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Больше места, больше возможностей: игровой стол Bloody BD-TB301

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новый игровой стол BD-TB301. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Столешница увеличенной глубины позволяет разместить несколько мониторов, периферию и аксессуары, не жертвуя при этом эргономикой. Высокопрочные материалы — сталь и алюминий — легли в основу усиленного каркаса, выдерживающего нагрузку до 60 кг. Габариты модели 75х140х80 см обеспечивают простор для игрового сетапа.

Новинка изготовлена из ЛДСП с покрытием под карбон — прочного и практичного материала. Стол оснащен дополнительными держателями – подстаканником, крючком для гарнитуры, и корзиной для сетевого фильтра – она поможет организовать провода и избавиться от беспорядка под столом.

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Merlion
Bloody BD-TB301

RGB-подсветка добавляет визуальной динамики. Регулируемые ножки обеспечивают устойчивость, а электропривод с функцией памяти помогает подобрать оптимальную позу. С ним высоту стола можно настраивать в диапазоне от 75 до 120 см.

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В комплекте идет коврик размером 900х720 мм. Он покрывает почти всю поверхность стола.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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