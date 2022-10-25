Гарнитуры в классическом исполнении от OKLICK

Бренд компьютерной периферии и игровых устройств OKLICK представил две гарнитуры: закрытые HS-L600 и полуоткрытые HS-L900, которые пригодятся участникам телефонных переговоров и видеоконференций. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Мощность гарнитур достигает 50 мВт, частотный диапазон — от 20 Гц до 20 кГц. Этого хватает для ясного и громкого звучания. Благодаря чувствительности микрофона в 46 дБ у HS-L900 и 38 дБ у HL-600 собеседник слышит четкий голос говорящего. Импеданс гарнитур составляет 32 Ом и уравновешивает интенсивность и детализацию звука, чтобы речь при разговоре не глохла и не страдала от помех. Функция шумоподавления микрофонов наушников блокирует внешние звуки, что необходимо при работе в открытом офисном пространстве, где переговоры могут идти параллельно друг другу.

HS-L900

Минималистичное исполнению позволяет использовать HS-L900 не только в офисе, но и брать их в дорогу, что пригодится тем, кто работает в пути. Облегчают использование модели на ходу и компактные габариты — вес наушников составляет 100 граммов. Благодаря широкому углу вращения микрофона наушниками могут с удобством пользоваться как правши, так и левши. За счет идущего в комплекте с гарнитурой адаптера USB/3,5 мм наушники можно подключить к компьютерам, телефонам и планшетам в зависимости от нужд пользователя. Длина кабеля для подключения к источнику звука составляет 180 см, чего хватает для свободного перемещения без риска зацепить провод.

HS-L600 оснащены мягкими амбушюрами и оголовьем из экокожи, а их корпус изготовлен из ударопрочного пластика. Кожа уравновешивает пластик в дизайне наушников и добавляет в него классики. Благодаря спокойным серым и бежевым оттенкам в оформлении и чередованию угловатых и округлых форм гарнитур выглядит по-деловому, но при этом избегает характерной для рабочих устройств визуальной скупости.

HS-L600 весят 178 граммов — почти в два раза больше, чем HS-L900. Тем не менее, благодаря эргономичной конструкции, эти наушники могут оставаться на голове на протяжении всего рабочего дня и не вызывать ощущения усталости или дискомфорта. Это важно во время продолжительных игровых сессий или при регулярных звонках.

HS-L600

Микрофон наушников складывается и разворачивается в зависимости от потребностей пользователя. Регулятор громкости наушников расположен на проводе. В такой конфигурации громкость возможно снизить или увеличить одним движением, не заходя в настройки звука на устройстве воспроизведения. Во время конференции эта функция экономит время и внимание пользователя.

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OKLICK HS-L900 подойдет тем, для кого важна портативность и компактность, тогда как модель HS-L900 отличается повышенным комфортом и мягкостью оголовья. Вместе с тем, обе новые гарнитуры универсальны и будут полезными для большинства пользователей. Модель HS-L900 доступна в черном цвете, а модель HS-L600 – в сером, с оголовьем цвета слоновой кости.

HS-L900 и HS-L600 уже поступили в продажу на рынке России.

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OKLICK — это производитель широкого спектра компьютерной периферии и игровых устройств. Компания появилась на российском рынке в 2005 г. Официальным дистрибьютором торговой марки OKLICK на территории России является компания Merlion.