Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бронирование Booking
Публикаций - 153, упоминаний - 153
Бронирование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
|Белозеров Олег 24 1
|Стащак Сергей 1 1
|Евдокимов Игорь 8 1
|Гришин Дмитрий 185 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
|Tom’s Hardware 127 1
|РИА Новости 766 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru