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Inoventica Коммуникации для инноваций КДИ

Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ

Группа компаний INOVENTICA – ИТ-оператор, с 1999 года реализующий проекты на базе ИКТ-инфраструктуры международного масштаба, основанной на технологиях облачных вычислений. В Группу компаний входят:

Обзор «Inoventica» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 15 дел, на cумму 81 563 504 ₽*

Судебные дела (15) на сумму 81 563 504 ₽*
в качестве истца (11) на сумму 37 852 085 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 3 261 080 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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25.06.2025 Inoventica укрепляет сотрудничество с «Группой Астра»

Компания Inoventica Services (ООО «Гарант-Парк-Интернет») объявляет о получении статуса облачного парт
02.06.2025 Кибербезопасность от Inoventica выросла на 40%

Группа компаний Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2024 г. Совокупная неконсолидирован
25.11.2019 Чистая прибыль Inoventica по итогам трех кварталов составила 33 миллиона рублей

Группа Inoventica объявила финансовые результаты деятельности по итогам трех кварталов 2019 г. по да
16.09.2019 Десятки миллионов рублей инвестиций в сеть Inoventica

о обеспечивать скорости передачи данных, которые нужны нашим клиентам, путем объединения услуг 1 Гбит/с и 10 Гбит/с на длинах волн 100 Гбит/с и более», - отметил Виталий Слизень, генеральный директор Inoventica. Разработанная для оптимизации масштабируемости и пропускной способности, линейка ADVA FSP 3000 гарантирует, что новая инфраструктура Inoventica будет высокоэффективна. Это об
28.08.2019 Доходы Inoventica от продаж invGUARD по итогам полугодия выросли на 40%

Группа Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первое полугодие 2019 г. по данным

21.08.2019 250 тысяч пользователей платформы СЭД работают из облака Inoventica

Российская ИТ-компания Inoventica, работающая в области автоматизации документооборота, будет развивать свою сверхбы
05.04.2019 Облако Inoventica стало прибыльней на 30%

нансовые результаты деятельности за I квартал 2018 г. Совокупная неконсолидированная выручка группы Inoventica за первый квартал 2018 г. осталась на уровне прошлогоднего показателя за аналогичн
05.02.2019 Квартальная выручка Inoventica выросла на 36,6%

Согласно финансовому отчету Inoventica, на показатели группы в 2018 году серьезное влияние оказала реструктуризация актив
01.02.2019 Система Inoventica invGuard развернута в Минпросвещения России

ию атак, направленных на отказ в обслуживании. В рамках сотрудничества с Минпросвещения специалисты Inoventica Technologies провели обучение отраслевых специалистов навыкам настройки, эксплуата
02.11.2018 Inoventica Services установила суточный рекорд по приросту подключенных ВМ

Hyper-V. 30 октября количество вновь подключенных виртуальных машин на базе гипервизора Microsoft достигло нового рекорда и составило 83 единицы в сутки. По мнению специалистов по маркетингу компании Inoventica Services такой ажиотаж может быть связан не только с выгодной стоимостью, высоким качеством и надежностью даннух услуг, но также с ежегодным повышением цен до 15% корпорацией «Майкро
15.10.2018 Inoventica Services запустила решения «Виртуальный сервер Windows на дисках SSD»

ства систем хранения данных HPE 3PAR StoreServ производства Hewlett Packard Enterprise. Тестовые испытания новых тарифных планов показали сокращение до 6 секунд времени перезагрузки виртуальных машин Inoventica Services, а также 20-ти кратный прирост производительности дисковой подсистемы в условиях пиковой нагрузки (видео по ссылке: загрузка VPS на SAS | загрузка VPS на SSD). В практическо
14.08.2018 Inoventica и МТТ открыли «Стартап-кассу» на 100 млн рублей

Виталий Слизень, генеральный директор Inoventica, и Денис Широкий, директор по развитию МТТ анонсировали программу поддержки стартапов «Стартап-касса», размер которой составляет 100 млн руб. Среди рассматриваемых «Стартап-кассой» п
30.07.2018 Inoventica и МТТ строят сеть интернета вещей в Самаре

МТТ, федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, и Inoventica приступили к развертыванию первой LoRaWAN-сети в Самаре для партнера МТТ, «Телеком
20.07.2018 Inoventica и МТТ открыли «Стартап-кассу» на 100 миллионов рублей

елирования, прогнозирования опасностей и оптимизации рабочего процесса, системы транспортного моделирования, моментального перевода, виртуальной и дополненной реальности. Согласно условиям программы, Inoventica сформировала из собственных средств фонд объемом 100 млн руб., из которого будут предоставляться займы отобранным стартапам в размере не более 10 млн рублей (по ключевой ставке ЦБ РФ
24.05.2018 Облако Inoventica стало прибыльней на 30%

Группа компаний Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2018 года. Совокупна
29.03.2018 Inoventica подтвердила соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества»

ки соответствия требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества» в системе добровольной сертификации «Открытые стандарты качества».Новый сертификат соответствия требованиям ГОСТ выдан Inoventica Services органом по сертификации «РусПромГрупп» сроком на 3 года. Данный сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к информационно-коммуникационным техн
08.02.2018 Группа Inoventica представила отчет за 2017 год

25% относительно 2016 года и составило 75 млн руб. Рост выручки по облачному направлению (компания Inoventica Services) в 2017 году был связан с шестикратным ростом количества оказанных услуг

26.01.2018 Inoventica объявила о 5000% росте прибыли за 2017 год

ГК Inoventica объявила о том, что ее чистая прибыль за 2017 год выросла в 50 раз относительно 20
23.11.2017 Inoventica защитит персональные данные водителей

енду ее виртуальные машины. На серверах будут храниться персональные данные клиентов телематической компании, в соответствии с федеральным законом «О персональных данных» (№ 152-ФЗ).В рамках договора Inoventica Services предоставила «Лаборатории Умного Вождения» защищенный контур ЦОД. Контур включает серверную, сетевую и программную инфраструктуру, которая обеспечивает повышенный уровень бе
14.11.2017 Inoventica объявила финансовые результаты по итогам первых трех кварталов 2017 года

Группа компаний Inoventica объявила финансовые результаты деятельности по итогам первых трех кварталов 2017 г
07.11.2017 Inoventica и Softel создадут центр компетенции по кибербезопасности на Кубе

Российская Inoventica Technologies и кубинская Softel (входит в группу компаний GEIC) создадут в Гаване

13.07.2017 Inoventica Services анонсировала запуск нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM

скорость работы приложений клиентов, использующих услугу «Виртуальный сервер на Linux», станет существенно выше, а скорость подключения самой услуги снизится с 20 до менее чем 10 минут. Новый кластер Inoventica Services состоит из 7 основных серверов, каждый с двумя процессорами Intel Xeon E5-2650v3. В каждом сервере установлено 192 ГБ оперативной памяти. В качестве дисковой системы использ
27.04.2017 МТТ виртуализирует ИТ-инфраструктуру для предоставления услуг на базе «МТТ Бизнес»

Компания Inoventica Services, провайдер облачных сервисов, и «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ),

19.04.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2017 года

Группа компаний Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за I кв. 2017 г. Совокупная неконсолид
07.04.2017 В «Коммуникации для инноваций» избран новый состав совета директоров

Единственный акционер головной компании группы Inoventica «Коммуникации для инноваций» (КДИ) — АО «Региональная инициатива» — принял решение
24.03.2017 Inoventica дополнит новым контуром защиты IaaS-платформу для «Астон Консалтинг»

Компания Inoventica Services (входит в группу компаний Inoventica) дополнит новым контуром защи
16.03.2017 Inoventica формирует ключевые компетенции в области создания игровых платформ

Группа компаний Inoventica приступила к формированию ключевых компетенций в области создания игровых платформ. Сумма инвестирования в новое перспективное направление бизнеса будет определена по мере уточнения

15.02.2017 Inoventica подписала меморандум о намерениях с кубинской ИТ-компанией Softel

Группа Inoventica в рамках реализации стратегии по выходу на латиноамериканский рынок подписала мемо
09.02.2017 Inoventica вновь выиграла контакт Минфина РФ на предоставление ИТ-инфраструктуры для прикладного ПО на сумму около 10 млн руб.

