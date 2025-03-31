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Цифровая экономика АНО Цифровой ликбез
«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России и проходит в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», а также нового нацпроекта «Экономика данных».
Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров — Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского» — представлены на сайте проекта.
Цифровая экономика АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 921 2
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1205 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 297 2
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
|Юматова Наталья 17 2
|Иванов Сергей 388 1
|Гребенников Сергей 34 1
|Плуготаренко Сергей 83 1
|Бочерова Елена 32 1
|Воронин Алексей 17 1
|Рыбинцев Андрей 26 1
|Карпов Антон 13 1
|Шиловских Петр 17 1
|Лазарева Евгения 8 1
|Куртяник Надежда 278 1
|Пивень Сергей 7 1
|Хасин Евгений 20 1
|Проворова Полина 2 1
|Григорьев Спартак 2 1
|Танчук Александр 2 1
|Васенин Владимир 1 1
|Крестьянинова Татьяна 2 1
|Левкова Людмила 1 1
|Корюшкин Антон 1 1
|Сысикова Дарья 1 1
|Семчишен Антон 2 1
|Просоленко Дмитрий 1 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 6
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