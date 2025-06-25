Inoventica укрепляет сотрудничество с «Группой Астра» Компания Inoventica Services (ООО «Гарант-Парк-Интернет») объявляет о получении статуса облачного парт

Кибербезопасность от Inoventica выросла на 40% Группа компаний Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2024 г. Совокупная неконсолидирован

Чистая прибыль Inoventica по итогам трех кварталов составила 33 миллиона рублей Группа Inoventica объявила финансовые результаты деятельности по итогам трех кварталов 2019 г. по да

Десятки миллионов рублей инвестиций в сеть Inoventica о обеспечивать скорости передачи данных, которые нужны нашим клиентам, путем объединения услуг 1 Гбит/с и 10 Гбит/с на длинах волн 100 Гбит/с и более», - отметил Виталий Слизень, генеральный директор Inoventica. Разработанная для оптимизации масштабируемости и пропускной способности, линейка ADVA FSP 3000 гарантирует, что новая инфраструктура Inoventica будет высокоэффективна. Это об

Доходы Inoventica от продаж invGUARD по итогам полугодия выросли на 40% Группа Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первое полугодие 2019 г. по данным

250 тысяч пользователей платформы СЭД работают из облака Inoventica Российская ИТ-компания Inoventica, работающая в области автоматизации документооборота, будет развивать свою сверхбы

Облако Inoventica стало прибыльней на 30% нансовые результаты деятельности за I квартал 2018 г. Совокупная неконсолидированная выручка группы Inoventica за первый квартал 2018 г. осталась на уровне прошлогоднего показателя за аналогичн

Квартальная выручка Inoventica выросла на 36,6% Согласно финансовому отчету Inoventica, на показатели группы в 2018 году серьезное влияние оказала реструктуризация актив

Система Inoventica invGuard развернута в Минпросвещения России ию атак, направленных на отказ в обслуживании. В рамках сотрудничества с Минпросвещения специалисты Inoventica Technologies провели обучение отраслевых специалистов навыкам настройки, эксплуата

Inoventica Services установила суточный рекорд по приросту подключенных ВМ Hyper-V. 30 октября количество вновь подключенных виртуальных машин на базе гипервизора Microsoft достигло нового рекорда и составило 83 единицы в сутки. По мнению специалистов по маркетингу компании Inoventica Services такой ажиотаж может быть связан не только с выгодной стоимостью, высоким качеством и надежностью даннух услуг, но также с ежегодным повышением цен до 15% корпорацией «Майкро

Inoventica Services запустила решения «Виртуальный сервер Windows на дисках SSD» ства систем хранения данных HPE 3PAR StoreServ производства Hewlett Packard Enterprise. Тестовые испытания новых тарифных планов показали сокращение до 6 секунд времени перезагрузки виртуальных машин Inoventica Services, а также 20-ти кратный прирост производительности дисковой подсистемы в условиях пиковой нагрузки (видео по ссылке: загрузка VPS на SAS | загрузка VPS на SSD). В практическо

Inoventica и МТТ открыли «Стартап-кассу» на 100 млн рублей Виталий Слизень, генеральный директор Inoventica, и Денис Широкий, директор по развитию МТТ анонсировали программу поддержки стартапов «Стартап-касса», размер которой составляет 100 млн руб. Среди рассматриваемых «Стартап-кассой» п

Inoventica и МТТ строят сеть интернета вещей в Самаре МТТ, федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, и Inoventica приступили к развертыванию первой LoRaWAN-сети в Самаре для партнера МТТ, «Телеком

Inoventica и МТТ открыли «Стартап-кассу» на 100 миллионов рублей елирования, прогнозирования опасностей и оптимизации рабочего процесса, системы транспортного моделирования, моментального перевода, виртуальной и дополненной реальности. Согласно условиям программы, Inoventica сформировала из собственных средств фонд объемом 100 млн руб., из которого будут предоставляться займы отобранным стартапам в размере не более 10 млн рублей (по ключевой ставке ЦБ РФ

Облако Inoventica стало прибыльней на 30% Группа компаний Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2018 года. Совокупна

Inoventica подтвердила соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества» ки соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества» в системе добровольной сертификации «Открытые стандарты качества».Новый сертификат соответствия требованиям ГОСТ выдан Inoventica Services органом по сертификации «РусПромГрупп» сроком на 3 года. Данный сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к информационно-коммуникационным техн

Группа Inoventica представила отчет за 2017 год 25% относительно 2016 года и составило 75 млн руб. Рост выручки по облачному направлению (компания Inoventica Services) в 2017 году был связан с шестикратным ростом количества оказанных услуг

Inoventica объявила о 5000% росте прибыли за 2017 год ГК Inoventica объявила о том, что ее чистая прибыль за 2017 год выросла в 50 раз относительно 20

