директора «Ниеншанц-Хоум» Дмитрия Новикова, это первый опыт для его сети по пирингу с другими сетями. «Для нас в пиринге принципиален равноправный подход, когда преимущества получают обе сети и когда пиринг не влияет на конкурентные отношения между сетями. «"Тиера" — хороший партнер для нас, потому что эта сеть, как и мы, тратит значительные силы на развитие локальных ресурсов. В этом случа