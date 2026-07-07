«БКС Мир инвестиций» добавил в приложение игровой раздел с заданиями, турнирами и наградами елями сопоставимого уровня. В разделе также предусмотрены розыгрыши и маркетинговые акции. Сейчас в игровом разделе доступны активности с внутренней валютой – «Рыбалка» и «Колесо удачи». В «Кол

В продаже появились ультраширокие мониторы Acer Nitro ED340CUR X0 и W0 с частотой до 240 Гц Линейка игровых решений Acer пополнилась сразу двумя сверхширокоугольными изогнутыми мониторами: Nitr

На российском рынке анонсирован новый игровой монитор Acer Nitro XF240Y W5 ую трехстороннюю безрамочную конструкцию ZeroFrame, минимизирующую границы между экраном и окружающим пространством. За счет применения быстрой IPS-панели монитор обеспечивает точное позиционирование игровых объектов и корректную передачу полутонов под любым углом обзора, а современный набор интерфейсов позволяет подключать не только ПК, но и игровые консоли. На российском рынке анонсирован

Sony убивает целую индустрию. Навсегда прекращается производство дисков с играми для PlayStation – останутся только цифровые копии интернету такие магазины недоступны – игру нельзя ни купить, ни скачать. К тому же для нормального игрового опыта потребуется быстрый интернет, который провайдеры гарантированно не будут замед

Никаких компромиссов: 4K и 240 Гц в игровом проекторе Acer Predator GD712 проектор Acer Predator GD712. Это модель топ-уровня, разработанная с нуля под требования хардкорных геймеров и киберспортсменов. Гаджет предлагает нативное разрешение 4K UHD, продвинутый светод

«Академия iSpring» запускает обучение по геймификации в онлайн-курсах ушатели разберут, как удерживать внимание аудитории с помощью игровых механик, выстраивать сценарий игрового курса, создавать историю под учебные цели, работать с персонажами и локациями, а так

restore: запускает линейку кастомных игровых компьютеров для профессиональных геймеров Компания restore: представила новую линейку кастомных игровых компьютеров, рассчитанных на профессиональных геймеров и пользователей ресурсоёмких приложений. В основе сборок — графика нового поколения Nvidia Blackwell (RTX 50) и процессоры AMD Ryz

Монополии Windows конец? Легендарный Linux для геймеров SteamOS заработает на любых компьютерах специально «заточенную» под видеоигры на имеющийся ПК или ноутбук, без необходимости покупать новое игровое устройство, сэкономит потребителям десятки тысяч рублей. У Valve от этого своя выгода

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM авиш. Добавив сюда новый МЕКА-дизайн, можно с уверенностью сказать, что устройство ориентировано на геймеров. Автономность модели на среднем уровне: литий-ионная батарея емкостью 70 Вт·ч обесп

Злоумышленники крадут учетные данные пользователей Steam через зараженные обои для рабочего стола Steam. Он позволяет создавать, публиковать и распространять пользовательский контент, включая моды для игр, пользовательские карты, игровые предметы и обои. Приложение Wallpaper Engine, в свою

На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro XV270UX1 На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro XV270UX1. Это высокоскоростное решение, созданное для геймеров, которым требуется идеальное сочетание плотности пикселей и частоты обновления. При диагонали 27 дюймов разрешение QHD (2560х1440 пикселей) обеспечивает высокую детализацию изображ

Детский бунт отменяется. В России внезапно разблокировали Roblox ней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может не

Спрос на цифровые товары для геймеров вырос на 27% перед сезоном летних скидок В преддверии летних игровых презентаций и сезона скидок на гейминг-платформах россияне начали чаще совершать поку

Опасный троянец прячется в играх 18+ и даёт злоумышленникам полный контроль над устройством . В другом случае вредоносный файл был замаскирован под чит для игры, который распространялся через геймерский форум. «Злоумышленники регулярно используют контент, связанный с играми, и неофици

на российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro XF270W3 На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro XF270W3, созданный для требовательных геймеров, которым важна максимальная плавность изображения и отзывчивость картинки. FullHD-мо

Аудитория игр в приложении «Магнит» выросла в 1,5 раза и превысила 10 млн пользователей Наибольший охват традиционно показывают новогодние игровые кампании — сегодня это крупнейший формат игрового направления «Магнита». В 2025 г. новогодняя игра установила рекорд: в нее сыграли 3,

Gigabyte представила игровые мониторы серии Aorus Elite на базе технологий OLED и Mini LED и поддержкой Multi Mode. Модели диагональю от 27 до 32 дюймов сочетают высокое качество изображения, фирменные тактические функции и интеллектуальные механизмы защиты панели, отвечая потребностям как геймеров, так и пользователей, работающих с профессиональными задачами. Флагманом линейки стал первый в мире 27-дюймовый игровой монитор с глянцевой Mini LED-панелью и разрешением 5K. Благодаря

Исследование «Солара»: почти каждый третий ребенок сталкивался с приглашением к противоправным действиям в интернете ально для школьников младших классов. Общение с незнакомцами: за дружелюбным профилем в соцсети или игровом чате может скрываться злоумышленник. В целом дети и подростки склонны доверять собесе

«М.Видео» объявила о старте продаж Infinix GT50 Pro ой коммерции и розничной торговли электроникой, и бытовой техникой, объявила о старте продаж нового игрового флагмана Infinix GT 50 Pro – смартфона, созданного для мобильного гейминга и обеспеч

