Бронирование - Booking

СЗ «Развитие» перевёл 90% бронирований квартир в онлайн за первый месяц продаж чения в системе оформили первую бронь. Сегодня около 90% сделок СЗ «Развитие» проходят через онлайн-бронирование в Profitbase. «Сейчас у нас большинство сделок проходит через онлайн-брониров

Аналитики определили самые бюджетные бронирования весной для отпуска нижегородцев аправлений расположены на юге России и Черноморском побережье. Самые высокие средние чеки за раннее бронирование туристического жилья весной 2026 г. фиксируются в горных и северных локациях – н

ПИШ Университета Иннополис разработала систему бронирования облачных ресурсов для ИИ-экспериментов аботы с искусственным интеллектом, развертывания приложений ИИ и выполнения ресурсоёмких исследовательских задач. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Уже доступны два формата бронирования облачных ресурсов: индивидуальный и групповой. В первом случае пользователь выбирает время и количество ресурсов, получает ссылку на вход в программную среду и уведомления о создан

Арестован хакер, наловчившийся снимать за 1 евроцент отели ценой 1 тыс. евро за ночь Уникальное преступление Полиция Испании арестовала местного жителя, который обвиняется во взломе сайта одного из сервисов бронирования отелей, пишет The Register. Предполагаемому хакеру вменяют нарушение работы системы валидации платежей онлайн-платформы, в результате которого ему удавалось резервировать дорогосто

Аналитика Bronevik.com: бронирование туристического жилья на мартовские праздники обойдется на 16% дороже, чем неделей ранее Платформа Bronevik.com проанализировала ранние бронирования туристического жилья в России на мартовские праздники 2026 г. Согласно исследованию, проживание в отелях и других объектах размещения в праздничные даты обойдется на 16% дороже, че

Wildberries начала тестирование функции онлайн-бронирования квартир в новостройках ке. Далее заявка направляется партнеру, платформе «Сделка.рф», который непосредственно осуществляет бронирование лота у застройщика. После одобрения девелопером, которое занимает до 24 часов, п

Аналитика Bronevik.com: рост стоимости бронирования туристического жилья в 2025 году замедлился до 5% стью, уникальной локальной кухней и особой «европейской» атмосферой. Доступнее всего в 2025 г. было бронирование туристического жилья в Орловской, Брянской и Астраханской областях – около 3,7 т

Открытое решение для бронирования переговорных комнат опубликовано на Mos.Hub Компания-разработчик мобильных приложений, веб-сервисов и бэкенд-систем Effective разместила на городской облачной платформе Mos.Hub исходный код приложения Meeting Room для бронирования переговорных комнат в офисе. Пользователи платформы могут как поучаствовать в развитии проекта, так и взять исходный код в качестве основы для собственных разработок, что способств

В «Контур.Отеле» появился новый сервис бронирования — «Т-Путешествия» ало еще проще». Подключить «Т-Путешествия» можно в интерфейсе «Контур.Отеля» во вкладке «Каналы» — «Настройки каналов бронирования». После заполнения данных по номерному фонду и тарифам нужно п

Аналитика Bronevik.com: ранние бронирования на зиму 2025-2026 выросли на 12% а как можно раньше, страхуясь от высоких цен и отсутствия мест в пиковые даты. Средний чек за ранее бронирование туристического жилья для зимнего отдыха увеличился на 5% год к году и составляет

Карточный домик: мошенники открыли сервис бронирования мест для праздничных встреч аботчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила новый сценарий мошенничества с арендой недвижимости для отдыха. В преддверии Нового года злоумышленники создали поддельный сервис онлайн-бронирования Point House, через который предлагают арендовать «стильные места для встреч» в Подмосковье. Мошенники предлагают внести предоплату за аренду домика. Жертвами скам-группы, которая и

Здесь и сейчас: «Отелло» запустил сценарий для спонтанного бронирования «Отелло» появился новый сценарий «Здесь и сейчас» — теперь пользователи могут начать выбор отеля с карты, ориентируясь на свое местоположение или на конкретную локацию. «Отелло» стал первым сервисом бронирования, который усилил привычный поиск отелей по геолокации возможностью быстро выбрать жилье в 5-60 минутах пешком или на авто от местоположения пользователя или интересного места. Об эт

По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов стемы дистрибуции, то после их ухода они вынуждены работать с «Сирена-Трэвел», которая обеспечивает бронирование 80% авиабилетов в России. При этом при переходе от «Сирена-Трэвел» к «Максвелл»

Бронирование переговорок в один клик: DION.Rooms переехал в облако Системы бронирования и управления переговорными комнатами DION.Rooms от платформы корпоративных коммуникаций DION теперь доступны в облачной версии. Такой формат значительно упрощает развертывание, пил

