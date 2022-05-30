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PC game ПК игры компьютерные игры Игровая индустрия Игры и развлекательные приложения для геймеров



30.05.2022 Как использовать весь потенциал речевых технологий для развития бизнеса 1
25.05.2022 «Лаборатория Касперского» предупредила о рисках использования сторонних приложений для авто 1
25.05.2022 Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники 1
24.05.2022 Абоненты Tele2 стали активнее скачивать приложения соцсетей и мессенджеров 1
24.05.2022 Интерактивная выставка «Фанерон. Город мечты» открылась на ВДНХ 1
20.05.2022 Российские ИТ-компании начинают брать на работу аутистов 1
20.05.2022 Ритейлеры увеличили расходы на цифровизацию более чем на треть 1
19.05.2022 Назад в 90-е. Россияне массово скупают приставки для старинных 8- и 16-битных игр 2
19.05.2022 VK открывает набор на оплачиваемую стажировку для начинающих разработчиков игр 4
18.05.2022 Все, что нужно знать о Wi-Fi 7 1
18.05.2022 XPG анонсирует беспроводную игровую мышь Alpha Wireless 1
17.05.2022 Облачные серверы для бизнеса от MerliOnCloud 1
17.05.2022 Эра INdependence: как пройдет Positive Hack Days 11 1
16.05.2022 ВТБ развивает удаленные сервисы обслуживания клиентов 1
16.05.2022 Минцифры объявило отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих ИТ-компаний 1
16.05.2022 Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже 2
13.05.2022 До России добрался дешевый «народный» суперфлагман Xiaomi с топовым «железом». Цена, видео 1
13.05.2022 Adata представляет SSD Legend 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280 и его лимитированную версию 1
13.05.2022 Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram 1
12.05.2022 Оплачивать покупки по-прежнему можно с мобильного счета «билайна» 1
12.05.2022 Смартфоны и ноутбуки в апреле 2022 г. подешевели на 10-20% 1
10.05.2022 Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS? 2
08.05.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
06.05.2022 Вышла новая версия платформы Alertix компании NGR Softlab 1
06.05.2022 Ноутбуки Lenovo после обязательного обновления BIOS массово уходят в «синий экран смерти» 1
28.04.2022 Samsung Electronics объявила финансовые результаты за I квартал 2022 года 1
28.04.2022 VK Company Limited представила неаудированную отчетность за I квартал 2022 года 1
28.04.2022 «Яндекс маркет» поможет купить товары на юрлицо или ИП в более чем 40 регионах России 1
28.04.2022 Sony задолжала россиянину миллионы рублей за свой коварный уход из России 2
28.04.2022 Зачем и кому нужен монитор 360 Гц 1
27.04.2022 Carmoney автоматизировала процесс адаптации сотрудников с помощью мобильного приложения Talenttech 1
27.04.2022 Электронная книга vs. планшет — что лучше для чтения 1
26.04.2022 «Сбер» и Visionlabs внедрили сервис оплаты взглядом в кассы самообслуживания Smartix 1
25.04.2022 В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности 3
25.04.2022 «ЭРА-ГЛОНАСС» под ударом. Отрасль лоббирует ее закрытие 1
25.04.2022 VK запускает российскую игровую площадку VK Play 3
21.04.2022 DIGMA выходит на рынок игровых мониторов 3
21.04.2022 «М.Видео-Эльдорадо» в I квартале 2022 г. увеличила GMV на 28%, продажи через мобильную платформу – на 45% 1
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1
19.04.2022 Продажи носимых устройств в России впервые сократились — проходит мода на дешевые фитнес-браслеты 1

Публикаций - 3514, упоминаний - 4410

PC game упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 558
Intel Corporation 11262 367
AMD - Advanced Micro Devices 3661 264
Huawei 3222 200
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 150
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 138
Xiaomi 1095 124
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 122
Apple Inc 10683 103
Acer Group 2311 85
Yandex - Яндекс 5015 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 74
VK - Mail.ru Group 3057 70
Ростех - Ростехнологии 2532 62
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 49
Meta Platforms - Facebook 4267 47
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 43
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 43
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 34
Галактика - Корпорация 1077 31
Qualcomm Technologies 1639 26
SAP SE 4595 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 23
Крок - Croc 1616 22
Инфосистемы Джет 865 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 21
Oracle Corporation 6035 20
Vodafone Group 1318 19
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 17
Cisco Systems 4720 17
Samsung - Harman - JBL 167 15
Rambler Group - Рамблер ГК 811 13
Merlion iRU - Деловой офис 228 12
Check Point Software Technologies 694 10
Новые облачные технологии (НОТ) 277 10
Red Hat 1183 10
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 10
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 71 9
PayPal 634 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 130
Яндекс.Еда 490 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 22
Самолёт ГК 216 20
Связной ГК 1190 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 15
ПСБ - Промсвязьбанк 682 14
О2О Delivery club 171 12
X5 Group 709 7
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 6
Ситимобил - Служба такси 136 5
Газпром ПАО 1008 5
Русагро Группа Компаний 182 4
Татнефть 182 4
McDonald’s - Макдоналдс 190 4
Роснефть НК 434 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 61 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 3
Сбер - Кухня на районе 14 3
Worldpay - Платежная процессинговая компания 13 2
Western Union 120 2
Ренова актив 2 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Marshall Capital Partners 68 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 44 1
FILA 3 1
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 16 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 11 1
Сбер - SberShop 2 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт 0 1
RuCom 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 158
Президент Российской Федерации 3770 96
Правительство РФ 8292 52
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 39
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 33
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 22
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 20
Счётная палата РФ 628 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 9
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 3
Федеральное казначейство России 1345 3
Правительство Москвы 1640 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 2
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 17 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 2
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 26
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 14
Web development - Веб-разработка 0 8
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
Знание - Российское общество 1 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
OpenCAPI Consortium 13 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 1055
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 754
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 686
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 670
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 532
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 393
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 367
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 349
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 333
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 326
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 284
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 282
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 266
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 227
DDR - Double data rate 2422 225
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 225
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 200
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 180
Сервер - Серверные платформы 10956 180
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 172
Website - Вебсайт 9736 169
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 162
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 156
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 140
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 139
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 137
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 137
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 376 130
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 114
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 105
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 100
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 96
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 92
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 91
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 85
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 84
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 84
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 83
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 350 82
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 78
Google Android 11959 155
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 128
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 107
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 88
Apple iOS 6422 86
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 37
Nokia Symbian OS 1388 37
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 26
Microsoft Windows 10 11713 24
AMD Radeon R - Серия видеокарт 119 22
Honor SuperCharge 74 21
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 20
WhatsApp Messenger 745 18
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 16
Huawei Mate - серия смартфонов 250 15
Intel Optane Memory 107 15
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 15
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 14
Microsoft Office 3247 13
Amazon Kindle 151 13
Microsoft DirectX 686 13
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 12
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 12
Linux OS 7669 11
Apple MacBook Air - Ноутбук 697 11
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 11
Depositphotos - фотобанк 385 11
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 11
Huawei MateBook - серия ноутбуков 73 11
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 10
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 10
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 10
ESA - Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 10
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 136 9
Microsoft Teams 309 9
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 103 9
Чернышенко Дмитрий 320 9
Мишустин Михаил 376 8
Резников Олег 14 7
Jobs Steve - Джобс Стив 996 5
Хинштейн Александр 68 5
Путин Владимир 2542 4
Sie Winston - Си Уинстон 7 4
Солодовников Денис 93 3
Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 3
Griffin David - Гриффин Давид 3 3
Назаров Алексей 69 2
Мацук Игорь 3 2
Добродеев Борис 92 2
Савюк Виктор 38 2
Малофеев Константин 106 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Кривенко Виталий 22 2
Обухов Александр 18 2
Покровский Иван 67 2
Stephenson Neal - Стивенсон Нил 5 2
Гусев Александр 28 1
Корольков Владимир 4 1
Текслер Алексей 18 1
Безбогов Сергей 9 1
Пузанов Владимир 8 1
Силкина Елена 11 1
Артемьев Олег 6 1
Иванов Александр 83 1
Доброхотов Алексей 12 1
Тимченко Александр 10 1
Абызов Михаил 66 1
Пакер Александра 3 1
Цуприк Василий 11 1
Басова Елена 4 1
Кузнецов Александр 85 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 27 1
Климарев Михаил 47 1
Волынсков Алексей 1 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Соколов Артем 32 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 260
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 162
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 123
Африка - Африканский регион 2928 98
Нидерланды 2197 55
Германия - Федеративная Республика 8903 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 40
Китай - Тайвань 2115 30
Европа Восточная 2927 26
Украина 6212 24
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 21
Солнечная система 2236 16
Земля - планета Солнечной системы 7427 15
Европа 12319 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 10
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 9
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 9
Польша - Республика 1559 9
Россия - РФ - Российская федерация 108428 8
Норвегия - Королевство 1155 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 7
Израиль 1756 6
Россия - УФО - Тюменская область 838 6
Узбекистан - Республика 1285 6
Канада 3319 6
Россия - ЦФО - Тульская область 965 5
Россия - ПФО - Самарская область 939 5
Швеция - Королевство 2072 5
Франция - Французская Республика 5665 5
Кипр - Республика 373 4
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 4
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 511 4
Америка 2011 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 404 3
Турция - Турецкая республика 1708 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1035
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 220
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 114
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 62
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 49
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 44
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 34
Физика - область естествознания 889 31
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 31
Мошенничество - Махинации 2142 25
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 23
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 17
Пиратство - Авторское право 592 17
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