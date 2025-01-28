Лазарева Евгения
Лазарева Евгения и организации, системы, технологии, персоны:
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
|Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
|Каширина Лидия 1 1
|Корчаг Евгений 1 1
|Царев Евгений 23 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Калинин Александр 154 1
|Новиков Юрий 10 1
|Краснова Елена 2 1
|Росс Марина 1 1
|Григорьев Спартак 2 1
|Танчук Александр 2 1
|Васенин Владимир 1 1
|Крестьянинова Татьяна 2 1
|Левкова Людмила 1 1
|Семчишен Антон 2 1
|Просоленко Дмитрий 1 1
|Иванов Сергей 388 1
|Воронин Алексей 17 1
|Рыбинцев Андрей 25 1
|Проворова Полина 2 1
|Лазарев Евгений 1 1
|Юматова Наталья 16 1
|Горбунов Константин 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144452 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1866 2
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
|Известия ИД 626 1
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