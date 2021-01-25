Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Inoventica
Коммуникации для инноваций
КДИ


25.01.2021 В Минфин поставили заведомо нерабочее ПО. Возбуждено уголовное дело 1
08.07.2020 Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней 1
25.11.2019 Чистая прибыль Inoventica по итогам трех кварталов составила 33 миллиона рублей 4
16.09.2019 Десятки миллионов рублей инвестиций в сеть Inoventica 1
13.09.2019 «Ростех» получил треть ИТ-компании экс-министра связи Никифорова 1
28.08.2019 Доходы Inoventica от продаж invGUARD по итогам полугодия выросли на 40% 6
21.08.2019 250 тысяч пользователей платформы СЭД работают из облака Inoventica 1
05.04.2019 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 6
20.03.2019 Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок 2
05.02.2019 Квартальная выручка Inoventica выросла на 36,6% 7
01.02.2019 Система Inoventica invGuard развернута в Минпросвещения России 2
14.08.2018 Inoventica и МТТ открыли «Стартап-кассу» на 100 млн рублей 4
30.07.2018 Inoventica и МТТ строят сеть интернета вещей в Самаре 4
20.07.2018 Inoventica и МТТ открыли «Стартап-кассу» на 100 миллионов рублей 4
24.05.2018 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 6
29.03.2018 Inoventica подтвердила соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества» 1
08.02.2018 Группа Inoventica представила отчет за 2017 год 9
26.01.2018 Inoventica объявила о 5000% росте прибыли за 2017 год 11
23.11.2017 В Москве запустили ЦОД на магнитных лентах для хранения архивов 1
14.11.2017 Inoventica объявила финансовые результаты по итогам первых трех кварталов 2017 года 13
07.11.2017 Inoventica и Softel создадут центр компетенции по кибербезопасности на Кубе 3
01.11.2017 IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS 1
27.04.2017 МТТ виртуализирует ИТ-инфраструктуру для предоставления услуг на базе «МТТ Бизнес» 2
19.04.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2017 года 4
17.04.2017 У жены министра связи почти вдвое выросли доходы, а министр купил Lada X-ray 2
07.04.2017 В «Коммуникации для инноваций» избран новый состав совета директоров 5
24.03.2017 Inoventica дополнит новым контуром защиты IaaS-платформу для «Астон Консалтинг» 2
16.03.2017 Inoventica формирует ключевые компетенции в области создания игровых платформ 1
15.02.2017 Inoventica подписала меморандум о намерениях с кубинской ИТ-компанией Softel 1
09.02.2017 Inoventica вновь выиграла контакт Минфина РФ на предоставление ИТ-инфраструктуры для прикладного ПО на сумму около 10 млн руб. 1
02.02.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2016 год 10
25.01.2017 Чистый долг Inoventica достиг положительного значения в 100 млн руб. 3
11.01.2017 Inoventica реструктурировала активы 5
15.12.2016 Inoventica Services обеспечит безопасность персональных данных «Информики» 4
06.12.2016 CNews выпустил рейтинг «облачных» сервисов России 1
01.12.2016 «Открытые Технологии» начали сотрудничество с Inoventica 1
01.12.2016 Поставки SaaS/IaaS: рост двузначными темпами 1
13.10.2016 Inoventica отчиталась по итогам трех кварталов 2016 года 3
06.10.2016 Виталий Слизень избран гендиректором «Коммуникации для инноваций» 6
06.09.2016 «Транстелеком» защитил клиентов от DDoS-атак российской системой invGuard 2

Публикаций - 139, упоминаний - 450

Inoventica упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет 45 28
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 27 23
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 13
Синтерра - Synterra 565 10
Microsoft Corporation 11077 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
Барс груп 402 5
Астон консалтинг 7 5
Т8 НТЦ 58 5
Startobaza - Стартобаза 33 5
HP Inc. 2909 5
Huawei 2730 5
Coriant 12 4
Крок 1219 4
VMware 1829 4
3738 3
СКБ Контур 416 3
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
МегаФон ПетерСтар 145 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 3
Доктор рядом - Doc+ 43 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 3
IBM 3539 3
Автодория 37 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 3
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 3
Yandex - Яндекс 4101 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Alcatel 229 2
Juniper Networks 168 2
Информзащита 423 2
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 2
NetApp 485 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Рамэк-ВС 70 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
АйТи 751 2
Сбербанк страхование 47 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Газпром ПАО 520 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Audi 129 1
Развитие Иннополиса 3 1
Иннополис Архитект 2 1
ИРКОС 1 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство РФ 2203 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 2
Министерство связи и информационных технологий Египта 1 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росинфокоминвест 39 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Администрация Президента РФ 267 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
OpenFabrics Alliance 1 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 20
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 7
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 433 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 1
Inoventica invGUARD 14 13
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 5
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 29 5
Linux OS 4257 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 35 3
Caravan Aero 9 2
ЦБИ NeuroDAT SIEM 4 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 2
АвтоВАЗ Lada X-Ray 5 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Яндекс.Директ 91 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
ADVA Optical Networking QuadFlex 1 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 1
Microsoft SQL Server 793 1
Microsoft Dynamics 193 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
ADVA FSP XG - Серия коммутаторов 3 1
amoCRM 39 1
Microsoft Windows 10 6635 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Stack Group - M1Cloud 76 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Java - Язык программирования 1176 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Office 365 769 1
Слизень Виталий 141 25
Никифоров Николай 1126 6
Коробов Максим 5 4
Никифорова Светлана 33 4
Радов Алексей 4 3
Поздняков Павел 19 3
Широкий Денис 19 3
Путин Владимир 1824 3
Лопатин Артем 7 2
Ильин Александр 10 2
Рейман Леонид 411 2
Березин Максим 60 2
Стародубов Виталий 9 1
Кореш Виктор 71 1
Сапельников Сергей 100 1
Касперская Наталья 197 1
Носков Константин 201 1
Ерин Сергей 14 1
Другалев Станислав 8 1
Грицай Виталий 3 1
Щеголев Игорь 676 1
Щеголева Римма 9 1
Липов Андрей 50 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Мамонов Михаил 24 1
Федосеев Ярослав 4 1
Хробостова Екатерина 2 1
Фокин Николай 11 1
Ажигиров Андрей 23 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Кравцов Роман 77 1
Васильев Евгений 93 1
Хала Илья 21 1
Кириченко Игорь 41 1
Климарев Михаил 46 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 32
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 10
Россия - ПФО - Самара 1288 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Россия - ПФО - Казань 1515 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Куба - Республика 75 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Европа 3752 2
Япония 2780 2
Россия - Владимир 160 2
Украина 3365 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Ростовская область 862 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Россия - Владимирская область 368 1
Россия - Новгородская область 287 1
Европа Западная 613 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Германия - Ганновер 68 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Казахстан - Республика 2629 1
Россия - Уфа 641 1
Северная Америка 1411 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Ближний Восток 1473 1
Индия - Республика 2169 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 14 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
CNews Analytics 1988 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 4
CNews SaaS рейтинг 15 3
CNews IaaS рейтинг 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 2
CeBIT 85 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще