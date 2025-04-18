Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Микрофон Microphone

Микрофон - Microphone

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


18.04.2025 «Октава ДМ» анонсировала выход новых настольных микрофонов на гусиной шее

ой шее с подставкой: МКЭ-250-1 и МКЭ-250-2. Эти модели стали эволюцией электретного конденсаторного микрофона для конференцсвязи МКЭ-250. Они отличаются высокой слогоразборчивостью и оснащены г
11.04.2025 «Октава ДМ» выводит на рынок микрофоны для озвучивания барабанной установки

нил их звучание. «Я опробовал их на кахоне, но даже на этом инструменте можно было оценить punch. У микрофонов хорошая атака, прекрасно держат давление, звучат насыщенно. Понравился оригинальны
27.12.2024 Тульский RnD центр «Октава ДМ» анонсировал старт продаж инструментальных микрофонов для ударной установки

в барабанной установки: D1 предназначен для захвата звука с бас-барабана, а D2 — с томов. Каждый из микрофонов будет доступен для заказа по отдельности. Несмотря на то, что техника разрабатывал
20.09.2024 Vinteo представила USB-микрофон для видеосвязи

ель оконечных устройств видеоконференцсвязи Vinteo расширил продуктовую линейку флагманской моделью USB-микрофона. Решение обеспечивает аудиосопровождение конференций и разработано с учетом пра
12.08.2024 «Окава ДМ» выпустила цифровую двухканальную радиосистему

Тульский бренд микрофонов «Октава» завершил разработку и тестирование цифровой двухканальной радиосистемы OW
14.06.2024 «Октава ДМ» выпустила лимитированную линейку концертных микрофонов в коллаборации с «МУЗ-ТВ»

й R&D-центр «Октава ДМ» и телеканал «Муз-ТВ» создали совместную лимитированную коллекцию российских микрофонов. Линейка произведена ограниченным тиражом. В нее вошли цифровые вокальные радиосис
31.01.2024 Микрофоны «Октава» поступили в учебные заведения новых регионов России

и представители ООО «Октава Дизайн и Маркетинг». По программе поставляются проводные конденсаторные микрофоны Октава МК-207 и проводные динамические микрофоны Октава МД-307. Обе модели р
06.12.2023 Для стриминга и не только: в ассортименте Bloody появились проводные микрофоны

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, расширил ассортимент предлагаемых товаров проводными микрофонами. Модель GM50 Pro поддерживает четыре направленности, подходит для самых разных ситуаций. Антивибрационное крепление «паук» предотвращает попадание на запись посторонних шумов. Новин
05.12.2023 Nearity представила новое ВКС-оборудование для образовательных учреждений и конференцзалов

я переговорных комнат, конференц-залов и аудиторий, — микрофонный массив A31S и комплект потолочных микрофонов AMix140 KIT. Многолюдные собрания отличают многочисленные фоновые шумы, которые за
02.05.2023 «Ростех» запустил производство микрофонов размером с горошину для спецслужб

питал» входит в госкорпорацию «Ростех») объявил о запуске первого в России производства миниатюрных микрофонов МКЭ-396. Новый микрофон имеет диаметр всего 6 мм и предназначен для использования

15.12.2021 ВКС-система Logitech Rally Bar Mini: высокое качество картинки и звука для небольших помещений

ное устройство для видеоконференцсвязи, которое объединяет в себе камеру, 3 динамика и систему из 6 микрофонов. Видеопанель выглядит как небольшой саундбар, который подключается к компьютеру че
16.09.2021 Новый микрофон от Creative

Creative Technology объявила о выпуске Creative Live! Mic M3, USB-микрофона с функцией plug-and-play, который позволяет пользователям записывать и звучать

19.08.2021 Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа

компания Sennheiser Group является одним из ведущих мировых производителей студийного оборудования: микрофонов, наушников и беспроводных систем. В товарный портфель производителя также входят м
16.08.2021 HIPER Singer set — универсальный набор для подкастера

ь такого качества передачи голоса, особенно в домашних условиях. А уж когда цена конденсаторных USB микрофонов преодолела психологический барьер в $100 и пошла ниже, они стали доступным и неотъ
21.12.2020 Blue Microphones представила в России USB-микрофон Yeti. Цена. Фото

Blue Microphones официально объявила о запуске своего USB-микрофона премиум-класса Yeti для стриминга игр и записи подкастов на российском рынке. Y
05.11.2020 Huawei представляет полноразмерные наушники FreeBuds Studio в России

io. Новинка оснащена технологией интеллектуального динамического шумоподавления, системой из восьми микрофонов, функцией одновременного подключения к двум устройствам и способна воспроизводить

09.09.2020 Лучшие веб-камеры до 5000 рублей: выбор ZOOM

изображение, хорошим помощником будет автофокус. Немаловажным фактором станет и наличие встроенного микрофона с функцией шумоподавления – он позволит транслировать голос без примеси посторонних
28.04.2020 Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена

Magic Earbuds. Наушники выполнены в виде вкладышей трапециевидной формы, оснащены системой из трех микрофонов и позволяют с комфортом говорить и слушать музыку даже в условиях усиленного шума.
16.06.2014 Тест беспроводной акустики Creative Sound BlasterAxx AXX 200: гаджет-оркестр

еры Creative пошли еще дальше и то, что когда-то было колонкой, получило встроенную батарею, четыре микрофона, поддержку NFC, мегафон и целую кучу других функций. Обратной стороной такой универ
29.01.2013 Диктофоны Sony обзавелись тремя микрофонами

Компания Sony прдставила новую линейку цифровых диктофонов SX Series в составе моделей ICG-SX1000 и ICD-SX734.  Диктофоны используют систему из трёх микрофонов, которая легко настраивается перед записью на конкретные условия: размер аудитории и дистанцию до объекта звукозаписи. Диктофоны имеют малые габариты и вес, оснащены жидкокристалличе
13.07.2011 Диктофон с 5 микрофонами

Создан специальный диктофон, оснащенный сразу 5 микрофонами. Новинка называется Zoom H2 SD.
08.07.2011 Ухо косатки подсказало устройство подводного микрофона

в на открытом воздухе: каждые 10 метров глубины добавляют еще одну атмосферу давления. В Марианском желобе, например, давление более чем тысячекратно превышает атмосферное. Поскольку принцип действия микрофона основан на регистрации изменения давления окружающей среды, мощное наружное давление воды на чувствительную мембрану не позволяло создать прибор с нужными характеристиками. Исследоват
23.03.2011 Создан диктофон с системой поворотных микрофонов

Компания Tascam показала модель диктофона Mark II DR-07, позволяющего вести стереозапись с помощью двух независимых микрофонов, которые могут отклоняться на произвольный угол. Запись производится в форматах MP3, WAV, и BWF, дополнительно можно активировать эффект ревербрации и шумоподавление. Устройство дост
15.06.2010 Первая гарнитура с тремя микрофонами

под управлением собственной ОС MyTalk, оснащены продвинутой системой шумоподавления, а их дизайн создавали ведущие мировые специалисты. Так, Jawbone ICON являются первыми в мире устройствами с тремя микрофонами и системой фильтрации звука NoiseAssassin версии 2.5 с функцией защиты от шума ветра. Гарнитуры линейки Jawbone ICON имеют мощные процессоры, которые обеспечивают качественную и ест
10.08.2007 Canon HV20: лучшая бытовая камера 2007 года

а Canon, снабженная этим интерфейсом), интерфейсами IEEE1394 и USB. Также имеется вход для внешнего микрофона. В общем, полный набор продвинутого видеолюбителя, душа радуется! Кстати, на видеок
23.07.2007 Ritmix представляет новый продукт — проводные микрофоны

