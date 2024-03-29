Беспроводные наушники Vivo TWS 3e в продаже в России Компания Vivo представляет новые беспроводные наушники TWS 3e с интеллектуальной системой активного шумоподавления и длительным временем автономной работы. Модель выходит в продажу в цветах «Матовый синий» и «Кристально-белый»

Геймерские гарнитуры G260 и G260p от Bloody Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые модели игровой гарнитуры: G260 и G260p. Наушники с высокоточными динамиками и эргономичной конструкцией созданы специально для игровых баталий и комфортного прослушивания музыки. Об этом CNews сообщили предст

Creative Zen Air Plus и Creative Zen Air Pro: TWS гарнитуры с LE Audio ой мультимедийной революции, в результате которой было создано 400 млн пользователей, продвигает цифровые развлечения с помощью передовых аудиорешений, включающих беспроводные колонки премиум-класса, беспроводные наушники, мощные цифровые усилители аудиофильского уровня и системы домашнего кинотеатра нового поколения. Стремясь к новому поколению мобильных сетей, объединяя миры компьютеров,

Беспроводные наушники Nothing Ear (2) на российском рынке Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новинку – беспроводные наушники Nothing Ear (2), отличающиеся запоминающимся дизайном. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Nothing — английская компания, специализирующаяся на потребительских т

Новые полностью беспроводные наушники по демократичной цене от российского производителя электроники - бренда BQ роводные наушники – модель BHS-07. Это первые наушники бренда с функцией беспроводной зарядки. Цена гарнитуры на старте продаж – 1290 руб. Об этом CNews сообщили представители BQ. Наушники BQ B

«Мегафон»: беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраля Смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюбленных. В 2023 г. мужчины и женщины чаще дарят друг другу беспроводные наушники и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона», проанализировав продажи гаджетов в собственном интернет-магазине в преддверии 14 февраля. Мужчины в 2023 г.

Новые беспроводные наушники A4Tech 2Drumtek B25 и B27 Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, выпустила две новые модели внутриканальных Bluetooth-наушников 2Drumtek. Обе TWS-гарнитуры представлены в белом и пепельно-сером цветах; дополнительно модель B25 доступна в синем оттенке, а B27 – в розовом. Новинки поставляются в зарядном кейсе с удобной прозрачной крышкой.

OCS предлагает ИТ-каналу оборудование для ВКС и гарнитуры Yealink ня. Продукция Yealink используется клиентами в более чем 140 странах по всему миру. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution. Партнерам дистрибьютора доступен выбор оборудования Yealink: гарнитуры, терминалы ВКС, USB-видеокамеры и BYOD-решения, крепления, аксессуары и др. Решения вендора полностью совместимы со стандартами SIP, H323, WebRTC, а также с большинством аппаратных и

Гарнитуры в классическом исполнении от OKLICK Бренд компьютерной периферии и игровых устройств OKLICK представил две гарнитуры: закрытые HS-L600 и полуоткрытые HS-L900, которые пригодятся участникам телефонных переговоров и видеоконференций. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Мощность гарнитур дост

Беспроводные наушники с активным шумоподавлением Oppo Enco Air2 Pro поступили в продажу в России Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила Enco Air2 Pro, беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления. Эта модель оснащена 12,4-миллиметровыми титановыми диафрагменными драйверами. Enco Air2 Pro идут в комплекте с зарядным кейсом. Об это

Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM для использования дома или в офисе, так как не требуют зарядки и обеспечивают более стабильную передачу звука с меньшим количеством помех. В этой ценовой категории нашлись как офисные, так и игровые гарнитуры.VT VT1000-D USB Классическая офисная гарнитура VT VT1000-D USB подойдет для работы или учебы. Конечно, слушать музыку или играть в видеоигры в ней будет не так удобно, как в специальн

Digma выпустила беспроводные наушники TWS-16 уровне заряда наушников в процентах. Таким образом, пользователь сможет контролировать время работы гарнитуры до следующей зарядки. Объем аккумулятора в кейсе составляет 450 мАч, что гарантируе

