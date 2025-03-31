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Цифровая экономика АНО Цифровой ликбез

«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России и проходит в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», а также нового нацпроекта «Экономика данных».

Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров — Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского» — представлены на сайте проекта.


31.03.2025 VK расскажет школьникам о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников 2
11.10.2024 Стали известны имена победителей конкурса сценариев для «Цифрового ликбеза» 2
23.05.2024 «Киберпротект» и Министерство информационного развития и связи Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.04.2024 Эксперты рассказали об инструментах защиты пользователей в интернете 1
27.03.2024 VK расскажет школьникам о технологиях безопасного входа в цифровые сервисы 3
24.04.2023 В Подмосковье стартовал новый сезон всероссийского проекта по кибербезопасности 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Цифровая экономика АНО и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4035 2
Ростелеком 9821 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
МегаФон 9088 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 964 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8813 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 176 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 429 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 207 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 921 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1205 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 297 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5173 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11261 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3939 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6853 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 787 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6728 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7802 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12826 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3047 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4845 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7708 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6287 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1490 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 646 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 248 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 223 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 858 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13921 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2930 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 504 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5336 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 79 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 81 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 30 1
VK Клипы 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Big Data 10 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3163 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 875 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 904 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2002 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1590 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1490 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 409 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 474 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 281 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 170 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 112 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1550 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 51 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 36 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 5
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 394 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3519 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 781 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2347 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4723 1
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ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 19 1
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