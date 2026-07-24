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СОБЫТИЯ
|24.07.2026
|НИУ ВШЭ начал фиксировать интеллектуальные права на научные результаты в блокчейне
|15.07.2026
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Домашний интернет в России превращается в роскошь. В стране ускорился рост тарифов
фы на домашний интернет выросли на 8-20%. Итоговые темпы роста зависят от целого ряда факторов – методики расчета, региона и провайдера, отмечают «Известия». Для наглядности, за весь 2025 г. домашний интернет в России подорожал на 5-7%. В первом полугодии 2026 г. цены решили поднять все – не только крупнейшие провайдеры с сетями по всей стране, но и небольшие региональные игроки. Например,
|03.07.2026
|Доля цифровой ипотеки в Банке ДОМ.РФ достигла 99%
|17.06.2026
|ДОМ.РФ: к платформе данных строительной отрасли подключились новые участники
|16.06.2026
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Эстонские госучреждения отправляют в карантин электронную почту из Рунета
Электронные ограничения в Прибалтике Государственные органы Эстонии будут помещать письма из Рунета в карантин, объявила через пресс-службу министр юстиции и цифровых лиц Лииса Пакоста (Liisa Pakosta). Теперь письма, отправленные с российских серверов, не будут поступать в государствен
|15.06.2026
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Рунету объявили войну. Начались массовые отзывы цифровых сертификатов у российских сайтов
енерального директора российского юридического лица «Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша» Дмитрия Рыжикова, направленном партнерам компании в России. Unsplash - FlyD Крупнейший центр сертификации объявил войну Рунету, уже начались массовые отзывы цифровых паспортов у сайтов В письме Рыжикова, с которым ознакомились журналисты РБК, говорится о том, что решение о принудительном отзыве SSL-сертификатов
|09.06.2026
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Компания, отвечающая за блокировки Рунета, готовится к расширению. Закупаются серверы на 1,3 миллиарда
отчетность. В настоящее время «ДЦОА» находится под управлением спецкомпании «Ростелекома» — АО «Градиент». Эта же организация владеет и управляет АО «РДП.РУ», ключевым разработчиком систем блокировок Рунета. Как сообщал CNews, «Градиент» получил почти 12 млрд руб., в том числе 10 млрд руб. в рамках докапитализации и 2 млрд руб. в долг. На текущий момент в России наблюдается дефицит мощносте
|04.06.2026
|ДОМ.РФ и Билайн договорились на ПМЭФ о сотрудничестве
|03.06.2026
|ДОМ.РФ и Т2 объявили о сотрудничестве в сфере связи и технологий
|01.06.2026
|ВЭБ.РФ оптимизирует работу с документами с помощью ИИ-помощников от ИТ-холдинга «Т1»
|29.05.2026
|«ДОМ.РФ Технологии» оценили цифровую зрелость застройщиков Нижегородской области
|22.05.2026
|«ДОМ.РФ Технологии» запускает центр корпоративного обучения для строительной отрасли
|20.05.2026
|ДОМ.РФ и Нижегородская область договорились о сотрудничестве в цифровой трансформации жилищного строительства
|14.05.2026
|ДОМ.РФ: запущен маркетплейс цифровых решений для девелоперов
|30.04.2026
|Farzoom и GlowByte объявляют о стратегическом партнерстве для продвижения платформы «Камунда.РФ»
|29.04.2026
|«МСП Банк» и «Кавказ.РФ» договорились о сотрудничестве в области развития цифровых инструментов при реализации инвестпроектов
|29.04.2026
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Экономика рунета выросла за год на треть, но темпы роста замедлились
Показатель на 40% больше, чем годом ранее. © Elnur_ / Фотобанк Фотодженика Электронная коммерция в рунете растет значительно быстрее ИКТ На информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) приш
|28.04.2026
|Госкорпорация развития построила на ЦИПР «цифровую крепость» для обсуждения кибербезопасности
|28.04.2026
|ДОМ.РФ и Минстрой России запустили единый Центр компетенций по цифровизации строительства
|16.04.2026
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Интернет-магазины смогут сравнить свои цены с рыночными благодаря аналитике «Яндекса» по 4 млрд товарных предложений Рунета
«Яндекс» открыл интернет-магазинам доступ к аналитике цен, которая позволит сравнивать стоимость своих товаров с аналогичными предложениями Рунета. С ее помощью бизнесы смогут видеть, с какими ценовыми метками их товары представлены в Поиске: где цена находится на уровне рынка, а где выше или ниже — и использовать эти данные при уп
|14.04.2026
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В создателя средств блокировки Рунета вложили дополнительные 12 миллиардов
Получение средств АО «Градиент», получивший 100% в создателе средств блокировки Рунета — ООО «РДП.РУ», раскрыл информацию о масштабировании бизнеса. Компания получила заемные средства в 2025 г. почти на 12 млрд руб., а уже в 2026 г. провела допэмиссию, следует из пояснител
|08.04.2026
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MAR Consult: общественное мнение об изоляции Рунета
налитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение россиян к возможности изоляции Рунета. С 1 марта 2026 г. Роскомнадзор совместно с ФСБ и Минцифры смогут изолировать Рунет от
|07.04.2026
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Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, чего ждут от Рунета в 2026 году
разделяя рабочие и личные контакты и разнося коммуникации по разным каналам. Отношение к росту ИИ в Рунете остается неоднозначным. Только 6% пользователей воспринимают увеличение доли контента,
|07.04.2026
|Farzoom и «К2Тех» заключили стратегическое партнерство для развития ИИ на базе платформы «Камунда.РФ»
|06.04.2026
|ДОМ.РФ: новый ГОСТ определил цели и задачи технологий информационного моделирования в России
|17.03.2026
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«Рейтинг Рунета»: только 12% специалистов полностью понимают, как работает новый сбор 3% на рекламу в интернете
Сервис подбора диджитал-подрядчиков «Рейтинг Рунета» в партнерстве с Digital Club и юридической фирмой «Рунетлекс» провели исследование среди специалистов, работающих с рекламой в интернете: рекламодателей, агентств и юристов. По итогам о
|16.03.2026
|Запущено первое на рынке автоматическое подписание электронных закладных по ипотеке
|13.03.2026
|ДОМ.РФ представил новые инструменты для цифровизации девелопмента
|03.03.2026
|ДОМ.РФ открыл сервис сбора данных для ИИ-решений в строительстве
|27.02.2026
|ДОМ.РФ перевел документооборот для клиентов арендного жилья в цифровой формат
|19.02.2026
|ДОМ.РФ запускает отраслевой консалтинговый центр в жилищной сфере
|18.02.2026
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Создатель средств блокировки Рунета мигрирует с российского ПО на устаревший Microsoft Exchange 2019
ация на Microsoft Специализирующееся на создании инновационного ПО и ПАК для обработки сетевого трафика «РДП Энтерпрайз» (RDP E), созданное «Ростелекомом» для реалиации планов по созданию суверенного Рунета, перенесет корпоративные электронные почтовые ящики с российской платформы CommuniGate Pro на Microsoft Exchange 2019. Компания выбирает подрядчика на площадке Bidzaar, узнал CNews. Итог
|17.02.2026
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«Рейтинг Рунета»: 8 из 10 популярных нейросетей передают пользовательские данные третьим лицам
Сервис подбора диджитал-подрядчиков «Рейтинг Рунета» провел сравнительный анализ пользовательских соглашений и политик конфиденциальности десяти популярных нейросетей, работающих с текстом. 80% проанализированных сервисов (8 из 10) оставл
|13.02.2026
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У производителей средств блокировки Рунета новый начальник — выпускник военного вуза
Сразу два назначения ООО «Рестрим», которому «Ростелеком» передал доли в разработчиках и производителях средств блокировки Рунета — ООО «РДП Энтерпрайзес» и ООО «РДП Инновации» — возглавил Виталий Студитских, выпускник Военно-воздушной инженерной академии, успевший поработать в «Микроне», «Рубетеке», «Мерлионе», а
|30.01.2026
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Создатель средств блокировки Рунета закупает американское и израильское оборудование
пает оборудование Как стало известно CNews, новый игрок на рынке фильтрации трафика и блокировок в «Рунете» — ООО «РДП Энерпрайз», отпочковавшийся от основного производителя подобного ПО «РДП.Р
|20.01.2026
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Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»
Киреев получил в управление вторую компанию, связанную с реализацией в России закона «о суверенном Рунете». В конце августа 2025 г. он возглавил АО «Градиент» «Ростелекома», в которое передали
|15.01.2026
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Российские доменные зоны в 2025 году: рост, развитие и безопасность
чественных интернет-ресурсов. Впервые за последние годы удалось добиться снижения объемов фишинга в Рунете, что стало результатом эффективной работы участников проекта «Доменный патруль». В теч
|12.12.2025
|ДОМ.РФ начнёт разработку цифровых сервисов в мастер-планировании крупных территорий
|08.12.2025
|«Добро.рф» перезапустил Навигатор мер поддержки для НКО
|05.12.2025
|Девелоперы обсудили тренды цифровизации отрасли в России на форуме ДОМ.РФ и Сколково
Рунет и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 137
|Козак Николай 209 132
|Лукьянов Александр 80 64
|Воробьев Андрей 199 61
|Шадаев Максут 1210 55
|Медведев Дмитрий 1665 48
|Щеголев Игорь 699 37
|Артамонова Анна 183 35
|Рейман Леонид 1065 33
|Носик Антон 106 32
|Плуготаренко Сергей 89 30
|Мишустин Михаил 787 27
|Делицын Леонид 137 26
|Овчинников Борис 129 26
|Дуров Павел 329 24
|Аитов Тимур 197 24
|Волож Аркадий 268 22
|Белоусов Андрей 149 22
|Басов Алексей 117 22
|Клишас Андрей 60 22
|Королюк Алексей 87 21
|Гришин Дмитрий 210 21
|Шариков Сергей 49 21
|Давыдов Денис 48 20
|Бокова Людмила 82 20
|Натрусов Артем 313 19
|Солдатов Алексей 104 19
|Чернышенко Дмитрий 581 18
|Клименко Герман 51 18
|Михайлик Константин 44 18
|Никифоров Николай 1138 17
|Усманов Алишер 311 17
|Наумов Виктор 126 17
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 16
|Панков Александр 82 16
|Денисов Анатолий 57 16
|Соколов Алексей 137 15
|Чаркин Евгений 317 15
|Паршин Максим 323 15
|Хинштейн Александр 148 15
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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