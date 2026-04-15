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Цифровая экономика России Федеральный проект Кадры для цифровой экономики Цифровая грамотность Цифровые навыки населения
СОБЫТИЯ
|15.04.2026
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Курсы цифровой грамотности для всей семьи разработаны в рамках проекта «Яркая кибербезопасность»
слым не просто набор правил, а сформировать системное понимание киберугроз и алгоритмов защиты, — сказал Игорь Свиридов, заместитель директора ФГБУ НИИ «Интеграл». — Создание двух качественных курсов цифровой грамотности — это результат кропотливой работы всех участников нашего проекта: экспертизы специалистов «Интеграла», методического сопровождения РГДБ, а также мощного эмоционального рес
|27.03.2026
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ИИ второй год подряд остается самым востребованным цифровым навыком у россиян — исследование «Нетологии» и «Школы 21»
етвертого участника опроса необходимости осваивать новые навыки пока не возникало, 19% считают, что цифровые навыки полезны в работе, но не являются критически необходимыми. Среди тех, кто уже
|26.03.2026
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Мировой уровень безопасности: Security Vision подарила ученикам международной школы KIBERone незабываемый праздник цифровой грамотности в КидБурге
Компания Security Vision, ведущий разработчик в области кибербезопасности, организовала грандиозное образовательное событие для юных дарований из международной школы цифровой грамотности KIBERone. 21 и 22 марта легендарные площадки детского города профессий КидБург в Санкт-Петербурге превратились в настоящий хаб цифровой защиты, где будущее ИТ встретилось с
|02.03.2026
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Россияне сдают позиции. В стране впервые за семь лет упала цифровая грамотность
наличие диплома о высшем образовании совершенно не гарантирует, что у его обладателя будет высокая цифровая грамотность. Индекс цифровой грамотности у имеющих высшее образование составил 71 п.
|16.02.2026
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Новая благотворительная программа поможет старшему поколению сократить цифровой разрыв
ают данные Аналитического центра НАФИ, россияне старше 55 лет демонстрируют наиболее низкий уровень цифровой грамотности, при этом 77% из них хотели бы улучшить свои навыки, а 45% чувствуют себ
|19.09.2025
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«МойОфис» и Президентская академия укрепляют партнерство для развития цифровой грамотности и импортозамещения в высшем образовании
бразовательных программ — это поможет усилить подготовку специалистов, уверенно владеющих современными цифровыми инструментами. Еще одной важной задачей станет популяризация российского ПО и развитие цифровой грамотности среди студентов и преподавателей. Для достижения этих целей планируется и проведение совместных мероприятий: конференций, круглых столов, семинаров и вебинаров, направленны
|08.08.2025
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МТС: каждая третья татарстанская семья обучает детей цифровой грамотности до покупки смартфона
лощадках (31%), а также создавать надежные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию (17%). «Цифровая грамотность – базовый навык, который необходим современному жителю любого возраста.