Заведения Perelman, Александра Оганезова, Ginza Project и другие ресторанные группы начали принимать бронирования через «Яндекс Еду» олик за несколько секунд прямо в приложении, а заведения получат новый канал привлечения аудитории. Бронирование через «Еду» открывает ресторанам доступ к многочисленной аудитории сервисов «Янд

Взломана крупная сеть аптек «Столичка». Не работают кассы, системы учета и бронирования запланированный отгул. В самих аптеках сети «Столички» не работают кассы и системы учета. Сколько отделений закрыто – не сообщается. Редакция CNews также обнаружила, что у сети вышла из строя система бронирования. Об этом говорится на официальном сайте сети – информация об этом размещена на небольшой плашке в самом верху. При этом сам сайт полностью функционирует, хотя некоторые его страниц

Трафик на популярные сайты бронирования туристического жилья за год вырос в 1,5 раза менился, но интерес к ряду направлений заметно усилился. Лидерами по приросту оформлений роуминга стали Вьетнам (132%), Тунис (118%), Мальдивские острова (48%), Оман (41%) и Египет (31%). Какие сайты бронирования туристического жилья стали популярнее Россияне стали больше времени проводить на сайтах бронирования отелей и другого туристического жилья, показало исследование Билайн.анал

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения ов, комнат и отелей. Поиск квартиры с посуточной арендой на площадке «Авито Путешествия» За каждое бронирование пользователь получает кэшбек бонусами до 15%, а полученные баллы можно потратить

«Диджитал Дизайн» модернизировала портал бронирования номеров и услуг для дома отдыха «Торово» вочных мест. Теперь гости могут видеть актуальную информацию о наличии мест на парковке и выполнить бронирование в режиме реального времени, а синхронизация с пропускной системой значительно уп

В сервисе аренды автомобилей от «Авито Авто» появилась возможность онлайн-бронирования У пользователей «Авито Авто» появилась возможность онлайн-бронирования автомобиля для аренды. Теперь весь процесс полностью цифровизирован – от выбора подходящей модели до бронирования и предоплаты, – а 99% автопарков, предоставляющих услуги он

«Делимобиль» запустил календарь предварительного бронирования автомобилей с доставкой ных сценариев использования каршеринга — долгосрочные поездки от 1 дня, при которых предварительное бронирование становится актуальным. Глубина календаря позволяет запланировать поездку в любое

Бронирование отелей на майские праздники в Петербурге выросло на 70% Цифровая экосистема МТС и входящая в него платформа Bronevik.com подвели итоги бронирования туристического жилья в России на майские праздники. Петербург традиционно вошел в топ востребованных у путешественников направлений, в регионе на 70% вырос спрос на отели и объекты

Во время майских праздников произошел всплеск бот-трафика на сайтах туроператоров и в сервисах бронирования билетов и отелей Эксперты компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от DDoS-атак, выявили значительный всплеск бот-трафика на сайтах туроператоров, а также в онлайн-сервисах бронирования билетов и отелей во время майских праздников. По данным аналитиков, объем бот-трафика на туристическую отрасль с первого по 10 мая 2025 г. вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичн

На «Отелло» появилась возможность мультибронирования На «Отелло» теперь доступно бронирование нескольких номеров в одном заказе, что заметно упрощает планирование поездок бол

Треть заявок на бронь у застройщика уходит к конкурентам из-за позднего ответа: исследование Profitbase поведение клиентов на основании 15 тыс. сделок застройщиков, чтобы выявить причины потери заявок на бронирование. Одним из факторов оказалось отсутствие возможности оставить заявку онлайн. Об э

Море за рубль: новый сценарий мошенничества для отдыхающих на российских курортах гий для борьбы с киберпреступностью, предупреждает о новом сценарии мошенничества с арендой жилья на российских курортах. Скамеры размещают в соцсетях видео с предложением выгодно снять квартиру, для бронирования пользователю присылают ссылку на фишинговый ресурс. По данным F6, размер ущерба обманутых курортников от действий мошеннической группы, которая использует эту схему, составляет от

От доступа в офис до бронирования переговорных: Pridex Technology представила комплексное биометрическое решение для рабочих пространств ольшой перечень интеграций с различными вендорами, позволяющий установить систему практически в любом здании; собственная широкая линейка оборудования – биометрические терминалы и проходные, планшеты бронирования и др.; единый интерфейс для службы безопасности; блок аналитики. Кроме того, Pridex Technology предлагает клиентам две возможных модели взаимодействия: SAAS - подключение к биометр

