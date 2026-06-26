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Cloud4Y
Cloud4Y (ООО «Флекс») — российский корпоративный облачный провайдер, функционирующий на рынке с 2009 года и специализирующийся на предоставлении услуг моделей IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис). Компания обеспечивает виртуализацию вычислительных мощностей, хранилищ данных и сетевых ресурсов для бизнеса и государственных структур. Ключевой особенностью провайдера является наличие защищенных облачных контуров, аттестованных в соответствии с требованиями ФСТЭК России (УЗ-1–4) и ФСБ России, что позволяет клиентам работать с персональными данными в строгом соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ. Инфраструктура включает дата-центры уровня TIER III на территории РФ, а также международные площадки, включая Стамбул (Турция) и Новосибирск.
Описание деятельности и компетенции
Основная деятельность компании сосредоточена на предоставлении виртуальных серверов, объектных хранилищ (S3), корпоративной почты на базе Microsoft Exchange, а также GPU-инфраструктуры для задач машинного обучения и высокопроизводительных вычислений. Cloud4Y предлагает решения для импортозамещения, включая использование российской платформы виртуализации РУСТЭК. Компания активно развивает направление кибербезопасности, внедряя сервисы защиты от DDoS-атак и веб-брандмауэры на базе сертифицированного ПО Positive Technologies (PT AF).
Продукты и технологии
- Облако ФЗ-152: Изолированный сегмент для безопасного хранения персональных данных, соответствующий требованиям регуляторов РФ. Решает задачи операторов ПДн без необходимости капитальных затрат на собственную защищенную инфраструктуру.
- GPU-облако: Виртуальные серверы с графическими процессорами Nvidia (Tesla V100, P100, RTX 4090 и др.) для рендеринга, ИИ и Big Data. Предусмотрена предустановка библиотек PyTorch, TensorFlow, CUDA.
- Kорпоративная почта (SaaS): Готовое решение на базе Microsoft Exchange с функциями календаря, задач и защиты от спама/вирусов. Поддерживает интеграцию с Outlook.
- Nextcloud (SaaS/IaaS): Облачное хранилище для совместной работы с файлами, обеспечивающее контроль версий и безопасный обмен документами внутри организаций.
- WAF Cloud4Y: Сервис защиты веб-приложений от атак на уровнях L3/L4 и L7, использующий сертифицированные средства криптографической защиты информации (СКЗИ).
Лицензии, сертификаты и аккредитации
- Сертификат PCI DSS 4.0: Подтверждает соответствие инфраструктуры международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карт. Позволяет клиентам безопасно обрабатывать транзакции.
- Аттестаты ФСТЭК и ФСБ: Действуют на облачные контуры для работы с персональными данными (УЗ-1–4), государственными информационными системами и сведениями ограниченного доступа. Используются СКЗИ «Континент», VipNet, C-Терра.
- ISO 9001:2015: Сертификат соответствия системы менеджмента качества, подтверждающий стандартизацию бизнес-процессов и управления рисками.
Клиенты и деловые связи
Портфель клиентов Cloud4Y насчитывает свыше 2000 организаций различных отраслей. Среди ключевых заказчиков:
- ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России: Размещение инфраструктуры для обработки персональных данных граждан в соответствии с законодательством РФ.
- «Роснефть-лояльность» (структура НК «Роснефть»): Миграция ИТ-инфраструктуры для системы лояльности, обеспечение высокой производительности и отказоустойчивости.
- Концерн «Гранит» (ВПК): Использование корпоративной почты SaaS для защищенной коммуникации сотрудников военно-промышленного предприятия.
- «Папа Джонс»: Развертывание файлообменника Nextcloud в турецком дата-центре провайдера для международной сети пиццерий.
В сфере партнерства компания сотрудничает с ГК Key Point, являясь официальным дистрибьютором услуг их дата-центров, и развивает экосистему через маркетплейс технологических решений для интеграции стороннего ПО в облачную среду.
Конкуренция
Российские конкуренты:
Зарубежные аналоги:
- Amazon Web Services (AWS) — США, глобальный лидер рынка облачных вычислений.
- Microsoft Azure — США, ведущий провайдер корпоративных облачных решений и сервисов виртуализации.
- Google Cloud Platform (GCP) — США, платформа с фокусом на аналитику данных и ИИ.
Участие в рейтингах
По данным агентства TAdviser, в 2024 году Cloud4Y занял 1-е место по количеству реализованных IaaS-проектов на российском рынке, что подтверждает высокую операционную активность компании. Также провайдер регулярно выступает на отраслевых мероприятиях, таких как CNews FORUM Кейсы.
Цитата
«Кто-то хочет импортозамещаться, кто-то — нет. А кто-то замещаться вынужден. Но мы разработали разные предложения, которые подойдут самым разным заказчикам» — Диана Тусова, технический pre-sale специалист Cloud4Y (источник: публикации на портале CNews в рамках обсуждения цифровизации промышленности).
Информация актуальна на 09.07.2026
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Cloud4Y и организации, системы, технологии, персоны:
|Фокин Николай 19 18
|Гончаренко Артём 8 8
|Аникин Леонид 61 4
|Панченко Иван 197 3
|Кирьянова Александра 169 3
|Алексеева Марина 26 3
|Севастьянов Алексей 25 3
|Бессонов Евгений 5 3
|Глазков Александр 151 3
|Михалев Евгений 98 2
|Иванов Алексей 163 2
|Нестеров Алексей 175 2
|Любимов Олег 57 2
|Мельникова Алиса 100 2
|Галкин Николай 140 2
|Рензяев Константин 79 2
|Козырев Алексей 328 2
|Цыганков Дмитрий 38 2
|Анисимов Константин 45 2
|Ансимов Константин 37 2
|Демидов Дмитрий 36 2
|Шаров Сергей 20 2
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 2
|Мраморов Дмитрий 36 2
|Грицай Виталий 3 2
|Урусов Виктор 157 2
|Другалев Станислав 10 2
|Врацкий Андрей 175 2
|Ерин Сергей 16 2
|Трандин Сергей 128 2
|Наумов Сергей 42 2
|Глухов Иван 35 2
|Семенов Михаил 41 2
|Махалин Тимур 28 2
|Мирон Андрей 2 2
|Мриль Станислав 14 2
|Пирогова Ирина 31 2
|Цыганков Роман 62 2
|Богомолов Денис 17 2
|Чудинов Дмитрий 103 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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