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Горбунов Константин
Горбунов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 947 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
|НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
|ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 22 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4907 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
|ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 160 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 1
|Google Gmail 955 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147708 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 1
|Известия ИД 647 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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