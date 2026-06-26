Cloud4Y ввела в промышленную эксплуатацию СХД HPE Primera A670 и расширила связность между дата-центрами Компания Cloud4Y объявила о вводе в продуктивную эксплуатацию системы хранения данных HPE Primera A670. На новую платформу перенесены данные с действующих СХД провайдера. Параллельно расширена сетевая с

Cloud4Y и «Кредо-С» развернули защищённый буфер доступа к облачным сервисам Облачный провайдер Cloud4Y предоставил инфраструктуру для проекта своего партнёра — интегратора «Кредо-С», который построил для крупного заказчика защищённую схему доступа к облачным сервисам. Решение развёрнуто

Cloud4Y выступит на CNews FORUM Кейсы 2026 часто упирается не в идею, а в инфраструктуру, и как облачная модель помогает бизнесу переходить от пилота к внедрению быстрее. Спикер также разберет, в каких случаях оправданы собственные мощности. Cloud4Y работает на рынке с 2009 г., развивает публичное GPU-облако и дата-центры, ориентированные в том числе на задачи искусственного интеллекта.

Cloud4Y объявила о запуске облачного сегмента на новых процессорах AMD Epyc Компания Cloud4Y объявила о запуске нового облачного сегмента для высоконагруженных проектов на базе процессоров AMD Epyc 9275F. Решение соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ и обеспечи

CNews Forum 2025 посетит российский облачный провайдер Cloud4Y астник форума сможет лично познакомиться со специалистами компании, задать им уточняющие вопросы, узнать подробнее о продуктах и услугах, а также получить информационные материалы. Коротко о компании Cloud4Y — корпоративный облачный провайдер, чья деятельность охватывает российский и зарубежный рынки. Крупный поставщик IaaS и SaaS-решений. Основан в 2009 году. Более чем за 16 лет работы у <

Cloud4Y предоставил облачный сервер бьюти-компании SEMILY Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y провел миграцию и настройку ИТ-инфраструктуры для SEMILY — мультибрендовой компании в сфере e-commerce. В рамках проекта Cloud4Y перенес сервера «1С» клиента в облако, выделив дл

Cloud4Y предоставил СДСПМК облачную инфраструктуру и лицензии Microsoft Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y помог ООО «СДСПМК» («Сортавальская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна») восстановить корпоративную ИТ-инфраструктуру после блокировки лицензий Microsoft. Особенно

Cloud4Y предоставил инфраструктуру и виртуальные рабочие столы OTK Group ка входа для всех сотрудников, чтобы обеспечить нужную производительность труда и создать комфортные условия для выполнения сотрудниками своих задач. Такие решением стали виртуальные рабочие столы от Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. Виртуальное рабочее место стандартизировано и полностью готово к работе. Оно круглосуточно доступно через интернет с настольного ПК

Cloud4Y предоставил корпоративную почту Surf consulting Облачный провайдер Cloud4Y предоставил корпоративную почту росскийской ИТ-консалтинговой компании Surf consulting. Surf consulting оказывает услуги в области ИТ-консалтинга: от разработки бизнес-решений до их вне

Cloud4Y предоставил серверные мощности онлайн-школе Geometrium в и содержит большое количество графических материалов, что накладывает повышенные требования к стабильности и производительности. Компания Geometrium вышла на нас через поисковые системы — и выбрала Cloud4Y благодаря быстрой реакции на запрос, готовности оперативно созвониться и детально проконсультировать по инфраструктурным вопросам. На этапе внедрения мы провели тестирование конфигураци

Cloud4Y предоставил инфраструктуру порталу «Закупай» Торговая площадка «Закупай» разместила инфраструктуру в турецком дата-центре провайдера. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. «Закупай» — это электронная торговая площадка, которая объединяет поставщиков строительных товаров и покупателей из числа строительных и производственных компаний. Ежемесячно через пла

Cloud4Y предоставил «Папа Джонс» инфраструктуру в турецком дата-центре труктуру в дата-центре Стамбула (Турция). Решение позволило клиенту развернуть файлообменник на базе Nextcloud для обмена данными и совместной работы сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. Это решение сочетает в себе удобство облачного доступа с корпоративным уровнем безопасности, включая сквозное шифрование, детальный контроль прав доступа и возможность совместной работ

Cloud4Y предоставил облачную почту компании Virtual Office Аутсорсинговая ИТ-компания Virtual Office получила больше возможностей для дальнейшего развития. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. Краснодарская компания Virtual Office, оказывающая услуги по автоматизации бизнеса, администрированию серверов и поддержке ИТ-инфраструктуры на аутсорсе, столкнулась с необходимостью о

Cloud4Y вступил в Ассоциацию участников отрасли ЦОД Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y официально присоединился к Ассоциации участников отрасли ЦОД — объединению профессионалов, формирующему стандарты для развития дата-центров и облачных решений в России. Об этом CNews со

Cloud4Y предоставил S3 хранилище компании «Сервиссофт» нулась с необходимостью организации надежного и масштабируемого хранилища для резервного копирования виртуальных машин (ВМ) и других данных. После анализа предложений на рынке выбор пал на решение от Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. Cloud4Y предложил облачное S3-хранилище, которое позволяет сократить расходы на хранение данных и снизить нагрузку на текущи

Cloud4Y предоставил ORS виртуальную инфраструктуру Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y обеспечил виртуальными мощностями ORS — российского разработчика ИТ-решений для авиационного и туристического рынков. ORS создает продукты для авиакомпаний, аэропортов и трэвел-агентов,

Cloud4Y предоставил облачную почту с антиспамом АО «Аврора» ативную почту в облаке «Аврора» выбирала с целью оптимизации бизнес-процессов, повышения безопасности деловых переписок и большего удобства управления коммуникациями. Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предложил условия, которые устроили компанию. После короткого периода тестирования инфраструктуру мигрировали на облачную платформу провайдера. Об этом CNews сообщили представители C

Cloud4Y запускает партнерскую программу для системных администраторов и технических директоров Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y объявляет о запуске новой партнерской программы для системных администраторов и техни

Cloud4Y предоставил защищенное облако компании Extyl Компании Extyl требовалась защищенная и аттестованная по приказу ФСТЭК России инфраструктура. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. Extyl — российская компания, которая 17 лет занимается ИТ-продакшеном и специализируется на разработке портальных решений, b2b-порталов, личных кабинетов. Основной стек — «1С-Битрикс»,

Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру IPROFI.KG Облачный провайдер Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру для компании IPROFI.KG, официального партнера фирмы «1С» на территории Кыргызской Республики. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Cloud4Y предоставил «Айтуби» виртуальные серверы c GPU кретные задачи, приобретать локальное «железо» в компании сочли нецелесообразным. Оптимальным вариантом стали облачные серверы с GPU, которые провайдер арендовал у корпоративного облачного провайдера Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. Компания «Айтуби» с 2010 г. проектирует и реализует инфраструктурные проекты, занимается аудитом, поставкой решений, интеграцией пр

Cloud4Y предоставил «Прософт» облачную инфраструктуру Облачный провайдер Cloud4Y предоставил «Прософт» облачную инфраструктуру. При помощи облачной платформы провайдера будет работать «1С» и вестись другая операционная деятельность. Компания «Прософт», основанная в

Cloud4Y предоставил Scout Clinical облако для хранения персональных данных Scout Clinical, американская компания, предоставляющая услуги в области медицинских исследований и клинических испытаний, начала сотрудничать с российским облачным провайдером Cloud4Y для хранения данных российских клиентов. Данная мера предпринята в целях соблюдения требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», который регулирует обработку и хранен

Как развивается процесс цифровизации промышленности кто-то — нет. А кто-то замещаться вынужден. Но мы разработали разные предложения, которые подойдут самым разным заказчикам», — уверенно заявила в начале выступления Диана Тусова, технический pre-sale Cloud4Y. Российский сегмент облака Cloud4Y представлен двумя ЦОД-ами (TierIII) в Москве, еще один открывается в Новосибирске. Заявлены гарантированный UptimeSLA 99,982%, а также аттестац

Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру для ТД АЛТАН были нужны ТД АЛТАН для совместной работы с документами, а также размещения данных в удобном сетевом хранилище, закрытом от третьих лиц. Решение SaaS NextCloud от корпоративного облачного провайдера Cloud4Y помогло закрыть эту потребность. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. Облачное хранилище на базе NextCloud — это решение, которое обеспечивает возможности совместной раб

Cloud4Y предоставил «Витасофт» инфраструктуру с GPU Облачный провайдер Cloud4Y предоставил компании «Витасофт» вычислительную инфраструктуру с графическими процессорами. «Витасофт» с 2005 г. работает на рынке, а с 2010 г. входит в реестр аккредитованных ИТ-компани

Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру для комплексных задач ЛИГИР вер и перенесла часть баз данных в облачный контур провайдера. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. ЛИГИР — это международная компания, занимающаяся внедрением комплексных решений для

Cloud4Y обновил White Paper о защите персональных данных В октябре 2024 г. Cloud4Y обновил White Paper «О защите персональных данных» — документ, посвященный работе с персональными данными. В него входит законодательная база, принцип построения системы защиты ПДн, и д

Cloud4Y предоставил стартапу «Инум» сервера с защитой от DDoS HR, сопровождали стажировки и практики в компаниях и у частных предпринимателей. Чтобы обеспечить конфиденциальность данных клиентов, «Инум» использовал для хранения данных защищенный облачный контур Cloud4Y, аттестованный согласно требованиям ФЗ-152. Такой выбор позволил отказаться от покупки собственного оборудования и прохождения длительной процедуры аттестации в контролирующих органах.

Cloud4Y продлевает программу поддержки стартапов до конца 2024 года Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y объявляет о продлении своей программы поддержки стартапов. Прием заявок на получение доступа к инфраструктуре продлевается до конца 2024 г. Это решение обусловлено высоким спросом на об

Cloud4Y развернул облачную платформу в Сибири Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y в IV квартале 2024 г. запускает в Новосибирске региональный узел своей облачной платформы. В новой точке присутствия будут доступны все функции и технологии облачной платформы Cloud4

Cloud4Y получил сертификат соответствия требованиям стандарта PCI DSS 4.0 Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y прошел аудит и получил сертификат соответствия последней версии стандарта PCI DSS 4.0. Эта версия станет обязательной для всех участников платежных систем с 2025 г., заменив действующий

Cloud4Y предоставляет облачную инфраструктуру для «Такстелеком» у провайдера GPU-сервера и другую виртуальную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. «Такстелеком» с 2011 г. работает в сфере разработки ПО. Одно из приоритетных направл

Cloud4Y развернул облачный сервер для «Симмпро» Экспортная компания «Симмпро» перенесла корпоративную почту и разместила свои мощности в облаке Cloud4Y. Об этом CNews сообщил представитель провайдера. «Симмпро» с 2001 г. оказывает услуги по экспорту из России высокотехнологичного оборудования, организуя таможенное оформление грузов, ко

Cloud4Y предоставил инфраструктуру и виртуальные рабочие столы компании «ЛитСнаб» е могут работать как в офисе, так и на объекте. Технические специалисты провайдера помогли определить технические характеристики виртуальных машин для сотрудников и развернули инфраструктуру в облаке Cloud4Y. Ресурсы предоставляются по модели IaaS. В настоящее время сотрудники «ЛитСнаб» работают с привычным софтом на виртуальных машинах с гарантированной производительностью и доступностью.

Cloud4Y предоставил «Халмек Литиум» резервный ЦОД данных и кратчайшие сроки восстановления работоспособности системы в случае сбоев — требования, которые бизнес предъявляет к ИТ- инфраструктуре в первую очередь. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. Резервный ЦОД, резервное копирование и репликация позволяют иметь копии виртуальных машин, готовых к запуску. В случае отказа основного сервера компания может немедленно переключиться

Cloud4Y предоставил виртуальные GPU креативному агентству TRIBE Облачные мощности Cloud4Y помогают креативному агентству создавать контент для онлайн-кинотеатра Premier. Агентство TRIBE специализируется на интерактивном маркетинге, который включает веб-игры, промо сайты и ле

Cloud4Y развернул инфраструктуру в облаке для ГК «Тэлос Архив» уровень производительности и защиты, поэтому архивная компания приняла решение задействовать в своих бизнес-процессах виртуальные мощности. В качестве поставщика облачных услуг «Тэлос Архив» выбрала Cloud4Y. Корпоративный облачный провайдер за более чем 15 лет работы на рынке накопил опыт, позволяющий обеспечить миграцию инфраструктуры, а также гарантировать надлежащий уровень защиты храня

Cloud4Y предоставил компании «Лард» хранилище на базе Nextcloud Cloud4Y предоставил компании «Лард» хранилище на базе Nextcloud. Работа с данными стала быстрее, удобнее и безопаснее. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. «Лард» — это системный интегратор, разрабатывающий и внедряющий в бизнес-процессы компаний цифровые решения: системы управления бизнесом, автоматизированные системы сбора и формировани