Gigabyte представляет игровой ноутбук Aorus Master 16 2026 для ресурсоемких ИИ-задач и полного погружения в игры Gigabyte представляет флагманский игровой ИИ-ноутбук Aorus Master 16 2026. Ноутбук создан как мобильная платформа для игр и ИИ-задач. 16-дюймовый OLED-дисплей наделен сертификацией HDR 1000, частотой обновления 240 Гц и временем отклика до 0,2 мс. Об этом CNews сообщили представители Gigabyte. Aorus Master

На российском рынке представлен широкоформатный изогнутый QHD-монитор на VA-матрице Acer Nitro ED273US3 ример, в шутерах от первого лица. Время отклика пикселя составляет всего 1 мс (VRB), что критично в играх с высокой динамикой для быстрой реакции и точного прицеливания. Цветовой охват в 72% пр

Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims анные проекты. В связи с этим в сети появились слухи о возможной блокировке зарубежных платформ для геймеров. Usplash - ELLA DON Будут ли блокировать Steam Российские пользователи уже адаптиров

Hisense представляет в России новые игровые мониторы sense 27G7Q Pro оснащен технологией FreeSync Premium для устранения разрывов изображения и плавного игрового процесса. Среди других характеристик можно выделить угол обзора – он составляет 178°

На российском рынке представлен игровой монитор Acer Nitro ED270W0 т строгий сдержанный дизайн, широкие углы обзора и высокую цветопередачу, обеспечивая комфорт как в играх, так и в офисных задачах. Монитор также оснащен современными портами для подключения ПК

На российском рынке появился игровой монитор Acer Nitro ED270RS3 с частотой 180 Гц ность и контрастное изображение, а также для офисных сотрудников и создателей контента. Он подходит для игр, работы с документами, просмотра фильмов и киберспортивных дисциплин, обеспечивая уни

В «Ситилинке» стартовали продажи флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080 Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max). Их главной особенностью стали самые мощные видеокарты текущего поколения — Nvidia GeForce RTX 5090 и Nvidia GeForce RTX 5080. Об этом C

Formula V-Line запускает продажу игровых и эргономичных кресел на Wildberries комплектующими для ПК и решениями для геймеров и профессионалов, объявляет о старте продаж линейки игровых и эргономичных кресел на маркетплейсе Wildberries. Теперь российские пользователи мог

В «Ситилинке» доступна линейка мониторов TCL-2026 для геймеров TCL представила геймерскую линейку мониторов 2026 г. — новое поколение дисплеев, где точность встречается со скоростью, а изображение оживает. Флагман линейки – модель 32R84, первый 32-дюймовый 4K-монитор на б

«М.видео»: рынок игровых консолей вырос на 29% в I квартале 2026 года «М.видео» фиксирует восстановление рынка игровых консолей в России по итогам I квартала 2026 г. Продажи в количественном выражении выросли на 22% год к году и достигли 459 тыс. устройств, в денежном выражении рынок увеличился на 29% и

Бренд Bloody представил игровой монитор MN2X с диагональю 39,7 дюйма и разрешением WUHD азрешение 5120x2160 обеспечивает высокую детализацию изображения, что полезно как в современных AAA-играх, так и при работе с графикой. Сверхширокий формат 21:9 увеличивает поле зрения до 33% п

На российском рынке доступен игровой 27-дюймовый монитор с частотой 200 Гц я отклика в 0,5 мс. Такое сочетание характеристик позволяет позиционировать монитор как решение для геймеров и творческих людей, которым важна точная цветопередача и высокая плавность изображен

Обновленные игровые ноутбуки MSI серий Raider и Cyborg стали доступны в России исплеями со 100% sRGB передачей цвета, что дает более насыщенное и корректное отображение не только для игр, но и для создания контента. Новые ноутбуки Cyborg 15 также имеют важные изменения в

На российском рынке представлен новый игровой ноутбук Acer Nitro V 17 AI ные игры. Благодаря интеграции специализированных нейронных процессоров (NPU), ноутбук оптимизирует игровые процессы и работу приложений в реальном времени, обеспечивая новый уровень комфорта и

«Мегамаркет»: 69% россиян покупают ноутбуки для игр н и при пополнении баланса Steam: на них приходится 83% заказов, что говорит о высокой популярности ПК-гейминга. На консолях среди самых популярных игр остаётся серия EA Sports FC — футбольный

В России появился ультратонкий монитор Full HD с 200 Гц для работы и плавного гейминга Acer Nitro KG270X1 тичный характер. Это надежный инструмент для любых сценариев — от работы с документами до стримов и игровых сессий. Монитор Acer Nitro KG270X1 использует 27-дюймовую IPS-панель, которая обеспеч

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности авках они всё же заметны. Толщина корпуса — всего около 20 мм, что делает устройство компактным для игрового класса. А масса в 2,1 кг позволяет при необходимости брать лэптоп с собой, хотя, без

TCL представляет игровой монитор 32X3A высокую яркость и профессиональную скорость отклика, обеспечивая новый уровень качества изображения для игр, работы и развлечений. Об этом CNews сообщили представители TCL Монитор TCL 32X3A пос

Аналитика МТС: родительский контроль снизил игровую активность детей в интернете на 17% солях, где трафик снизился на 6%. Как и год назад, чаще всего дети играют с консолей (88% от общего игрового трафика в фиксированной сети МТС). В 2025 г. на этот сегмент приходилось 77%. На стр

В «Ситилинке» стартовали эксклюзивные продажи игровых ноутбуков MSI Cyborg A17 пускать все современные игры на высоких настройках графики с высоким показателем кадровой частоты в играх. Ноутбук оснащается 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей и частотой