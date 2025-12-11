Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер

Разделы

АО «Октава» — основанный в 1927 году тульский завод разрабатывает и серийно выпускает студийные микрофоны, микрофоны селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры, слуховые аппараты. Именно в микрофон, который производится на «Октаве», в 1961 году Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!». С 2017 года завод находится в прямом управлении Госкорпорации Ростех. Предприятие является членом Тульского РО «СоюзМаш России».

По итогам 2020 года, экспорт студийных микрофонов предприятия — свыше 30% всего российского экспорта звукового оборудования.

Благодаря качеству и привлекательной цене студийные микрофоны «Октава» популярны среди музыкантов и звукозаписывающих студий во всем мире. Среди наиболее известных имен — U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон, Little Big, Хор Турецкого, звукорежиссеры лейбла Black Star. В «Октаву» озвучены голливудские фильмы, диалоги в кинокартинах компании Unlimited Films, записаны целые сцены в российских фильмах «Последнее испытание» и «BEEF: Русский хип-хоп», телесериале «Нюхач».

ООО «Октава Дизайн и Маркетинг» — R&D-центр, созданный в Туле. Разрабатывает и выпускает высокотехнологичные гражданские изделия 8 продуктовых групп. Среди перспективных направлений: профессиональные вокальные проводные и беспроводные микрофоны, микрофоны для компьютера, диспетчерская связь и слуховые аппараты. Предприятие отвечает за маркетирование гражданской продукции производства завода «Октава» (актив Госкорпорации Ростех), продвижение на внутреннем и международных рынках бренда Октава. С 2019 года компания вывела на рынок несколько высокотехнологичных продуктов и реализовала проект по выпуску цифровых слуховых аппаратов НОТА. Статус российского производителя подтвержден Департаментом развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России.

11.12.2025 «Октава» расширяет линейку динамических капсюлей для сценических микрофонов 4
14.11.2025 «Октава ДМ» выводит на рынок продукт для управления звуковым оборудованием 2
06.11.2025 «Октава» выводит на рынок модульную линейку профессиональных микрофонов 4
31.10.2025 Выставка «Электроника России» 2025 откроется уже в конце ноября 1
28.10.2025 Первый отечественный беспроводной петличный микрофон ЖУК стал доступен для пользователей 4
15.08.2025 «Октава ДМ» разработала четырехканальный аудиорегистратор для профессиональных решений «АРД-4-USB» 2
18.07.2025 «Октава ДМ» выводит на рынок модернизированные радиосистемы с возможностью каскадирования 4
02.06.2025 Treolan начинает поставки оборудования «Октава» 3
18.04.2025 «Октава ДМ» анонсировала выход новых настольных микрофонов на гусиной шее 2
14.04.2025 «Октава ДМ» запускает цифровой b2b портал для заказчиков 4
11.04.2025 «Октава ДМ» выводит на рынок микрофоны для озвучивания барабанной установки 3
13.03.2025 За прошедший 2024 год «Октава ДМ» увеличила выручку на 46,4% 4
04.03.2025 Тульский производитель электроакустической техники «Октава ДМ» объявил о выводе на рынок нового товарного знака 5
27.12.2024 Тульский RnD центр «Октава ДМ» анонсировал старт продаж инструментальных микрофонов для ударной установки 3
25.12.2024 «Октава ДМ» выводит на рынок первую российскую беспроводную петличную микрофонную систему «Жук» 2
26.08.2024 В НГТУ НЭТИ разработали устройство для оценки слуха человека 1
12.08.2024 «Окава ДМ» выпустила цифровую двухканальную радиосистему 4
08.07.2024 МТС разогнала LTE на «Императорском маршруте» в Туле 1
14.06.2024 «Октава ДМ» выпустила лимитированную линейку концертных микрофонов в коллаборации с «МУЗ-ТВ» 6
02.04.2024 Сооснователь Positive Technologies стал третьим российским долларовым миллиардером, заработавшим капитал на ПО 1
28.03.2024 Тульский цифровой гид МТС с самоваром и пряниками до древних пещер доведет 1
31.01.2024 Микрофоны «Октава» поступили в учебные заведения новых регионов России 8
30.01.2024 «Октава» — новый бренд в портфеле diHouse 2
12.01.2024 Резидент «Сколково» займется импортозамещением на рынке радиосистем 6
11.05.2023 Завод «Октава» импортозаместил аудиогарнитуры для российской гражданской авиации 6
02.05.2023 «Ростех» запустил производство микрофонов размером с горошину для спецслужб 4
31.01.2023 «Октава ДМ» разработала аудиобейджи для записи переговоров и речевой аналитики 2
25.01.2023 В сервисе «Звукбизнес» появились треки с качеством звука Hi-Fi 2
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
27.04.2020 Завод «Октава» внедрил SAP Cloud for Customer 5
13.11.2019 Apple представила ноутбук MacBook Pro 16 1
09.08.2019 Отраслевая рабочая группа по промышленности создаст банк решений для цифровой трансформации 2
22.07.2019 «Ростех» отчитался перед Путиным о рекордном экспорте российского оружия 1
17.05.2019 «Ростех» представил новую продукцию в сфере вертолетостроения 2
24.05.2017 В «Росэлектронике» модернизировали гарнитуру для авиасвязи 2
05.04.2017 Василий Бровко вошел в состав рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика» 1
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
05.09.2016 Гособоронзаказ обеспечит Росэлектронике развитие в гражданском секторе 1
10.05.2016 «Росэлектроника» представит новейшие разработки в области связи и акустической аппаратуры 1
22.09.2014 Предприятие Росэлектроники представило современный комплекс автоматизации командно-наблюдательного пункта 1

