Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Рунет Русскоязычный интернет Кириллические домены .Ru .РФ .РУС Российский сегмент сети Интернет

СОБЫТИЯ


24.07.2026 НИУ ВШЭ начал фиксировать интеллектуальные права на научные результаты в блокчейне
15.07.2026 Домашний интернет в России превращается в роскошь. В стране ускорился рост тарифов

фы на домашний интернет выросли на 8-20%. Итоговые темпы роста зависят от целого ряда факторов – методики расчета, региона и провайдера, отмечают «Известия». Для наглядности, за весь 2025 г. домашний интернет в России подорожал на 5-7%. В первом полугодии 2026 г. цены решили поднять все – не только крупнейшие провайдеры с сетями по всей стране, но и небольшие региональные игроки. Например,

03.07.2026 Доля цифровой ипотеки в Банке ДОМ.РФ достигла 99%
17.06.2026 ДОМ.РФ: к платформе данных строительной отрасли подключились новые участники
16.06.2026 Эстонские госучреждения отправляют в карантин электронную почту из Рунета

Электронные ограничения в Прибалтике Государственные органы Эстонии будут помещать письма из Рунета в карантин, объявила через пресс-службу министр юстиции и цифровых лиц Лииса Пакоста (Liisa Pakosta). Теперь письма, отправленные с российских серверов, не будут поступать в государствен
15.06.2026 Рунету объявили войну. Начались массовые отзывы цифровых сертификатов у российских сайтов

енерального директора российского юридического лица «Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша» Дмитрия Рыжикова, направленном партнерам компании в России. Unsplash - FlyD Крупнейший центр сертификации объявил войну Рунету, уже начались массовые отзывы цифровых паспортов у сайтов В письме Рыжикова, с которым ознакомились журналисты РБК, говорится о том, что решение о принудительном отзыве SSL-сертификатов

09.06.2026 Компания, отвечающая за блокировки Рунета, готовится к расширению. Закупаются серверы на 1,3 миллиарда

отчетность. В настоящее время «ДЦОА» находится под управлением спецкомпании «Ростелекома» — АО «Градиент». Эта же организация владеет и управляет АО «РДП.РУ», ключевым разработчиком систем блокировок Рунета. Как сообщал CNews, «Градиент» получил почти 12 млрд руб., в том числе 10 млрд руб. в рамках докапитализации и 2 млрд руб. в долг. На текущий момент в России наблюдается дефицит мощносте
04.06.2026 ДОМ.РФ и Билайн договорились на ПМЭФ о сотрудничестве
03.06.2026 ДОМ.РФ и Т2 объявили о сотрудничестве в сфере связи и технологий
01.06.2026 ВЭБ.РФ оптимизирует работу с документами с помощью ИИ-помощников от ИТ-холдинга «Т1»
29.05.2026 «ДОМ.РФ Технологии» оценили цифровую зрелость застройщиков Нижегородской области
22.05.2026 «ДОМ.РФ Технологии» запускает центр корпоративного обучения для строительной отрасли
20.05.2026 ДОМ.РФ и Нижегородская область договорились о сотрудничестве в цифровой трансформации жилищного строительства
14.05.2026 ДОМ.РФ: запущен маркетплейс цифровых решений для девелоперов
30.04.2026 Farzoom и GlowByte объявляют о стратегическом партнерстве для продвижения платформы «Камунда.РФ»
29.04.2026 «МСП Банк» и «Кавказ.РФ» договорились о сотрудничестве в области развития цифровых инструментов при реализации инвестпроектов
29.04.2026 Экономика рунета выросла за год на треть, но темпы роста замедлились

Показатель на 40% больше, чем годом ранее. © Elnur_ / Фотобанк Фотодженика Электронная коммерция в рунете растет значительно быстрее ИКТ На информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) приш
28.04.2026 Госкорпорация развития построила на ЦИПР «цифровую крепость» для обсуждения кибербезопасности
28.04.2026 ДОМ.РФ и Минстрой России запустили единый Центр компетенций по цифровизации строительства
16.04.2026 Интернет-магазины смогут сравнить свои цены с рыночными благодаря аналитике «Яндекса» по 4 млрд товарных предложений Рунета

«Яндекс» открыл интернет-магазинам доступ к аналитике цен, которая позволит сравнивать стоимость своих товаров с аналогичными предложениями Рунета. С ее помощью бизнесы смогут видеть, с какими ценовыми метками их товары представлены в Поиске: где цена находится на уровне рынка, а где выше или ниже — и использовать эти данные при уп
14.04.2026 В создателя средств блокировки Рунета вложили дополнительные 12 миллиардов