Новинки Bloody: игровые гарнитуры G330p и J200S Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две игровые гарнитуры: G330p и J200S. Модели оснащены мягким адаптивным оголовьем и стереозвуком 2.0. Обе модели комплектуются 50-миллиметровыми драйверами. Лазерная обработка мембраны обеспечивает четкие

Inoi представил беспроводные наушники inoiPods за 1490 рублей Inoi выпустил в продажу доступные беспроводные наушники inoiPods со стереозвуком за 1490 руб. Компактные наушники в черном или белом цвете подойдут для занятий спортом с предусмотренной технологией защиты от воды. Об этом CNews

Лучшие беспроводные наушники: итоги 2021 года как и в большинстве моделей – с помощью кнопок на корпусе каждого наушника. Для первичной настройки гарнитуры необходимо на пару секунд зажать на кнопку на кейсе. Но если у вас смартфон HONOR и

Honor представляет беспроводные наушники Choice Earbuds X: 28 часов работы и система активного шумоподавления во время звонков Компания Honor представляет беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X, сочетающие в себе долгое время автономной работы, систему активного шумоподавления во время звонков, качественное звучание и удобный дизайн. Об это

Могут ли беспроводные наушники взорваться и травмировать? для этого есть причина. В СМИ часто появляются описания инцидентов, когда наушники взрывались прямо в ухе или кармане пользователя. Разбираемся, почему это происходит и насколько опасно. К сожалению, беспроводные наушники действительно могут стать причиной ожогов и других травм. Взрываются как дорогие TWS-наушники, так и совсем бюджетные NoName-модели. В сводках СМИ фигурируют случаи, когда

Astro Gaming возвращает игровые гарнитуры в Россию в России с ноября 2021 г. Гарнитура Astro A10 Прочное металлическое оголовье со специальным прорезиненным покрытием выдержит любые нагрузки и сведет к минимуму давление на голову пользователя. Кабель гарнитуры сделан съемным для удобства переноски или замены, а для амбушюр используется сочетание мягкой ткани и легких и гибких вставок. Благодаря подключению через разъем 3,5 мм Astro A10 совм

В Россию привезли новые беспроводные наушники Technics шумоподавлением одзарядки и до 25 часов с подзарядкой в футляре. Функция быстрой зарядки обеспечит еще как минимум 90 минут работы в режиме воспроизведения для EAH-AZ40 и 70 минут работы для EAH-AZ60. В России новые беспроводные наушники доступны в черном и серебристом цветах (модель Technics EAH-AZ60 только в черном цвете). Приобрести модель EAH-AZ60 можно в официальном интернет-магазине Panasonic за 17 9

Компания Jabra объявила о выпуске гарнитуры Evolve2 75, которая «оживит» работу в гибридном формате сть подключения сразу к двум ПК или мобильным устройствам. Продолжительность непрерывного разговора — до 24 часов (при отключенной системе ANC и световом индикаторе занятости), что на 33% выше, чем у гарнитуры Evolve75. Продолжительность воспроизведения музыки до 36 часов.

Лучшие полностью беспроводные наушники: выбор ZOOM любимые композиции даже в эпицентре строительных работ. Galaxy Buds2 не менее хороши и в качестве гарнитуры. Их система из трех микрофонов и датчика костной проводимости помогает максимально

Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC — далеко не все подобные устройства предоставляют такую возможность.Итоги Poly Voyager 4220 — это Bluetooth-гарнитура для профессионального применения, которая может использоваться как в IT-о

Модные наушники взорвались и убили человека. Фото существует вероятность, что наушники, которыми пользовался Ракеш Кумар Нагар, все же имели провод. Bluetooth-гарнитуры физически не подключены к смартфону, их объединяет лишь сигнал, передающи

Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото яя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представила в России обновление линейки JBL Live: полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Pro+ TWS. В новом поколении удобная посадка, профессиональный звук JBL, а также технологии Ambient Aware и Talkthru дополнены системой активного шу

Как и от чего правильно заряжать беспроводные наушники? ам деньги и время. Есть несколько общих рекомендаций для зарядки любых беспроводных наушников. До нуля аккумулятор лучше не разряжать — так вы сократите количество циклов жизни аккумулятора В идеале беспроводные наушники следует почти разряжать до нуля, а затем заряжать полностью. Ключевое слово здесь «почти»: не рекомендуется разряжать устройство так, чтобы оно само отключалось. Кстати, с

Как работают беспроводные инфракрасные наушники и зачем они нужны Кроме уже привычных Bluetooth-наушников, существуют еще инфракрасные беспроводные наушники. Они используют для пе

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM в парке во время пробежки. Но на оживленной улице, в транспорте или торговом центре до слушателя будут доходить в основном посторонние шумы, а не любимые песни. Избавиться от «помех» можно с помощью гарнитуры с поддержкой активного шумоподавления. Среди TWS-моделей такие тоже есть – хотя они и не самые доступные.JBL CLUB PRO+ TWS У гарнитуры от известного американского производителя

Названы самые популярные у россиян беспроводные наушники вации» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин. В число трех самых популярных производителей всех Bluetooth-наушников вошли JBL, Xiaomi и Apple. В денежном выражении лидером остается компания

Canyon представила новые беспроводные наушники. Фото енно начнет их заряжать. На это требуется всего два часа, которые обеспечат до четырех часов работы гарнитуры. Для зарядки бокса наушников используется кабель micro-USB. Емкость батареи наушник

Обзор беспроводной гарнитуры JBL TUNE 225TWS овлено соединение с наушниками. Также в настройках Bluetooth можно увидеть оставшийся заряд батареи гарнитуры. Звук В отличие от некоторых “раскрученных” брендов, у которых многое работает на

Есть ли вред от беспроводных наушников? ающим из этого проблемам. Отсюда и постоянные сомнения ученых в безопасности излучения не только от Bluetooth-наушников, но и от других гаджетов — Wi-Fi-роутеров, смартфонов, микроволновок, да

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе – и также автоматически включится, если вернуть его в рабочее положение. Это очень удобно, так как не нужно постоянно нажимать кнопку Mute или активировать запись звука. Кстати о кнопках: на проводе гарнитуры есть небольшой пульт, на котором расположены клавиши для изменения громкости, включения/отключения микрофона, управления музыкой и звонками. Кроме того, гарнитура сертифицирована для

Honor представляет беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds – первый продукт платформы Honor Choice Бренд Honor представляет беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds: первый продукт платформы Honor Choice – экосистемы умных устройств, созданных в сотрудничестве с лидирующими мировыми производителями электро

«М.Видео-Эльдорадо»: россияне активно переходят на беспроводные наушники, 25% рынка заняли TWS-модели вации» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин. В число трех самых популярных производителей всех bluetooth-наушников вошли JBL, Xiaomi и Apple. В денежном выражении лидером остается компания

Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта для зарядки, кстати, магнитные, так что наушники сами становятся на них в нужном положении. Корпус гарнитуры выполнен из матового пластика - решение довольно практичное. Модель доступна в 3 ра

«Связной» запустил trade-in на беспроводные наушники Компания «Связной» запустила trade-in на беспроводные наушники. Акция будет доступна во всех магазинах ритейлера по всей России. Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо прийти в магазин «Связной» и предоставить фотографию

Huawei представила беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i в новом цвете. Цена меет вставку-вкладыш из мягкого силикона четырех размеров (L/M/S/XS) для комфортного и безопасного использования. Вкладыши надежно фиксируются в ушах, улучшая шумоподавление и качество прослушивания. Беспроводные наушники Freebuds 3i поддерживают сенсорное управление. Двойное касание позволяет включать и выключать воспроизведение треков, а также отвечать на звонки или сбрасывать их. Всплыва

Huawei представила новые беспроводные наушники Freebuds 3i в России. Цена. Фото ei Freebuds 3i обладают эргономичной конусообразной формой корпуса и дополнены силиконовыми насадками, которые представлены в четырех размерах, обеспечивая плотное и надежное размещение в ушах. Новые беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i Huawei Freebuds 3i синхронизируются с движениями пользователя благодаря встроенным датчикам с обеих сторон. С помощью двойного касания можно включить во

Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена Honor представил новые беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления Honor Magic Earbuds. Наушники выполнены в виде вкладышей трапециевидной формы, оснащены системой из трех микрофонов и позволяют с ко