тивлением 600 Ом, чувствительностью 68 дБ, частотным диапазоном 80-15000 Гц). Кроме того, у каждого микрофона будет съемный шнур длиной 3 м. Различаются модели дизайном корпуса и весом. Ritmix

06.10.2006 Трехматричный high-end в любительском исполнении. Тест DVD-камеры Panasonic D300

ы располагается спереди – так что можно не опасаться, что запишется только ваше дыхание. К слову, под защитной крышкой имеется несколько разъемов для подключения различных кабелей или дополнительного микрофона, а на верхней панели камеры расположена специальная площадка для подключения аксессуаров, в том числе и направленного зумируемого микрофона (понадобится тем, кому нужен максима
02.12.2005 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших коммуникаторов

ыбор ZOOM: Мультимедиа и управление Место Модель Мультимедиа(max 3) Клавиатура(max 2) Сумма баллов 1 palmOne Treo 650 - Полифонический динамик - MP3-плеер - Стерео-выход - Стерео динамики - Диктофон, встроенный микрофон - Подключение гарнитуры - Виброзвонок - Фотокамера(3) Есть(2) 5 2 HP iPAQ hw6515 - Полифонический динамик - MP3-плеер - Стерео-выход - Диктофон, встроенный микрофон -
23.11.2005 Выбор ZOOM.CNews: десятка лучших КПК

Рейтинг экранов и мультимедийных функций   Экран (max 4) Мультимедиа (max 4) 1 Fujitsu-Siemens Pocket Loox 720 480x640 точек 3,58'' (4) - Полифонический динамик - MP3-плеер - Стерео-выход - Диктофон, встроенный микрофон - Фотокамера - Встроенный Flash Disk (4) 2 HP iPAQ hx4700 480x640 точек 4,0" (4) - Полифонический динамик - MP3-плеер - Стерео-выход - Диктофон, встроенный микрофон -
28.09.2005 Ученые встроили микрофоны в зубы

Четыре изобретателя из Мэриленда и Виржинии пришли к идее создания микрофона, который может монтироваться с тыльной стороны зубов, сообщает New Scientist. Это, по их словам, защитит устройство от внешней вибрации, которая все равно возникает при использовании

04.08.2004 В России появятся e-mail-микрофоны

Компания С-Trade сообщает о начале поставок в Россию настольных микрофонов Gembird EMIC-111 и EMIC-USB для записи и отправки звуковых сообщений по электронной почте. Микрофон Gembird EMIC-USB позволяет записывать звуковое сообщение и тут же отправить запись
23.07.2004 Шумы в мобильниках скоро исчезнут

сти промежутков времени, требующихся для того, чтобы звук максимальной интенсивности дошел до обоих микрофонов. С помощью сигналов, поступающих с двух микрофонов, процессор непрерывно вы
20.08.2003 По мобильнику стоит говорить шепотом

ез желобки в плате, которые выводят его на пустое пространство над микрофонами. Пройдя через четыре микрофона, звук соединяется в единый сигнал. Источник: журнал Nature, перевод Inopressa.ru.

