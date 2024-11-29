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Рестораны теперь могут привлекать новых посетителей с помощью онлайн-бронирования в «Яндекс Еде»

В «Яндекс Еде» появилась услуга бронирования. Сервис станет новой охватной площадкой по привлечению трафика для заведений: аудитория Еды составляет около 20 миллионов пользователей в месяц в более чем 400 городах страны.

Клиенты смогут резервировать столики прямо в приложении. Услуга уже доступна в более 1000 ресторанов сетей Novikov Group, «Рестораны Раппопорта», Pinskiy&Co, BAZAR FAMILY и др. в Москве и Санкт-Петербурге ― они ранее уже сотрудничали с сервисом LeClick и пользовались ПО SmartReserve. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

Забронировать столик можно в разделе «Куда сходить», который появился в приложении «Еды» и внутри «Яндекс Go» весной 2024 г. В нем собрана информация о более чем 75 тыс. ресторанов и кафе — это порядка 80% от всех заведений по всей стране. Выбрать подходящее заведение можно, ориентируясь на персональные рекомендации от нейросети или используя фильтры: они подберут места по виду кухни или, например, по типу заведения.

Заведения, которые работают с ПО SmartReserve, могут дополнительно подключить опцию мгновенного подтверждения, тогда процесс будет максимально автоматизирован: от отображения актуальных слотов до получения брони.

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До 31 января 2025 г. любые рестораны ― даже те, которые не работают на доставку ― могут бесплатно подключить ПО SmartReserve. Специализированное программное обеспечение упростит управление бронированиями и посадкой в зале, автоматизирует работу с гостями: им будет доступна веб-версия для хостес и Android-приложение, а также функциональность для разметки зала, определитель номеров, аналитика броней и виджет на сайте.

Осенью 2024 г. «Яндекс Еда» приобрела сервис LeClick и специализированное ПО для управления бронированиями SmartReserve. После закрытия сделки в «Еде» запустили их переход на инфраструктуру «Яндекса», сервисы легли в основу функциональности онлайн-бронирования в приложении.

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