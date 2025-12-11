Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер

АО «Октава» — основанный в 1927 году тульский завод разрабатывает и серийно выпускает студийные микрофоны, микрофоны селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры, слуховые аппараты. Именно в микрофон, который производится на «Октаве», в 1961 году Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!». С 2017 года завод находится в прямом управлении Госкорпорации Ростех. Предприятие является членом Тульского РО «СоюзМаш России».

По итогам 2020 года, экспорт студийных микрофонов предприятия — свыше 30% всего российского экспорта звукового оборудования.

Благодаря качеству и привлекательной цене студийные микрофоны «Октава» популярны среди музыкантов и звукозаписывающих студий во всем мире. Среди наиболее известных имен — U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон, Little Big, Хор Турецкого, звукорежиссеры лейбла Black Star. В «Октаву» озвучены голливудские фильмы, диалоги в кинокартинах компании Unlimited Films, записаны целые сцены в российских фильмах «Последнее испытание» и «BEEF: Русский хип-хоп», телесериале «Нюхач».

ООО «Октава Дизайн и Маркетинг» — R&D-центр, созданный в Туле. Разрабатывает и выпускает высокотехнологичные гражданские изделия 8 продуктовых групп. Среди перспективных направлений: профессиональные вокальные проводные и беспроводные микрофоны, микрофоны для компьютера, диспетчерская связь и слуховые аппараты. Предприятие отвечает за маркетирование гражданской продукции производства завода «Октава» (актив Госкорпорации Ростех), продвижение на внутреннем и международных рынках бренда Октава. С 2019 года компания вывела на рынок несколько высокотехнологичных продуктов и реализовала проект по выпуску цифровых слуховых аппаратов НОТА. Статус российского производителя подтвержден Департаментом развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России.