогут обучаться цифровым навыкам в «Школе 21»

них и надежных партнеров. Мы рады продолжать совместную работу в таком важном направлении, как развитие ИТ-образования. "Школа 21" — это возможность для жителей региона бесплатно получить современные цифровые навыки, ИТ-компетенции и открыть новые перспективы профессионального и личного роста». Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики: «Цифровые технологии являются краеугольным камне
22.05.2025 НАФИ: что мотивирует россиян повышать цифровую грамотность

ых компетенций россиян с использованием платформы «Цифровой гражданин». Согласно последнему замеру, цифровая грамотность россиян остается высокой (71 п.п.), но не растет третий год подряд. Об э
23.04.2025 Цифровые навыки россиян (экспресс-информации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе новых данных Росстата проанализировал уровень цифровых навыков россиян. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ. Расчеты опираются на данные Росстата (2024) и Евростата (2023), а также результаты первой волны проводимого ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Мон
10.09.2024 В России появился методический комплекс для обучения цифровой грамотности людей с синдромом Дауна

«Лаборатория Касперского» представила первое в России методическое пособие для обучения цифровой грамотности людей с синдромом Дауна. Материалы разработаны в партнёрстве с благотворительным фондом «Синдром любви» в рамках проекта «Интернет и я» и призваны помочь людям с синдромом

27.06.2024 Диагностика «Яндекса» показала высокий уровень цифровой грамотности российских школьников

иков справились с вычислениями в электронных таблицах (59%), системами счисления (58%) и программированием арифметических операций (50%). Большая часть заданий была разбита на три раздела. В разделе «Цифровая грамотность» проверялись основы кибербезопасности, знание компьютера, владение программами и сервисами. С заданиями справились 73% школьников. Раздел «Основы теоретической информатики

05.06.2024 Почти 70% россиян признались, что им необходимы цифровые навыки в повседневной работе

68% россиян считают, что цифровые навыки необходимы им в работе, свидетельствуют данные совместного исследования «Школ
03.06.2024 Компьютерные игры для незрячих детей: «Билайн», Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют новый раздел курса цифровой грамотности для детей и подростков с инвалидностью

«Билайн», инклюзивный проект Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют результаты года работы курса цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения и моторики, запущенного в 2023 г., и новый раздел платформы, посвященный компьютерным играм для незрячих пользователей. Об этом

03.06.2024 Вышел новый раздел курса цифровой грамотности для детей и подростков с инвалидностью

билайн, инклюзивный проект Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют результаты года работы курса цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения и моторики (beelineforkids.ru), запущенного в 2023 году, и новый раздел платформы, посвященный компьютерным играм для незрячих п
19.04.2024 Подведены итоги курса по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков

Представители компании билайн и инклюзивного проекта Everland поделились промежуточными результатами за первый квартал 2024 г. по курсу по цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения на образовательном марафоне «Безопасная цифра», организованного Альянсом по защите детей в цифровой среде. Мероприятие проходит

02.04.2024 Сеченовский Университет совместно со Сбербанком и компаниями-партнерами запускают специальные образовательные программы по цифровым навыкам врача, ИИ и телемедицине

й «СберОбразование», «СберЗдоровье», «СберМедИИ», группы компаний ЦРТ и института искусственного интеллекта AIRI разработали и запустили новые программы дополнительного профессионального образования «Цифровые навыки врача в современной медицине», «Искусственный интеллект в медицине и практической деятельности врача» и «Телемедицинские технологии в медицине». Обучение проходит в режиме онлай
21.02.2024 В Минпросвещения работают над повышением цифровой грамотности педагогов

рнет-сфере, с использованием ИT в рамках финансовой грамотности и финансовой безопасности, как общих, так и тематических», — сказала замминистра просвещения России Татьяна Васильева. Повышение уровня цифровой грамотности как школьников, так и педагогов крайне важно сегодня на фоне постоянно растущего числа угроз в сети «Интернет», уверен член комитета Госдумы по информационной политике, инф
16.02.2024 Индекс цифровой грамотности - 2023: В России стало немного больше людей с продвинутым уровнем цифровых компетенций

цифровой грамотности измеряется в процентных пунктах (п.п), его значение может варьироваться от 0 (цифровая грамотность отсутствует) до 100 (абсолютное владение цифровыми компетенциями). По ит
29.01.2024 «Свеза» обучила цифровой грамотности около 5,3 тыс. сотрудников

Лесопромышленная группа «Свеза» обучила почти 5,3 тыс. сотрудников цифровой грамотности, в рамках проекта «Цифровая «Свеза». В планах у компании расширить направления программы. Об этом CNews сообщили представители «Свеза». Группа «Свеза» традиционно уделяет б
12.12.2023 Около трети российских компаний считают важным проводить тренинги по повышению цифровой грамотности сотрудников

инфраструктуру. Это особенно актуально для предприятий, которым необходим максимальный уровень конфиденциальности, например, в таких отраслях как финтех, промышленность, госсектор. «Повышать уровень цифровой грамотности необходимо всем сотрудникам, независимо от размера организации и сферы их деятельности. Но часто компании, понимающие ценность подобных тренингов, опасаются обращаться к ст
19.04.2023 Низкий уровень цифровой грамотности ― главная проблема кибербезопасности для бизнеса в России

Согласно опросу «Лаборатории Касперского»*, более половины представителей бизнеса (57%) в России считают ключевой проблемой кибербезопасности низкий уровень цифровой грамотности сотрудников. На втором месте ― потеря или утечка данных (40%), на третьем ― нехватка бюджета, необходимого для обеспечения кибербезопасности корпоративной ИТ-инфраструктуры
18.01.2022 «Мойофис» выпустил обновленное и дополненное пособие по цифровой грамотности для школьников

ндрей Сиденко, руководитель направления „Лаборатории Касперского“ по детской онлайн-безопасности. — Цифровая грамотность — один из важнейших навыков в XXI веке. Надеемся, что пособие “Азбука Мо
29.09.2021 От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании

ого опроса, эксперты аналитического центра НАФИ разработали платформу «Цифровой гражданин», которая стала первым в стране профессиональным решением для индивидуального тестирования и повышения уровня цифровой грамотности. Ее уже использовали для тестирования более чем 20 тыс. человек, каждый четвертый из которых был сотрудников либо госорганизации, либо частной компании. Аналитики НАФИ счит
11.08.2021 44% российских работодателей считают, что сотрудникам не хватает цифровых навыков

проводят обучение, какие навыки считают важнейшими и каких, по мнению руководителей, не хватает сотрудникам. Данные исследования показывают, что больше всего сотрудникам российских компаний недостает цифровых навыков, об этом заявили 44% работодателей. В то же время 24% сотрудников сообщили, что digital skills в их профессии крайне важны. Кроме того, эксперты наблюдают рост потребности в ци
27.07.2021 В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре»

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» Минцифры России и консорциум по развитию цифровой грамотности запускают образовательный ресурс готовкцифре.рф. Новый портал является агрегатором сервисов по тестированию уровня цифровой грамотности, обучению безопасной и эффект
15.02.2021 В России запускается программа по обучению востребованным цифровым навыкам

проекта «Кадры для цифровой экономики», что позволит увеличить количество возможностей по освоению цифровых навыков россиян и получить поддержку в трудоустройстве», − отметил Сергей Шалашный,

13.08.2020 Университет 2035 и TalentTech запустили проект для обучения сотрудников компаний цифровым навыкам

овыенавыки.рф» создан в рамках комплекса мероприятий государственной поддержки программ по развитию цифровой грамотности. Согласно планам федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», к

04.08.2020 Технологии адаптивного тестирования помогают «Ростелекому» выбрать кандидатов для образовательной программы

ики данных» образовательной программы «Цифровая экономика», которая направлена на совершенствование цифровых навыков сотрудников и позволяет получить новую профессию. «В современном мире цифров
10.07.2020 Россияне разгромно проиграли европейцам по уровню цифровых навыков

енение в повседневной деятельности языков программирования все еще остается узкоотраслевым навыком. Цифровые навыки населения в России и Евросоюзе До сих пор скептически относятся россияне к ин
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек

20 г. В этом году в ней приняли участие 330148 человек (в 2019 г. – 39398). Среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции 2020 г. составило 7,25 балла из 10 возможных (в 2019 го
06.04.2020 БФ «Система» начал прием заявок в бесплатные школы цифровых навыков в Ростовской области

Благотворительный фонд «Система», оператор социальных инвестиций АФК «Система», объявляет об открытии бесплатных школ цифровых навыков «Лифт в будущее. Школа» в Ростовской области. В школах дети будут получать дополнительное образование в области сквозных технологий, программирования и микроэлектроники. Старту
20.01.2020 Цифровые навыки

етентность, квалификация; приобретенная путем обучения способность добиваться заданных результатов. Цифровые навыки (D-Skills, Digital Skills) – это опыт, компетентность, квалификация в области
20.01.2020 Цифровая грамотность

ьзованию компьютеров, необходимые и достаточные для жизни в цифровом, компьютеризированном обществе Понятие цифровой грамотности охватывает также умение и навыки работы с планшетами и смартфона
25.12.2019 В России запущен онлайн-сервис по повышению цифровой грамотности

по кадрам для цифровой экономики Национальной программы «Цифровая экономика РФ» Олег Подольский. – Цифровая грамотность – это грамотность XXI века, язык, на котором говорят все – и люди, и маш
26.07.2019 Российский бизнес примет участие в создании государственной образовательной платформы

Технологические компании готовы принять участие в создании онлайн-сервиса по развитию цифровой грамотности. Обсуждение проекта прошло 25 июля 2019 г. на заседании центра компетенций по кадрам для цифровой экономики национальной программы «Цифровая экономика РФ». Об этом CNews со
06.06.2019 РОЦИТ и Microsoft повысят цифровую грамотность россиян

родемонстрировали высокий уровень знаний в этой категории. «Мы уже несколько лет говорим о том, что цифровая грамотность и цифровые компетенции пользователей требуют пристального внимания и нуж
05.06.2019 «Digital Диктант»: только 37% россиян знают, как противостоять кибермошенникам

В России прошла масштабная проверка цифровой грамотности «Digital Диктант», организованная РОЦИТ, РАЭК и Microsoft. В ней приняли участие почти сорок тысяч человек: около тридцати тысяч взрослых и порядка десяти тысяч подростков

15.02.2019 Цифровая грамотность россиян резко пошла на спад

данные. В 2018 г. так полагали только 22,1% респондентов. Компетенции по регионам Стабильнее всего цифровая грамотность развивается в Северо-Западном, Уральском и Приволжском федеральных округ
12.12.2018 Корпоративный университет Сбербанка представил аналитический отчет по обучению цифровым навыкам

юдей разных возрастных групп и профессиональных сообществ, формирование системы мотивации повышения цифровой грамотности, оценка затрат и многое другое. «Для нас цифровизация образования имеет


Публикаций - 733, упоминаний - 842

Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 151
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 43
Ростелеком 10948 42
Microsoft Corporation 25775 33
Yandex - Яндекс 9216 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
9594 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
Telegram Group 2940 21
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 18
МегаФон 10742 17
Google LLC 12688 16
SAP SE 5601 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 12
Softline - Софтлайн 3743 12
VK - Mail.ru Group 3602 10
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 9
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Крок - Croc 1964 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 7
ESG - Enterprise Strategy Group 264 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 7
Roblox Corporation 96 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Oracle Corporation 7074 7
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 7
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 6
Цифровые Привычки 69 6
Head Mare - Хакерская группировка 20 6
Huawei 4676 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 5
ICL ГК - ICL Group 481 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 67
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 21
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 16
Почта России ПАО 2370 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Газпром ПАО 1493 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 6
СКБ Контур БФ - СКБ Контур Благотворительный фонд 9 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
Газпром нефть 725 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Everland - социальный бизнес-проект 19 5
КидБург ГК 16 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Верный - торговая сеть 326 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Кибердом 43 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
ФосАгро 176 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 3
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 107
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 13
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 5
Правительство Москвы - Московское долголетие 17 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 4
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 4
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 4
Совет при президенте Российской Федерации 205 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 22
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 21
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 18
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 11
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 10
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
Знание - Российское общество 10 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Ассоциация специалистов по сертификации 7 2
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Ассоциация 42 1 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Ассоциация менеджеров 107 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Глобальные университеты 4 1
РСО - Российские Студенческие Отряды - Ассоциация российских студенческих отрядов - Молодежная общероссийская общественная организация 1 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 355
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 295
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 208
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 193
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 129
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 115
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 114
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 94
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 92
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 92
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 91
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 450 87
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 85
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 84
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 75
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 71
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 70
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 67
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 64
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 64
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 62
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 62
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 62
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 61
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 59
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 56
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 56
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 54
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 54
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 53
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 51
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 50
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 48
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 48
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 47
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 47
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 47
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 46
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 194 46
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 55
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 47
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 47
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 46
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 46
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 45
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 45
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 45
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 45
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 45
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 44
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 36
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 32
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 87 29
Microsoft Windows 16882 27
Linux OS 11533 20
Новые облачные технологии - МойОфис 958 19
Google Android 15243 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 16
Kaspersky Internet Security 497 14
ByteDance - TikTok 355 14
Oracle Java - язык программирования 3469 13
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 106 13
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 94 13
Apple iOS 8583 12
Microsoft Office 4170 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник 65 10
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 34 10
Цифровая экономика АНО - Экспертный совет по цифровой грамотности и кибергигиене - Цифровой ликбез 12 10
C/C++ - Язык программирования 894 9
Kaspersky GReAT 89 9
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 13 9
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 63 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 7
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 69 7
Путин Владимир 3454 20
Гребенников Сергей 35 16
Греф Герман 485 15
Шадаев Максут 1210 13
Вураско Александр 48 9
Мишустин Михаил 787 8
Киселёв Алексей 90 8
Плуготаренко Сергей 89 8
Сиденко Андрей 47 8
Чернышенко Дмитрий 581 7
Ганеева Эльза 10 7
Скользкова Светлана 12 7
Куртяник Надежда 441 7
Ковтун Андрей 19 7
Шумайлова Татьяна 7 7
Подольский Олег 15 6
Бочерова Елена 46 6
Морозов Игорь 59 6
Молчанова Елена 17 6
Юматова Наталья 33 6
Ковнир Евгений 75 6
Абакумов Евгений 227 5
Ведяхин Александр 180 5
Солнцева Екатерина 62 5
Сельский Андрей 23 5
Галов Дмитрий 66 5
Комиссаров Алексей 26 5
Дорохова Марина 64 5
Касперский Евгений 337 4
Песков Дмитрий 129 4
Баринов Александр 44 4
Ляпунов Игорь 132 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Аймалетдинов Тимур 5 4
Закоржевский Вячеслав 94 4
Хвещеник Анастасия 29 4
Деденок Роман 27 4
Эпов Арсений 6 4
Акимов Максим 192 4
Натрусов Артем 313 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 549
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 143
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 87
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 55
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 49
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 47
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 47
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 47
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 35
Европа 24964 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 17
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 16
Казахстан - Республика 6048 15
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 13
Россия - УФО - Свердловская область 1951 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 12
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 12
Россия - СФО - Новосибирск 4876 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 11
Азия - Азиатский регион 5920 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 11
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 10
Африка - Африканский регион 3641 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 9
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 9
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 9
Россия - УФО - Тюменская область 1365 8
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 354
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 255
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 165
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 165
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 158
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 123
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 115
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 83
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 73
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 67
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 58
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 57
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 57
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 54
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 54
Образование в России 2893 52
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 49
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 43
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 35
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 34
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 34
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 33
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 32
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 32
Энергетика - Energy - Energetically 5855 31
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 31
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 30
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 29
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 28
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 27
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 27
Информатика - computer science - informatique 1195 27
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 26
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 23
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Bloomberg 1627 4
Ведомости 1466 4
Комсомольская правда ИД 83 4
Российская газета 290 4
Rusbase 16 3
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Курилка Гутенберга - Просветительский проект 2 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
Госрасходы - портал 70 1
CNews TV 747 1
Открытые системы ИД 176 1
Код Дурова 17 1
Time Magazine 12 1
Edutainme - Эдьютэйнми 2 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 45
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 15
IDC - International Data Corporation 4975 11
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 8
Gartner - Гартнер 3658 8
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 4
Markets&Markets Research 113 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
РАЭК - Экономика Рунета 21 2
AV-Comparatives 28 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 2
Kaspersky - New Kaspersky 9 2
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Research and Markets 26 1
Forrester Research 834 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Global Market Insights 16 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
TAP Advisors 1 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Cybersecurity Ventures 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 36
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 26
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 20
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 10
VK - Skillbox - Скилбокс 146 9
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 9
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 8
Школа цифровых технологий 24 8
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 8
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 7
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 6
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 6
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 6
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 15 5
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 5
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
Ростелеком - Азбука интернета 34 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 24 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 3
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 3
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
День молодёжи - 27 июня 1087 20
Всероссийский цифровой диктант 14 13
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 5
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 4
CNews FORUM Кейсы 313 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 3
CNews AWARDS - награда 571 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
CNews Баттл 69 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
Cisco Connect 5 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Единый день голосования 143 1
Час кода - международное движение 11 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
Клик-интенсив 3 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Plant-for-the-Planet - Массовая школьная экологическая инициатива 1 1
SearchInform Road Show 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще