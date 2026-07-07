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Что такое лудомания?
Лудомания, игромания – это все обозначения, которые используются в житейских отношениях. В профессиональной среде эту группу поведенческих расстройств квалифицируют как психологическое влечение к азартным играм.

Насколько распространена лудомания в России?
По разным источникам по Российской Федерации доходит до 10%, то с поведенческой девиацией – с зависимостью от азартных игр всё значительно сложнее. Понятно, что распространённость по факту очевидно превышает диагностированный вариант влечения.

Какие методы лечения лудомании существуют?
В отношении методов лечения я имею право говорить только о психотерапевтических и психологических методах. Так же, как и с алкогольной зависимостью, существуют и эффективно работают методы групповой психотерапии по аналогии с обществом анонимных алкоголиков и групп, преодолевающих игровую зависимость. Есть много удачных когнитивно-поведенческих или когнитивно-бихевиоральных программ, которые позволяют сократить период длительности пребывания в игре и минимизировать периодичность игровых запоев. Такое тоже в игровой зависимости существует. Но по своей сути на сегодняшний день влечение к азартным играм является тем расстройством, которое можно длительно купировать, но при этом риск возникновения рецидивов сохраняется на протяжении всей жизни человека.

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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2506
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 2211
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1931
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1863
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1733
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1641
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1549
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1462
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1462
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1449
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1391
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1302
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1296
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1251
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1231
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1210
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1208
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 1161
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1150
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1146
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 1101
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1068
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1056
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 1019
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1001
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 976
Наушники - Headphones 4478 965
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 964
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 956
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 947
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 947
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 882
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 840
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 837
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 826
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 806
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 805
Аксессуары 4282 802
Контрастность 3042 773
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 762
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2294
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1513
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1213
Google Android 15243 1125
Microsoft Windows 16882 1028
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 527
Apple iOS 8583 522
Nintendo Wii - игровая консоль 760 471
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 435
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 413
Linux OS 11533 380
Microsoft Windows 2000 8678 379
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 362
Google YouTube - Видеохостинг 3002 358
Apple iPhone 6 4861 356
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 347
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 334
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 328
Apple iPad 4011 320
Intel Core - Семейство процессоров 1251 312
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 306
Nvidia GeForce GTX 525 294
Nintendo DS - игровая консоль 340 274
Microsoft DirectX 723 274
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 273
Apple - App Store 3109 250
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 246
Microsoft Windows 10 1938 240
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 236
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 230
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 224
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 222
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 219
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 210
Epic Games - Unreal Engine 337 209
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 208
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 208
Adobe Photoshop 804 205
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 205
Microsoft Windows XP 2431 200
Ксенин Алекс 311 105
Путин Владимир 3454 71
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 70
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 60
Медведев Дмитрий 1665 36
Мезин Сергей 38 32
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 32
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 31
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 29
Гришин Дмитрий 210 29
Чернышенко Дмитрий 581 27
Бровкин Дмитрий 55 25
Нуралиев Борис 298 24
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 24
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 24
Орловский Сергей 34 24
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 23
Рейман Леонид 1065 23
Никифоров Николай 1138 23
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 22
Bond James - Бонд Джеймс 86 22
Taylor Chris - Тейлор Крис 35 22
Marston John - Марстон Джон 30 21
Виноградов Дмитрий 74 21
Лукьяненко Сергей 49 21
Чачава Александр 124 20
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 19
Щеголев Игорь 699 19
Сергунина Наталья 375 19
Афанасьев Олег 48 18
Мишустин Михаил 787 18
Добродеев Борис 97 18
Гуцериев Михаил 114 18
Стругацкие (братья) 37 18
Шадаев Максут 1210 17
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 17
Усманов Алишер 311 17
Магурян Василий 16 16
Clarke Isaac - Кларк Исаак - Кларк Айзак 32 15
Wake Alan - Уэйк Алан 29 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6636
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2948
Европа 24964 1650
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1481
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1189
Япония 13807 988
Германия - Федеративная Республика 13221 738
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 726
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 678
Земля - планета Солнечной системы 10865 577
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 532
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 491
Южная Корея - Республика 7052 471
Франция - Французская Республика 8177 432
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 390
Азия - Азиатский регион 5920 358
Китай - Тайвань 4245 328
Украина 7928 284
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 275
Америка - Американский регион 2206 263
Канада 5081 249
Индия - Bharat 5869 237
Италия - Итальянская Республика 4508 220
Африка - Африканский регион 3641 218
США - Нью-Йорк 3180 215
Беларусь - Белоруссия 6289 192
Россия - СФО - Новосибирск 4876 190
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 187
Финляндия - Финляндская Республика 3697 184
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 183
Испания - Королевство 3840 181
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 179
США - Калифорния 4829 172
Швеция - Королевство 3782 167
Польша - Республика 2031 162
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 150
Ближний Восток 3154 148
Казахстан - Республика 6048 144
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 141
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 126
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1718
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1596
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1396
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1114
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1101
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1065
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 897
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 670
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 617
Английский язык 7030 613
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 578
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 571
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 566
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 526
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 477
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 422
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 410
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 400
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 398
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 387
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 385
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 372
Ergonomics - Эргономика 1755 368
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 302
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 299
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 276
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 263
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 263
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 254
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 248
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 241
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 236
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 235
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 231
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 231
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 229
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 228
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 226
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 223
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 222
CNews - ZOOM.CNews 1866 405
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 278
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 200
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 180
CNews Журнал 167 110
Bloomberg 1627 88
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 83
Tom’s Hardware 600 72
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 67
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 59
AP - Associated Press 2007 58
The Register - The Register Hardware 1784 58
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 56
The Verge - Издание 619 55
CNET Networks - CNET News 1643 54
DigiTimes - Издание 1331 54
NYT - The New York Times 1100 48
Forbes - Форбс 1002 41
FT - Financial Times 1296 40
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 39
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 37
Ведомости 1466 35
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 34
IGN 54 34
Wikipedia - Википедия 650 33
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 33
РИА Новости 1033 31
Engadget - Блог о технологиях 429 31
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 31
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 28
Ars Technica 450 28
Inquirer 463 27
Silicon 494 26
Reddit 398 26
Известия ИД 770 26
ZDnet 663 25
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 25
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 24
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 24
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 396
IDC - International Data Corporation 4975 235
Gartner - Гартнер 3658 139
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 77
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 48
NPD Group 140 42
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 40
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 38
Forrester Research 834 37
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 34
Internet Stock Report 994 33
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 30
S&P 500 565 29
NDP 53 24
Strategy Analytics 285 24
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 24
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 23
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 22
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 21
Thomson Financial - Thomson First Call 386 20
comScore 379 20
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 18
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 17
NPD DisplaySearch 285 17
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 15
ABI Research 236 15
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 15
Cinebench 29 15
Jon Peddie Research 46 15
Gartner - Dataquest 353 14
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 13
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 12
Mercury Research 73 12
Harris Interactive 81 12
eMarketer 206 12
In-Stat 115 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 11
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 11
Net Applications 127 11
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 47
РАН - Российская академия наук 2122 42
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 39
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 38
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 30
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 30
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 26
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 23
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 21
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 16
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 15
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 15
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 14
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 14
VK - Skillbox - Скилбокс 146 13
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 13
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 13
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 12
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 11
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 10
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 9
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 7
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 6
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 6
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 6
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 6
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 6
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 6
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 5
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 608
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 138
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 109
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 94
День молодёжи - 27 июня 1087 93
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 82
ИгроМир 125 77
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 69
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 65
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 56
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 54
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 42
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 41
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 37
CeBIT 614 36
Международный женский день - 8 марта 418 30
Intel Developer Forum - IDF 317 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 15
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 14
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 14
Связь-Экспокомм 276 13
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 13
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 12
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 12
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 12
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 11
Capture the Flag - CTF 56 11
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 11
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 10
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 10
День Защитника отечества - 23 февраля 66 10
CNews AWARDS - награда 571 9
Microsoft Imagine Cup 60 9
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 8
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 8
Red Dot Design Award 57 8
iF Design Awards 26 8
Startup Village - международная стартап-конференция 62 7
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 7
Leipzig GS - Leipzig Games Convention 11 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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