«Яндекс Путешествия»: россияне уже планируют поездки на майские праздники ую тенденцию: россияне начали активнее искать и бронировать отели и апартаменты на майские праздники задолго до начала самих выходных. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. увеличение горизонта бронирования наблюдается как внутри России (Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Псковская область), так и за рубежом (Абхазия, Италия, Армения). Пользователи активно готовятся к длинным

В Санкт-Петербурге почти в полтора раза выросло бронирование жилья для командировок ПАО «МТС» и платформа Bronevik.com проанализировали бронирования отелей, апартаментов для командированных сотрудников в 2024 г. Санкт-Петербург стал вторым городом в стране по числу бизнес-туристов, за год количество бронирований для деловых пое

«Островок В2В» запустил онлайн-бронирование автомобилей йн-запрос. Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок»: «Около 70% запросов на бронирование автомобилей приходилось на международные направления. Чаще всего агенты обращали

Рестораны теперь могут привлекать новых посетителей с помощью онлайн-бронирования в «Яндекс Еде» В «Яндекс Еде» появилась услуга бронирования. Сервис станет новой охватной площадкой по привлечению трафика для заведений: аудитория Еды составляет около 20 миллионов пользователей в месяц в более чем 400 городах страны. Клие

Платформа для подбора и онлайн-бронирования социальных объектов для пожилых людей «Долгожитель» привлечет 52 млн руб. от венчурного фонда Iskra Ventures Rus и бизнес-ангелов ил лид-инвестором. В раунде также участвовали неназванные бизнес-ангелы, которые нашли проект на венчурной платформе Sberunity. Привлеченные в рамках раунда средства пойдут на развитие сервиса онлайн-бронирования, маркетинг и создание полноценной ИТ-команды, а также разработку MVP новых сервисов внутри платформы. «Долгожитель» — это платформа онлайн-бронирования пансионатов, домов пр

Фишинговая кампания с «прогревом»: «Лаборатория Касперского» предупреждает о массовых почтовых атаках на отели в России санатории и другие объекты размещения. Сначала фишеры пишут отелю на корпоративную почту под видом потенциального гостя, а затем присылают сообщение с другого почтового адреса, мимикрируя под сервис бронирования. Несмотря на то, что контент в письмах от «постояльцев» и «сервиса бронирования» не связан друг с другом, эксперты по кибербезопасности предполагают, что это этапы одной и т

Спрос на бронирования в Петербурге летом вырос почти в полтора раза ий летом 2024 г.: Геленджик +82%, Эстосадок (Сочи) +72%, Адлер (Сочи) +62%, Калининград +55%, Казань +53%, Рязань, Сочи +51%, Смоленск +50%, Москва +46%, Санкт-Петербург +45%. Проанализированы онлайн-бронирования по России, сделанные самостоятельными путешественниками через платформы МТС Travel и Bronevik.com в период с 1 июня по 28 августа в 2023 и 2024 гг.

В «Контур.Отеле» теперь можно перемещать бронирования на шахматке ​ Теперь пользователи «Контур.Отеля» могут оперативно изменить номер комнаты, переместив бронирование прямо на шахматке. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Для этого нуж

В «Контур.Отеле» доступно бронирование почасовых объектов на сайте гостиницы льностью, нужно перейти в настройки раздела «Сайт» «Контур.Отеля». Здесь можно выбрать объекты для продажи, настроить для них тарифы и задать ограничения: максимальную и минимальную продолжительность бронирования или закрытие продаж в требуемые часы. Новый модуль для почасового бронирования объектов отеля можно добавить в виде виджета на сайте. Для настройки могут потребоваться права

«Ростелеком» выходит на рынок услуг бронирования отелей можность вести юридически значимый электронный документооборот с отелями с выгрузкой в «1С», делать бронирование в реальном времени без овербукинга и использует технологии ИИ. Отельный консолид

«Путешествуй и получай больше»: «МТС Travel» предложил бесплатные завтраки и другие подарки за бронирования отелей ий чек. Об этом CNews сообщили представители «МТС Travel». В преддверии майских праздников и летнего сезона сервис путешествий «МТС Travel» предложил пользователям бесплатные дополнительные услуги за бронирование отелей и других объектов по России. При бронировании от трех суток путешественник получит в подарок на выбор завтраки, ранний заезд или поздний выезд. Акция приурочена к федерально

«Авито» запускает новое направление бизнеса — «Авито Путешествия» — и планирует выйти на рынок онлайн-бронирования отелей и услуг продвижения и размещения на платформе. Также планируется интегрировать сервисы рассрочки на бронирование жилья и включить специальные предложения для клиентов от компаний-партнеров: бан