Получение средств АО «Градиент», получивший 100% в создателе средств блокировки Рунета — ООО «РДП.РУ», раскрыл информацию о масштабировании бизнеса. Компания получила заемные средства в 2025 г. почти на 12 млрд руб., а уже в 2026 г. провела допэмиссию, следует из пояснител
08.04.2026 MAR Consult: общественное мнение об изоляции Рунета

налитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение россиян к возможности изоляции Рунета. С 1 марта 2026 г. Роскомнадзор совместно с ФСБ и Минцифры смогут изолировать Рунет от
07.04.2026 Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, чего ждут от Рунета в 2026 году

разделяя рабочие и личные контакты и разнося коммуникации по разным каналам. Отношение к росту ИИ в Рунете остается неоднозначным. Только 6% пользователей воспринимают увеличение доли контента,
07.04.2026 Farzoom и «К2Тех» заключили стратегическое партнерство для развития ИИ на базе платформы «Камунда.РФ»
06.04.2026 ДОМ.РФ: новый ГОСТ определил цели и задачи технологий информационного моделирования в России
17.03.2026 «Рейтинг Рунета»: только 12% специалистов полностью понимают, как работает новый сбор 3% на рекламу в интернете

Сервис подбора диджитал-подрядчиков «Рейтинг Рунета» в партнерстве с Digital Club и юридической фирмой «Рунетлекс» провели исследование среди специалистов, работающих с рекламой в интернете: рекламодателей, агентств и юристов. По итогам о
16.03.2026 Запущено первое на рынке автоматическое подписание электронных закладных по ипотеке
13.03.2026 ДОМ.РФ представил новые инструменты для цифровизации девелопмента
03.03.2026 ДОМ.РФ открыл сервис сбора данных для ИИ-решений в строительстве
27.02.2026 ДОМ.РФ перевел документооборот для клиентов арендного жилья в цифровой формат
19.02.2026 ДОМ.РФ запускает отраслевой консалтинговый центр в жилищной сфере
18.02.2026 Создатель средств блокировки Рунета мигрирует с российского ПО на устаревший Microsoft Exchange 2019

ация на Microsoft Специализирующееся на создании инновационного ПО и ПАК для обработки сетевого трафика «РДП Энтерпрайз» (RDP E), созданное «Ростелекомом» для реалиации планов по созданию суверенного Рунета, перенесет корпоративные электронные почтовые ящики с российской платформы CommuniGate Pro на Microsoft Exchange 2019. Компания выбирает подрядчика на площадке Bidzaar, узнал CNews. Итог
17.02.2026 «Рейтинг Рунета»: 8 из 10 популярных нейросетей передают пользовательские данные третьим лицам

Сервис подбора диджитал-подрядчиков «Рейтинг Рунета» провел сравнительный анализ пользовательских соглашений и политик конфиденциальности десяти популярных нейросетей, работающих с текстом. 80% проанализированных сервисов (8 из 10) оставл
13.02.2026 У производителей средств блокировки Рунета новый начальник — выпускник военного вуза

Сразу два назначения ООО «Рестрим», которому «Ростелеком» передал доли в разработчиках и производителях средств блокировки Рунета — ООО «РДП Энтерпрайзес» и ООО «РДП Инновации» — возглавил Виталий Студитских, выпускник Военно-воздушной инженерной академии, успевший поработать в «Микроне», «Рубетеке», «Мерлионе», а

30.01.2026 Создатель средств блокировки Рунета закупает американское и израильское оборудование

пает оборудование Как стало известно CNews, новый игрок на рынке фильтрации трафика и блокировок в «Рунете» — ООО «РДП Энерпрайз», отпочковавшийся от основного производителя подобного ПО «РДП.Р
20.01.2026 Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Киреев получил в управление вторую компанию, связанную с реализацией в России закона «о суверенном Рунете». В конце августа 2025 г. он возглавил АО «Градиент» «Ростелекома», в которое передали
15.01.2026 Российские доменные зоны в 2025 году: рост, развитие и безопасность

чественных интернет-ресурсов. Впервые за последние годы удалось добиться снижения объемов фишинга в Рунете, что стало результатом эффективной работы участников проекта «Доменный патруль». В теч
12.12.2025 ДОМ.РФ начнёт разработку цифровых сервисов в мастер-планировании крупных территорий
08.12.2025 «Добро.рф» перезапустил Навигатор мер поддержки для НКО
05.12.2025 Девелоперы обсудили тренды цифровизации отрасли в России на форуме ДОМ.РФ и Сколково

Публикаций - 3791, упоминаний - 4490

Рунет и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 510
VK - Mail.ru Group 3602 359
Google LLC 12688 299
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 295
Microsoft Corporation 25775 225
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 207
Ростелеком 10948 193
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 185
Meta Platforms - Facebook 4621 140
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 138
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 136
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 119
МегаФон 10742 113
Apple Inc 13154 107
Telegram Group 2940 94
X Corp - Twitter 2938 93
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 86
9594 76
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 74
Yahoo! 3726 62
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 60
Intel Corporation 12811 56
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 54
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 54
IBM - International Business Machines Corp 9699 48
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 44
Amazon Inc - Amazon.com 3277 44
Webmoney - Вебмани.Ру 547 41
Samsung Electronics 11064 41
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 40
1С-Битрикс - Bitrix 675 39
SpyLOG 83 38
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 37
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 37
Oracle Corporation 7074 34
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 34
Dr.Web - Доктор Веб 1294 32
AOL Inc - America Online 1883 32
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 32
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 31
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 273
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 156
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 89
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 80
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 72
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 63
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 56
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 52
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 50
Почта России ПАО 2370 47
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 44
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 42
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 39
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 38
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 37
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 36
eBay Inc 1640 35
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 34
Альфа-Банк 1979 34
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 33
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 32
NanduQ - Qiwi 1013 31
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 31
Газпром ПАО 1493 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 30
Visa International 1993 30
ГПБ - Газпромбанк 1273 29
РЖД - Российские железные дороги 2096 29
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 27
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 24
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 23
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 23
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 23
AdWatch Isobar 44 22
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 20
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 20
Эксмо-АСТ - издательство 80 20
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 357
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 216
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 182
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 178
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 133
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 132
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 105
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 101
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 88
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 76
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 72
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 59
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 53
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 52
Судебная власть - Judicial power 2500 51
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 50
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 49
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 48
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 46
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 44
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 41
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 40
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 39
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 39
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 37
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 35
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 33
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 33
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 30
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 29
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 28
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 27
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 26
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 26
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 25
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 23
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 20
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 124
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 87
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 66
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 29
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 25
Единая Россия - Политическая партия 321 21
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 14
Интернет и бизнес - ассоциация 34 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 12
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 12
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 12
Дружественный Рунет 11 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 11
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 11
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 11
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 10
РАИ - Российская Академия Интернета 21 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
ЛДПР 116 9
СОИ - Союз операторов интернета 31 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
РосКомСвобода - Общественная организация 86 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 5
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 5
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 4
Союз вебмастеров России 6 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 543
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 533
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 495
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 445
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 440
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 436
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 404
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 357
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 354
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 276
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 269
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 253
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 246
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 243
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 243
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 227
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 225
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 208
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 204
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 204
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 200
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 200
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 193
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 191
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 187
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 187
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 184
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 183
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 180
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 178
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 173
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 172
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 162
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 162
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 160
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 154
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 143
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 141
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 139
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 131
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 149
Microsoft Windows 16882 132
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 131
Google Android 15243 126
Google YouTube - Видеохостинг 3002 114
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 100
Microsoft Windows 2000 8678 97
Apple iOS 8583 92
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 85
Linux OS 11533 76
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 74
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 64
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 61
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 58
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 57
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 54
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 48
FreePik 1841 48
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 46
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 45
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 44
Apple - App Store 3109 43
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 43 39
Oracle Java - язык программирования 3469 37
VK - Mail.Ru Почта 418 37
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 36
Mozilla Firefox - браузер 1951 36
Google - Gmail 1021 35
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 34
Apple iPhone 6 4861 34
Apple iPad 4011 33
Rambler Group - Rambler Top100 - Рамблер Топ100 65 32
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 32
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 32
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 31
Google Chrome - браузер 1701 31
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 30
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 30
Apple macOS 2419 29
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 28
Путин Владимир 3454 137
Козак Николай 209 132
Лукьянов Александр 80 64
Воробьев Андрей 199 61
Шадаев Максут 1210 55
Медведев Дмитрий 1665 48
Щеголев Игорь 699 37
Артамонова Анна 183 35
Рейман Леонид 1065 33
Носик Антон 106 32
Плуготаренко Сергей 89 30
Мишустин Михаил 787 27
Делицын Леонид 137 26
Овчинников Борис 129 26
Дуров Павел 329 24
Аитов Тимур 197 24
Волож Аркадий 268 22
Белоусов Андрей 149 22
Басов Алексей 117 22
Клишас Андрей 60 22
Королюк Алексей 87 21
Гришин Дмитрий 210 21
Шариков Сергей 49 21
Давыдов Денис 48 20
Бокова Людмила 82 20
Натрусов Артем 313 19
Солдатов Алексей 104 19
Чернышенко Дмитрий 581 18
Клименко Герман 51 18
Михайлик Константин 44 18
Никифоров Николай 1138 17
Усманов Алишер 311 17
Наумов Виктор 126 17
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 16
Панков Александр 82 16
Денисов Анатолий 57 16
Соколов Алексей 137 15
Чаркин Евгений 317 15
Паршин Максим 323 15
Хинштейн Александр 148 15
Россия - РФ - Российская федерация 166167 2843
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 768
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 545
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 303
Европа 24964 268
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 202
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 168
Украина 7928 167
Германия - Федеративная Республика 13221 161
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 161
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 105
Франция - Французская Республика 8177 93
Беларусь - Белоруссия 6289 86
Япония 13807 76
Казахстан - Республика 6048 75
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 65
Индия - Bharat 5869 64
Нидерланды 3746 62
Россия - СФО - Новосибирск 4876 61
Азия - Азиатский регион 5920 60
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 57
Бразилия - Федеративная Республика 2520 54
Южная Корея - Республика 7052 53
Европа Восточная 3138 52
Италия - Итальянская Республика 4508 50
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 48
Швеция - Королевство 3782 47
Испания - Королевство 3840 46
Турция - Турецкая республика 2620 45
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 45
Земля - планета Солнечной системы 10865 44
Израиль 2856 42
Канада 5081 41
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 40
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 40
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 39
Финляндия - Финляндская Республика 3697 38
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 38
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 38
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 845
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 694
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 440
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 408
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 308
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 294
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 285
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 248
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 217
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 213
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 195
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 193
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 180
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 178
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 176
Английский язык 7030 175
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 174
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 170
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 163
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 157
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 151
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 143
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 127
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 127
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 126
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 124
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 118
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 109
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 105
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 99
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 99
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 96
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 94
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 84
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 249 83
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 83
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 83
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 82
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 81
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 80
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 227
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 102
РИА Новости 1033 51
Forbes - Форбс 1002 49
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 44
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 38
Ведомости 1466 37
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 34
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 33
Wikipedia - Википедия 650 30
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 29
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 29
Известия ИД 770 29
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 27
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 21
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 19
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 17
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 16
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 14
CNews - ZOOM.CNews 1866 14
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 13
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 13
Bloomberg 1627 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
Российская газета 290 11
TAdviser - Центр выбора технологий 468 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 10
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 10
Roem.ru - Роем.ру 49 10
Из рук в руки - irr.ru 73 10
WapStart 45 10
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 9
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 8
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 8
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
CMS Magazine 20 8
The Register - The Register Hardware 1784 7
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 7
NYT - The New York Times 1100 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 165
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 50
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 49
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 40
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 39
Gartner - Гартнер 3658 30
comScore 379 29
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 26
IDC - International Data Corporation 4975 25
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 20
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 17
РАЭК - Экономика Рунета 21 17
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 15
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 14
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 13
eMarketer 206 13
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 12
Forrester Research 834 12
SimilarWeb 62 12
ResearchMe 14 9
CNews Инновация года - награда 155 9
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 9
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 7
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 7
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 6
НМГ - Медиалогия 37 5
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 5
Net Applications 127 5
Fortune Global 500 295 4
BCG - Boston Consulting Group 117 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
Рустелеком ТК 305 3
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 27
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 23
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 22
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 21
VK - Skillbox - Скилбокс 146 20
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 18
РАН - Российская академия наук 2122 17
Дом.РФ - Цифровая академия 17 17
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 12
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 7
Библиотека Максима Мошкова 17 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 6
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
Ростелеком - Азбука интернета 34 6
ИИИ - Институт исследований интернета 66 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 5
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 4
University of Tartu - Tartu Ülikool - Universität Dorpat - Тартуский университет 11 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 11 3
Центр американского английского 4 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 84
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 65
РИФ - Российский Интернет Форум 109 45
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 42
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 33
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 32
День молодёжи - 27 июня 1087 29
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 23
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 19
CNews AWARDS - награда 571 19
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 15
CNews FORUM Кейсы 313 14
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 12
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 11
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 11
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 10
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 8
CNews Баттл 69 8
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 8
Международный женский день - 8 марта 418 8
Всероссийский цифровой диктант 14 6
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
Связь-Экспокомм 276 4
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 3
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 4 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
CeBIT 614 2
Всероссийский тотальный диктант 11 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Единый день голосования 143 2
Технопром - форум технологического развития 9 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще