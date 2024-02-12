Электроэнергетика Конденсатор Capacitor устройство для накопления заряда и энергии электрического поля
- Конденсатор – это электронный компонент, накапливающий электрический заряд и в дальнейшем передающий эту энергию другим элементам электрической цепи.
- Аккумулятор электрический
- Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор
|12.02.2024
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Столичная компания наладила производство кремниевых конденсаторов собственной разработки
исследовательский институт молекулярной электроники» (НИИМЭ) разработало и начало выпуск кремниевых конденсаторов. Объем производства с III квартала 2023 г. превысил 1 млн штук. Об этом сообщил
|03.08.2023
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На подмосковной площадке «Руднево» началось производство конденсаторов
Столичное предприятие смонтировало и запустило первую очередь производства по изготовлению конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В че
|26.08.2021
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Крупнейший в мире производитель конденсаторов остановил работу своей главной фабрики
Угроза дефицита конденсаторов Компания Murata Manufacturing временно закроет одну из своих японских фабрик по
|06.08.2021
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Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны
Конденсаторов на всех не хватит Во всем мире может начаться дефицит многослойных керамических конденсаторов поверхностного монтажа (multilayer ceramic capacitors, MLCC), сообщает аналитич
|30.07.2020
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В Удмуртии запустили производство чип-конденсаторов для РЖД и «Росатома»
ное производство алюминиевых конденсаторов вертикальной чип-конструкции для поверхностного монтажа. Чип-конденсатор – устройство, которое позволяет накапливать, хранить энергию, сглаживать пуль
|23.12.2019
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В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт
«Росэлектроника» госкорпорации Ростех, разработан новый прибор для измерения сопротивления изоляции конденсаторов на производстве микросборок Новый прибор предназначен для проверки качества эле
|16.09.2016
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«Росэлектроника» запустит производство танталовых конденсаторов в Новосибирске
щая в госкорпорацию «Ростех», объявила планы по организации масштабного производства танталовых чип-конденсаторов в Новосибирске. Как рассказали CNews в компании, в настоящее время на базе вход
|20.10.2015
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Выстоявший с советских времен производитель конденсаторов получил 280 млн на новый проект
роде Сарапуле и ведущему свою историю с 1968 г.В рамках нового проекта по выпуску импортозамещающих конденсаторов, суммарная стоимость которого составит p498 млн, планируется создание производс
|01.03.2012
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Конденсаторы превратят электромобиль в спорткар
энергии при очень небольших затратах. Подобное явление можно использовать для создания эффективных конденсаторов, которые можно применить в качестве основного источника энергии для электромоби
|29.08.2011
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Конденсаторы из нанотрубок скоро заменят все аккумуляторы
яет большую емкость и длительность хранения энергии батарей с быстротой зарядки и высокой мощностью конденсаторов. Новое устройство хранения электроэнергии способно работать в экстремальных усл
|24.05.2010
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Разработан эффективный нанотрубочный конденсатор на бумажном субстрате
конденсатор можно с помощью простой технологии струйной печати. Естественным выглядит использование конденсаторов на бумажной основе для энергопитания "бумажной" электроники - например, гнущихс
|05.07.2007
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Создан суперъёмкий конденсатор
мобилях, мощных лазерах. Исследователи считают, что есть перспективы дальнейшего увеличения емкости конденсаторов за счет создания более упорядоченных структур полимеров, сообщает PhysOrg.
|11.01.2007
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Gigabyte представила линейку системных плат серии i945
для компьютеров, объявила о выпуске полного спектра системных плат 945-й серии, выполненных на базе конденсаторов с твердым электролитом и дополняющих линейку системных плат на чипсетах Intel 9
|14.08.2002
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Разработаны новые сверхъемкие конденсаторы
Компания Maxwell Technologies представила новый сверхемкий конденсатор ТС2700 емкостью 2700 фарад, рассчитанный на напряжение 2,5 в. Устройство размером
|14.08.2002
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Разработаны новые сверхъемкие конденсаторы
Компания Maxwell Technologies представила новый сверхемкий конденсатор ТС2700 емкостью 2700 фарад, рассчитанный на напряжение 2,5 в. Устройство размером
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