Публикаций - 2808, упоминаний - 3232

Микрофон и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 302
Apple Inc 13154 263
Sony 6739 249
Samsung Electronics 11064 234
Microsoft Corporation 25775 224
Google LLC 12688 195
Nvidia Corp 4002 170
Huawei 4675 164
Acer Group - Acer Inc 2776 149
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 117
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 116
HP Inc. 5883 116
Lenovo Group 2446 109
Yandex - Яндекс 9215 103
AMD - Advanced Micro Devices 4641 87
Xiaomi - Сяоми 2231 84
LG Electronics 3735 83
Canon 1439 67
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 62
Logitech 437 60
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 60
Toshiba Corporation 2980 55
Dell EMC 5180 52
Nikon 646 51
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 48
Meta Platforms - Facebook 4621 48
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 48
HTC Corporation 1512 48
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 47
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 47
Samsung - Harman - JBL 242 42
Cisco Systems 5372 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 40
IBM - International Business Machines Corp 9699 39
Leica Camera 282 39
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 39
Lenovo Motorola 3566 38
Ростелеком 10948 37
Qualcomm Technologies 1974 36
Philips 2099 36
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 61
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 55
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 45
Россети Ленэнерго 1699 36
Carl Zeiss AG 307 33
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 30
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 23
TÜV Rheinland Group 181 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 21
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 16
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 13
Связной ГК 1401 12
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 12
Совкомбанк Совесть 279 12
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 11
Геометрия НПО 165 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Yamaha - Ямаха 110 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Hyundai Motor Company 436 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 7
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 7
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 7
Почта России ПАО 2370 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
BMW Group 482 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
Kickstarter 136 6
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
Возрождение - Коммерческий банк 359 6
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 6
Vimeo - Видеохостинг 71 6
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 6
Верный - торговая сеть 326 6
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 56
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 21
Судебная власть - Judicial power 2500 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 96
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 76
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 42
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 38
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Ассоциация менеджеров 107 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Bryan Norris Associates 14 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1118
Наушники - Headphones 4478 972
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 970
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 926
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 911
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 893
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 872
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 852
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 748
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 721
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 676
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 674
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 657
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 610
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 600
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 547
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 521
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 493
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 488
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 487
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 485
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 483
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 415
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 400
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 397
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 389
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1626 381
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 362
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 346
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 338
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 337
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 333
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 328
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 326
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 300
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 298
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 294
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 289
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 282
Аксессуары 4282 280
Google Android 15243 451
Microsoft Windows 16882 319
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 274
Apple iOS 8583 191
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 161
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 151
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 148
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 125
Linux OS 11533 123
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 120
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 116
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 113
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 105
Intel Core - Семейство процессоров 1251 103
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 100
Microsoft Windows 10 1938 95
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 95
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 93
Apple iPad 4011 88
Samsung SVR-диктофон 464 80
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 79
Microsoft Windows 7 2007 75
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 75
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 73
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 73
Microsoft Windows 2000 8678 72
Google YouTube - Видеохостинг 3002 70
Apple iPhone 6 4861 66
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 62
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 61
Samsung Galaxy 1035 60
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 60
Apple macOS 2419 59
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 59
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 58
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 58
Intel HD Graphics - графический процессор 233 58
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 57
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 56
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 91 56
Ксенин Алекс 311 57
Сергеев Иван 74 26
Стальнова Любовь 31 21
Дырмовский Дмитрий 149 18
Малафеев Андрей 52 18
Ерофеева Мария 31 17
Одинцов Дмитрий 119 9
Речменский Игорь 21 9
Попов Алексей 339 8
Наумов Максим 100 8
Лаптева Марина 114 8
Путин Владимир 3454 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Толстова Татьяна 37 7
Фомин Дмитрий 25 7
Клинаичев Андрей 33 7
Потапкин Никита 14 7
Есилевский Петр 16 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Катаев Александр 40 6
Rubin Andy - Рубин Энди 63 6
Виноградов Дмитрий 74 6
Готальский Михаил 95 6
Урусов Александр 17 6
Евстигнеев Денис 9 6
Bond James - Бонд Джеймс 86 6
Степанова Ирина 17 5
Лебедев Артемий 110 5
Тоболь Александр 39 5
Константинов Константин 32 5
Иванов Владислав 27 5
Овсянников Денис 23 5
Волошин Олег 5 5
Williams Michael - Уильямс Майкл 6 4
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Круглов Константин 28 4
Харитонов Александр 69 4
Свириденко Андрей 99 4
Кандыбович Дмитрий 18 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1176
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 336
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 211
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 209
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 198
Европа 24963 139
Япония 13807 124
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 89
Южная Корея - Республика 7051 85
Германия - Федеративная Республика 13221 83
Китай - Тайвань 4245 77
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 75
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 66
Азия - Азиатский регион 5920 43
Франция - Французская Республика 8177 40
Земля - планета Солнечной системы 10865 39
Канада 5081 31
Финляндия - Финляндская Республика 3697 27
Украина 7928 26
Индия - Bharat 5869 24
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 23
США - Калифорния 4829 23
Солнечная система - Solar system 2569 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Африка - Африканский регион 3640 21
Италия - Итальянская Республика 4508 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 19
Казахстан - Республика 6047 18
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Израиль 2856 18
Испания - Королевство 3839 18
Америка - Американский регион 2206 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 17
Россия - СФО - Новосибирск 4875 17
Швеция - Королевство 3781 16
Нидерланды 3745 16
Германия - Берлин 732 16
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 16
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 412
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 280
Ergonomics - Эргономика 1755 250
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 217
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 182
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 177
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 161
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 144
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 141
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 133
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 132
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 118
Видеокамера - Видеосъёмка 720 109
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 100
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 98
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 98
Английский язык 7030 94
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 71
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 71
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 71
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 70
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 66
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 62
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 61
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 59
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 54
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 51
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 51
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 50
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 50
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 50
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 47
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 47
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 46
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1362 44
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 43
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 41
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 40
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 39
Здравоохранение - Отоларингология 187 38
CNews - ZOOM.CNews 1866 221
The Verge - Издание 619 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 10
Чудо техники 60 9
Wikipedia - Википедия 650 8
The Register - The Register Hardware 1784 8
Bloomberg 1627 8
New Scientist 1448 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 7
MacRumors 148 7
Reddit 398 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
Ведомости 1466 6
CNews TV 747 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Ars Technica 450 5
AP - Associated Press 2007 5
GizmoChina 171 5
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Engadget - Блог о технологиях 429 4
Wired - Издание 276 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
DigiTimes - Издание 1331 4
The Washington Post 350 4
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 4
9to5Mac 70 4
Pocket-Lint 71 4
Silicon Strategies 45 3
Forbes - Форбс 1002 3
ZDnet 663 3
РИА Новости 1033 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
9to5Google 60 3
Liliputing 76 3
SlashGear 134 3
Gizmodo 133 3
Securelist 30 3
Известия ИД 770 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 65
IDC - International Data Corporation 4975 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
Gartner - Гартнер 3658 10
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Wainhouse Research 40 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Markets&Markets Research 113 3
Frost & Sullivan 207 3
Cinebench 29 3
Fortune Global 100 142 3
NPD DisplaySearch 285 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Fortune Global 500 295 2
Forrester Research 834 2
IBM Research 111 2
Strategy Analytics 285 2
Synergy Research Group 48 2
CNews Мишень 186 2
B2B International 50 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Redshift Research 7 1
Nielsen Audio - Arbitron 4 1
Cleantech Group 1 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
B2B - Российский рынок 22 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Research and Markets 26 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
CCS Insight 22 1
Pen Test Partners 6 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Mercury Research 73 1
Tractica 7 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 8
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 3
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 2
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 2
РТУ МИРЭА - Институт радиоэлектроники и информатики 10 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 43 2
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 15 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 1
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 28 1
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
University of Reading - Редингский университет - University of Reading's School of Systems Engineering 16 1
FMI - Finnish Meteorological Institute - Финский метеорологический институт 4 1
CAS ECUST - East China University of Science and Technology - Восточно-китайский университет науки и техники - Восточно-китайский научно-технологический университет 2 1
IRAM - Institut де Radioastronomie Millimetrique - Институт миллиметровой радиоастрономии 8 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 27
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 26
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 20
День молодёжи - 27 июня 1087 19
CeBIT 614 19
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 11
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 9
Photokina 60 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
Международный женский день - 8 марта 418 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 4
Связь-Экспокомм 276 4
Black Hat - Конференция 120 3
Red Dot Design Award 57 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
Siemens Westinghouse 6 2
Битва роботов 14 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
iF Design Awards 26 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
InAVation Awards 6 2
ProIntegration Awards 5 2
Samsung Forum 14 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Adobe MAX 11 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще