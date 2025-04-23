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Индексная книга (каталог) CNews*
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Горбунов Константин



23.04.2025 Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ 1
06.12.2024 Онлайн-мошенники придумали новую схему обмана россиян, ищущих работу 1
22.11.2024 Магазины в районах без связи останутся без цифровых рублей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Горбунов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 643 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 1
Unsplash 947 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 22 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4907 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5402 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 2
Fleeceware - Вредоносное приложение, предлагающие бесплатный пробный период, но потом, даже после удаления, все равно регулярно списывающие деньги 133 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1191 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 659 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12933 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2977 1
Бронирование - Booking 653 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 903 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7391 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16267 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12786 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1772 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12264 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2373 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7340 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7504 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12918 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4017 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1552 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5244 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11421 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 160 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 1
Google Gmail 955 1
Емелин Андрей 10 1
Лазарева Евгения 8 1
Семерикова Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13954 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2420 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 531 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5551 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6820 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7865 1
Паспорт - Паспортные данные 2570 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8175 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 553 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5129 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6298 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1775 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 771 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4211 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 253 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 1
Известия ИД 647 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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