Inoventica защитит персональные данные водителей енду ее виртуальные машины. На серверах будут храниться персональные данные клиентов телематической компании, в соответствии с федеральным законом «О персональных данных» (№ 152-ФЗ).В рамках договора Inoventica Services предоставила «Лаборатории Умного Вождения» защищенный контур ЦОД. Контур включает серверную, сетевую и программную инфраструктуру, которая обеспечивает повышенный уровень бе

Inoventica объявила финансовые результаты по итогам первых трех кварталов 2017 года Группа компаний Inoventica объявила финансовые результаты деятельности по итогам первых трех кварталов 2017 г

Inoventica и Softel создадут центр компетенции по кибербезопасности на Кубе Российская Inoventica Technologies и кубинская Softel (входит в группу компаний GEIC) создадут в Гаване

Inoventica Services анонсировала запуск нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM скорость работы приложений клиентов, использующих услугу «Виртуальный сервер на Linux», станет существенно выше, а скорость подключения самой услуги снизится с 20 до менее чем 10 минут. Новый кластер Inoventica Services состоит из 7 основных серверов, каждый с двумя процессорами Intel Xeon E5-2650v3. В каждом сервере установлено 192 ГБ оперативной памяти. В качестве дисковой системы использ

МТТ виртуализирует ИТ-инфраструктуру для предоставления услуг на базе «МТТ Бизнес» Компания Inoventica Services, провайдер облачных сервисов, и «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ),

Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2017 года Группа компаний Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за I кв. 2017 г. Совокупная неконсолид

В «Коммуникации для инноваций» избран новый состав совета директоров Единственный акционер головной компании группы Inoventica «Коммуникации для инноваций» (КДИ) — АО «Региональная инициатива» — принял решение

Inoventica дополнит новым контуром защиты IaaS-платформу для «Астон Консалтинг» Компания Inoventica Services (входит в группу компаний Inoventica) дополнит новым контуром защи

Inoventica формирует ключевые компетенции в области создания игровых платформ Группа компаний Inoventica приступила к формированию ключевых компетенций в области создания игровых платформ. Сумма инвестирования в новое перспективное направление бизнеса будет определена по мере уточнения

Inoventica подписала меморандум о намерениях с кубинской ИТ-компанией Softel Группа Inoventica в рамках реализации стратегии по выходу на латиноамериканский рынок подписала мемо

Inoventica вновь выиграла контакт Минфина РФ на предоставление ИТ-инфраструктуры для прикладного ПО на сумму около 10 млн руб. Inoventica Services, компания группы Inoventica, вновь стала победителем открытого аукциона, проводимого в электронной форме Минис

Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2016 год а чуть менее 400 млн руб. Значение показателя EBITDA составило около 20% от выручки. Чистая прибыль Inoventica в моменте осталась около нуля.Достигнутые Inoventica финансовые показатели

Чистый долг Inoventica достиг положительного значения в 100 млн руб. досрочного погашения последнего внутригруппового обязательства чистый долг головной компании группы Inoventica — ЗАО «Коммуникации для инноваций» (КДИ) — достиг положительного значения, превыша

Inoventica реструктурировала активы Головная компания группы Inoventica — «Коммуникации для инноваций» — объявила о приобретении 10% собственных акций. Ка

Inoventica Services обеспечит безопасность персональных данных «Информики» Компания Inoventica Services стала победителем открытого конкурса, по итогам которого был заключен кон

«Открытые Технологии» начали сотрудничество с Inoventica Inoventica объявила о заключении ее дочерней компании Inoventica Services соглашения с компанией «Открытые Технологии» на поставку оборудования сис

Inoventica отчиталась по итогам трех кварталов 2016 года рованной отчетности. Как рассказали CNews в компании, совокупная неконсолидированная выручка группы Inoventica за девять месяцев 2016 г. составила около p300 млн. Значение показателя EBITDA сос

Виталий Слизень избран гендиректором «Коммуникации для инноваций» Решением единственного акционера головной компании группы Inoventica Виталий Слизень был избран на должность генерального директора компании «Коммуника

Inoventica завершает очередной этап реформирования структуры владения группы компаний вления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Предыдущий этап интеграции активов Группы Inoventica начался два года назад, когда был избран новый состав Совета директоров «Коммуника

Жена министра связи заработала на Inoventica 100% прибыли л принадлежавшую ему 5% долю в операторе ИТ-услуг «Коммуникации для инноваций» (КДИ, торговая марка Inoventica). Об этом говорится в сообщении КДИ. «Стартобаза» - бизнес-ангел, оказывающий подд

Совокупная неконсолидированная выручка Inoventica в первом полугодии 2016 г. составила 201 млн руб. Группа компаний Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первое полугодие 2016 г. по данным