|20.06.2025
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Жители Удмуртской Республики смогут обучаться цифровым навыкам в «Школе 21»
них и надежных партнеров. Мы рады продолжать совместную работу в таком важном направлении, как развитие ИТ-образования. "Школа 21" — это возможность для жителей региона бесплатно получить современные цифровые навыки, ИТ-компетенции и открыть новые перспективы профессионального и личного роста». Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики: «Цифровые технологии являются краеугольным камне
|22.05.2025
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НАФИ: что мотивирует россиян повышать цифровую грамотность
ых компетенций россиян с использованием платформы «Цифровой гражданин». Согласно последнему замеру, цифровая грамотность россиян остается высокой (71 п.п.), но не растет третий год подряд. Об э
|23.04.2025
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Цифровые навыки россиян (экспресс-информации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе новых данных Росстата проанализировал уровень цифровых навыков россиян. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ. Расчеты опираются на данные Росстата (2024) и Евростата (2023), а также результаты первой волны проводимого ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Мон
|10.09.2024
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В России появился методический комплекс для обучения цифровой грамотности людей с синдромом Дауна
«Лаборатория Касперского» представила первое в России методическое пособие для обучения цифровой грамотности людей с синдромом Дауна. Материалы разработаны в партнёрстве с благотворительным фондом «Синдром любви» в рамках проекта «Интернет и я» и призваны помочь людям с синдромом
|27.06.2024
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Диагностика «Яндекса» показала высокий уровень цифровой грамотности российских школьников
иков справились с вычислениями в электронных таблицах (59%), системами счисления (58%) и программированием арифметических операций (50%). Большая часть заданий была разбита на три раздела. В разделе «Цифровая грамотность» проверялись основы кибербезопасности, знание компьютера, владение программами и сервисами. С заданиями справились 73% школьников. Раздел «Основы теоретической информатики
|05.06.2024
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Почти 70% россиян признались, что им необходимы цифровые навыки в повседневной работе
68% россиян считают, что цифровые навыки необходимы им в работе, свидетельствуют данные совместного исследования «Школ
|03.06.2024
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Компьютерные игры для незрячих детей: «Билайн», Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют новый раздел курса цифровой грамотности для детей и подростков с инвалидностью
«Билайн», инклюзивный проект Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют результаты года работы курса цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения и моторики, запущенного в 2023 г., и новый раздел платформы, посвященный компьютерным играм для незрячих пользователей. Об этом
|03.06.2024
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Вышел новый раздел курса цифровой грамотности для детей и подростков с инвалидностью
билайн, инклюзивный проект Everland и «Альянс по защите детей в цифровой среде» представляют результаты года работы курса цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения и моторики (beelineforkids.ru), запущенного в 2023 году, и новый раздел платформы, посвященный компьютерным играм для незрячих п
|19.04.2024
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Подведены итоги курса по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков
Представители компании билайн и инклюзивного проекта Everland поделились промежуточными результатами за первый квартал 2024 г. по курсу по цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения на образовательном марафоне «Безопасная цифра», организованного Альянсом по защите детей в цифровой среде. Мероприятие проходит
|02.04.2024
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Сеченовский Университет совместно со Сбербанком и компаниями-партнерами запускают специальные образовательные программы по цифровым навыкам врача, ИИ и телемедицине
й «СберОбразование», «СберЗдоровье», «СберМедИИ», группы компаний ЦРТ и института искусственного интеллекта AIRI разработали и запустили новые программы дополнительного профессионального образования «Цифровые навыки врача в современной медицине», «Искусственный интеллект в медицине и практической деятельности врача» и «Телемедицинские технологии в медицине». Обучение проходит в режиме онлай
|21.02.2024
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В Минпросвещения работают над повышением цифровой грамотности педагогов
рнет-сфере, с использованием ИT в рамках финансовой грамотности и финансовой безопасности, как общих, так и тематических», — сказала замминистра просвещения России Татьяна Васильева. Повышение уровня цифровой грамотности как школьников, так и педагогов крайне важно сегодня на фоне постоянно растущего числа угроз в сети «Интернет», уверен член комитета Госдумы по информационной политике, инф
|16.02.2024
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Индекс цифровой грамотности - 2023: В России стало немного больше людей с продвинутым уровнем цифровых компетенций
цифровой грамотности измеряется в процентных пунктах (п.п), его значение может варьироваться от 0 (цифровая грамотность отсутствует) до 100 (абсолютное владение цифровыми компетенциями). По ит
|29.01.2024
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«Свеза» обучила цифровой грамотности около 5,3 тыс. сотрудников
Лесопромышленная группа «Свеза» обучила почти 5,3 тыс. сотрудников цифровой грамотности, в рамках проекта «Цифровая «Свеза». В планах у компании расширить направления программы. Об этом CNews сообщили представители «Свеза». Группа «Свеза» традиционно уделяет б
|12.12.2023
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Около трети российских компаний считают важным проводить тренинги по повышению цифровой грамотности сотрудников
инфраструктуру. Это особенно актуально для предприятий, которым необходим максимальный уровень конфиденциальности, например, в таких отраслях как финтех, промышленность, госсектор. «Повышать уровень цифровой грамотности необходимо всем сотрудникам, независимо от размера организации и сферы их деятельности. Но часто компании, понимающие ценность подобных тренингов, опасаются обращаться к ст
|19.04.2023
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Низкий уровень цифровой грамотности ― главная проблема кибербезопасности для бизнеса в России
Согласно опросу «Лаборатории Касперского»*, более половины представителей бизнеса (57%) в России считают ключевой проблемой кибербезопасности низкий уровень цифровой грамотности сотрудников. На втором месте ― потеря или утечка данных (40%), на третьем ― нехватка бюджета, необходимого для обеспечения кибербезопасности корпоративной ИТ-инфраструктуры
|18.01.2022
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«Мойофис» выпустил обновленное и дополненное пособие по цифровой грамотности для школьников
ндрей Сиденко, руководитель направления „Лаборатории Касперского“ по детской онлайн-безопасности. — Цифровая грамотность — один из важнейших навыков в XXI веке. Надеемся, что пособие “Азбука Мо
|29.09.2021
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От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании
ого опроса, эксперты аналитического центра НАФИ разработали платформу «Цифровой гражданин», которая стала первым в стране профессиональным решением для индивидуального тестирования и повышения уровня цифровой грамотности. Ее уже использовали для тестирования более чем 20 тыс. человек, каждый четвертый из которых был сотрудников либо госорганизации, либо частной компании. Аналитики НАФИ счит
|11.08.2021
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44% российских работодателей считают, что сотрудникам не хватает цифровых навыков
проводят обучение, какие навыки считают важнейшими и каких, по мнению руководителей, не хватает сотрудникам. Данные исследования показывают, что больше всего сотрудникам российских компаний недостает цифровых навыков, об этом заявили 44% работодателей. В то же время 24% сотрудников сообщили, что digital skills в их профессии крайне важны. Кроме того, эксперты наблюдают рост потребности в ци
|27.07.2021
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В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре»
В рамках национальной программы «Цифровая экономика» Минцифры России и консорциум по развитию цифровой грамотности запускают образовательный ресурс готовкцифре.рф. Новый портал является агрегатором сервисов по тестированию уровня цифровой грамотности, обучению безопасной и эффект
|15.02.2021
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В России запускается программа по обучению востребованным цифровым навыкам
проекта «Кадры для цифровой экономики», что позволит увеличить количество возможностей по освоению цифровых навыков россиян и получить поддержку в трудоустройстве», − отметил Сергей Шалашный,
|13.08.2020
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Университет 2035 и TalentTech запустили проект для обучения сотрудников компаний цифровым навыкам
овыенавыки.рф» создан в рамках комплекса мероприятий государственной поддержки программ по развитию цифровой грамотности. Согласно планам федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», к
|04.08.2020
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Технологии адаптивного тестирования помогают «Ростелекому» выбрать кандидатов для образовательной программы
ики данных» образовательной программы «Цифровая экономика», которая направлена на совершенствование цифровых навыков сотрудников и позволяет получить новую профессию. «В современном мире цифров
|10.07.2020
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Россияне разгромно проиграли европейцам по уровню цифровых навыков
енение в повседневной деятельности языков программирования все еще остается узкоотраслевым навыком. Цифровые навыки населения в России и Евросоюзе До сих пор скептически относятся россияне к ин
|16.04.2020
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В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек
20 г. В этом году в ней приняли участие 330148 человек (в 2019 г. – 39398). Среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции 2020 г. составило 7,25 балла из 10 возможных (в 2019 го
|06.04.2020
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БФ «Система» начал прием заявок в бесплатные школы цифровых навыков в Ростовской области
Благотворительный фонд «Система», оператор социальных инвестиций АФК «Система», объявляет об открытии бесплатных школ цифровых навыков «Лифт в будущее. Школа» в Ростовской области. В школах дети будут получать дополнительное образование в области сквозных технологий, программирования и микроэлектроники. Старту
|20.01.2020
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Цифровые навыки
етентность, квалификация; приобретенная путем обучения способность добиваться заданных результатов. Цифровые навыки (D-Skills, Digital Skills) – это опыт, компетентность, квалификация в области
|20.01.2020
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Цифровая грамотность
ьзованию компьютеров, необходимые и достаточные для жизни в цифровом, компьютеризированном обществе Понятие цифровой грамотности охватывает также умение и навыки работы с планшетами и смартфона
|25.12.2019
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В России запущен онлайн-сервис по повышению цифровой грамотности
по кадрам для цифровой экономики Национальной программы «Цифровая экономика РФ» Олег Подольский. – Цифровая грамотность – это грамотность XXI века, язык, на котором говорят все – и люди, и маш
|26.07.2019
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Российский бизнес примет участие в создании государственной образовательной платформы
Технологические компании готовы принять участие в создании онлайн-сервиса по развитию цифровой грамотности. Обсуждение проекта прошло 25 июля 2019 г. на заседании центра компетенций по кадрам для цифровой экономики национальной программы «Цифровая экономика РФ». Об этом CNews со
|06.06.2019
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РОЦИТ и Microsoft повысят цифровую грамотность россиян
родемонстрировали высокий уровень знаний в этой категории. «Мы уже несколько лет говорим о том, что цифровая грамотность и цифровые компетенции пользователей требуют пристального внимания и нуж
|05.06.2019
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«Digital Диктант»: только 37% россиян знают, как противостоять кибермошенникам
В России прошла масштабная проверка цифровой грамотности «Digital Диктант», организованная РОЦИТ, РАЭК и Microsoft. В ней приняли участие почти сорок тысяч человек: около тридцати тысяч взрослых и порядка десяти тысяч подростков
|15.02.2019
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Цифровая грамотность россиян резко пошла на спад
данные. В 2018 г. так полагали только 22,1% респондентов. Компетенции по регионам Стабильнее всего цифровая грамотность развивается в Северо-Западном, Уральском и Приволжском федеральных округ
|12.12.2018
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Корпоративный университет Сбербанка представил аналитический отчет по обучению цифровым навыкам
юдей разных возрастных групп и профессиональных сообществ, формирование системы мотивации повышения цифровой грамотности, оценка затрат и многое другое. «Для нас цифровизация образования имеет
Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 20
|Гребенников Сергей 35 16
|Греф Герман 485 15
|Шадаев Максут 1210 13
|Вураско Александр 48 9
|Мишустин Михаил 787 8
|Киселёв Алексей 90 8
|Плуготаренко Сергей 89 8
|Сиденко Андрей 47 8
|Чернышенко Дмитрий 581 7
|Ганеева Эльза 10 7
|Скользкова Светлана 12 7
|Куртяник Надежда 441 7
|Ковтун Андрей 19 7
|Шумайлова Татьяна 7 7
|Подольский Олег 15 6
|Бочерова Елена 46 6
|Морозов Игорь 59 6
|Молчанова Елена 17 6
|Юматова Наталья 33 6
|Ковнир Евгений 75 6
|Абакумов Евгений 227 5
|Ведяхин Александр 180 5
|Солнцева Екатерина 62 5
|Сельский Андрей 23 5
|Галов Дмитрий 66 5
|Комиссаров Алексей 26 5
|Дорохова Марина 64 5
|Касперский Евгений 337 4
|Песков Дмитрий 129 4
|Баринов Александр 44 4
|Ляпунов Игорь 132 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Аймалетдинов Тимур 5 4
|Закоржевский Вячеслав 94 4
|Хвещеник Анастасия 29 4
|Деденок Роман 27 4
|Эпов Арсений 6 4
|Акимов Максим 192 4
|Натрусов Артем 313 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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