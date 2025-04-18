Микрофон - Microphone

«Октава ДМ» анонсировала выход новых настольных микрофонов на гусиной шее ой шее с подставкой: МКЭ-250-1 и МКЭ-250-2. Эти модели стали эволюцией электретного конденсаторного микрофона для конференцсвязи МКЭ-250. Они отличаются высокой слогоразборчивостью и оснащены г

«Октава ДМ» выводит на рынок микрофоны для озвучивания барабанной установки нил их звучание. «Я опробовал их на кахоне, но даже на этом инструменте можно было оценить punch. У микрофонов хорошая атака, прекрасно держат давление, звучат насыщенно. Понравился оригинальны

Тульский RnD центр «Октава ДМ» анонсировал старт продаж инструментальных микрофонов для ударной установки в барабанной установки: D1 предназначен для захвата звука с бас-барабана, а D2 — с томов. Каждый из микрофонов будет доступен для заказа по отдельности. Несмотря на то, что техника разрабатывал

Vinteo представила USB-микрофон для видеосвязи ель оконечных устройств видеоконференцсвязи Vinteo расширил продуктовую линейку флагманской моделью USB-микрофона. Решение обеспечивает аудиосопровождение конференций и разработано с учетом пра

«Окава ДМ» выпустила цифровую двухканальную радиосистему Тульский бренд микрофонов «Октава» завершил разработку и тестирование цифровой двухканальной радиосистемы OW

«Октава ДМ» выпустила лимитированную линейку концертных микрофонов в коллаборации с «МУЗ-ТВ» й R&D-центр «Октава ДМ» и телеканал «Муз-ТВ» создали совместную лимитированную коллекцию российских микрофонов. Линейка произведена ограниченным тиражом. В нее вошли цифровые вокальные радиосис

Микрофоны «Октава» поступили в учебные заведения новых регионов России и представители ООО «Октава Дизайн и Маркетинг». По программе поставляются проводные конденсаторные микрофоны Октава МК-207 и проводные динамические микрофоны Октава МД-307. Обе модели р

Для стриминга и не только: в ассортименте Bloody появились проводные микрофоны Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, расширил ассортимент предлагаемых товаров проводными микрофонами. Модель GM50 Pro поддерживает четыре направленности, подходит для самых разных ситуаций. Антивибрационное крепление «паук» предотвращает попадание на запись посторонних шумов. Новин

Nearity представила новое ВКС-оборудование для образовательных учреждений и конференцзалов я переговорных комнат, конференц-залов и аудиторий, — микрофонный массив A31S и комплект потолочных микрофонов AMix140 KIT. Многолюдные собрания отличают многочисленные фоновые шумы, которые за

«Ростех» запустил производство микрофонов размером с горошину для спецслужб питал» входит в госкорпорацию «Ростех») объявил о запуске первого в России производства миниатюрных микрофонов МКЭ-396. Новый микрофон имеет диаметр всего 6 мм и предназначен для использования

ВКС-система Logitech Rally Bar Mini: высокое качество картинки и звука для небольших помещений ное устройство для видеоконференцсвязи, которое объединяет в себе камеру, 3 динамика и систему из 6 микрофонов. Видеопанель выглядит как небольшой саундбар, который подключается к компьютеру че

Новый микрофон от Creative Creative Technology объявила о выпуске Creative Live! Mic M3, USB-микрофона с функцией plug-and-play, который позволяет пользователям записывать и звучать

Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа компания Sennheiser Group является одним из ведущих мировых производителей студийного оборудования: микрофонов, наушников и беспроводных систем. В товарный портфель производителя также входят м

HIPER Singer set — универсальный набор для подкастера ь такого качества передачи голоса, особенно в домашних условиях. А уж когда цена конденсаторных USB микрофонов преодолела психологический барьер в $100 и пошла ниже, они стали доступным и неотъ

Blue Microphones представила в России USB-микрофон Yeti. Цена. Фото Blue Microphones официально объявила о запуске своего USB-микрофона премиум-класса Yeti для стриминга игр и записи подкастов на российском рынке. Y

Huawei представляет полноразмерные наушники FreeBuds Studio в России io. Новинка оснащена технологией интеллектуального динамического шумоподавления, системой из восьми микрофонов, функцией одновременного подключения к двум устройствам и способна воспроизводить

Лучшие веб-камеры до 5000 рублей: выбор ZOOM изображение, хорошим помощником будет автофокус. Немаловажным фактором станет и наличие встроенного микрофона с функцией шумоподавления – он позволит транслировать голос без примеси посторонних

Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена Magic Earbuds. Наушники выполнены в виде вкладышей трапециевидной формы, оснащены системой из трех микрофонов и позволяют с комфортом говорить и слушать музыку даже в условиях усиленного шума.

