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VK расскажет школьникам о технологиях безопасного входа в цифровые сервисы

В рамках нового сезона просветительского проекта «Цифровой ликбез» на платформе АНО «Цифровая экономика» VK проведет открытые уроки по теме кибербезопасности. Школьники по всей стране узнают, какие технологии обеспечивают конфиденциальность, как правильно защищать данные в сети и как построить карьеру в сфере информационной безопасности. Проект «Цифровой ликбез» реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры, Минпросвещения России и ведущих российских ИT-компаний. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дали старт новому этапу всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Проект в интерактивном формате рассказывает подрастающему поколению, как безопасно вести себя в интернете. Материалы доступны на сайте ЦифровойЛикбез.рф.

В рамках нового сезона «Цифрового ликбеза» VK познакомит школьников 1—11 классов с безопасными способами аутентификации и другими технологиями, которые помогают защищать данные в сети. В специальном видеопроекте вместе с блогером Антоном Корюшкиным из подводного города Нижнефорельска школьники узнают, как злоумышленники взламывают аккаунты, как от этого защищает аутентификация по лицу или отпечатку пальца, и каковы основные правила кибербезопасности.

Проект включает в себя методические материалы для учителей, которые помогут провести занятие «Безопасные способы аутентификации». Материалы отличаются по уровню сложности: для 1—4 классов, для 5—8 классов и для 9—11 классов. Уроки подготовлены ведущими экспертами VK по информационной безопасности.

«Значительная часть жизни школьников проходит онлайн, поэтому VK регулярно проводит образовательные и просветительские инициативы для повышения их цифровой грамотности. Новый выпуск “Цифрового ликбеза” поможет ребятам в интерактивном формате узнать об основах кибербезопасности на примере реальных кейсов. Школьники, которые заинтересуются темой, смогут разобраться на практике, какие задачи стоят перед сотрудниками команды информационной безопасности и узнать о разнообразии технических и нетехнических специальностей в этой сфере», — сказал Антон Карпов, вице-президент, директор по информационной безопасности VK.

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«Мобильные устройства сегодня есть практически у каждого школьника, и задача взрослых экспертов – сделать гаджет полезным инструментом для изучения окружающего мира и общения. В этой работе нас поддерживает VK, одна из ведущих отечественных ИТ-компаний, которая предоставляет пользователям сервисы для общения. Уверен, что совместными усилиями мы поможем обезопасить юных блогеров и пользователей, противостоять действиям мошенников, прокачать навыки осознанного использования цифровых сервисов», — сказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

В рамках «Цифрового ликбеза» VK проведет в Москве и других регионах России проект «Кибермарафон» — серию открытых уроков по кибербезопасности с участием экспертов и амбассадоров компании. Также компания выпустит серию вертикальных видео в «VK Клипах» о работе специалистов в сфере информационной безопасности.

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