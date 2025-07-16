Больше места, больше возможностей: игровой стол Bloody BD-TB301

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новый игровой стол BD-TB301. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Столешница увеличенной глубины позволяет разместить несколько мониторов, периферию и аксессуары, не жертвуя при этом эргономикой. Высокопрочные материалы — сталь и алюминий — легли в основу усиленного каркаса, выдерживающего нагрузку до 60 кг. Габариты модели 75х140х80 см обеспечивают простор для игрового сетапа.

Новинка изготовлена из ЛДСП с покрытием под карбон — прочного и практичного материала. Стол оснащен дополнительными держателями – подстаканником, крючком для гарнитуры, и корзиной для сетевого фильтра – она поможет организовать провода и избавиться от беспорядка под столом.

Merlion Bloody BD-TB301

RGB-подсветка добавляет визуальной динамики. Регулируемые ножки обеспечивают устойчивость, а электропривод с функцией памяти помогает подобрать оптимальную позу. С ним высоту стола можно настраивать в диапазоне от 75 до 120 см.

В комплекте идет коврик размером 900х720 мм. Он покрывает почти всю поверхность стола.

Новинка доступна для заказа в Merlion.