Чистая прибыль Inoventica по итогам трех кварталов составила 33 миллиона рублей 4

Десятки миллионов рублей инвестиций в сеть Inoventica 1

250 тысяч пользователей платформы СЭД работают из облака Inoventica 1

Система Inoventica invGuard развернута в Минпросвещения России 2

Inoventica и МТТ строят сеть интернета вещей в Самаре 4

Группа Inoventica представила отчет за 2017 год 9

В Москве запустили ЦОД на магнитных лентах для хранения архивов 1

Inoventica объявила финансовые результаты по итогам первых трех кварталов 2017 года 13

Inoventica и Softel создадут центр компетенции по кибербезопасности на Кубе 3

IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS 1

Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2017 года 4

Inoventica формирует ключевые компетенции в области создания игровых платформ 1

Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2016 год 10

Inoventica реструктурировала активы 5