Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Inoventica
Коммуникации для инноваций
КДИ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 139, упоминаний - 450
Inoventica упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Слизень Виталий 141 25
|Никифоров Николай 1126 6
|Коробов Максим 5 4
|Никифорова Светлана 33 4
|Радов Алексей 4 3
|Поздняков Павел 19 3
|Широкий Денис 19 3
|Путин Владимир 1824 3
|Лопатин Артем 7 2
|Ильин Александр 10 2
|Рейман Леонид 411 2
|Березин Максим 60 2
|Стародубов Виталий 9 1
|Кореш Виктор 71 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Касперская Наталья 197 1
|Носков Константин 201 1
|Ерин Сергей 14 1
|Другалев Станислав 8 1
|Грицай Виталий 3 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Щеголева Римма 9 1
|Липов Андрей 50 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Федосеев Ярослав 4 1
|Хробостова Екатерина 2 1
|Фокин Николай 11 1
|Ажигиров Андрей 23 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Кравцов Роман 77 1
|Васильев Евгений 93 1
|Хала Илья 21 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Климарев Михаил 46 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Ведомости 259 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
|За Телеком - telegram-канал 37 1
|CNews Analytics 1988 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru