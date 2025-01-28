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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лазарева Евгения



28.01.2025 В России ограничат внесение денег на виртуальные карты 1
06.12.2024 Онлайн-мошенники придумали новую схему обмана россиян, ищущих работу 1
12.08.2024 Мошенники придумали, как обманывать россиян с помощью портала «Госуслуги» и электронной подписи «Госключ» 1
26.04.2024 Эксперты рассказали об инструментах защиты пользователей в интернете 1
14.03.2022 VK создает общественный совет по поддержке предпринимателей 1
02.12.2021 Клиенты Сбербанка перестали получать бонусы «Спасибо» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Лазарева Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3914 2
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 15 1
Ростелеком 9709 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 1
МегаФон 8835 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 922 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Код Безопасности 617 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7326 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 811 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1157 1
Unsplash 779 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3278 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4992 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27458 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12033 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50527 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2477 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11374 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10513 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5043 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2970 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13430 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6566 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10983 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 589 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 773 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4702 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6123 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 74 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2466 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3826 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7575 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 768 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 222 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 127 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10094 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2795 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11146 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12621 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5264 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6961 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 883 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5189 3
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 22 1
Цифровая экономика АНО - Цифровой ликбез 5 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 76 1
Минцифры РФ - Госключ 137 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Big Data 10 1
Каширина Лидия 1 1
Корчаг Евгений 1 1
Царев Евгений 23 1
Кириенко Владимир 139 1
Калинин Александр 154 1
Новиков Юрий 10 1
Краснова Елена 2 1
Росс Марина 1 1
Григорьев Спартак 2 1
Танчук Александр 2 1
Васенин Владимир 1 1
Крестьянинова Татьяна 2 1
Левкова Людмила 1 1
Семчишен Антон 2 1
Просоленко Дмитрий 1 1
Иванов Сергей 388 1
Воронин Алексей 17 1
Рыбинцев Андрей 25 1
Проворова Полина 2 1
Лазарев Евгений 1 1
Юматова Наталья 16 1
Горбунов Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6708 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48052 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2730 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51088 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 869 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10948 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5736 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2935 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 854 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29077 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2309 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8044 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6067 1
Паспорт - Паспортные данные 2513 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1309 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13525 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5002 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1739 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 696 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1866 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
Известия ИД 626 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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