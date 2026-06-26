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Cloud4Y

Cloud4Y

Cloud4Y (ООО «Флекс») — российский корпоративный облачный провайдер, функционирующий на рынке с 2009 года и специализирующийся на предоставлении услуг моделей IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис). Компания обеспечивает виртуализацию вычислительных мощностей, хранилищ данных и сетевых ресурсов для бизнеса и государственных структур. Ключевой особенностью провайдера является наличие защищенных облачных контуров, аттестованных в соответствии с требованиями ФСТЭК России (УЗ-1–4) и ФСБ России, что позволяет клиентам работать с персональными данными в строгом соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ. Инфраструктура включает дата-центры уровня TIER III на территории РФ, а также международные площадки, включая Стамбул (Турция) и Новосибирск.

Описание деятельности и компетенции

Основная деятельность компании сосредоточена на предоставлении виртуальных серверов, объектных хранилищ (S3), корпоративной почты на базе Microsoft Exchange, а также GPU-инфраструктуры для задач машинного обучения и высокопроизводительных вычислений. Cloud4Y предлагает решения для импортозамещения, включая использование российской платформы виртуализации РУСТЭК. Компания активно развивает направление кибербезопасности, внедряя сервисы защиты от DDoS-атак и веб-брандмауэры на базе сертифицированного ПО Positive Technologies (PT AF)

Продукты и технологии

  • Облако ФЗ-152: Изолированный сегмент для безопасного хранения персональных данных, соответствующий требованиям регуляторов РФ. Решает задачи операторов ПДн без необходимости капитальных затрат на собственную защищенную инфраструктуру.
  • GPU-облако: Виртуальные серверы с графическими процессорами Nvidia (Tesla V100, P100, RTX 4090 и др.) для рендеринга, ИИ и Big Data. Предусмотрена предустановка библиотек PyTorch, TensorFlow, CUDA.
  • Kорпоративная почта (SaaS): Готовое решение на базе Microsoft Exchange с функциями календаря, задач и защиты от спама/вирусов. Поддерживает интеграцию с Outlook.
  • Nextcloud (SaaS/IaaS): Облачное хранилище для совместной работы с файлами, обеспечивающее контроль версий и безопасный обмен документами внутри организаций.
  • WAF Cloud4Y: Сервис защиты веб-приложений от атак на уровнях L3/L4 и L7, использующий сертифицированные средства криптографической защиты информации (СКЗИ).

Лицензии, сертификаты и аккредитации

  • Сертификат PCI DSS 4.0: Подтверждает соответствие инфраструктуры международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карт. Позволяет клиентам безопасно обрабатывать транзакции.
  • Аттестаты ФСТЭК и ФСБ: Действуют на облачные контуры для работы с персональными данными (УЗ-1–4), государственными информационными системами и сведениями ограниченного доступа. Используются СКЗИ «Континент», VipNet, C-Терра.
  • ISO 9001:2015: Сертификат соответствия системы менеджмента качества, подтверждающий стандартизацию бизнес-процессов и управления рисками.

Клиенты и деловые связи

Портфель клиентов Cloud4Y насчитывает свыше 2000 организаций различных отраслей. Среди ключевых заказчиков:

  • ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России: Размещение инфраструктуры для обработки персональных данных граждан в соответствии с законодательством РФ.
  • «Роснефть-лояльность» (структура НК «Роснефть»): Миграция ИТ-инфраструктуры для системы лояльности, обеспечение высокой производительности и отказоустойчивости.
  • Концерн «Гранит» (ВПК): Использование корпоративной почты SaaS для защищенной коммуникации сотрудников военно-промышленного предприятия.
  • «Папа Джонс»: Развертывание файлообменника Nextcloud в турецком дата-центре провайдера для международной сети пиццерий.

В сфере партнерства компания сотрудничает с ГК Key Point, являясь официальным дистрибьютором услуг их дата-центров, и развивает экосистему через маркетплейс технологических решений для интеграции стороннего ПО в облачную среду.

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

  • Amazon Web Services (AWS) — США, глобальный лидер рынка облачных вычислений.
  • Microsoft Azure — США, ведущий провайдер корпоративных облачных решений и сервисов виртуализации.
  • Google Cloud Platform (GCP) — США, платформа с фокусом на аналитику данных и ИИ.

Участие в рейтингах

По данным агентства TAdviser, в 2024 году Cloud4Y занял 1-е место по количеству реализованных IaaS-проектов на российском рынке, что подтверждает высокую операционную активность компании. Также провайдер регулярно выступает на отраслевых мероприятиях, таких как CNews FORUM Кейсы.

