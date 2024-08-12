«Окава ДМ» выпустила цифровую двухканальную радиосистему

Тульский бренд микрофонов «Октава» завершил разработку и тестирование цифровой двухканальной радиосистемы OWS-U2200. Модель стала второй в линейке беспроводных микрофонных систем производителя. Пока система доступна к предзаказу на сайте производителя, старт продаж запланирован на конец 2024 г.. Об этом CNews сообщили представители «Окава ДМ».

Напомним, первая модель радиосистемы с одним каналом Октава OWS-U1200H вышла осенью 2022 г. и стала единственной отечественной разработкой в сегменте беспроводной микрофонной аппаратуры. Ежемесячно продаются более тысячи единиц системы. Первым из российских знаменитостей, кто добавил беспроводную радиосистему в райдер, стал музыкант Найк Борзов. Сегодня радиосистемы «Октава» используются на сценах крупнейших театров, концертных площадках, в храмах, работают на музыкальных фестивалях, отвечают за организацию связи крупнейших корпораций страны с Президентом Владимиром Путиным.

Конкурентная стоимость сделала систему доступной для широкого круга потребителей. Ее используют не только профессиональные исполнители, но и шоумены, блогеры, караоке-бары и любители домашнего пения.

«Окава ДМ» выпустила цифровую двухканальную радиосистему

В августе 2024 г. отечественный производитель снова опередил российских коллег по цеху, выпустив цифровую модель с двумя каналами. Сегодня этот продуктовый сегмент составляет больше трети мирового рынка аудиооборудования. По словам генерального директора электроакустического предприятия Любови Стальновой, еще до открытия продаж заявок на покупку поступило больше, чем планировалось выпустить первым тиражом.

«Популярность нашей радиосистемы объясняется несколькими факторами: для нас современное цифровое производство представляет гораздо больше, чем просто изготовление продукта. Это новая концепция, цель которой оптимизировать производственные процессы и среду. Мы инвестируем в аналитику рынка, в команду, привлекаем лучших специалистов на рынке, наши разработчики руководствуются в том числе обратной связью от пользователей. Технологические мощности и многолетние компетенции практически столетнего электроакустического предприятия России позволяют в кратчайшие сроки разрабатывать и выпускать востребованные рынком модели, и что немаловажно, мы можем гарантировать высокие стандарты предлагаемого нами сервисного обслуживания техники», — сказала Любовь Стальнова.

«Наша радиосистема была разработана специально для вокалистов, актеров и спикеров, которые постоянно двигаются по сцене или съемочной площадке. А петличные микрофоны незаметны в кадре при съемке, при этом миниатюрная конструкция позволила нам сохранить все функциональные особенности. А для выступающих дуэтом мы создали двухканальную радиосистему: теперь два вокалиста смогут петь одновременно в два независимых микрофона при наличии одного единственного радиоприемника. Эта модернизация значительно облегчит работу звукорежиссера: благодаря наличию двух каналов возможно вывести 2 отдельные дорожки голоса с микшерного пульта. Сигнал с цифровой модуляцией «QPSK» обладает высокой помехозащищенностью и стабильностью, а при удалении передатчика от приемника сигнал остается стабильным, голос не «квакает», как это бывает, с аналоговыми радиосистемами. Радиус уверенного приема от базы увеличился до 80 метров», — сказал ведущий инженер R&D-центра «Октава ДМ» Павел Бельков.

Основные изменения коснулись также радиоприемника системы: в комплекте появились специальные крепления для установки в рэковые стойки, а дисплей имеет функцию плавного затухания. Также были учтены пожелания пользователей, ручные микрофоны получили два сменных капсюля с разными принципами захвата звука: «кардиоида» и «суперкардиоида». В комплекте доступны три петличных микрофона с диаграммой направленности «круг» и «суперкардиоида», а также два кардиоидных микрофона на оголовье. Широкий выбор совместимых аксессуаров поможет собрать комплект под любые задачи, а переходники для поясного передатчика позволяют использовать оборудование других брендов. Производитель также обещает выпустить программное обеспечение для удаленного управления радиосистемой со смартфона или компьютера. Оно появится уже в следующем году.

