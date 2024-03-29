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Wireless headphones Bluetooth Handsfree Profile Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники Беспроводные наушники/гарнитура Bluetooth-колонки



29.03.2024 Беспроводные наушники Vivo TWS 3e в продаже в России

Компания Vivo представляет новые беспроводные наушники TWS 3e с интеллектуальной системой активного шумоподавления и длительным временем автономной работы. Модель выходит в продажу в цветах «Матовый синий» и «Кристально-белый»
14.12.2023 Геймерские гарнитуры G260 и G260p от Bloody

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые модели игровой гарнитуры: G260 и G260p. Наушники с высокоточными динамиками и эргономичной конструкцией созданы специально для игровых баталий и комфортного прослушивания музыки. Об этом CNews сообщили предст
12.12.2023 Creative Zen Air Plus и Creative Zen Air Pro: TWS гарнитуры с LE Audio

ой мультимедийной революции, в результате которой было создано 400 млн пользователей, продвигает цифровые развлечения с помощью передовых аудиорешений, включающих беспроводные колонки премиум-класса, беспроводные наушники, мощные цифровые усилители аудиофильского уровня и системы домашнего кинотеатра нового поколения. Стремясь к новому поколению мобильных сетей, объединяя миры компьютеров,

31.05.2023 Беспроводные наушники Nothing Ear (2) на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новинку – беспроводные наушники Nothing Ear (2), отличающиеся запоминающимся дизайном. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Nothing — английская компания, специализирующаяся на потребительских т
30.05.2023 Новые полностью беспроводные наушники по демократичной цене от российского производителя электроники - бренда BQ

роводные наушники – модель BHS-07. Это первые наушники бренда с функцией беспроводной зарядки. Цена гарнитуры на старте продаж – 1290 руб. Об этом CNews сообщили представители BQ. Наушники BQ B
15.02.2023 «Мегафон»: беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраля

Смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюбленных. В 2023 г. мужчины и женщины чаще дарят друг другу беспроводные наушники и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав продажи гаджетов в собственном интернет-магазине в преддверии 14 февраля. Мужчины в 2023 г.
10.01.2023 Новые беспроводные наушники A4Tech 2Drumtek B25 и B27

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, выпустила две новые модели внутриканальных Bluetooth-наушников 2Drumtek. Обе TWS-гарнитуры представлены в белом и пепельно-сером цветах; дополнительно модель B25 доступна в синем оттенке, а B27 – в розовом. Новинки поставляются в зарядном кейсе с удобной прозрачной крышкой.
14.12.2022 OCS предлагает ИТ-каналу оборудование для ВКС и гарнитуры Yealink

ня. Продукция Yealink используется клиентами в более чем 140 странах по всему миру. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution. Партнерам дистрибьютора доступен выбор оборудования Yealink: гарнитуры, терминалы ВКС, USB-видеокамеры и BYOD-решения, крепления, аксессуары и др. Решения вендора полностью совместимы со стандартами SIP, H323, WebRTC, а также с большинством аппаратных и

25.10.2022 Гарнитуры в классическом исполнении от OKLICK

Бренд компьютерной периферии и игровых устройств OKLICK представил две гарнитуры: закрытые HS-L600 и полуоткрытые HS-L900, которые пригодятся участникам телефонных переговоров и видеоконференций. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Мощность гарнитур дост
29.09.2022 Беспроводные наушники с активным шумоподавлением Oppo Enco Air2 Pro поступили в продажу в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила Enco Air2 Pro, беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления. Эта модель оснащена 12,4-миллиметровыми титановыми диафрагменными драйверами. Enco Air2 Pro идут в комплекте с зарядным кейсом. Об это
23.09.2022 Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM

для использования дома или в офисе, так как не требуют зарядки и обеспечивают более стабильную передачу звука с меньшим количеством помех. В этой ценовой категории нашлись как офисные, так и игровые гарнитуры.VT VT1000-D USB Классическая офисная гарнитура VT VT1000-D USB подойдет для работы или учебы. Конечно, слушать музыку или играть в видеоигры в ней будет не так удобно, как в специальн
13.09.2022 Digma выпустила беспроводные наушники TWS-16

уровне заряда наушников в процентах. Таким образом, пользователь сможет контролировать время работы гарнитуры до следующей зарядки. Объем аккумулятора в кейсе составляет 450 мАч, что гарантируе
25.08.2022 Новинки Bloody: игровые гарнитуры G330p и J200S

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две игровые гарнитуры: G330p и J200S. Модели оснащены мягким адаптивным оголовьем и стереозвуком 2.0. Обе модели комплектуются 50-миллиметровыми драйверами. Лазерная обработка мембраны обеспечивает четкие

12.05.2022 Inoi представил беспроводные наушники inoiPods за 1490 рублей

Inoi выпустил в продажу доступные беспроводные наушники inoiPods со стереозвуком за 1490 руб. Компактные наушники в черном или белом цвете подойдут для занятий спортом с предусмотренной технологией защиты от воды. Об этом CNews
16.12.2021 Лучшие беспроводные наушники: итоги 2021 года

как и в большинстве моделей – с помощью кнопок на корпусе каждого наушника. Для первичной настройки гарнитуры необходимо на пару секунд зажать на кнопку на кейсе. Но если у вас смартфон HONOR и
09.12.2021 Honor представляет беспроводные наушники Choice Earbuds X: 28 часов работы и система активного шумоподавления во время звонков

Компания Honor представляет беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X, сочетающие в себе долгое время автономной работы, систему активного шумоподавления во время звонков, качественное звучание и удобный дизайн. Об это
23.11.2021 Могут ли беспроводные наушники взорваться и травмировать?

для этого есть причина. В СМИ часто появляются описания инцидентов, когда наушники взрывались прямо в ухе или кармане пользователя. Разбираемся, почему это происходит и насколько опасно. К сожалению, беспроводные наушники действительно могут стать причиной ожогов и других травм. Взрываются как дорогие TWS-наушники, так и совсем бюджетные NoName-модели. В сводках СМИ фигурируют случаи, когда
18.11.2021 Astro Gaming возвращает игровые гарнитуры в Россию

в России с ноября 2021 г. Гарнитура Astro A10 Прочное металлическое оголовье со специальным прорезиненным покрытием выдержит любые нагрузки и сведет к минимуму давление на голову пользователя. Кабель гарнитуры сделан съемным для удобства переноски или замены, а для амбушюр используется сочетание мягкой ткани и легких и гибких вставок. Благодаря подключению через разъем 3,5 мм Astro A10 совм
17.11.2021 В Россию привезли новые беспроводные наушники Technics шумоподавлением

одзарядки и до 25 часов с подзарядкой в футляре. Функция быстрой зарядки обеспечит еще как минимум 90 минут работы в режиме воспроизведения для EAH-AZ40 и 70 минут работы для EAH-AZ60. В России новые беспроводные наушники доступны в черном и серебристом цветах (модель Technics EAH-AZ60 только в черном цвете). Приобрести модель EAH-AZ60 можно в официальном интернет-магазине Panasonic за 17 9
12.10.2021 Компания Jabra объявила о выпуске гарнитуры Evolve2 75, которая «оживит» работу в гибридном формате

сть подключения сразу к двум ПК или мобильным устройствам. Продолжительность непрерывного разговора — до 24 часов (при отключенной системе ANC и световом индикаторе занятости), что на 33% выше, чем у гарнитуры Evolve75. Продолжительность воспроизведения музыки до 36 часов.
29.08.2021 Лучшие полностью беспроводные наушники: выбор ZOOM

любимые композиции даже в эпицентре строительных работ.  Galaxy Buds2 не менее хороши и в качестве гарнитуры. Их система из трех микрофонов и датчика костной проводимости помогает максимально

11.08.2021 Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC

— далеко не все подобные устройства предоставляют такую возможность.Итоги  Poly Voyager 4220 — это Bluetooth-гарнитура для профессионального применения, которая может использоваться как в IT-о
10.08.2021 Модные наушники взорвались и убили человека. Фото

существует вероятность, что наушники, которыми пользовался Ракеш Кумар Нагар, все же имели провод. Bluetooth-гарнитуры физически не подключены к смартфону, их объединяет лишь сигнал, передающи
05.03.2021 Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото

яя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представила в России обновление линейки JBL Live: полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Pro+ TWS. В новом поколении удобная посадка, профессиональный звук JBL, а также технологии Ambient Aware и Talkthru дополнены системой активного шу
20.02.2021 Как и от чего правильно заряжать беспроводные наушники?

ам деньги и время. Есть несколько общих рекомендаций для зарядки любых беспроводных наушников. До нуля аккумулятор лучше не разряжать — так вы сократите количество циклов жизни аккумулятора  В идеале беспроводные наушники следует почти разряжать до нуля, а затем заряжать полностью. Ключевое слово здесь «почти»: не рекомендуется разряжать устройство так, чтобы оно само отключалось. Кстати, с
19.02.2021 Как работают беспроводные инфракрасные наушники и зачем они нужны

Кроме уже привычных Bluetooth-наушников, существуют еще инфракрасные беспроводные наушники. Они используют для пе
10.02.2021 TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

в парке во время пробежки. Но на оживленной улице, в транспорте или торговом центре до слушателя будут доходить в основном посторонние шумы, а не любимые песни. Избавиться от «помех» можно с помощью гарнитуры с поддержкой активного шумоподавления. Среди TWS-моделей такие тоже есть – хотя они и не самые доступные.JBL CLUB PRO+ TWS У гарнитуры от известного американского производителя
29.01.2021 Названы самые популярные у россиян беспроводные наушники

вации» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин. В число трех самых популярных производителей всех Bluetooth-наушников вошли JBL, Xiaomi и Apple. В денежном выражении лидером остается компания
27.01.2021 Canyon представила новые беспроводные наушники. Фото

енно начнет их заряжать. На это требуется всего два часа, которые обеспечат до четырех часов работы гарнитуры. Для зарядки бокса наушников используется кабель micro-USB. Емкость батареи наушник
06.01.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL TUNE 225TWS

овлено соединение с наушниками. Также в настройках Bluetooth можно увидеть оставшийся заряд батареи гарнитуры. Звук  В отличие от некоторых “раскрученных” брендов, у которых многое работает на

09.11.2020 Есть ли вред от беспроводных наушников?

ающим из этого проблемам. Отсюда и постоянные сомнения ученых в безопасности излучения не только от Bluetooth-наушников, но и от других гаджетов — Wi-Fi-роутеров, смартфонов, микроволновок, да

28.09.2020 Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

– и также автоматически включится, если вернуть его в рабочее положение. Это очень удобно, так как не нужно постоянно нажимать кнопку Mute или активировать запись звука.  Кстати о кнопках: на проводе гарнитуры есть небольшой пульт, на котором расположены клавиши для изменения громкости, включения/отключения микрофона, управления музыкой и звонками. Кроме того, гарнитура сертифицирована для

24.09.2020 Honor представляет беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds – первый продукт платформы Honor Choice

Бренд Honor представляет беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds: первый продукт платформы Honor Choice – экосистемы умных устройств, созданных в сотрудничестве с лидирующими мировыми производителями электро
23.09.2020 «М.Видео-Эльдорадо»: россияне активно переходят на беспроводные наушники, 25% рынка заняли TWS-модели

вации» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин. В число трех самых популярных производителей всех bluetooth-наушников вошли JBL, Xiaomi и Apple. В денежном выражении лидером остается компания
21.09.2020 Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта

для зарядки, кстати, магнитные, так что наушники сами становятся на них в нужном положении. Корпус гарнитуры выполнен из матового пластика - решение довольно практичное. Модель доступна в 3 ра
28.07.2020 «Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники

Компания «Связной» запустила trade-in на беспроводные наушники. Акция будет доступна во всех магазинах ритейлера по всей России. Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо прийти в магазин «Связной» и предоставить фотографию
06.07.2020 Huawei представила беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i в новом цвете. Цена

меет вставку-вкладыш из мягкого силикона четырех размеров (L/M/S/XS) для комфортного и безопасного использования. Вкладыши надежно фиксируются в ушах, улучшая шумоподавление и качество прослушивания. Беспроводные наушники Freebuds 3i поддерживают сенсорное управление. Двойное касание позволяет включать и выключать воспроизведение треков, а также отвечать на звонки или сбрасывать их. Всплыва
02.06.2020 Huawei представила новые беспроводные наушники Freebuds 3i в России. Цена. Фото

ei Freebuds 3i обладают эргономичной конусообразной формой корпуса и дополнены силиконовыми насадками, которые представлены в четырех размерах, обеспечивая плотное и надежное размещение в ушах. Новые беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i Huawei Freebuds 3i синхронизируются с движениями пользователя благодаря встроенным датчикам с обеих сторон. С помощью двойного касания можно включить во
28.04.2020 Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена

Honor представил новые беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления Honor Magic Earbuds. Наушники выполнены в виде вкладышей трапециевидной формы, оснащены системой из трех микрофонов и позволяют с ко
17.04.2020 Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM

ся не так плотно в ухе, но и пропускают больше шумов.  Еще один критерий выбора – ценовая категория гарнитуры. Большая часть топовых моделей обойдутся покупателю в 15000-20000 рублей. Но можно


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Google LLC 11741 110
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LG Electronics 3612 69
Nvidia Corp 3474 69
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Lenovo Motorola 3500 62
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 60
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Samsung - Harman - JBL 214 51
HTC Corporation 1499 50
Logitech 420 48
ASUS - AsusTek Computer Inc 2041 46
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 689 46
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Siemens AG - Siemens Group 2587 32
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Motorola Inc 1140 20
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AKG 65 13
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Sharp Corporation 1041 12
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2153 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 888 11
ZTE Corporation 747 11
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Прогноз 1647 10
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 466 10
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Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 9
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Koss 39 9
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VAIO 334 7
Jawbone 37 7
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Haier Group 163 6
Rover - RoverComputers 414 6
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Meizu Technology - DreamSmart Group 162 6
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Pebble Technology 59 5
Voxtel 75 5
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Крок - Croc 1772 5
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Brando 27 5
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TDK 110 3
Divizion 54 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 248 3
DJI 73 3
Verizon Communications - XO Communications - Nextlink Communications - Concentric Network - Allegiance Telecom 29 3
ИМАГ - СвязьКомплект 17 3
PixArt - Pixart SRL 16 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 262 3
STARWIND 27 3
Ugreen 15 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1376 2
Broadcom - VMware 2352 2
Accenture plc 681 2
Восход ФГБУ НИИ 639 2
VisionLabs - ВижнЛабс 218 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2216 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 23 2
MiTAC 66 2
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 258 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 159 2
Qisda BenQ Mobile - Бенкью Мобайл 23 2
Belkin 49 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 387 2
SanDisk 317 2
Konica Minolta 406 2
Bending Spoons - Meetup 2 2
iRiver 181 2
Citrix Systems 812 2
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 2
GitHub 803 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1287 2
ЛайфТелеком - Телфин 212 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 126 2
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 51 2
Tencent 156 2
Snapchat 128 2
Bose corp 31 2
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 2
Faraday Future 14 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 249 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 287 2
Ростелеком - РТЛабс 176 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 2
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 26 2
Белый Ветер Цифровой 256 2
Qisda BenQ-Siemens 50 2
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 154 2
АФК Система ПАО 1793 2
Ланит Интеграция 190 2
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 68 2
Fortnite 76 2
Autodesk 607 2
LG Display - LG.Philips LCD 190 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
Kyocera 239 2
Valve Software 207 2
D-Link - Д-Линк Трейд 360 2
Jolla - Sailfish Holding 82 2
Blizzard Entertainment 328 2
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 2
Adata Technology 102 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1246 2
SPB TV 47 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 2
Nest 39 2
ТФН 5 2
Pico Interactive 3 2
BlueJeans 10 2
InterStep 9 2
Promwad - дизайн-центр электроники 15 2
Болид НВП - Bolid 89 2
Tobii Technology 23 2
Eastman Kodak - Кодак 494 2
Cyanogen Mod 53 2
Quanta Computer 210 2
Best Buy 214 2
Dialogic Corp 92 2
Samsung Сервис Плаза 7 2
Cubic Robotics 5 2
Neoline - Неолайн 14 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 2
Archos Technology 72 2
АКОС 68 2
Ситроникс Потребительская электроника 5 2
Fujitsu Laboratories 46 2
Huawei Mobile Services 72 2
Magic Leap 7 2
Le.com - Leshi Internet Information and Technology Corp 13 2
Beyerdynamic 20 2
Cresyn 11 2
itel 31 2
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 42 2
UL Solutions - Futuremark 13 2
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 39 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 2
Zyxel Nebula 40 2
Amlogic 35 2
Transsion Holdings 60 2
Midea 35 2
PalmStore 14 2
Sudio 2 2
Gresso 28 2
ORSiO 9 2
Wiz 12 2
Ubiquam 45 2
Alphabet 130 1
SAP SE 5265 1
Alibaba Group 422 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 441 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Western Digital Corporation - WDC 548 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Snap Inc 96 1
Compal Electronics 134 1
Сенсорные технологии 28 1
Zebra Technologies 145 1
Нейроком 4 1
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 46 1
Галактика - Корпорация 1464 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 495 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Rubetek - Рубетек 18 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Softline - Софтлайн 2766 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 219 1
PTC Vuforia 7 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 62 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 100 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
Red Hat 1304 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 303 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 175 1
Schneider Electric 572 1
Honeywell 282 1
Promobot - Промобот 139 1
Корус Консалтинг ГК 1209 1
Google DeepMind 43 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1023 1
Телефонные Системы 40 1
Hikvision - Хиквижн 54 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 830 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
HannStar Display Corporation - Hannspree - Hanns·G - I-INC 18 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
Salesforce.com 425 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 787 1
Transcend Information 73 1
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 15 1
Epic Games 153 1
ICL ГК 378 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 809 1
YI Technology - Xiaoyi - Xiaomi Yi 10 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Merlion Бюрократ 44 1
SEGA 392 1
1С-Рарус 883 1
GoTo - LogMeIn 11 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
LG Electronics Mobile Communications - LG Electronics MobileComm - LG Mobile Phones - LG Mobile Communication Company 24 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
TelecomFM 4 1
Canyon Technology Group 51 1
Avaya CIS - Авайя Россия и СНГ 8 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 260 1
Doogee 26 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 260 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 236 1
F-Secure 211 1
Nitro Games 25 1
Pretec Electronics - Solid Allience - С-One Technology 27 1
Ортикон групп 16 1
SONICblue - Empeg 34 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
HP 3Com 677 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 320 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Huawei - HiSilicon Technologies 59 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Globalstar - Глобалстар 181 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 740 1
AMD Xilinx 95 1
Seagate Technology 738 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 1
Инфосэл - Infocell 5 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 1
Siemens Mobile 66 1
Радиоэлектронные Компоненты 8 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 1
AOL Inc 1593 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 28 1
Devialet 2 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 154 1
МТС ИнтерКом 31 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
FiiO Electronics Technology Company 5 1
Philips Speech Processing 2 1
Белтелеком - Beltelecom 93 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 405 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 30 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 1
Corel Corporation 336 1
Webmoney 542 1
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 265 1
Inventive Retail Group 76 1
Такском - Taxcom 240 1
Olympus 467 1
Huawei Advisor 1 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 47 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
ViewSonic 311 1
Dassault Systemes 220 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
Synaptics 25 1
Captoglove 1 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 1
Мегаплан 75 1
Trimble 46 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 117 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
Zello 25 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 177 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 1
Modum Lab - Модум Лаб 6 1
Антарес 33 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Jinga 25 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 261 1
Ростех - Радиозавод 68 1
БИС - Банковские информационные системы 99 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Центр макрорегион 4 1
Agima 22 1
Geozon 12 1
Tile 16 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 1
Visor 69 1
Motorola Solutions 104 1
Android Inc 9 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 797 1
RingCentral 14 1
Виртуриал 3 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 136 1
GE Fanuc - Фанук 39 1
NICE Systems 63 1
CGN Dasheng Electron Accelerator Technology Company 4 1
Крастком - Krastcom 9 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 1
SPB Software 54 1
UnitSolutions - Юнитсолюшнс - Ав-Лабс 7 1
LifeSize 51 1
ZSpace 3 1
Supra 35 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Corsair 30 1
MusicDealer 1 1
МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 12 1
Enghouse Interactive 5 1
Caravan - Караван 89 1
Turing Robotic Industries - QSAlpha 3 1
Делайт 2000 - DeLight 42 1
Genesys Interactive Intelligence 7 1
HoloGroup 6 1
Alawar - Алавар 57 1
Polaroid 66 1
АвтоТрекер 99 1
EA DICE 160 1
EA Sports 67 1
FrontRange Solutions 19 1
Ricoh Pentax 218 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
TRENDnet 85 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 1
Network Solutions - Web.com 104 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - LSI Corporation - Agere Systems 105 1
Rolsen Electronics 79 1
Flex - Flextronics 89 1
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 1
IDT - Net2Phone 68 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 1
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 41 1
ВКС технологии 5 1
Milestone 59 1
Victor Hasselblad AB 52 1
БУХта - Buhta 86 1
Asahi Pentax 121 1
Crystal Dynamics 35 1
Eizo 27 1
Rekam 34 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
AVerMedia Technologies 8 1
Logitech - ASTRO Gaming 2 1
Logitech - Blue Microphones 2 1
Pioneer Electronics 6 1
RitzViva 2 1
Vivante Corporation 7 1
Enghouse - Vidyo - Layered Media 8 1
FUZE 5 1
CyberLink 33 1
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 30 1
Forte-IT - Форте-АйТи 32 1
Телематические системы 54 1
Парадигма 151 1
Atmel 49 1
SoundHound 9 1
Monolith Productions 33 1
Интеграция ООО 2 1
Инфинити Видео Софт - Infinity Video Soft 1 1
IK Multimedia 10 1
Gravitel - Гравител 3 1
Extended Systems 13 1
Fieldbit 1 1
ECS - Elitegroup Computer Systems 48 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс - Невалинк 7 1
Paceblade Technology 3 1
Maze Mobile 1 1
Bsquare 8 1
Wingtech Technology - Nexperia 18 1
Logitech Russia - Логитек Россия 2 1
Logitech Video Collaboration 2 1
Google - Niantic Labs 14 1
KYE Systems - Kung Ying Enterprises 4 1
Gmini 20 1
Konftel 11 1
Umidigi - UMI 14 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - СитиЛайн 26 1
Senseit - Сэнсит.Ру 8 1
IPmatika - АйПиМатика 20 1
Oberon - Оберон 59 1
DIS - Danish Interpretation Systems 3 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Polycom - SpectraLink 9 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 426 1
Sycamore Networks - SCMR 56 1
Датастрим Солюшенз - Datastream Solutions CIS 6 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 1
БайтЭрг 56 1
S8 Capital - С8 Капитал 23 1
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 1
Onext 7 1
System76 6 1
Qtech - Кьютэк 167 1
Blackview 18 1
Nokia Research Center 4 1
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 1
SkyWater Technology 3 1
Drivix - Дривикс 1 1
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 29 1
Вионикс 2 1
Шахты 0 1
Простые решения 1 1
СтарЛайн НПО - StarLine 23 1
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 23 1
Интерсофт Евразия 12 1
Овен 20 1
Fortis - Фортис 28 1
Элкотек ТФ - Elcoteq 18 1
Satechi 13 1
Immersion 31 1
ELSA AG - Elsa Optoelectronics Technology 36 1
Aastra Technologies - Aastra Telecom 11 1
Bouygues Telecom 64 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 23 1
Vuzix 9 1
CRM-Design - СРМ-Дизайн 6 1
QUMO - КУМО 22 1
Rapoo 2 1
Prof IT - Проф ИТ 11 1
GoPro Inc 59 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 310 1
Canonical 202 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Vortex Software 20 1
Fossil 20 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 186 1
BOE Technology 34 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 226 1
Сател 124 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
TÜV 56 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 1
RDC Group - Mobilidi 25 1
Shure 13 1
2domains 4 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
HERE Technologies 108 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 268 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Microsoft - Activision Blizzard 477 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 59 1
Yuno 7 1
Skyworth Group - Skyworth Digital 21 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 1
Firefly Systems 34 1
HitBuy 4 1
Xiaomi Poco Global 12 1
Deppa 4 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
LG Innotek - LG Precision 13 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 108 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 1
Cowon Systems 72 1
Panasonic - Technics 69 1
Looxcie 2 1
Huawei Audio Lab 1 1
PNY Technologies 36 1
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 54 1
Anker Innovations 4 1
Mobiado 15 1
Picooc 6 1
Naver 20 1
Dune HD - HDI Dune 31 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Isource Inspector - ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 42 1
TCL Communication Technology 14 1
MakerBot Industries 9 1
Roblox Corporation 37 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 12 1
Rombica 9 1
Mobvoi 4 1
Comply 8 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Webstream - Вебстрим 27 1
Nvidia - 3Dfx Interactive 27 1
Broadcom - ServerWorks 22 1
Blueset 1 1
Furuno Electric - Фуруно Еврус 15 1
Proximus Group - Telindus Group 11 1
Erisson 16 1
MoodLogic 4 1
Zebra Technologies - Psion Teklogix 18 1
Elmtec 1 1
Tarox 1 1
Тарио Трейдинг - TARIO.net - Тарио.Нэт - Тарио Комьюникейшнс - Tario Communication 42 1
BoboVR 1 1
Kopin Corporation 11 1
ФЛАТ - FLAT 16 1
Будафон Лтд 5 1
Meta Platforms 56 1
Nakamichi 16 1
TomTom - Tele Atlas 46 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Сангфей СЕС Электроникс Рус 8 1
Apple - C3 Technologies 5 1
ИИ-Технологии 95 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2323 41
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 26
Россети Ленэнерго 1700 22
Связной ГК 1369 19
Лента - Сеть розничной торговли 2068 18
Магнит - Тандер - сеть магазинов 846 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 16
Евросеть 1404 15
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 386 13
Carl Zeiss AG 294 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1304 11
Совкомбанк Совесть 271 10
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 446 8
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 257 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7247 7
Почта России ПАО 2104 7
Dixis - Диксис 359 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 7
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 628 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 476 6
TÜV Rheinland Group 134 6
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 6
Ferrari NV 157 6
LEGO 242 4
Swarovski AG 73 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 661 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 761 4
Hyundai Motor Company 382 4
Tesla Motors 391 4
Nike 184 4
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 95 4
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 242 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 4
Меркури - Mercury 213 4
Kickstarter 127 3
Цифроград 171 3
Телефон.Ру 92 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 268 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 466 3
АльфаСтрахование СГ 317 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 3
Градиент 89 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 57 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 3
Yamaha - Ямаха 107 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 208 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 232 3
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 3
Walmart - Wal-Mart Stores 377 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 134 2
KGI Securities 50 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1070 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 57 2
LinkedIn 633 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1016 2
Почта Банк 466 2
BMW Group 443 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 797 2
Возрождение - Коммерческий банк 346 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
ВТБ - ВТБ24 664 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 2
Beurer - Бойрер 18 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 283 2
Walt Disney Company 622 2
Volkswagen Group - VW 278 2
Assist - Ассист 209 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 2
EPIC Telecom Invest 201 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 2
Haier - Candy Group - Канди 96 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 2
Верный - торговая сеть 291 2
Экофонд - Фонд рационального природопользования 2 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
Giorgio Armani - Emporio Armani 14 2
Asahi Glass 44 2
Жемчужина - Санаторий 56 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 2
uBank 21 2
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 2
Резонанс НПП 369 2
Scuderia Ferrari Formula 1 21 2
Messerschmitt AG - Мессершмитт АГ 11 2
Led Zeppelin - британская рок-группа 6 2
101Hotels.com 456 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 175 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 931 2
Unsplash 717 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 152 2
Газпром нефть 616 2
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 21 2
Starbucks 88 2
ДамПродам - DamProdam 6 2
Muse Group 29 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2792 1
eBay Inc 1619 1
РЖД - Российские железные дороги 1899 1
Беталинк 103 1
Евросеть Техмаркет 80 1
Toyota - Lexus 71 1
Телефорум 93 1
Metallica - американская метал-группа 35 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 131 1
Альфа-Банк 1765 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 205 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 147 1
Lockheed Martin 755 1
Visa International 1946 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
X5 Group - Перекрёсток 541 1
Ингосстрах СПАО 419 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 651 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 452 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
Toyota Motor - Denso Corporation 35 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк 5 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 55 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 120 1
Новатэк Новафининвест 54 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1877 1
Лента - Утконос 177 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 267 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 426 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 1
Honda Motor Company 233 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Комус 94 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
LegalPics - ЛигалПикс 1 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 260 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 1
Связной Банк 104 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 61 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 7 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 12 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 61 1
1Click 7 1
Эстет 14 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Форус Банк 4 1
Геометрия НПО 140 1
Ford Motor 166 1
MediaPlus Group 2 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
TuneIn Radio 8 1
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 8 1
Новый век 27 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Гута ГК 34 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс 18 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 75 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
Саровбизнесбанк 6 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Мостовик НПО 8 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 43 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 203 1
МКБ - Московский кредитный банк 554 1
Газпромнефть Снабжение 13 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 1
Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
Carphone Warehouse 42 1
Связной ГК - Максус 22 1
Adidas - Адидас 159 1
НСПК - Национальная система платежных карт 809 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1143 1
NanduQ - Qiwi 996 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 232 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 104 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Barclays 120 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Air France–KLM - Air France - KLM 78 1
L’Oreal 57 1
Метрополис ТРК 53 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Uber 328 1
Miele - Миле 134 1
LoveFrom - дизайнерская студия 6 1
Puma - Пума 46 1
Афимолл ТРЦ 22 1
Композит 91 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Dyson 122 1
Белый Ветер 356 1
Grundig 41 1
Braun GmbH 76 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Beko 70 1
Prada 54 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Black & Decker 18 1
Bugatti 17 1
Ozon Fresh 23 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Stellantis - Maserati 14 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 17 1
Lacoste - Лакост 9 1
Yazaki - Язаки Волга 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4707 33
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5414 16
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1372 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4482 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1366 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11525 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4927 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5865 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1884 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3032 4
Судебная власть - Judicial power 2302 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2751 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1770 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2179 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 972 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 483 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 294 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 3
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 605 3
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3320 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4029 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 635 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3405 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2486 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1194 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 613 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 433 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3267 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1352 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2873 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 338 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 235 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 451 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3115 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 316 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 198 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 750 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 497 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1080 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1945 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 727 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2979 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 563 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1504 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 368 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 303 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 408 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 333 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1036 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 105 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
ФРИИ Акселератор 50 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 118 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 30 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 29 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 51 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 53 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 312 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 36 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 35 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6267 98
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 27
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1428 11
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 268 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 42 2
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Linux Foundation 185 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
Ассоциация менеджеров 90 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 123 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 40 1
ASF - Apache Software Foundation 205 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 1
AAA - American Automobile Association - Американская автомобильная ассоциация - федерация автомобильных клубов Северной Америки 1 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 656 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24000 702
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7271 683
Наушники - Headphones 3975 603
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9564 598
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24364 513
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12454 474
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9957 473
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10113 410
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20721 409
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Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1037 406
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12502 355
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7525 352
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27767 345
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17011 342
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49953 327
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9236 326
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4732 218
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16095 200
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1379 191
USB Type-C - USB-C - USB 3 1876 180
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2754 169
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2799 166
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 990 163
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8424 158
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 157
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6391 156
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4628 155
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2070 155
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2321 151
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3749 149
Карты памяти - Запоминающее устройство 2257 148
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1783 147
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3797 146
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4737 142
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2226 141
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7901 138
USB micro 962 136
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13901 133
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2339 133
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9153 129
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7833 127
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65371 125
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7359 124
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3447 122
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3828 121
Контрастность 2816 120
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2934 119
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1296 119
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13056 118
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7071 117
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5661 117
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2374 116
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1884 115
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1121 111
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 994 110
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8158 107
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12973 104
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11947 103
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10723 103
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6429 102
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3257 101
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2271 100
Joystick - Джойстик 1126 99
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2478 95
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1190 94
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2942 94
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3197 94
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8016 93
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4587 92
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1025 92
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3692 91
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12702 90
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 84
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2458 82
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1076 76
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1851 74
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6824 73
Оповещение и уведомление - Notification 4558 73
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2934 72
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6376 71
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20995 68
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8510 66
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3975 66
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1817 65
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3366 62
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10431 61
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12461 61
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1777 61
Наушники - Амбушюры - Embouchure 107 61
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4242 60
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1015 60
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1244 59
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 758 59
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1017 59
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2680 59
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 58
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 947 58
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 963 58
USB Type-A - USB-A 502 58
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15737 57
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1817 57
USB mini 337 57
DDR - Double data rate 2721 56
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3634 56
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1483 56
Эквалайзер - Equalize - темброблок 472 55
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 547 55
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20502 54
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5875 54
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2542 54
Часы - Watch 935 54
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11053 53
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 753 53
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 499 53
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1727 52
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3499 52
Умные платформы 1669 51
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1546 51
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1021 51
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1015 51
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 955 51
Объектив - Lens 1379 50
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1470 49
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 532 49
AAC - Advanced Audio Coding 442 48
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 218 48
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 924 48
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 86 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18955 47
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7530 47
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 46
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1459 46
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2153 46
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 679 46
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9330 45
Полифония - Polyphony 254 45
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1386 43
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11578 43
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 956 43
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1033 43
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1395 43
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5575 42
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10889 42
Cardreader - Кардридер - Картридер 682 42
SIM-card - Nano-SIM 254 41
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11847 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30487 41
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9313 40
Кнопочное управление 553 39
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5269 39
Силиконы - полиорганосилоксаны 255 39
Аналоговые технологии 2763 39
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1012 38
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1975 38
Cameraphone - Камерофон 459 38
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1728 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29488 38
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5253 38
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1595 38
Фонарик 298 38
5G - пятое поколение мобильной связи 2167 37
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15624 37
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 454 37
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 680 37
Док-станция - Docking station 525 37
Моноблок - Monoblock PC 923 37
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3405 37
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 552 37
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3988 36
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2522 36
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7057 36
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 503 36
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6173 36
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2996 35
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 797 35
PC game - 3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 244 35
Kensington lock - Кенсингтонский замок - Замок Кенсингтона 245 35
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 425 34
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 736 34
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 546 34
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1081 34
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3321 33
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 978 33
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3977 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 365 32
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 642 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27079 31
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1409 31
Application store - магазин приложений 1186 31
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1582 31
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 523 31
Видеокамера - Camcorder 2259 31
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 774 30
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 478 30
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9350 30
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2527 30
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 217 30
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 782 28
VGA камера 239 28
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 446 28
Accelerometer - Акселерометр 370 28
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5000 28
Сеть передачи данных - Data transmission network 3710 28
Вентилятор - Fan 974 28
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6950 27
Освещение - яркость источника света 674 27
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 772 27
Notebook gaming - Игровой ноутбук 330 27
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3794 27
WAV - Waveform Audio File Format 504 26
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 168 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5750 25
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 283 25
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2901 25
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1925 25
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 487 25
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 990 24
Калькулятор - Calculator 337 24
Benchmarking - Бенчмаркинг 227 24
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5253 23
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 353 23
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 23
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 330 23
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4023 23
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 23
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1586 23
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 986 23
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 581 23
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1313 23
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Беспроводная передача электричества 160 23
AVI - Audio Video Interleave 454 22
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 382 22
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4657 22
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 394 22
AOD - Always On Display 188 22
Lightning 216 21
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1281 21
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 454 21
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 997 21
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1415 21
Фильтр синего света - синяя подсветка - режим чтения 223 21
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 208 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10009 21
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1850 21
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 298 21
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 402 21
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 158 21
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4460 20
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 308 20
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 385 20
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio 73 20
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5672 20
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1802 20
Монохромное изображение - Monochrome image 621 20
Акустические устройства - Динамик разговорный - Conversational speaker 80 20
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4836 19
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4186 19
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3203 19
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 658 19
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 275 19
Олеофобное покрытие - пленка нанометровой толщины, отталкивающая жиры от сенсорного экрана 76 19
Стабилизация 369 19
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 433 19
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