Индексная книга CNews*
Рунет Русскоязычный интернет Кириллические домены .Ru .РФ .РУС Российский сегмент сети Интернет
Публикаций - 2993, упоминаний - 3549
Рунет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2741 101
|Медведев Дмитрий 1631 46
|Воробьев Андрей 154 45
|Артамонова Анна 183 35
|Щеголев Игорь 691 35
|Шадаев Максут 640 33
|Носик Антон 103 31
|Плуготаренко Сергей 66 26
|Колесников Андрей 84 26
|Овчинников Борис 129 25
|Аитов Тимур 197 24
|Делицын Леонид 117 24
|Рейман Леонид 1031 23
|Басов Алексей 114 22
|Дуров Павел 250 22
|Волож Аркадий 227 22
|Козак Николай 63 22
|Клишас Андрей 48 22
|Королюк Алексей 86 21
|Гришин Дмитрий 190 21
|Шариков Сергей 49 21
|Мишустин Михаил 482 20
|Бокова Людмила 80 20
|Солдатов Алексей 95 18
|Наумов Виктор 125 17
|Усманов Алишер 292 17
|Клименко Герман 46 16
|Панков Александр 69 16
|Gates William Henry - Гейтс Билл 898 16
|Никифоров Николай 1172 15
|Лебедев Артемий 95 15
|Кочетков Владислав 247 15
|Гуревич Михаил 40 15
|Чернышенко Дмитрий 433 15
|Соколов Алексей 131 14
|Давыдов Денис 39 14
|Врублевский Павел 93 14
|Паршин Максим 276 14
|Лугов Андрей 32 14
|Альтовский Евгений 41 13
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220617, в очереди разбора - 879009.
Создано именных указателей - 111727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220617, в очереди разбора - 879009.
Создано именных указателей - 111727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.