Inoventica Services, компания группы Inoventica, вновь стала победителем открытого аукциона, проводимого в электронной форме Минис
02.02.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2016 год

а чуть менее 400 млн руб. Значение показателя EBITDA составило около 20% от выручки. Чистая прибыль Inoventica в моменте осталась около нуля.Достигнутые Inoventica финансовые показатели

25.01.2017 Чистый долг Inoventica достиг положительного значения в 100 млн руб.

досрочного погашения последнего внутригруппового обязательства чистый долг головной компании группы Inoventica — ЗАО «Коммуникации для инноваций» (КДИ) — достиг положительного значения, превыша
11.01.2017 Inoventica реструктурировала активы

Головная компания группы Inoventica — «Коммуникации для инноваций» — объявила о приобретении 10% собственных акций. Ка
15.12.2016 Inoventica Services обеспечит безопасность персональных данных «Информики»

Компания Inoventica Services стала победителем открытого конкурса, по итогам которого был заключен кон
01.12.2016 «Открытые Технологии» начали сотрудничество с Inoventica

Inoventica объявила о заключении ее дочерней компании Inoventica Services соглашения с компанией «Открытые Технологии» на поставку оборудования сис
13.10.2016 Inoventica отчиталась по итогам трех кварталов 2016 года

рованной отчетности. Как рассказали CNews в компании, совокупная неконсолидированная выручка группы Inoventica за девять месяцев 2016 г. составила около p300 млн. Значение показателя EBITDA сос
06.10.2016 Виталий Слизень избран гендиректором «Коммуникации для инноваций»

Решением единственного акционера головной компании группы Inoventica Виталий Слизень был избран на должность генерального директора компании «Коммуника
04.08.2016 Inoventica завершает очередной этап реформирования структуры владения группы компаний

вления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Предыдущий этап интеграции активов Группы Inoventica начался два года назад, когда был избран новый состав Совета директоров «Коммуника
20.07.2016 Жена министра связи заработала на Inoventica 100% прибыли

л принадлежавшую ему 5% долю в операторе ИТ-услуг «Коммуникации для инноваций» (КДИ, торговая марка Inoventica). Об этом говорится в сообщении КДИ. «Стартобаза» - бизнес-ангел, оказывающий подд
13.07.2016 Совокупная неконсолидированная выручка Inoventica в первом полугодии 2016 г. составила 201 млн руб.

Группа компаний Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первое полугодие 2016 г. по данным

06.07.2016 Избран новый состав Совета директоров «Коммуникации для инноваций»

Группа компаний Inoventica объявила об избрании нового состава Совета директоров компании «Коммуникации для и

Публикаций - 151, упоминаний - 486

Inoventica и организации, системы, технологии, персоны:

Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 66
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 37 33
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 26
Т8 НТЦ 120 12
Microsoft Corporation 25775 12
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 11
HP Inc. 5883 11
Ростелеком 10948 10
БАРС Груп 579 10
Startobaza - Стартобаза 38 8
Астон консалтинг 9 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 7
Крок - Croc 1964 7
HPE - Juniper Networks 460 6
Startpack - СтартПак 26 6
Broadcom - VMware 2610 6
Huawei 4677 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 5
HPE Financial Services - HPEFS 45 5
Coriant 18 5
Inoventica - Коммуникации для инноваций - РТС - Радио Телевидение Связь 5 5
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 5
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 5
Cloud4Y 311 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 4
RETN - Real Time Network - Ретннет 22 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
АвиаТел - AviaTel 5 4
МПО Классика 11 4
NetApp - Network Appliance 667 4
МегаФон 10742 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Информзащита 941 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Selectel - Селектел 544 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
НБР АНО - Национальный библиотечный ресурс 4 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 2
Visa International 1993 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Block - Square 203 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
МТЗ Трансмаш 24 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Развитие Иннополиса 4 1
Иннополис Архитект 3 1
Связной Банк 113 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
Силовые машины 166 1
ИРКОС 3 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Алтайспиртпром 2 1
Табакнаси Реефер Сервисиз 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
InVenture Partners 20 1
SoBeautiful - L'Occitane - Л'Окситан - Локситан рус 14 1
Петербург-Внештранс 2 1
Продовольственная биржа - Форвард - Е-да! - Лайм - Полушка - Йомарт 14 1
Jurel Holdings Ltd - Джурел Холдингс Лтд 3 1
НЦК-Елабуга 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 2
Правительство Кубы - Совет министров Кубы - органы государственной власти 5 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Правительство Челябинской области 78 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
OpenFabrics Alliance 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 85
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 63
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 58
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 31
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 31
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 30
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 23
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 22
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 18
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 17
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 16
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 11
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 428 10
Peering - Пиринг - соглашение интернет-операторов об обмене трафиком 53 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 465 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 7
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
RTD - Round Trip Delay - задержка распространения сигнала 11 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Inoventica invGUARD 30 29
Linux OS 11533 7
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 44 6
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 5
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 5
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 4
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 4
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 4
CorpSoft24 - Хостинг ИСПДн 13 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
HPE Helion CloudSystem 19 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Office 365 1042 3
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 2
Qsoft - amoCRM 154 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
АвтоВАЗ Lada X-Ray 6 2
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 18 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 2
ЦБИ NeuroDAT SIEM 10 2
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 2
HPE CloudAgile - HP Agile Accelerator 10 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 2
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 20 2
Microsoft Azure 1526 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 1
ADVA FSP XG - Серия коммутаторов 6 1
Слизень Виталий 244 44
Поздняков Павел 20 19
Никифоров Николай 1138 8
Коробов Максим 21 7
Щербинин Владимир 18 7
Никифорова Светлана 34 5
Зиганшин Равиль 8 5
Пономарева Ольга 6 5
Путин Игорь 5 4
Широкий Денис 20 3
Радов Алексей 4 3
Ильин Александр 18 3
Попов Олег 57 3
Мосеев Виталий 16 3
Путин Владимир 3454 3
Березин Максим 144 2
Ахмеров Тимур 91 2
Федоров Алексей 142 2
Васильев Евгений 132 2
Лопатин Артем 7 2
Жмуренко Николай 13 2
Хробостова Екатерина 2 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Севастьянов Алексей 25 2
Микоян Александр 44 2
Трещиков Владимир 18 2
Воронин Валерий 2 2
Владимиров Юрий 4 2
Смышляева Анна 2 2
Махно Олег 4 2
Рейман Леонид 1065 2
Комиссаров Дмитрий 248 1
Кравцов Роман 89 1
Сысоев Игорь 41 1
Мамонов Михаил 24 1
Захаренко Максим 57 1
Андреев Андрей 33 1
Кириченко Игорь 58 1
Яппаров Тагир 110 1
Хала Илья 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 10
Куба - Республика 417 8
Европа 24964 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Судогодский район - Судогда 14 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 4
Куба - Гавана 35 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Египет - Арабская Республика 1100 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 47 3
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Япония 13807 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 43
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 33
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 26
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 25
Аренда 2687 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 7
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
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МГТС Совет директоров 55 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
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Ведомости 1466 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
CNews SaaS рейтинг 28 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева - ШҚТУ - Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті 3 1
КарУ - Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова 2 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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