Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Бронирование Booking

Бронирование - Booking

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


08.04.2026 СЗ «Развитие» перевёл 90% бронирований квартир в онлайн за первый месяц продаж

чения в системе оформили первую бронь. Сегодня около 90% сделок СЗ «Развитие» проходят через онлайн-бронирование в Profitbase. «Сейчас у нас большинство сделок проходит через онлайн-брониров
12.03.2026 Аналитики определили самые бюджетные бронирования весной для отпуска нижегородцев

аправлений расположены на юге России и Черноморском побережье. Самые высокие средние чеки за раннее бронирование туристического жилья весной 2026 г. фиксируются в горных и северных локациях – н
03.03.2026 ПИШ Университета Иннополис разработала систему бронирования облачных ресурсов для ИИ-экспериментов

аботы с искусственным интеллектом, развертывания приложений ИИ и выполнения ресурсоёмких исследовательских задач. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис. Уже доступны два формата бронирования облачных ресурсов: индивидуальный и групповой. В первом случае пользователь выбирает время и количество ресурсов, получает ссылку на вход в программную среду и уведомления о создан
19.02.2026 Арестован хакер, наловчившийся снимать за 1 евроцент отели ценой 1 тыс. евро за ночь

Уникальное преступление Полиция Испании арестовала местного жителя, который обвиняется во взломе сайта одного из сервисов бронирования отелей, пишет The Register. Предполагаемому хакеру вменяют нарушение работы системы валидации платежей онлайн-платформы, в результате которого ему удавалось резервировать дорогосто
18.02.2026 Аналитика Bronevik.com: бронирование туристического жилья на мартовские праздники обойдется на 16% дороже, чем неделей ранее

Платформа Bronevik.com проанализировала ранние бронирования туристического жилья в России на мартовские праздники 2026 г. Согласно исследованию, проживание в отелях и других объектах размещения в праздничные даты обойдется на 16% дороже, че
16.02.2026 Wildberries начала тестирование функции онлайн-бронирования квартир в новостройках

ке. Далее заявка направляется партнеру, платформе «Сделка.рф», который непосредственно осуществляет бронирование лота у застройщика. После одобрения девелопером, которое занимает до 24 часов, п
10.12.2025 Аналитика Bronevik.com: рост стоимости бронирования туристического жилья в 2025 году замедлился до 5%

стью, уникальной локальной кухней и особой «европейской» атмосферой. Доступнее всего в 2025 г. было бронирование туристического жилья в Орловской, Брянской и Астраханской областях – около 3,7 т
10.12.2025 Открытое решение для бронирования переговорных комнат опубликовано на Mos.Hub

Компания-разработчик мобильных приложений, веб-сервисов и бэкенд-систем Effective разместила на городской облачной платформе Mos.Hub исходный код приложения Meeting Room для бронирования переговорных комнат в офисе. Пользователи платформы могут как поучаствовать в развитии проекта, так и взять исходный код в качестве основы для собственных разработок, что способств
10.12.2025 В «Контур.Отеле» появился новый сервис бронирования — «Т-Путешествия»

ало еще проще». Подключить «Т-Путешествия» можно в интерфейсе «Контур.Отеля» во вкладке «Каналы» — «Настройки каналов бронирования». После заполнения данных по номерному фонду и тарифам нужно п
20.11.2025 Аналитика Bronevik.com: ранние бронирования на зиму 2025-2026 выросли на 12%

а как можно раньше, страхуясь от высоких цен и отсутствия мест в пиковые даты. Средний чек за ранее бронирование туристического жилья для зимнего отдыха увеличился на 5% год к году и составляет
10.11.2025 Карточный домик: мошенники открыли сервис бронирования мест для праздничных встреч

аботчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила новый сценарий мошенничества с арендой недвижимости для отдыха. В преддверии Нового года злоумышленники создали поддельный сервис онлайн-бронирования Point House, через который предлагают арендовать «стильные места для встреч» в Подмосковье. Мошенники предлагают внести предоплату за аренду домика. Жертвами скам-группы, которая и
06.10.2025 Здесь и сейчас: «Отелло» запустил сценарий для спонтанного бронирования

«Отелло» появился новый сценарий «Здесь и сейчас» — теперь пользователи могут начать выбор отеля с карты, ориентируясь на свое местоположение или на конкретную локацию. «Отелло» стал первым сервисом бронирования, который усилил привычный поиск отелей по геолокации возможностью быстро выбрать жилье в 5-60 минутах пешком или на авто от местоположения пользователя или интересного места. Об эт
03.10.2025 По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов

стемы дистрибуции, то после их ухода они вынуждены работать с «Сирена-Трэвел», которая обеспечивает бронирование 80% авиабилетов в России. При этом при переходе от «Сирена-Трэвел» к «Максвелл»

30.09.2025 Бронирование переговорок в один клик: DION.Rooms переехал в облако

Системы бронирования и управления переговорными комнатами DION.Rooms от платформы корпоративных коммуникаций DION теперь доступны в облачной версии. Такой формат значительно упрощает развертывание, пил
02.09.2025 Заведения Perelman, Александра Оганезова, Ginza Project и другие ресторанные группы начали принимать бронирования через «Яндекс Еду»

олик за несколько секунд прямо в приложении, а заведения получат новый канал привлечения аудитории. Бронирование через «Еду» открывает ресторанам доступ к многочисленной аудитории сервисов «Янд
29.07.2025 Взломана крупная сеть аптек «Столичка». Не работают кассы, системы учета и бронирования

запланированный отгул. В самих аптеках сети «Столички» не работают кассы и системы учета. Сколько отделений закрыто – не сообщается. Редакция CNews также обнаружила, что у сети вышла из строя система бронирования. Об этом говорится на официальном сайте сети – информация об этом размещена на небольшой плашке в самом верху. При этом сам сайт полностью функционирует, хотя некоторые его страниц
24.07.2025 Трафик на популярные сайты бронирования туристического жилья за год вырос в 1,5 раза

менился, но интерес к ряду направлений заметно усилился. Лидерами по приросту оформлений роуминга стали Вьетнам (132%), Тунис (118%), Мальдивские острова (48%), Оман (41%) и Египет (31%). Какие сайты бронирования туристического жилья стали популярнее Россияне стали больше времени проводить на сайтах бронирования отелей и другого туристического жилья, показало исследование Билайн.анал
13.07.2025 Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

ов, комнат и отелей.  Поиск квартиры с посуточной арендой на площадке «Авито Путешествия» За каждое бронирование пользователь получает кэшбек бонусами до 15%, а полученные баллы можно потратить
01.07.2025 «Диджитал Дизайн» модернизировала портал бронирования номеров и услуг для дома отдыха «Торово»

вочных мест. Теперь гости могут видеть актуальную информацию о наличии мест на парковке и выполнить бронирование в режиме реального времени, а синхронизация с пропускной системой значительно уп
30.06.2025 В сервисе аренды автомобилей от «Авито Авто» появилась возможность онлайн-бронирования

У пользователей «Авито Авто» появилась возможность онлайн-бронирования автомобиля для аренды. Теперь весь процесс полностью цифровизирован – от выбора подходящей модели до бронирования и предоплаты, – а 99% автопарков, предоставляющих услуги он
29.05.2025 «Делимобиль» запустил календарь предварительного бронирования автомобилей с доставкой

ных сценариев использования каршеринга — долгосрочные поездки от 1 дня, при которых предварительное бронирование становится актуальным. Глубина календаря позволяет запланировать поездку в любое
19.05.2025 Бронирование отелей на майские праздники в Петербурге выросло на 70%

Цифровая экосистема МТС и входящая в него платформа Bronevik.com подвели итоги бронирования туристического жилья в России на майские праздники. Петербург традиционно вошел в топ востребованных у путешественников направлений, в регионе на 70% вырос спрос на отели и объекты
13.05.2025 Во время майских праздников произошел всплеск бот-трафика на сайтах туроператоров и в сервисах бронирования билетов и отелей

Эксперты компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от DDoS-атак, выявили значительный всплеск бот-трафика на сайтах туроператоров, а также в онлайн-сервисах бронирования билетов и отелей во время майских праздников. По данным аналитиков, объем бот-трафика на туристическую отрасль с первого по 10 мая 2025 г. вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичн
06.05.2025 На «Отелло» появилась возможность мультибронирования

На «Отелло» теперь доступно бронирование нескольких номеров в одном заказе, что заметно упрощает планирование поездок бол
24.04.2025 Треть заявок на бронь у застройщика уходит к конкурентам из-за позднего ответа: исследование Profitbase

поведение клиентов на основании 15 тыс. сделок застройщиков, чтобы выявить причины потери заявок на бронирование. Одним из факторов оказалось отсутствие возможности оставить заявку онлайн. Об э
09.04.2025 Море за рубль: новый сценарий мошенничества для отдыхающих на российских курортах

гий для борьбы с киберпреступностью, предупреждает о новом сценарии мошенничества с арендой жилья на российских курортах. Скамеры размещают в соцсетях видео с предложением выгодно снять квартиру, для бронирования пользователю присылают ссылку на фишинговый ресурс. По данным F6, размер ущерба обманутых курортников от действий мошеннической группы, которая использует эту схему, составляет от

13.03.2025 От доступа в офис до бронирования переговорных: Pridex Technology представила комплексное биометрическое решение для рабочих пространств

ольшой перечень интеграций с различными вендорами, позволяющий установить систему практически в любом здании; собственная широкая линейка оборудования – биометрические терминалы и проходные, планшеты бронирования и др.; единый интерфейс для службы безопасности; блок аналитики. Кроме того, Pridex Technology предлагает клиентам две возможных модели взаимодействия: SAAS - подключение к биометр
11.02.2025 «Яндекс Путешествия»: россияне уже планируют поездки на майские праздники

ую тенденцию: россияне начали активнее искать и бронировать отели и апартаменты на майские праздники задолго до начала самих выходных. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. увеличение горизонта бронирования наблюдается как внутри России (Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Псковская область), так и за рубежом (Абхазия, Италия, Армения). Пользователи активно готовятся к длинным

04.02.2025 В Санкт-Петербурге почти в полтора раза выросло бронирование жилья для командировок

ПАО «МТС» и платформа Bronevik.com проанализировали бронирования отелей, апартаментов для командированных сотрудников в 2024 г. Санкт-Петербург стал вторым городом в стране по числу бизнес-туристов, за год количество бронирований для деловых пое
22.01.2025 «Островок В2В» запустил онлайн-бронирование автомобилей

йн-запрос. Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок»: «Около 70% запросов на бронирование автомобилей приходилось на международные направления. Чаще всего агенты обращали
29.11.2024 Рестораны теперь могут привлекать новых посетителей с помощью онлайн-бронирования в «Яндекс Еде»

В «Яндекс Еде» появилась услуга бронирования. Сервис станет новой охватной площадкой по привлечению трафика для заведений: аудитория Еды составляет около 20 миллионов пользователей в месяц в более чем 400 городах страны. Клие
14.11.2024 Платформа для подбора и онлайн-бронирования социальных объектов для пожилых людей «Долгожитель» привлечет 52 млн руб. от венчурного фонда Iskra Ventures Rus и бизнес-ангелов

ил лид-инвестором. В раунде также участвовали неназванные бизнес-ангелы, которые нашли проект на венчурной платформе Sberunity. Привлеченные в рамках раунда средства пойдут на развитие сервиса онлайн-бронирования, маркетинг и создание полноценной ИТ-команды, а также разработку MVP новых сервисов внутри платформы. «Долгожитель» — это платформа онлайн-бронирования пансионатов, домов пр
12.09.2024 Фишинговая кампания с «прогревом»: «Лаборатория Касперского» предупреждает о массовых почтовых атаках на отели в России

санатории и другие объекты размещения. Сначала фишеры пишут отелю на корпоративную почту под видом потенциального гостя, а затем присылают сообщение с другого почтового адреса, мимикрируя под сервис бронирования. Несмотря на то, что контент в письмах от «постояльцев» и «сервиса бронирования» не связан друг с другом, эксперты по кибербезопасности предполагают, что это этапы одной и т
10.09.2024 Спрос на бронирования в Петербурге летом вырос почти в полтора раза

ий летом 2024 г.: Геленджик +82%, Эстосадок (Сочи) +72%, Адлер (Сочи) +62%, Калининград +55%, Казань +53%, Рязань, Сочи +51%, Смоленск +50%, Москва +46%, Санкт-Петербург +45%. Проанализированы онлайн-бронирования по России, сделанные самостоятельными путешественниками через платформы МТС Travel и Bronevik.com в период с 1 июня по 28 августа в 2023 и 2024 гг.
23.08.2024 В «Контур.Отеле» теперь можно перемещать бронирования на шахматке ​

Теперь пользователи «Контур.Отеля» могут оперативно изменить номер комнаты, переместив бронирование прямо на шахматке. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Для этого нуж
12.08.2024 В «Контур.Отеле» доступно бронирование почасовых объектов на сайте гостиницы

льностью, нужно перейти в настройки раздела «Сайт» «Контур.Отеля». Здесь можно выбрать объекты для продажи, настроить для них тарифы и задать ограничения: максимальную и минимальную продолжительность бронирования или закрытие продаж в требуемые часы. Новый модуль для почасового бронирования объектов отеля можно добавить в виде виджета на сайте. Для настройки могут потребоваться права
13.06.2024 «Ростелеком» выходит на рынок услуг бронирования отелей

можность вести юридически значимый электронный документооборот с отелями с выгрузкой в «1С», делать бронирование в реальном времени без овербукинга и использует технологии ИИ. Отельный консолид
25.04.2024 «Путешествуй и получай больше»: «МТС Travel» предложил бесплатные завтраки и другие подарки за бронирования отелей

ий чек. Об этом CNews сообщили представители «МТС Travel». В преддверии майских праздников и летнего сезона сервис путешествий «МТС Travel» предложил пользователям бесплатные дополнительные услуги за бронирование отелей и других объектов по России. При бронировании от трех суток путешественник получит в подарок на выбор завтраки, ранний заезд или поздний выезд. Акция приурочена к федерально
08.04.2024 «Авито» запускает новое направление бизнеса — «Авито Путешествия» — и планирует выйти на рынок онлайн-бронирования отелей

и услуг продвижения и размещения на платформе. Также планируется интегрировать сервисы рассрочки на бронирование жилья и включить специальные предложения для клиентов от компаний-партнеров: бан
15.03.2024 «Еду по работе»: «МТС Travel» запустил функции для бронирования отелей в командировках

i в номере» и «Рабочий стол в номере». В настоящее время функция «Еду по работе» доступна на сайте «МТС Travel», в ближайшее время она появится и в приложении. В рамках пилотного запуска каждое пятое бронирование с оплатой на сайте было сделано с опцией «Еду по работе». «Корпоративные клиенты зачастую бронируют отели в командировку самостоятельно через онлайн-сервисы, поэтому мы учли их осн

Публикаций - 983, упоминаний - 1094

Бронирование и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 123
Yandex - Яндекс 9215 70
9594 36
Microsoft Corporation 25774 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 32
Telegram Group 2940 25
МегаФон 10742 23
Ростелеком 10948 20
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 17
Google LLC 12687 17
Apple Inc 13154 15
VK - Mail.ru Group 3602 14
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 13
SAP SE 5601 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 12
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 12
Oracle Corporation 7074 11
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 11
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 9
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 8
Философт - Philosoft 96 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
PayPal 671 7
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 7
Samsung Electronics 11064 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Intel Corporation 12811 6
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 6
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 79 6
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 59 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 5
Крок - Croc 1964 5
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 92
МТС Трэвел - MTS Travel 292 67
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 46
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 43
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 37
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 31
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 21
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 17
Суточно АО - Суточно.ру 19 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 11
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 10
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
Альфа-Банк 1979 9
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 9
Expedia Group 136 9
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 8
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 8
Airbnb 101 8
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 6
Связной ГК 1401 6
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
ЦИАН - CIAN 192 6
British Airways - British Midland International 127 6
American Dynamics 14 6
Pridex Group - Прайдекс констракшн 19 5
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 5
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 5
American Airlines 90 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 3
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 14 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Федеральное казначейство России 1949 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 2
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 2
Союз Агентств Делового туризма - САД 2 2
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Ассоциация менеджеров 107 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Глобальные университеты 4 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Новая технологическая коалиция - НТК 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
РГР - Российская Гильдия Риэлторов 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 176
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 148
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 139
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 132
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 114
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 101
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 98
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 89
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 88
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 83
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 78
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 73
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 72
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 69
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 68
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 67
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 67
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 62
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 62
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 58
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 56
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 53
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 53
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 52
Оповещение и уведомление - Notification 5943 51
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 48
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 46
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 45
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 44
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 44
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 43
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 42
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 42
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 42
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 41
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 39
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5208 37
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 37
Google Android 15243 51
Apple iOS 8583 51
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 47
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 35
Avito - Авито Путешествия 60 27
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 25
Booking.com 126 20
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 19
Apple - App Store 3109 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 17
Microsoft Office 4170 13
Microsoft Windows 2000 8678 13
Microsoft Dynamics 1197 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 12
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 12
Апартмент системс - RealtyCalendar 16 11
Новые облачные технологии - МойОфис 958 11
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 11
Много приложений - RuStore - Рустор 628 10
Сбер - 2ГИС - Отелло - сервис бронирования отелей 14 10
Microsoft Windows 16882 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 10
Яндекс.Плюс 250 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Artsofte - Profitbase 42 9
OpenAI - ChatGPT 719 9
Linux OS 11533 9
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
Microsoft Outlook 1506 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
СКБ Контур - Контур.Отель 26 7
FreePik 1841 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 7
Гончаренко Марина 35 23
Кромочкин Артем 18 11
Кочеткова Дарья 18 10
Сатдарова Анна 17 7
Сергунина Наталья 375 7
Усов Александр 24 6
Тренин Кирилл 9 5
Шадаев Максут 1210 5
Игнатова Мария 143 5
Мельников Вадим 13 4
Егоров Евгений 40 4
Полякова Ирина 35 4
Формальский Илья 6 4
Абрамзон Евгений 13 4
Царев Кирилл 45 4
Лукьянов Александр 80 3
Абраменко Тимофей 22 3
Курсин Алексей 5 3
Анпилов Антон 23 3
Желтухин Вадим 72 3
Безбородова Ксения 3 3
Рейман Леонид 1065 3
Арлазаров Владимир 290 3
Орловский Виктор 408 3
Галактионова Инесса 120 3
Нестеров Алексей 175 3
Панченко Иван 197 3
Аитов Тимур 197 3
Ермаков Валерий 140 3
Артамонова Анна 183 3
Шарак Андрей 67 3
Кирьянова Александра 169 3
Гевак Андрей 16 3
Яремко Максим 13 3
Щеглов Петр 85 3
Власов Иван 56 3
Попова Мария 141 3
Козлова Ирина 29 3
Закоржевский Вячеслав 94 3
Спиридонов Александр 49 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 622
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 277
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 168
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 74
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 74
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 72
Европа 24962 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 52
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 51
Беларусь - Белоруссия 6289 48
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 47
Россия - СФО - Новосибирск 4875 43
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 43
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 41
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 41
Турция - Турецкая республика 2620 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 31
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 29
Германия - Федеративная Республика 13220 27
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 27
Казахстан - Республика 6047 26
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 167 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 23
Армения - Республика 2449 23
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 23
Франция - Французская Республика 8176 22
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 21
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 21
Таиланд - Королевство 926 21
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 20
Япония 13807 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 20
Испания - Королевство 3839 20
Азия - Азиатский регион 5920 19
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 830 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 19
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 19
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 394
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 360
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 197
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 148
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 138
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 106
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 90
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 71
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 68
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 63
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 61
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 60
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 59
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 58
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 50
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 49
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 47
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 46
Аренда 2687 41
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 40
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 39
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 39
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 34
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 34
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 33
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 33
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 32
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 30
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 28
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 28
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 27
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 27
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 27
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 27
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 27
Паспорт - Паспортные данные 2848 26
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
Forbes - Форбс 1002 7
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
The Register - The Register Hardware 1783 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Известия ИД 770 3
Pocket PC Magazine 2 2
Ведомости 1466 2
РИА Новости 1033 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Telegraph 199 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 2
Sky News - Телеканал 30 2
Flight International 64 2
Tennessean 1 1
AIN.UA 103 1
E-Commerce Times 69 1
Криптомужик - telegram-канал 3 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Verge - Издание 619 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Reddit 398 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
23ABC News 183 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Guardian - Британская газета 406 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
DigiTimes - Издание 1331 1
The Washington Post 350 1
Медуза - Meduza 48 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
The Information 83 1
AP - Associated Press 2007 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
Gartner - Гартнер 3658 7
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 4
Forrester Research 834 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
CNews Мишень 186 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
comScore Networks 35 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Global Workplace Analytics 3 1
Radicati Group 26 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Juniper Research 131 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
TrendForce 187 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Frost & Sullivan 207 1
RiskIQ 9 1
IoT Analytics 5 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
Sensor Tower 16 1
Allied Market Research 22 1
Автостат 55 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Internet Stock Report 994 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Datamonitor 83 1
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 11
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
РУК АНО ВПО ЦС РФ - Российский университет кооперации - Университет потребкооперации города Мытищи 12 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
MTU - Michigan Technological University - Мичиганский технологический университет 8 1
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 1
КамГУ им. Витуса Беринга ФГБОУ ВО - Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 7 1
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 18 1
IITU - International Information Technology University - Международный университет информационных технологий 3 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
Глобальный университет Рыбакова 4 1
РАТА - авиационный учебный центр 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
День молодёжи - 27 июня 1087 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 5
Международный женский день - 8 марта 418 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
CNews AWARDS - награда 571 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
CCWF - Call Center World Forum 39 2
Венчурная ярмарка 25 2
Eurosatory - Евросатори 6 1
Старкон 3 1
Берега вкуса - международный гастрофестиваль 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
CNews Баттл 69 1
Microsoft Ignite 44 1
VK Fest 20 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
GIS-Forum - Интеграция геопространства — будущее информационных технологий 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще