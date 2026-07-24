Домашний интернет в России превращается в роскошь. В стране ускорился рост тарифов фы на домашний интернет выросли на 8-20%. Итоговые темпы роста зависят от целого ряда факторов – методики расчета, региона и провайдера, отмечают «Известия». Для наглядности, за весь 2025 г. домашний интернет в России подорожал на 5-7%. В первом полугодии 2026 г. цены решили поднять все – не только крупнейшие провайдеры с сетями по всей стране, но и небольшие региональные игроки. Например,

Эстонские госучреждения отправляют в карантин электронную почту из Рунета Электронные ограничения в Прибалтике Государственные органы Эстонии будут помещать письма из Рунета в карантин, объявила через пресс-службу министр юстиции и цифровых лиц Лииса Пакоста (Liisa Pakosta). Теперь письма, отправленные с российских серверов, не будут поступать в государствен

Рунету объявили войну. Начались массовые отзывы цифровых сертификатов у российских сайтов енерального директора российского юридического лица «Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша» Дмитрия Рыжикова, направленном партнерам компании в России. Unsplash - FlyD Крупнейший центр сертификации объявил войну Рунету, уже начались массовые отзывы цифровых паспортов у сайтов В письме Рыжикова, с которым ознакомились журналисты РБК, говорится о том, что решение о принудительном отзыве SSL-сертификатов

Компания, отвечающая за блокировки Рунета, готовится к расширению. Закупаются серверы на 1,3 миллиарда отчетность. В настоящее время «ДЦОА» находится под управлением спецкомпании «Ростелекома» — АО «Градиент». Эта же организация владеет и управляет АО «РДП.РУ», ключевым разработчиком систем блокировок Рунета. Как сообщал CNews, «Градиент» получил почти 12 млрд руб., в том числе 10 млрд руб. в рамках докапитализации и 2 млрд руб. в долг. На текущий момент в России наблюдается дефицит мощносте

Экономика рунета выросла за год на треть, но темпы роста замедлились Показатель на 40% больше, чем годом ранее. © Elnur_ / Фотобанк Фотодженика Электронная коммерция в рунете растет значительно быстрее ИКТ На информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) приш

Интернет-магазины смогут сравнить свои цены с рыночными благодаря аналитике «Яндекса» по 4 млрд товарных предложений Рунета «Яндекс» открыл интернет-магазинам доступ к аналитике цен, которая позволит сравнивать стоимость своих товаров с аналогичными предложениями Рунета. С ее помощью бизнесы смогут видеть, с какими ценовыми метками их товары представлены в Поиске: где цена находится на уровне рынка, а где выше или ниже — и использовать эти данные при уп

В создателя средств блокировки Рунета вложили дополнительные 12 миллиардов Получение средств АО «Градиент», получивший 100% в создателе средств блокировки Рунета — ООО «РДП.РУ», раскрыл информацию о масштабировании бизнеса. Компания получила заемные средства в 2025 г. почти на 12 млрд руб., а уже в 2026 г. провела допэмиссию, следует из пояснител

MAR Consult: общественное мнение об изоляции Рунета налитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение россиян к возможности изоляции Рунета. С 1 марта 2026 г. Роскомнадзор совместно с ФСБ и Минцифры смогут изолировать Рунет от

Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, чего ждут от Рунета в 2026 году разделяя рабочие и личные контакты и разнося коммуникации по разным каналам. Отношение к росту ИИ в Рунете остается неоднозначным. Только 6% пользователей воспринимают увеличение доли контента,

«Рейтинг Рунета»: только 12% специалистов полностью понимают, как работает новый сбор 3% на рекламу в интернете Сервис подбора диджитал-подрядчиков «Рейтинг Рунета» в партнерстве с Digital Club и юридической фирмой «Рунетлекс» провели исследование среди специалистов, работающих с рекламой в интернете: рекламодателей, агентств и юристов. По итогам о

Создатель средств блокировки Рунета мигрирует с российского ПО на устаревший Microsoft Exchange 2019 ация на Microsoft Специализирующееся на создании инновационного ПО и ПАК для обработки сетевого трафика «РДП Энтерпрайз» (RDP E), созданное «Ростелекомом» для реалиации планов по созданию суверенного Рунета, перенесет корпоративные электронные почтовые ящики с российской платформы CommuniGate Pro на Microsoft Exchange 2019. Компания выбирает подрядчика на площадке Bidzaar, узнал CNews. Итог

«Рейтинг Рунета»: 8 из 10 популярных нейросетей передают пользовательские данные третьим лицам Сервис подбора диджитал-подрядчиков «Рейтинг Рунета» провел сравнительный анализ пользовательских соглашений и политик конфиденциальности десяти популярных нейросетей, работающих с текстом. 80% проанализированных сервисов (8 из 10) оставл

У производителей средств блокировки Рунета новый начальник — выпускник военного вуза Сразу два назначения ООО «Рестрим», которому «Ростелеком» передал доли в разработчиках и производителях средств блокировки Рунета — ООО «РДП Энтерпрайзес» и ООО «РДП Инновации» — возглавил Виталий Студитских, выпускник Военно-воздушной инженерной академии, успевший поработать в «Микроне», «Рубетеке», «Мерлионе», а

Создатель средств блокировки Рунета закупает американское и израильское оборудование пает оборудование Как стало известно CNews, новый игрок на рынке фильтрации трафика и блокировок в «Рунете» — ООО «РДП Энерпрайз», отпочковавшийся от основного производителя подобного ПО «РДП.Р

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома» Киреев получил в управление вторую компанию, связанную с реализацией в России закона «о суверенном Рунете». В конце августа 2025 г. он возглавил АО «Градиент» «Ростелекома», в которое передали