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УГТУ Ухтинский государственный технический университет Ухтинский индустриальный институт
УПОМИНАНИЯ
|16.05.2025
|«МегаФон» обеспечил дачников Ухты и Сосногорска скоростным интернетом 1
|25.03.2008
|В Коми прошла олимпиада по компьютерному моделированию экономики и менеджмента 1
|21.02.2008
|УГТУ закупает компьютеры 1
|12.04.2007
|УГТУ купит компьютерную и оргтехнику 1
УГТУ и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9224 1
|Intel Corporation 12301 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2747 1
|Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
|Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
|Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 1
|Косолапов Егор 1 1
|Мостовой Алексей 1 1
|Канев Александр 7 1
|Малышев Николай 3 1
|Фомин Сергей 19 1
|Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 79 2
|Россия - СЗФО - Республика Коми 770 2
|Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 47 1
|Россия - СЗФО - Республика Коми - Сосногорск 16 1
|Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 219 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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