Цитата

«Кто-то хочет импортозамещаться, кто-то — нет. А кто-то замещаться вынужден. Но мы разработали разные предложения, которые подойдут самым разным заказчикам»Диана Тусова, технический pre-sale специалист Cloud4Y (источник: публикации на портале CNews в рамках обсуждения цифровизации промышленности).

Информация актуальна на 09.07.2026

Обзор «Cloud4Y» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 11 дел, на cумму 8 596 256 ₽*

Судебные дела (11) на сумму 8 596 256 ₽*
в качестве истца (10) на сумму 8 440 592 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 155 665 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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Публикаций - 311, упоминаний - 348

Cloud4Y и организации, системы, технологии, персоны:

9594 54
Broadcom - VMware 2610 47
Microsoft Corporation 25775 30
Selectel - Селектел 544 22
Softline - Софтлайн 3743 20
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 101 15
Крок - Croc 1964 14
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 12
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 9
LanCloud - ЛанКлауд 58 9
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 21 9
Yandex - Яндекс 9216 9
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 9
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 8
Nvidia Corp 4002 8
Nextcloud 50 8
NetApp - Network Appliance 667 8
Ростелеком 10948 8
SAP SE 5601 8
Veeam Software 345 8
Oracle Corporation 7074 8
Linx - Связь ВСД 163 7
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 87 7
МегаФон 10742 7
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 6
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 137 6
Ланит - Онланта - Onlanta 135 6
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 6
Cisco Systems 5372 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Visa International 1993 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Газпром нефть 725 2
American Express - Amex 338 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
JCB International 146 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 2
Югория - страховая компания 44 2
Остеомед 2 2
Papa John’s - Папа Джонс 19 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 2
Кофемания 85 2
Cotton Club - Коттон Клаб 30 2
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 2
Шанс ГК - ОхотАктив 16 2
Чайка - российская сеть частных медицинских клиник 2 2
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Федеральное казначейство России 1949 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 26 2
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 7 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 266
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 176
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 158
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 137
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 100
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 93
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 90
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 54
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 53
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 52
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 51
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 48
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 46
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 45
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 41
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 34
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 26
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 20
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Виртуальный центр обработки данных - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 380 19
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 19
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 18
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 17
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 16
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 15
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 15
Apple iPhone 6 4861 42
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 24
Broadcom - VMware vSphere 614 19
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 18
Microsoft Windows 16882 13
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 9
Microsoft Azure 1526 8
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 8
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 8
Linx Cloud 92 7
Google Android 15243 7
Apple iOS 8583 7
Linux OS 11533 7
Microsoft Office 4170 7
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 6
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 6
Broadcom - VMware vMotion 42 6
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 52 6
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 6
Nvidia Tesla GPU 198 6
Microsoft Office 365 1042 6
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 5
Microsoft Outlook 1506 5
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 4
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 64 4
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 60 4
Broadcom - VMware HA - VMware High Availability - VMware HA Stretched Cluster 15 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 83 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 4
Google Cloud Platform - GCP 383 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 4
Код Безопасности - vGate 89 3
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 3
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 3
Фокин Николай 19 18
Гончаренко Артём 8 8
Аникин Леонид 61 4
Панченко Иван 197 3
Кирьянова Александра 169 3
Алексеева Марина 26 3
Севастьянов Алексей 25 3
Бессонов Евгений 5 3
Глазков Александр 151 3
Михалев Евгений 98 2
Иванов Алексей 163 2
Нестеров Алексей 175 2
Любимов Олег 57 2
Мельникова Алиса 100 2
Галкин Николай 140 2
Рензяев Константин 79 2
Козырев Алексей 328 2
Цыганков Дмитрий 38 2
Анисимов Константин 45 2
Ансимов Константин 37 2
Демидов Дмитрий 36 2
Шаров Сергей 20 2
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 2
Мраморов Дмитрий 36 2
Грицай Виталий 3 2
Урусов Виктор 157 2
Другалев Станислав 10 2
Врацкий Андрей 175 2
Ерин Сергей 16 2
Трандин Сергей 128 2
Наумов Сергей 42 2
Глухов Иван 35 2
Семенов Михаил 41 2
Махалин Тимур 28 2
Мирон Андрей 2 2
Мриль Станислав 14 2
Пирогова Ирина 31 2
Цыганков Роман 62 2
Богомолов Денис 17 2
Чудинов Дмитрий 103 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 148
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 11
Европа 24964 10
Турция - Турецкая республика 2620 10
Нидерланды 3746 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 271 2
Казахстан - Республика 6048 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Япония 13807 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 50
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Аренда 2687 38
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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