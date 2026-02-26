Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

LeClick


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.02.2026 «Яндекс Еда» запустила инструмент для аналитики посещаемости и бронирований в зале 1
29.11.2024 Рестораны теперь могут привлекать новых посетителей с помощью онлайн-бронирования в «Яндекс Еде» 1
21.05.2018 Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру сервису бронирования ресторанов LeClick 2
14.08.2013 «Яндекс.Карты» открывают запись на услуги 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

LeClick и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8652 2
Cloud4Y 303 1
Broadcom - VMware 2513 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 149 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 297 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2024 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 361 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2984 1
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 69 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 134 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2899 1
Google Android - приложения и разработчики 712 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4181 1
Бронирование - Booking 831 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6729 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1191 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2150 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10171 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 616 2
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 248 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 708 1
Gettable - Онлайн-сервис по бронированию мест в ресторанах 5 1
Apple iPhone 6 4862 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1227 1
Россия - СФО - Новосибирск 4725 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5444 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6279 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще