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Электроэнергетика Конденсатор Capacitor устройство для накопления заряда и энергии электрического поля

Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля


12.02.2024 Столичная компания наладила производство кремниевых конденсаторов собственной разработки

исследовательский институт молекулярной электроники» (НИИМЭ) разработало и начало выпуск кремниевых конденсаторов. Объем производства с III квартала 2023 г. превысил 1 млн штук. Об этом сообщил
03.08.2023 На подмосковной площадке «Руднево» началось производство конденсаторов

Столичное предприятие смонтировало и запустило первую очередь производства по изготовлению конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В че
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель конденсаторов остановил работу своей главной фабрики

Угроза дефицита конденсаторов Компания Murata Manufacturing временно закроет одну из своих японских фабрик по
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны

Конденсаторов на всех не хватит Во всем мире может начаться дефицит многослойных керамических конденсаторов поверхностного монтажа (multilayer ceramic capacitors, MLCC), сообщает аналитич
30.07.2020 В Удмуртии запустили производство чип-конденсаторов для РЖД и «Росатома»

ное производство алюминиевых конденсаторов вертикальной чип-конструкции для поверхностного монтажа. Чип-конденсатор – устройство, которое позволяет накапливать, хранить энергию, сглаживать пуль
23.12.2019 В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт

«Росэлектроника» госкорпорации Ростех, разработан новый прибор для измерения сопротивления изоляции конденсаторов на производстве микросборок Новый прибор предназначен для проверки качества эле
16.09.2016 «Росэлектроника» запустит производство танталовых конденсаторов в Новосибирске

щая в госкорпорацию «Ростех», объявила планы по организации масштабного производства танталовых чип-конденсаторов в Новосибирске. Как рассказали CNews в компании, в настоящее время на базе вход
20.10.2015 Выстоявший с советских времен производитель конденсаторов получил 280 млн на новый проект

роде Сарапуле и ведущему свою историю с 1968 г.В рамках нового проекта по выпуску импортозамещающих конденсаторов, суммарная стоимость которого составит p498 млн, планируется создание производс
01.03.2012 Конденсаторы превратят электромобиль в спорткар

энергии при очень небольших затратах. Подобное явление можно использовать для создания эффективных конденсаторов, которые можно применить в качестве основного источника энергии для электромоби
29.08.2011 Конденсаторы из нанотрубок скоро заменят все аккумуляторы

яет большую емкость и длительность хранения энергии батарей с быстротой зарядки и высокой мощностью конденсаторов. Новое устройство хранения электроэнергии способно работать в экстремальных усл
24.05.2010 Разработан эффективный нанотрубочный конденсатор на бумажном субстрате

конденсатор можно с помощью простой технологии струйной печати. Естественным выглядит использование конденсаторов на бумажной основе для энергопитания "бумажной" электроники - например, гнущихс
05.07.2007 Создан суперъёмкий конденсатор

мобилях, мощных лазерах. Исследователи считают, что есть перспективы дальнейшего увеличения емкости конденсаторов за счет создания более упорядоченных структур полимеров, сообщает PhysOrg.
11.01.2007 Gigabyte представила линейку системных плат серии i945

для компьютеров, объявила о выпуске полного спектра системных плат 945-й серии, выполненных на базе конденсаторов с твердым электролитом и дополняющих линейку системных плат на чипсетах Intel 9
14.08.2002 Разработаны новые сверхъемкие конденсаторы

Компания Maxwell Technologies представила новый сверхемкий конденсатор ТС2700 емкостью 2700 фарад, рассчитанный на напряжение 2,5 в. Устройство размером
14.08.2002 Разработаны новые сверхъемкие конденсаторы

Компания Maxwell Technologies представила новый сверхемкий конденсатор ТС2700 емкостью 2700 фарад, рассчитанный на напряжение 2,5 в. Устройство размером

Публикаций - 228, упоминаний - 272

Электроэнергетика и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3036 21
Intel Corporation 11897 21
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1061 20
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47206 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8282 16
Кремний - Silicium - химический элемент 1489 16
Энергетика - Energy - Energetically 4672 14
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9399 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4507 12
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1838 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3707 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22209 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7799 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44985 10
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 961 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5190 10
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 415 9
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1199 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15291 9
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1689 9
Физика - Physics - область естествознания 2473 9
Английский язык 6360 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2626 8
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1302 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5248 8
КПД - Коэффициент полезного действия 402 8
Металлы - Никель - Nickel 313 8
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1369 7
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 465 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10332 7
Водород - Hydrogenium - химический элемент 965 7
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 858 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4294 6
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 397 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3537 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8958 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3125 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4688 6
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CNews RND - R&D.CNews 2273 5
Phys.org 972 5
New Scientist 1447 5
DigiTimes - Издание 1307 4
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Nature 801 3
The Register 1502 2
SmallTimes 5 2
Nikkei Electronics 78 2
The Engineer 79 2
NE Asia Online 313 2
AP - Associated Press 1995 2
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 199 3
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Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 26 3
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Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
РАН - Российская академия наук 1758 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 49 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 706 2
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 63 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 472 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 6 1
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University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 1
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СПБЦЭ - Санкт-Петербургский центр электросвязи 2 1
Harbin Institute of Technology - Харбинский политехнический университет 13 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 27 1
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American University - Американский университет 14 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 65 1
KIER - Korea Institute of Energy Research - Корейский институт энергетических исследований 1 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 253 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1388 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 529 1
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KAERI - Korea Atomic Energy Research Institute - Корейский исследовательский институт атомной энергии 1 1
ТГУ - Томский государственный университет 149 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 301 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 57 1
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 2
CeBIT 611 2
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ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 20 2
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