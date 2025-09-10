«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России и проходит в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», а также нового нацпроекта «Экономика данных».

Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров — Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского» — представлены на сайте проекта.