Wireless headphones Bluetooth Handsfree Profile Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники Беспроводные наушники/гарнитура Bluetooth-колонки
|29.03.2024
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Беспроводные наушники Vivo TWS 3e в продаже в России
Компания Vivo представляет новые беспроводные наушники TWS 3e с интеллектуальной системой активного шумоподавления и длительным временем автономной работы. Модель выходит в продажу в цветах «Матовый синий» и «Кристально-белый»
|14.12.2023
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Геймерские гарнитуры G260 и G260p от Bloody
Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые модели игровой гарнитуры: G260 и G260p. Наушники с высокоточными динамиками и эргономичной конструкцией созданы специально для игровых баталий и комфортного прослушивания музыки. Об этом CNews сообщили предст
|12.12.2023
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Creative Zen Air Plus и Creative Zen Air Pro: TWS гарнитуры с LE Audio
ой мультимедийной революции, в результате которой было создано 400 млн пользователей, продвигает цифровые развлечения с помощью передовых аудиорешений, включающих беспроводные колонки премиум-класса, беспроводные наушники, мощные цифровые усилители аудиофильского уровня и системы домашнего кинотеатра нового поколения. Стремясь к новому поколению мобильных сетей, объединяя миры компьютеров,
|31.05.2023
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Беспроводные наушники Nothing Ear (2) на российском рынке
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новинку – беспроводные наушники Nothing Ear (2), отличающиеся запоминающимся дизайном. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Nothing — английская компания, специализирующаяся на потребительских т
|30.05.2023
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Новые полностью беспроводные наушники по демократичной цене от российского производителя электроники - бренда BQ
роводные наушники – модель BHS-07. Это первые наушники бренда с функцией беспроводной зарядки. Цена гарнитуры на старте продаж – 1290 руб. Об этом CNews сообщили представители BQ. Наушники BQ B
|15.02.2023
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«Мегафон»: беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраля
Смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюбленных. В 2023 г. мужчины и женщины чаще дарят друг другу беспроводные наушники и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав продажи гаджетов в собственном интернет-магазине в преддверии 14 февраля. Мужчины в 2023 г.
|10.01.2023
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Новые беспроводные наушники A4Tech 2Drumtek B25 и B27
Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, выпустила две новые модели внутриканальных Bluetooth-наушников 2Drumtek. Обе TWS-гарнитуры представлены в белом и пепельно-сером цветах; дополнительно модель B25 доступна в синем оттенке, а B27 – в розовом. Новинки поставляются в зарядном кейсе с удобной прозрачной крышкой.
|14.12.2022
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OCS предлагает ИТ-каналу оборудование для ВКС и гарнитуры Yealink
ня. Продукция Yealink используется клиентами в более чем 140 странах по всему миру. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution. Партнерам дистрибьютора доступен выбор оборудования Yealink: гарнитуры, терминалы ВКС, USB-видеокамеры и BYOD-решения, крепления, аксессуары и др. Решения вендора полностью совместимы со стандартами SIP, H323, WebRTC, а также с большинством аппаратных и
|25.10.2022
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Гарнитуры в классическом исполнении от OKLICK
Бренд компьютерной периферии и игровых устройств OKLICK представил две гарнитуры: закрытые HS-L600 и полуоткрытые HS-L900, которые пригодятся участникам телефонных переговоров и видеоконференций. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Мощность гарнитур дост
|29.09.2022
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Беспроводные наушники с активным шумоподавлением Oppo Enco Air2 Pro поступили в продажу в России
Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила Enco Air2 Pro, беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления. Эта модель оснащена 12,4-миллиметровыми титановыми диафрагменными драйверами. Enco Air2 Pro идут в комплекте с зарядным кейсом. Об это
|23.09.2022
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Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM
для использования дома или в офисе, так как не требуют зарядки и обеспечивают более стабильную передачу звука с меньшим количеством помех. В этой ценовой категории нашлись как офисные, так и игровые гарнитуры.VT VT1000-D USB Классическая офисная гарнитура VT VT1000-D USB подойдет для работы или учебы. Конечно, слушать музыку или играть в видеоигры в ней будет не так удобно, как в специальн
|13.09.2022
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Digma выпустила беспроводные наушники TWS-16
уровне заряда наушников в процентах. Таким образом, пользователь сможет контролировать время работы гарнитуры до следующей зарядки. Объем аккумулятора в кейсе составляет 450 мАч, что гарантируе
|25.08.2022
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Новинки Bloody: игровые гарнитуры G330p и J200S
Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две игровые гарнитуры: G330p и J200S. Модели оснащены мягким адаптивным оголовьем и стереозвуком 2.0. Обе модели комплектуются 50-миллиметровыми драйверами. Лазерная обработка мембраны обеспечивает четкие
|12.05.2022
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Inoi представил беспроводные наушники inoiPods за 1490 рублей
Inoi выпустил в продажу доступные беспроводные наушники inoiPods со стереозвуком за 1490 руб. Компактные наушники в черном или белом цвете подойдут для занятий спортом с предусмотренной технологией защиты от воды. Об этом CNews
|16.12.2021
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Лучшие беспроводные наушники: итоги 2021 года
как и в большинстве моделей – с помощью кнопок на корпусе каждого наушника. Для первичной настройки гарнитуры необходимо на пару секунд зажать на кнопку на кейсе. Но если у вас смартфон HONOR и
|09.12.2021
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Honor представляет беспроводные наушники Choice Earbuds X: 28 часов работы и система активного шумоподавления во время звонков
Компания Honor представляет беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X, сочетающие в себе долгое время автономной работы, систему активного шумоподавления во время звонков, качественное звучание и удобный дизайн. Об это
|23.11.2021
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Могут ли беспроводные наушники взорваться и травмировать?
для этого есть причина. В СМИ часто появляются описания инцидентов, когда наушники взрывались прямо в ухе или кармане пользователя. Разбираемся, почему это происходит и насколько опасно. К сожалению, беспроводные наушники действительно могут стать причиной ожогов и других травм. Взрываются как дорогие TWS-наушники, так и совсем бюджетные NoName-модели. В сводках СМИ фигурируют случаи, когда
|18.11.2021
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Astro Gaming возвращает игровые гарнитуры в Россию
в России с ноября 2021 г. Гарнитура Astro A10 Прочное металлическое оголовье со специальным прорезиненным покрытием выдержит любые нагрузки и сведет к минимуму давление на голову пользователя. Кабель гарнитуры сделан съемным для удобства переноски или замены, а для амбушюр используется сочетание мягкой ткани и легких и гибких вставок. Благодаря подключению через разъем 3,5 мм Astro A10 совм
|17.11.2021
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В Россию привезли новые беспроводные наушники Technics шумоподавлением
одзарядки и до 25 часов с подзарядкой в футляре. Функция быстрой зарядки обеспечит еще как минимум 90 минут работы в режиме воспроизведения для EAH-AZ40 и 70 минут работы для EAH-AZ60. В России новые беспроводные наушники доступны в черном и серебристом цветах (модель Technics EAH-AZ60 только в черном цвете). Приобрести модель EAH-AZ60 можно в официальном интернет-магазине Panasonic за 17 9
|12.10.2021
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Компания Jabra объявила о выпуске гарнитуры Evolve2 75, которая «оживит» работу в гибридном формате
сть подключения сразу к двум ПК или мобильным устройствам. Продолжительность непрерывного разговора — до 24 часов (при отключенной системе ANC и световом индикаторе занятости), что на 33% выше, чем у гарнитуры Evolve75. Продолжительность воспроизведения музыки до 36 часов.
|29.08.2021
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Лучшие полностью беспроводные наушники: выбор ZOOM
любимые композиции даже в эпицентре строительных работ. Galaxy Buds2 не менее хороши и в качестве гарнитуры. Их система из трех микрофонов и датчика костной проводимости помогает максимально
|11.08.2021
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Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC
— далеко не все подобные устройства предоставляют такую возможность.Итоги Poly Voyager 4220 — это Bluetooth-гарнитура для профессионального применения, которая может использоваться как в IT-о
|10.08.2021
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Модные наушники взорвались и убили человека. Фото
существует вероятность, что наушники, которыми пользовался Ракеш Кумар Нагар, все же имели провод. Bluetooth-гарнитуры физически не подключены к смартфону, их объединяет лишь сигнал, передающи
|05.03.2021
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Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото
яя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представила в России обновление линейки JBL Live: полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Pro+ TWS. В новом поколении удобная посадка, профессиональный звук JBL, а также технологии Ambient Aware и Talkthru дополнены системой активного шу
|20.02.2021
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Как и от чего правильно заряжать беспроводные наушники?
ам деньги и время. Есть несколько общих рекомендаций для зарядки любых беспроводных наушников. До нуля аккумулятор лучше не разряжать — так вы сократите количество циклов жизни аккумулятора В идеале беспроводные наушники следует почти разряжать до нуля, а затем заряжать полностью. Ключевое слово здесь «почти»: не рекомендуется разряжать устройство так, чтобы оно само отключалось. Кстати, с
|19.02.2021
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Как работают беспроводные инфракрасные наушники и зачем они нужны
Кроме уже привычных Bluetooth-наушников, существуют еще инфракрасные беспроводные наушники. Они используют для пе
|10.02.2021
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TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM
в парке во время пробежки. Но на оживленной улице, в транспорте или торговом центре до слушателя будут доходить в основном посторонние шумы, а не любимые песни. Избавиться от «помех» можно с помощью гарнитуры с поддержкой активного шумоподавления. Среди TWS-моделей такие тоже есть – хотя они и не самые доступные.JBL CLUB PRO+ TWS У гарнитуры от известного американского производителя
|29.01.2021
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Названы самые популярные у россиян беспроводные наушники
вации» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин. В число трех самых популярных производителей всех Bluetooth-наушников вошли JBL, Xiaomi и Apple. В денежном выражении лидером остается компания
|27.01.2021
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Canyon представила новые беспроводные наушники. Фото
енно начнет их заряжать. На это требуется всего два часа, которые обеспечат до четырех часов работы гарнитуры. Для зарядки бокса наушников используется кабель micro-USB. Емкость батареи наушник
|06.01.2021
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Обзор беспроводной гарнитуры JBL TUNE 225TWS
овлено соединение с наушниками. Также в настройках Bluetooth можно увидеть оставшийся заряд батареи гарнитуры. Звук В отличие от некоторых “раскрученных” брендов, у которых многое работает на
|09.11.2020
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Есть ли вред от беспроводных наушников?
ающим из этого проблемам. Отсюда и постоянные сомнения ученых в безопасности излучения не только от Bluetooth-наушников, но и от других гаджетов — Wi-Fi-роутеров, смартфонов, микроволновок, да
|28.09.2020
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Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе
– и также автоматически включится, если вернуть его в рабочее положение. Это очень удобно, так как не нужно постоянно нажимать кнопку Mute или активировать запись звука. Кстати о кнопках: на проводе гарнитуры есть небольшой пульт, на котором расположены клавиши для изменения громкости, включения/отключения микрофона, управления музыкой и звонками. Кроме того, гарнитура сертифицирована для
|24.09.2020
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Honor представляет беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds – первый продукт платформы Honor Choice
Бренд Honor представляет беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds: первый продукт платформы Honor Choice – экосистемы умных устройств, созданных в сотрудничестве с лидирующими мировыми производителями электро
|23.09.2020
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«М.Видео-Эльдорадо»: россияне активно переходят на беспроводные наушники, 25% рынка заняли TWS-модели
вации» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин. В число трех самых популярных производителей всех bluetooth-наушников вошли JBL, Xiaomi и Apple. В денежном выражении лидером остается компания
|21.09.2020
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Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта
для зарядки, кстати, магнитные, так что наушники сами становятся на них в нужном положении. Корпус гарнитуры выполнен из матового пластика - решение довольно практичное. Модель доступна в 3 ра
|28.07.2020
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«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники
Компания «Связной» запустила trade-in на беспроводные наушники. Акция будет доступна во всех магазинах ритейлера по всей России. Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо прийти в магазин «Связной» и предоставить фотографию
|06.07.2020
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Huawei представила беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i в новом цвете. Цена
меет вставку-вкладыш из мягкого силикона четырех размеров (L/M/S/XS) для комфортного и безопасного использования. Вкладыши надежно фиксируются в ушах, улучшая шумоподавление и качество прослушивания. Беспроводные наушники Freebuds 3i поддерживают сенсорное управление. Двойное касание позволяет включать и выключать воспроизведение треков, а также отвечать на звонки или сбрасывать их. Всплыва
|02.06.2020
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Huawei представила новые беспроводные наушники Freebuds 3i в России. Цена. Фото
ei Freebuds 3i обладают эргономичной конусообразной формой корпуса и дополнены силиконовыми насадками, которые представлены в четырех размерах, обеспечивая плотное и надежное размещение в ушах. Новые беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i Huawei Freebuds 3i синхронизируются с движениями пользователя благодаря встроенным датчикам с обеих сторон. С помощью двойного касания можно включить во
|28.04.2020
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Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена
Honor представил новые беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления Honor Magic Earbuds. Наушники выполнены в виде вкладышей трапециевидной формы, оснащены системой из трех микрофонов и позволяют с ко
|17.04.2020
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Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM
ся не так плотно в ухе, но и пропускают больше шумов. Еще один критерий выбора – ценовая категория гарнитуры. Большая часть топовых моделей обойдутся покупателю в 15000-20000 рублей. Но можно