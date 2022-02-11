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Intel Core 2 Duo
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11.02.2022 Google Cloud запустила решение C2D на базе процессоров AMD Epyc 3 поколения
19.03.2008 Новая волна ноутбуков Acer на базе Penryn настигает Россию
29.01.2008 Intel прекратит выпуск некоторых процессоров Core 2 Duo
25.01.2008 Toshiba Satellite X200: теперь с процессором Intel Penryn
24.01.2008 Sony принимает заказы на ноутбук с процессором Penryn
09.01.2008 Представлены первые ноутбуки на процессорах Intel Penryn
05.12.2007 Мобильные Intel Penryn появятся в январе: номера моделей
21.11.2007 Meijin Extreme QX9650: один из первых на базе Penryn
19.09.2007 Intel объявил дату выхода Penryn, показал 32-нм техпроцесс
20.03.2007 CeBIT: Clevo анонсировал ноутбуки с GeForce Go 8800 и Core 2 Duo Extreme
06.02.2007 LG представила новый ноутбук на Core 2 Duo
15.12.2006 Toshiba выпустила на рынок ноутбук с Core 2 Duo T5500
02.11.2006 Ноутбук ASUS A8Jp – начало шествия Merom
20.10.2006 miniPC на базе Core Duo
29.09.2006 Meijin выпустил ПК на базе Core 2 Duo
28.09.2006 Toshiba привезла в Россию ноутбуки на базе Core 2 Duo
27.09.2006 Toshiba представила новый ноутбук на базе Merom
21.09.2006 Benq выпустил новые ноутбуки на базе Core 2 Duo
13.09.2006 Intel выпустит "бюджетный" процессор Core 2 Duo
13.09.2006 "Ф-Центр" представил геймерский ПК на базе Core 2 Duo
04.09.2006 "М.Видео" начинает продажи ПК на базе Core 2 Duo
30.08.2006 Ноутбуки LG поддержат Core 2 Duo
30.08.2006 Gigabyte представил системную плату для Core 2 Duo
29.08.2006 Gateway выпустит ноутбук на базе Core 2 Duo за $1000
29.08.2006 Ноутбуки Dell будут работать на базе Intel Core 2 Duo
29.08.2006 Ноутбуки Sony Vaio перешли на Core 2 Duo
28.08.2006 Toshiba выпустил ноутбук для развлечений на базе Core 2 Duo
28.08.2006 Процессоры Intel Merom поступили в продажу
16.08.2006 "Ф-Центр" анонсировал ПК на базе Intel Core 2 Extreme
10.08.2006 "Аквариус" представил ПК на базе Core 2 Duo
10.08.2006 Dospara представила самый дешевый ПК на базе Core 2 Duo
04.08.2006 Ноутбуки Apple будут работать на Intel Core 2 Duo
04.08.2006 "Фронт ПК" начал производство компьютеров на базе Intel Core 2 Duo
03.08.2006 Fujitsu Siemens выпускает новый десктоп на базе Core 2 Duo
31.07.2006 Ноутбуки Asus будут работать на базе Core 2 Duo
31.07.2006 "СтартМастер" представил игровой ПК на базе Intel Core 2 Duo
28.07.2006 Hewlett-Packard объявил о поддержке Intel Core 2 Duo
27.07.2006 Samsung представил первый ПК на базе Core 2 Duo
24.07.2006 Intel продемонстрирует новый процессор для ноутбуков Merom
14.07.2006 Испытания доказали превосходство Core 2 Duo над конкурентами

Публикаций - 944, упоминаний - 1582

Intel Core 2 Duo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11016 403
Nvidia Corp 3058 279
AMD Graphics Product Group - ATI 869 152
Apple Inc 10386 125
Sony 6085 124
ASUS - AsusTek Computer Inc 1763 117
AMD - Advanced Micro Devices 3550 113
Toshiba Corporation 2830 104
Dell EMC 4648 98
Acer Group 2266 92
Microsoft Corporation 22012 84
HP Inc. 5239 72
Samsung Electronics 9139 59
Lenovo Group 2027 59
VAIO 265 41
LG Electronics 3259 37
Fujitsu 1880 36
IBM - International Business Machines Corp 8811 32
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 30
HP Compaq Computer Corp 1901 29
MSI - Micro-Star International 490 28
Zoom Int - Zoom Video Communications 1039 26
Rover - RoverComputers 382 24
HP - Hewlett-Packard 3583 23
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2539 22
Qisda BenQ 377 19
Samsung - Harman Kardon 267 19
NEC 1731 16
EA - Electronic Arts 1270 15
Desten Computers - Дестен 50 12
Ubisoft 731 11
Fostergroup 51 11
Cisco Systems 4676 10
1С-СофтКлаб - SoftClub 1101 10
THQ 293 9
Gigabyte Technology 324 9
Акелла 846 9
AMT Group - АМТ-Груп 255 8
Canon 1329 7
Бука - Buka 468 7
Белый Ветер 340 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1607 7
Automobili Lamborghini S.p.A. 47 7
Ferrari NV 140 7
Swarovski AG 69 5
Virtus.pro 20 4
Puma - Пума 40 4
BMW 384 3
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 140 3
Техносила - СервисТрейд 226 3
EPIC Telecom Invest 169 3
Lionsgate Entertainment Corporation 22 2
Paramount Pictures Corporation 116 2
GM - General Motors 433 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 164 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 787 2
re:Store 131 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 352 2
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 103 1
Tesla Motors 264 1
Lexus 58 1
Loup Ventures 4 1
Гранит 15 1
Библио - Biblio 2 1
Жемчужина - Санаторий 24 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer 61 1
Continental AG 66 1
Газпром ПАО 869 1
eBay Inc 1571 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
Walt Disney Company 546 1
Саров Технопарк - Саровский технопарк 2 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 48 1
Universal Pictures 54 1
AliExpress 303 1
Porsche 66 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 35 1
Магнат 7 1
Ford 380 1
Honda Motor Company 218 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6832 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1046 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 2
Правительство РФ 6983 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 505 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7547 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 19 1
ФНС РФ - УФНС России Республики Карелия - Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия 2 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 197 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 63 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 305 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 360 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 280 1
Правительство Москвы 1480 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 527 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1817 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1548 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2910 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 183 2
Руссофт - Russoft 353 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
OLPC - One Laptop per Child 80 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2878 320
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10213 281
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6385 263
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 219
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9011 216
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 3693 210
DDR - Double data rate 2099 150
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3054 126
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 531 123
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 847 110
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 634 95
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3647 90
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 87
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7338 83
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 81
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6688 80
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4968 75
ТВ-тюнер - TV tuner 444 68
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3030 62
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30469 57
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 872 56
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4274 55
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1896 55
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1418 54
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 213 53
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 987 51
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 50
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 454 50
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6137 49
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 600 48
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5942 39
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 505 37
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1352 36
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6741 35
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 442 35
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 213 34
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 615 34
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3582 33
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 186 33
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1027 32
Microsoft Windows Vista Longhorn 1540 165
Intel Core - Семейство процессоров 1237 146
Microsoft Windows XP 2379 111
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 109
Intel Celeron - Серия процессоров 920 95
Microsoft DirectX 592 77
Microsoft Windows 7 1762 74
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 566 72
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 177 72
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1484 69
Microsoft Windows 10 11199 67
AMD Athlon - серия микропроцессоров 752 67
Battery Eater - notebook benchmark tool 131 65
AMD Mobility Radeon 223 64
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 210 62
Intel Core Solo 86 60
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 432 56
Apple MacBook - серия ноутбуков 672 53
Nvidia GeForce GT 197 49
AMD Radeon HD 264 49
Intel Core Quad 115 48
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1207 45
AMD Turion 130 44
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Apple MacBook Air - Ноутбук 578 39
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Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 354 31
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Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 73 26
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Apple iMac - Серия моноблоков 432 23
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