Тест беспроводной акустики Creative Sound BlasterAxx AXX 200: гаджет-оркестр еры Creative пошли еще дальше и то, что когда-то было колонкой, получило встроенную батарею, четыре микрофона, поддержку NFC, мегафон и целую кучу других функций. Обратной стороной такой универ

Диктофоны Sony обзавелись тремя микрофонами Компания Sony прдставила новую линейку цифровых диктофонов SX Series в составе моделей ICG-SX1000 и ICD-SX734. Диктофоны используют систему из трёх микрофонов, которая легко настраивается перед записью на конкретные условия: размер аудитории и дистанцию до объекта звукозаписи. Диктофоны имеют малые габариты и вес, оснащены жидкокристалличе

Диктофон с 5 микрофонами Создан специальный диктофон, оснащенный сразу 5 микрофонами. Новинка называется Zoom H2 SD.

Ухо косатки подсказало устройство подводного микрофона в на открытом воздухе: каждые 10 метров глубины добавляют еще одну атмосферу давления. В Марианском желобе, например, давление более чем тысячекратно превышает атмосферное. Поскольку принцип действия микрофона основан на регистрации изменения давления окружающей среды, мощное наружное давление воды на чувствительную мембрану не позволяло создать прибор с нужными характеристиками. Исследоват

Создан диктофон с системой поворотных микрофонов Компания Tascam показала модель диктофона Mark II DR-07, позволяющего вести стереозапись с помощью двух независимых микрофонов, которые могут отклоняться на произвольный угол. Запись производится в форматах MP3, WAV, и BWF, дополнительно можно активировать эффект ревербрации и шумоподавление. Устройство дост

Первая гарнитура с тремя микрофонами под управлением собственной ОС MyTalk, оснащены продвинутой системой шумоподавления, а их дизайн создавали ведущие мировые специалисты. Так, Jawbone ICON являются первыми в мире устройствами с тремя микрофонами и системой фильтрации звука NoiseAssassin версии 2.5 с функцией защиты от шума ветра. Гарнитуры линейки Jawbone ICON имеют мощные процессоры, которые обеспечивают качественную и ест

Canon HV20: лучшая бытовая камера 2007 года а Canon, снабженная этим интерфейсом), интерфейсами IEEE1394 и USB. Также имеется вход для внешнего микрофона. В общем, полный набор продвинутого видеолюбителя, душа радуется! Кстати, на видеок

Ritmix представляет новый продукт — проводные микрофоны тивлением 600 Ом, чувствительностью 68 дБ, частотным диапазоном 80-15000 Гц). Кроме того, у каждого микрофона будет съемный шнур длиной 3 м. Различаются модели дизайном корпуса и весом. Ritmix

Трехматричный high-end в любительском исполнении. Тест DVD-камеры Panasonic D300 ы располагается спереди – так что можно не опасаться, что запишется только ваше дыхание. К слову, под защитной крышкой имеется несколько разъемов для подключения различных кабелей или дополнительного микрофона, а на верхней панели камеры расположена специальная площадка для подключения аксессуаров, в том числе и направленного зумируемого микрофона (понадобится тем, кому нужен максима

Выбор ZOOM.CNews: пять лучших коммуникаторов ыбор ZOOM: Мультимедиа и управление Место Модель Мультимедиа(max 3) Клавиатура(max 2) Сумма баллов 1 palmOne Treo 650 - Полифонический динамик - MP3-плеер - Стерео-выход - Стерео динамики - Диктофон, встроенный микрофон - Подключение гарнитуры - Виброзвонок - Фотокамера(3) Есть(2) 5 2 HP iPAQ hw6515 - Полифонический динамик - MP3-плеер - Стерео-выход - Диктофон, встроенный микрофон -

Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших КПК Рейтинг экранов и мультимедийных функций Экран (max 4) Мультимедиа (max 4) 1 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 720 480x640 точек 3,58'' (4) - Полифонический динамик - MP3-плеер - Стерео-выход - Диктофон, встроенный микрофон - Фотокамера - Встроенный Flash Disk (4) 2 HP iPAQ hx4700 480x640 точек 4,0" (4) - Полифонический динамик - MP3-плеер - Стерео-выход - Диктофон, встроенный микрофон -

Ученые встроили микрофоны в зубы Четыре изобретателя из Мэриленда и Виржинии пришли к идее создания микрофона, который может монтироваться с тыльной стороны зубов, сообщает New Scientist. Это, по их словам, защитит устройство от внешней вибрации, которая все равно возникает при использовании

В России появятся e-mail-микрофоны Компания С-Trade сообщает о начале поставок в Россию настольных микрофонов Gembird EMIC-111 и EMIC-USB для записи и отправки звуковых сообщений по электронной почте. Микрофон Gembird EMIC-USB позволяет записывать звуковое сообщение и тут же отправить запись

Шумы в мобильниках скоро исчезнут сти промежутков времени, требующихся для того, чтобы звук максимальной интенсивности дошел до обоих микрофонов. С помощью сигналов, поступающих с двух микрофонов, процессор непрерывно вы