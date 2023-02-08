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Рунет Русскоязычный интернет Кириллические домены .Ru .РФ .РУС Российский сегмент сети Интернет



08.02.2023 Банк «Дом.РФ» провёл в 4 городах первые сделки по обновленной ИТ-ипотеке
07.02.2023 Исследование «Одноклассников»: 65% пользователей Рунета не делятся своими данными для авторизации
03.02.2023 Банк «Дом.РФ» упростил открытие расчетных счетов для юрлиц
01.02.2023 Банк «Дом.РФ» начал принимать заявки на обновленную ИТ-ипотеку
31.01.2023 Банк «Дом.РФ» запустил оплату по QR-коду в терминалах
26.01.2023 Робот-оператор от VS Robotics заработал в контакт-центре банка «Дом.РФ»
25.01.2023 Предпринимателей будут официально уведомлять о планируемых проверках через «Госуслуги» и цифровую платформу МСП.РФ
17.01.2023 Николай Козак, Дом.рф: В 2023 год мы вошли с практически нулевым показателем по аутсорсингу
11.01.2023 Банк Дом.РФ внедрил российскую систему для выявления неплатежеспособных клиентов
29.12.2022 Николай Козак, Дом.рф: Февраль 2022 г. для нас стал уколом адреналина в части имортозамещения ИТ
16.12.2022 Дом.рф применил новый подход к подбору ИТ-кадров
15.12.2022 Банк «Дом.РФ» запустил голосового помощника на платформе Naumen Erudite
12.12.2022 Банк «Дом.РФ» внедрил голосовых роботов при переходе на российское ПО
05.12.2022 Корпорация «Туризм.РФ» при поддержке компании WIAT внедрила российскую ОС — Astra Linux
29.11.2022 Госкорпорация «Дом.РФ» и ее банк избавляются от СУБД MS SQL и PostgreSQL
17.11.2022 Исследование: каждый третий пользователь Рунета готов отказаться от звонков по телефону в пользу переписок в мессенджерах
09.11.2022 Мобильный трафик в Рунете вырос до 90%
07.11.2022 Рунет захватывают боты: эксперты зафиксировали рекордный рост
28.10.2022 На цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис «Календарь предпринимателя»
27.10.2022 В России построят систему защиты от западных хакеров на основе технологий «суверенного Рунета»
21.10.2022 Росреестр и «Дом.РФ»: электронные закладные можно оформить для нескольких объектов
14.10.2022 На цифровой платформе МСП.РФ для малого и среднего бизнеса открылся доступ к госзакупкам крупных компаний
10.10.2022 Николай Козак, «Дом.рф»: Мы решили помочь строительным компаниям перейти на технологии информационного моделирования
16.09.2022 Более 1000 многодетных семей оформили на «Госуслугах» выплаты на ипотеку
16.09.2022 Возвращение золотых времен Рунета. Пиратский контент в России теснит легальный
06.09.2022 Компании из ОАЭ, Индии, Армении и Азербайджана присоединились к цифровой платформе МСП.РФ
02.09.2022 «Дом.РФ» совместно с GlowByte внедрил российское решение для бизнес-планирования в банковском секторе
01.09.2022 К суперсервису «Дом.РФ» для строительства частных домов присоединился «Сбер»
18.08.2022 Росбанк подключается к цифровому сервису «Дом.РФ» для индивидуального строительства
10.08.2022 Каждый пятый пользователь Рунета использует для покупок в интернете и соцсетях специальную карту
04.08.2022 Более 12 тыс. предпринимателей определили рейтинг своего бизнеса при помощи Цифровой платформы МСП.РФ
28.07.2022 «Тинькофф» запускает Tinkoff ID для всего Рунета
25.07.2022 «Дом.РФ» разработает стандарт информационного моделирования жилых домов
20.07.2022 Обновление электронного документооборота платформы «Самозанятые.рф» ускорит работу с фрилансерами на 20%
20.07.2022 Поисковики Рунета обязали сообщать что «Википедия» вне закона
30.05.2022 Дочка Мизулиной требует ввести в Рунете «превентивные блокировки» сайтов без суда
05.05.2022 Исследование «Одноклассников»: 31% пользователей Рунета записывают свои пароли в блокнот или на бумажку
27.04.2022 Украинские телеком-диверсанты чуть не сломали Рунет. Виновный найден
22.04.2022 «Дом.РФ» полностью перейдет на российское ПО для импортозамещения в ИТ-инфраструктуре
19.04.2022 Аналитика Slickjump: мобильный трафик в Рунете за месяц поставил рекорд

