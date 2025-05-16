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УГТУ Ухтинский государственный технический университет Ухтинский индустриальный институт

УГТУ - Ухтинский государственный технический университет - Ухтинский индустриальный институт

УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 «МегаФон» обеспечил дачников Ухты и Сосногорска скоростным интернетом 1
25.03.2008 В Коми прошла олимпиада по компьютерному моделированию экономики и менеджмента 1
21.02.2008 УГТУ закупает компьютеры 1
12.04.2007 УГТУ купит компьютерную и оргтехнику 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

УГТУ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9224 1
Intel Corporation 12301 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2747 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16335 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6839 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8574 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28224 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3625 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24875 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3807 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9524 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3238 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 1
Косолапов Егор 1 1
Мостовой Алексей 1 1
Канев Александр 7 1
Малышев Николай 3 1
Фомин Сергей 19 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 79 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 770 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 47 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сосногорск 16 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 219 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30015 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6025 1
Спорт - Футбол 656 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6849 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 230 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
Сыктывкарский технологический лицей МАОУ 1 1
СПбГЛТУ имени С.М. Кирова - Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова 2 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
День молодёжи - 27 июня 935 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1230 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359568, в очереди разбора - 756307.
Создано именных указателей - 174732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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