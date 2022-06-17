Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 84639
ИКТ 7429
Организации 5594
Ведомства 1296
Ассоциации 632
Технологии 2766
Системы 16307
Персоны 30235
География 1453
Статьи 1044
Пресса 839
ИАА 575
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1387
Мероприятия 803

Бронирование Booking

Бронирование - Booking


17.06.2022 Число пользователей российского турсервиса Russpass превысило 4 млн 1
29.04.2022 Клон Instagram от «однокурсника Дурова» требует c пользователей немалые деньги за регистрацию 1
21.04.2022 «Яндекс Путешествия» поделятся доходом с партнерами 1
20.04.2022 Онлайн-сервисом «Библиотеки Москвы» за год воспользовались более 216 тыс.человек 1
19.04.2022 Число пользователей туристического сервиса Russpass достигло 3 млн 1
12.04.2022 Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников 1
08.04.2022 Ушедший из России Booking заплатил в казну гигантский штраф 1
05.04.2022 Airbnb прекратил работать с россиянами и вместо денег вернул им «фантики» 1
24.03.2022 «Контур» запустил сервис, который поможет бизнесу с оформлением командировок 1
15.03.2022 Отели теперь можно забронировать в едином приложении «Туту.ру» 1
14.03.2022 «Магнит» подключил аптеки к сервису бронирования лекарств 1
09.03.2022 «Почта банк» запустил виртуальную карту Unionpay 1
09.03.2022 Число онлайн-бронирований книг в сервисе «Библиотеки Москвы» превысило 50 тыс. 1
22.02.2022 Производители процессоров надолго застряли на старых техпроцессах по вине одной-единственной компании 1
22.02.2022 Voximplant выпустила универсальное NLP-решение для омниканальной автоматизации клиентского сервиса 1
15.02.2022 Аэропорт Домодедово создаст цифровую логистическую платформу Cargocom 1
14.02.2022 Datareon интегрировала систему планирования загрузки воздушных судов со специализированными БД в «Эйрбриджкарго» 1
24.01.2022 Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM 1
28.12.2021 Тамара Морозова -

В ближайшие два года в России ожидается бум биометрии

 1
30.11.2021 «Дочка» РЖД, торгующая билетами на автобусы и самолеты, переезжает с Windows на российский Linux 1
23.11.2021 Sabre объявила о стратегическом партнерстве с TUI Group для цифровизации сервиса в отелях 1
07.10.2021 Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 1
15.09.2021 RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании 1
18.08.2021 Платформа корпоративных онлайн-закупок «Комус» интегрирована с Prof-IT SRM 1
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
02.07.2021 Как платформа Dell Hybrid Client способна сместить парадигму в инфраструктуре с традиционных настольных ПК в сторону перспективных облачных вычислений 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
30.06.2021 МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений МТТ 1
28.04.2021 «Mail.ru Цифровые технологии» запустила коммуникационную платформу для гибридного офиса 1
28.04.2021 Mail.ru превратила свой мессенджер Myteam в прямого конкурента Slack и Microsoft Teams 1
23.04.2021 HP представляет обновленные ИТ-решения для профессиональных пользователей 1
29.03.2021 ВТБ намерен привлечь более 8 млн клиентов в рамках открытой экосистемы 1
25.03.2021 «Магнит» запустил оплату услуг связи, ТВ и транспорта через Magnit Pay 1
15.03.2021 Владельцы медиаприставки Sberbox смогут покупать авиабилеты S7 Airlines во время просмотра фильмов 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
01.02.2021 Резидент «Сколково» создал цифровую среду в бизнес-центре «Савеловский Сити» 1
25.01.2021 S7 Airlines объявила о запуске первого в России онлайн-сервиса бронирования самолетов для личных перелетов 1
08.12.2020 B2B.Ostrovok запустил мобильное приложение для туристических агентов 1
30.11.2020 Что такое RPA, кому и зачем нужны эти технологии и что получит компания, которая внедрит RPA 1

Публикаций - 153, упоминаний - 153

Бронирование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 16
Microsoft Corporation 22497 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 9
Apple Inc 10683 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
Samsung Electronics 9333 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
Telegram Group 805 4
Softline - Софтлайн 1870 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
VK - Mail.ru Цифровые технологии 56 2
Новые облачные технологии (НОТ) 277 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
PayPal 634 2
SAP SE 4595 2
Intel Corporation 11262 2
Крок - Croc 1616 2
Корус Консалтинг ГК 1014 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 93 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 1
Nuance Communications - ScanSoft 84 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 1
LG Electronics 3372 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 108 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 1
TietoEVRY - Tieto 128 1
1С-Битрикс - Bitrix 443 1
Wone IT - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 0 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 1
VK - Mail.ru Group 3057 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 1
Red Hat 1183 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 14
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
Самолёт ГК 216 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Альфа-Банк 1476 4
Связной ГК 1190 2
MR Group 9 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 1
Почта России ПАО 1853 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
Яндекс.Еда 490 1
Сбер - Кухня на районе 14 1
FILA 3 1
О2О Delivery club 171 1
Ситимобил - Служба такси 136 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
Президент Российской Федерации 3770 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
Мобильное приложение - Mobile app 4966 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 15
Website - Вебсайт 9736 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 7
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 7
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 6
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 5
Data monetization - Монетизация данных 550 5
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 5
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 317 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 681 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники 992 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 3
Google Android 11959 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 18
Microsoft Windows 2000 2856 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 7
Microsoft Office 3247 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 5
Apple iOS 6422 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 4
Apple macOS 1457 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 3
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 228 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 3
1С:Бухгалтерия 647 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 2
Google Gmail 802 2
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 69 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 1
Microsoft SQL Server 1416 1
Microsoft Windows 7 1780 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 1
IBM Informix СУБД 132 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 1
Intel Celeron - Серия процессоров 924 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 1
СКБ Контур - Контур.Тревел 0 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 0 1
VK Donut 8 1
Microsoft Teams 309 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 118 1
Korus CRM Messengers 4 1
Korus CRM 4 1
Korus Forecast 19 1
Apache Hadoop 356 1
WhatsApp Messenger 745 1
Белозеров Олег 24 1
Стащак Сергей 1 1
Евдокимов Игорь 8 1
Гришин Дмитрий 185 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Земля - планета Солнечной системы 7427 4
Россия - Сибирь 1579 4
Германия - Федеративная Республика 8903 4
Азия - Азиатский регион 3803 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 3
Бразилия - Федеративная Республика 1945 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 3
Африка - Африканский регион 2928 2
Нидерланды 2197 2
Швеция - Королевство 2072 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 2
Армения - Республика 1112 2
Таиланд - Королевство 671 2
Ирак - Республика 666 2
Китай - Тайвань 2115 2
Япония 10069 2
Германия - Берлин 635 1
Россия - СФО - Омская область 517 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 1
Россия - ЦФО - Тульская область 965 1
Казахстан - Жамбылская область - Тараз 17 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 1
Норвегия - Королевство 1155 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 1
Израиль 1756 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 46
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 32
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 11
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 10
Cashback - Кэшбэк 199 9
Юриспруденция 1629 8
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Эргономика 840 2
Индустрия красоты - Салоны красоты 103 2
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
From door to door - От двери до двери 28 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
Webmaster - Вебмастер 22 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Tom’s Hardware 127 1
РИА Новости 766 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
GeekBrains 49 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Показать еще

Наука

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
Показать еще