Публикаций - 2993, упоминаний - 3549

Рунет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5710 444
VK - Mail.ru Group 3209 334
Google LLC 10974 257
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2687 215
Rambler Group - Рамблер ГК 855 192
Microsoft Corporation 23537 187
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4171 171
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10109 138
Meta Platforms - Facebook 4342 124
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8069 103
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 97
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9499 94
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6982 87
Apple Inc 11226 87
Twitter 2707 85
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 63
Yahoo! 3689 61
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 252 59
7032 56
Цифра ГК 2158 54
1С-ИжТиСи 6348 53
Intel Corporation 11681 44
Group-IB - Группа информационной безопасности 472 43
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6278 42
IBM - International Business Machines Corp 9202 40
SpyLOG 83 39
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 38
Amazon Inc - Amazon.com 2810 37
Webmoney 524 37
1С-Битрикс - Bitrix 503 36
Telegram Group 1068 36
Samsung Electronics 9749 36
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 168 35
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 91 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 34
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2517 30
AOL Inc 1587 30
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 29
Oracle Corporation 6322 29
Dr.Web - Доктор Веб 1211 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5850 111
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6206 86
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1019 78
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 245 68
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 890 57
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 41
Avito Holding AB - Авито Холдинг 338 40
eBay Inc 1599 35
Почта России ПАО 1998 33
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 187 33
Лента - Сеть розничной торговли 1707 31
Qiwi 926 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2405 29
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 29
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 29
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 28
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 28
Visa International 1874 28
Альфа-Банк 1603 26
Россети Ленэнерго 2352 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 24
Газпром ПАО 1160 23
HeadHunter Group - HH Group 293 23
РЖД - Российские железные дороги 1626 23
ГПБ - Газпромбанк 943 22
AliExpress 382 21
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 891 21
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 63 21
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 21
AdWatch Isobar 44 20
VK Delivery club 229 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1195 19
Эксмо-АСТ - издательство 63 18
Societe Generale - Росбанк АКБ 509 17
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 103 17
DST Global - Digital Sky Technologies 211 16
Флибуста 30 15
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 15
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 15
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 672 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18018 303
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9177 233
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10407 151
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 146
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2354 139
Президент Российской Федерации 3729 131
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2712 71
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 210 68
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3066 64
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4394 61
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2438 47
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 46
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 44
Судебная власть - Judicial power 2103 43
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2413 41
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 144 38
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2030 36
Правительство Москвы 1998 35
Администрация Президента РФ 978 34
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 686 33
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 660 33
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3716 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1855 27
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1204 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2878 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1552 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2517 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2404 21
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 853 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1665 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1400 18
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 18
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 18
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 181 17
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 17
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 289 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1041 16
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 547 15
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 110
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 71
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 60
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2574 42
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 26
Единая Россия - Политическая партия 265 20
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 80 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 14
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 13
Интернет и бизнес - ассоциация 34 13
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 11
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 10
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 10
ЛДПР 100 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 8
РосКомСвобода - Общественная организация 86 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 164 8
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1796 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 7
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 441 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 19 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 4
СОИ - Союз операторов интернета 4 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 4
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 4
Демократическая политическая партия США 116 4
4CIO 711 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 3
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 3
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 3
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 3
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79406 1873
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 8982 450
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53561 447
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4083 418
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39218 408
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19972 369
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9953 363
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25871 318
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4270 305
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6591 269
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11675 223
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11251 219
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники 2627 215
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11972 202
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16097 200
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14916 197
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2431 187
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3523 173
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2617 172
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17579 171
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25161 170
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15109 167
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9152 163
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22297 159
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12541 148
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13125 147
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17369 146
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21450 143
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8271 141
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26057 137
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4392 132
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5413 131
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6933 127
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3988 126
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13603 119
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17308 117
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22036 116
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7576 114
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4460 112
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5489 108
Microsoft Windows 2000 12696 168
VK - Mail.ru Одноклассники 1487 134
Microsoft Windows 14476 103
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 100
Google Android 12599 98
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4136 86
Google YouTube - Видеохостинг 2438 83
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 73
Apple iOS 6828 73
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4813 67
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 61
Age of Kings 3448 58
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6554 58
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 860 56
Apple iPhone 6 6189 55
Linux OS 8294 53
Apple iPhone - серия смартфонов 6637 52
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 390 44
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 767 43
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 738 42
Apple - App Store 2612 35
Google Play - Google Store - Android Market 2952 33
Microsoft Edge - браузер 1938 31
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 99 30
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3287 30
Mozilla Firefox - браузер 1799 30
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2915 29
Oracle Java - язык программирования 2771 29
VK - Mail.Ru Почта 291 28
Apple iPad 3743 28
Google Gmail 837 27
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 77 26
Google Chrome - браузер 1399 25
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 24
Яндекс.Директ 241 24
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 158 24
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 23
Microsoft Skype 1978 23
Яндекс.Маркет 574 22
Opera Browser - Браузер 969 21
Путин Владимир 2741 101
Медведев Дмитрий 1631 46
Воробьев Андрей 154 45
Артамонова Анна 183 35
Щеголев Игорь 691 35
Шадаев Максут 640 33
Носик Антон 103 31
Плуготаренко Сергей 66 26
Колесников Андрей 84 26
Овчинников Борис 129 25
Аитов Тимур 197 24
Делицын Леонид 117 24
Рейман Леонид 1031 23
Басов Алексей 114 22
Дуров Павел 250 22
Волож Аркадий 227 22
Козак Николай 63 22
Клишас Андрей 48 22
Королюк Алексей 86 21
Гришин Дмитрий 190 21
Шариков Сергей 49 21
Мишустин Михаил 482 20
Бокова Людмила 80 20
Солдатов Алексей 95 18
Наумов Виктор 125 17
Усманов Алишер 292 17
Клименко Герман 46 16
Панков Александр 69 16
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Давыдов Денис 39 14
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Паршин Максим 276 14
Лугов Андрей 32 14
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 12
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 72 12
Российская газета 241 11
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WapStart 45 10
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Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 53 10
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AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 9
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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