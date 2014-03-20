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Peering Пиринг соглашение интернет-операторов об обмене трафиком
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.03.2014
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Международный пиринг DataIX стал клиентом гибридного «облака» Inoventica
«Коммуникации для инноваций», головная компания группы Inoventica, заключила контракт с компанией «Пиринг», организатором пиринговой сети DataIX. Сумма контракта превысила 50 млн руб. в год, сообщили CNews в Inoventica. DataIX — это единый международный пиринговый проект, объединяющий собств
|04.07.2013
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Международный пиринг W-ix стал клиентом гибридного облака Inoventica
лий Масловский, генеральный директор «Айхоум». – Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с компанией Inoventica в части реализации инновационных ИКТ-проектов в масштабах всей страны». «Международный пиринг W-ix стал вторым Internet Exchange после MSK-ix, клиенты которого получили доступ к облачным сервисам Inoventica с соответствующим QoS, - подчеркнул Павел Поздняков, И.о. генерального ди
|19.01.2012
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Форум MSK-IX: какой пиринг нужен "новому" интернету?
а ожидается от поддержки 100G. Сейчас выпускается оборудование первого поколения, эксперты видят возможности развития в повышении эффективности протоколов коммутации и снижении стоимости компонентов. Пиринг как инструмент бизнеса О практическом использовании сетей обмена трафиком в банковском секторе рассказал Антон Настасюк, начальник отдела сетей и телекоммуникаций "Альфа-Банка". ИТ-задач
|04.09.2008
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«Ниеншанц-Хоум» открыл пиринг с АДСК
Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» с 1 сентября открыла пиринг с Объединенной локальной сетью АДСК (Ассоциация домовых сетей и компьютерных клубов Москвы) - Home-ix. Этот шаг продолжает проводимую «Ниеншанц-Хоумом» политику «открытой сети» и предост
|26.06.2008
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«Ниеншанц-Хоум» расширил пиринг
Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» в результате договоренностей с операторами «Скайнет» и WestCall открывает взаимный доступ (пиринг) к ресурсам этих сетей. В настоящее время только в Санкт-Петербурге пиринг организован с 9-ю компаниями. Помимо этого, компания «Ниеншанц-Хоум» приняла решение об участии в програ
|14.12.2007
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«Ниеншанц-Хоум» открыл пиринг со «Стартелекомом Северо-Запад»
Компания «Ниеншанц-Хоум» организовала пиринг с провайдером «Стартелеком Северо-Запад». Техническое соединение двух провайдеров прошло на базе точки обмена трафиком SPB-IX, расположенной по адресу ул. Большая Морская, д. 18. Мощност
|20.11.2007
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«Ниеншанц-Хоум» открыл пиринг с московскими домашними сетями
о округа Москвы, компания «Ниеншанц-Хоум» первой среди домашних сетей Санкт-Петербурга организовала пиринг (обмен трафиком) с рядом московских домашних сетей, среди которых такие сети, как «Кви
|24.09.2007
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Улучшит ли пиринг поиск в интернете?
нга является "демократичность" и свобода в предоставлении информации. Но рейтинги Faroo будут создаваться как следствие поиска на других системах (например, Google). Поэтому вопрос, можно ли называть пиринг прорывом в поисковых технологиях, остается открытым.
|14.09.2007
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«Ниеншанц-Хоум» и «Тиера» открывают пиринг
директора «Ниеншанц-Хоум» Дмитрия Новикова, это первый опыт для его сети по пирингу с другими сетями. «Для нас в пиринге принципиален равноправный подход, когда преимущества получают обе сети и когда пиринг не влияет на конкурентные отношения между сетями. «"Тиера" — хороший партнер для нас, потому что эта сеть, как и мы, тратит значительные силы на развитие локальных ресурсов. В этом случа
|07.11.2005
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За "пиринг" начали сажать
д приговорил 38-летнего жителя Китая Чань Най Мина к трем месяцам лишения свободы за нарушение авторских прав. Вина осужденного состояла в том, что он открывал доступ к файлам своего компьютера через пиринговую сеть BitTorrent. Среди распространяемых файлов были и фильмы. Согласно материалам дела, в конце прошлого года осужденный выложил для скачивания голливудские фильмы "Сорвиголова", "Кр
Peering и организации, системы, технологии, персоны:
|RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 3
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
|Поздняков Павел 20 3
|Путин Владимир 3492 2
|Шувалов Игорь 86 2
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 2
|Volpi Mike - Волпи Майк 12 1
|Einstein Marc - Айнстайн Марк 1 1
|Aboukhadijeh Feross - Абухадидже Ферос 3 1
|Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 1
|Eibisch James - Эйбиш Джеймс 1 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
|Дягилев Василий 84 1
|Песков Дмитрий 133 1
|Самошкин Дмитрий 20 1
|Чумаченко Константин 13 1
|Фокин Дмитрий 21 1
|Набиуллина Эльвира 127 1
|Слизень Виталий 247 1
|Белов Виктор 60 1
|Габриелян Владимир 28 1
|Котов Виталий 41 1
|Новиков Дмитрий 41 1
|Рогдев Алексей 22 1
|Ажигиров Андрей 23 1
|Анисимов Константин 45 1
|Настасюк Антон 3 1
|Наумов Виктор 126 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 1
|Зайцев Павел 48 1
|Платонов Алексей 22 1
|Коробов Максим 21 1
|Жумагалиев Аскар 23 1
|Морозов Евгений 18 1
|Шаров Дмитрий 5 1
|Бородкин Алексей 4 1
|Ильин Александр 19 1
|Anderson Ross - Андерсон Росс 9 1
|Самойленко Максим 67 1
|Заединов Руслан 47 1
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