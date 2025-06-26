Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар

Сбербанк: самым улыбчивым городом в мае 2025 г. стал Сыктывкар Первое место среди самых улыбчивых городов нашей страны в мае 2025 г. занял Сыктывкар. На втором – Северодвинск, и третье почетное место занимает Сарапул. В топ-10 город

МТС улучшила покрытие 4G в центре Сыктывкара Цифровая экосистема МТС расширила покрытие 4G в Сыктывкаре. После модернизации телеком-оборудования и перераспределения частот скорость мобильного интернета в среднем на 20% выросла в центральном и юго-западном районах города: в жилых массив

МТС разогнала мобильный интернет в эко-парке Еляты под Сыктывкаром Цифровая экосистема МТС провела модернизацию сети в местечке Еляты, расположенном в 10 км от Сыктывкара. За счет расширения частотного диапазона LTE скорость мобильного интернета выросла в среднем на 25% на территории эко-парка Еляты Club, а также коттеджного поселка «Сосновый берег».

Для работы, прогулок и досуга: в Сыктывкаре усилили 4G В Сыктывкаре и его окрестностях расширили территорию 4G-покрытия и усилили связь в местах плотной городской застройки, рядом с социально-культурными объектами и парковыми зонами. Для улучшения ка

«Сыктывкар тиссью груп» перестраивает производственные процессы с помощью GoodsForecast В «Сыктывкар тиссью груп» (СТГ) завершено внедрение системы GoodsForecast для прогнозирования спроса и планирования продаж, которая станет первым модулем комплекса решений для интегрированного биз

Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» Цифровизация в Республике Коми Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) в рамках итогового заседания одобрил займ компании «Сыктывкар тиссью груп» из Республики Коми на цифровизацию промышленности. Сумма займа составила 126,6 млн руб. Займ ФРП «Сыктывкар тиссью груп» реализует в первую очередь на внедрение си

ТТК начал новый этап строительства сети ШПД в Сыктывкаре сообщила о начале строительства очередного участка сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Сыктывкаре. По завершении строительства «ТТК-Север», региональное предприятие компании ТТК, п

МТС запускает первую сеть 4G LTE в Республике Коми объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети четвертого поколения стандарта LTE FDD в городе Сыктывкар. На сегодняшний день выход в интернет с помощью сетей 4G LTE МТС со скоростью перед

ВОЛС «МегаФона» соединила Сыктывкар и Ухту Компания «МегаФон» завершила строительство собственного участка волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) протяженностью 420 км в направлении Сыктывкар - Ухта. Проведенные работы позволят улучшить качество услуг связи и увеличить скорость мобильного интернета для 30% жителей Республики Коми. До настоящего времени передача данных на э

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Сыктывкаре личении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в столице Республики Коми Сыктывкаре на 27 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домаш

Более 6 тыс. фонарей с помощью SIM-карт «МегаФона» освещают улицы Сыктывкара втоматизированному мониторингу уличного освещения в столице Республики Коми. Сегодня более 6 тыс. фонарей с помощью SIM-карт оператора освещают улицы города. Оптимизация работы городского освещения в Сыктывкаре достигается за счет использования телематических сервисов «МегаФона». Телематика (или M2M, machine to machine, когда в роли абонента выступает не человек, а устройство, с которого не

2ГИС появился в Сыктывкаре организаций. Полнота справочника постоянно растет, ведь сотрудники 2ГИС работают непосредственно в Сыктывкаре. Они выверяют и дополняют базу организаций, создают и уточняют карту города. Обнов

«ТТК-Север» запускает тарифный план «Социальный» в Сыктывкаре «ТТК-Север» является одним из самых доступных тарифных планов на широкополосный доступ в интернет в Сыктывкаре.

Количество абонентов ТТК в Сыктывкаре достигло 10 тыс. пользователей осного доступа в интернет от «ТТК-Север», регионального предприятия компании ТТК, предоставляются в Сыктывкаре на базе сети FTTB (Fiber To The Building – оптоволоконный кабель до здания). На се

«Энфорта» открыла филиал в Сыктывкаре Оператор беспроводной связи «Энфорта» открывает филиал в городе Сыктывкаре. «Вслед за Казанью, Чебоксарами, Кировом и другими крупными городами «Энфорта», сл

«Билайн» начал предоставлять услугу «Прямой городской номер» в Сыктывкаре и Сочи «Билайн» объявил о начале предоставления услуги «Прямой городской номер» для частных клиентов в Сыктывкаре и для корпоративных абонентов в Сочи. В Сыктывкаре услуга «Прямой городской номер» позволит абонентам при подключении к сети «Билайн» одновременно получать шестизначные городс

Сыктывкар получит 8 камер видеонаблюдения до конца года До конца 2008 г. в Сыктывкаре будет установлено 8 камер наблюдения, сообщает ИА Regnum. На аварийно-опасных учас

В администрации Сыктывкара заработал информационный терминал онный номер, при помощи которого он сможет отследить прохождение своих документов через терминал. В Сыктывкаре подобный информационный терминал пока работает только в администрации столицы.

«Эльдорадо» в Сыктывкаре привлечено к административной ответственности й городской суд признал сертификаты программы дополнительного сервиса в торговой сети «Эльдорадо» в Сыктывкаре не соответствующими требованиям законодательства о защите прав потребителей и прив

Камеры видеонаблюдения появятся на улицах Сыктывкара В Сыктывкаре в ближайшем времени начнется установка видеокамер уличного наблюдения. Об этом зая

В Сыктывкаре начали установку системы видеонаблюдения В Эжвинском районе Сыктывкара начинается реализация системы уличного видеонаблюдения. Видеокамеры будут установлены с целью профилактики преступлений и слежения за соблюдением правопорядка. На данный момент уже у

“Ростелеком” завершил строительство линии связи Киров – Сыктывкар ОАО «Ростелеком» завершило строительство цифровой радиорелейной линии связи на участке Киров — Сыктывкар протяженностью более 400 км. На этом отрезке была установлена новая цифровая аппара