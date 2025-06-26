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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Республика Коми Сыктывкар

Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар

Валентин Поляков "Вечер на Сысоле", из серии "Сыктывкар" (1955) Валентин Поляков "Вечер на Сысоле", из серии "Сыктывкар" (1955)
Валентин Поляков "Зимой в Сыктывкаре" (1956) Валентин Поляков "Зимой в Сыктывкаре" (1956)
Валентин Поляков "Вечер на Сысоле", из серии "Сыктывкар" (1955)

СОБЫТИЯ


26.06.2025 Сбербанк: самым улыбчивым городом в мае 2025 г. стал Сыктывкар

Первое место среди самых улыбчивых городов нашей страны в мае 2025 г. занял Сыктывкар. На втором – Северодвинск, и третье почетное место занимает Сарапул. В топ-10 город
12.10.2023 МТС улучшила покрытие 4G в центре Сыктывкара

Цифровая экосистема МТС расширила покрытие 4G в Сыктывкаре. После модернизации телеком-оборудования и перераспределения частот скорость мобильного интернета в среднем на 20% выросла в центральном и юго-западном районах города: в жилых массив
30.05.2023 МТС разогнала мобильный интернет в эко-парке Еляты под Сыктывкаром

Цифровая экосистема МТС провела модернизацию сети в местечке Еляты, расположенном в 10 км от Сыктывкара. За счет расширения частотного диапазона LTE скорость мобильного интернета выросла в среднем на 25% на территории эко-парка Еляты Club, а также коттеджного поселка «Сосновый берег».

16.05.2023 Для работы, прогулок и досуга: в Сыктывкаре усилили 4G

В Сыктывкаре и его окрестностях расширили территорию 4G-покрытия и усилили связь в местах плотной городской застройки, рядом с социально-культурными объектами и парковыми зонами. Для улучшения ка
06.10.2022 «Сыктывкар тиссью груп» перестраивает производственные процессы с помощью GoodsForecast

В «Сыктывкар тиссью груп» (СТГ) завершено внедрение системы GoodsForecast для прогнозирования спроса и планирования продаж, которая станет первым модулем комплекса решений для интегрированного биз
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С»

Цифровизация в Республике Коми Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) в рамках итогового заседания одобрил займ компании «Сыктывкар тиссью груп» из Республики Коми на цифровизацию промышленности. Сумма займа составила 126,6 млн руб. Займ ФРП «Сыктывкар тиссью груп» реализует в первую очередь на внедрение си
09.09.2014 ТТК начал новый этап строительства сети ШПД в Сыктывкаре

сообщила о начале строительства очередного участка сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Сыктывкаре. По завершении строительства «ТТК-Север», региональное предприятие компании ТТК, п
16.04.2014 МТС запускает первую сеть 4G LTE в Республике Коми

объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети четвертого поколения стандарта LTE FDD в городе Сыктывкар. На сегодняшний день выход в интернет с помощью сетей 4G LTE МТС со скоростью перед
22.10.2013 ВОЛС «МегаФона» соединила Сыктывкар и Ухту

Компания «МегаФон» завершила строительство собственного участка волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) протяженностью 420 км в направлении Сыктывкар - Ухта. Проведенные работы позволят улучшить качество услуг связи и увеличить скорость мобильного интернета для 30% жителей Республики Коми. До настоящего времени передача данных на э
24.12.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Сыктывкаре

личении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в столице Республики Коми Сыктывкаре на 27 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домаш
17.10.2012 Более 6 тыс. фонарей с помощью SIM-карт «МегаФона» освещают улицы Сыктывкара

втоматизированному мониторингу уличного освещения в столице Республики Коми. Сегодня более 6 тыс. фонарей с помощью SIM-карт оператора освещают улицы города. Оптимизация работы городского освещения в Сыктывкаре достигается за счет использования телематических сервисов «МегаФона». Телематика (или M2M, machine to machine, когда в роли абонента выступает не человек, а устройство, с которого не
17.04.2012 2ГИС появился в Сыктывкаре

организаций. Полнота справочника постоянно растет, ведь сотрудники 2ГИС работают непосредственно в Сыктывкаре. Они выверяют и дополняют базу организаций, создают и уточняют карту города. Обнов
06.10.2011 «ТТК-Север» запускает тарифный план «Социальный» в Сыктывкаре

«ТТК-Север» является одним из самых доступных тарифных планов на широкополосный доступ в интернет в Сыктывкаре.
27.09.2011 Количество абонентов ТТК в Сыктывкаре достигло 10 тыс. пользователей

осного доступа в интернет от «ТТК-Север», регионального предприятия компании ТТК, предоставляются в Сыктывкаре на базе сети FTTB (Fiber To The Building – оптоволоконный кабель до здания). На се
19.10.2010 «Энфорта» открыла филиал в Сыктывкаре

Оператор беспроводной связи «Энфорта» открывает филиал в городе Сыктывкаре. «Вслед за Казанью, Чебоксарами, Кировом и другими крупными городами «Энфорта», сл
08.07.2010 «Билайн» начал предоставлять услугу «Прямой городской номер» в Сыктывкаре и Сочи

«Билайн» объявил о начале предоставления услуги «Прямой городской номер» для частных клиентов в Сыктывкаре и для корпоративных абонентов в Сочи. В Сыктывкаре услуга «Прямой городской номер» позволит абонентам при подключении к сети «Билайн» одновременно получать шестизначные городс
30.07.2008 Сыктывкар получит 8 камер видеонаблюдения до конца года

До конца 2008 г. в Сыктывкаре будет установлено 8 камер наблюдения, сообщает ИА Regnum. На аварийно-опасных учас
14.07.2008 В администрации Сыктывкара заработал информационный терминал

онный номер, при помощи которого он сможет отследить прохождение своих документов через терминал. В Сыктывкаре подобный информационный терминал пока работает только в администрации столицы.
11.06.2008 Сыктывкар получит цифровую модель в рамках ГЛОНАСС
29.11.2007 «Эльдорадо» в Сыктывкаре привлечено к административной ответственности

й городской суд признал сертификаты программы дополнительного сервиса в торговой сети «Эльдорадо» в Сыктывкаре не соответствующими требованиям законодательства о защите прав потребителей и прив
15.10.2007 Камеры видеонаблюдения появятся на улицах Сыктывкара

В Сыктывкаре в ближайшем времени начнется установка видеокамер уличного наблюдения. Об этом зая
23.07.2007 В Сыктывкаре начали установку системы видеонаблюдения

В Эжвинском районе Сыктывкара начинается реализация системы уличного видеонаблюдения. Видеокамеры будут установлены с целью профилактики преступлений и слежения за соблюдением правопорядка. На данный момент уже у
15.11.2006 “Ростелеком” завершил строительство линии связи Киров – Сыктывкар

ОАО «Ростелеком» завершило строительство цифровой радиорелейной линии связи на участке Киров — Сыктывкар протяженностью более 400 км. На этом отрезке была установлена новая цифровая аппара
06.10.2006 СЗТ построил ВОЛС Вологда-Котлас-Сыктывкар протяженностью более 1 тыс. км

Компания «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) закончила строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Вологда-Котлас-Сыктывкар протяженностью более 1 тыс. км: 598 км — по территории Вологодской области, 200 км — по территории Архангельской области и 216 км — по территории Республики Коми. Общий

Публикаций - 228, упоминаний - 263

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
МегаФон 10742 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 17
Ростелеком 10948 12
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 9
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 6
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 6
Huawei 4677 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 4
Связь АО 10 4
9594 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 3
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 3
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Т1 Сервионика - Servionica 278 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 2
Heartland Payment Systems 17 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 2
Инталев - Intalev 275 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 2
ВымпелКом - Билайн - Восток-Запад Телеком 18 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 2
Lightnet Complex - Лайтнэт Комплекс 14 2
Комплексные ТелеСистемы 2 2
Парма-информ 8 2
Active CIS - TeleCore - Телекор 13 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 3
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 3
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 3
Почта России ПАО 2370 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
Бристоль - сеть магазинов 32 2
РЕСО Гарантия СК 53 2
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 2
СТГ - Сыктывкар Тиссью ГРУП 2 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Visa International 1993 2
ВкусВилл - Избёнка 216 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Евросеть 1421 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
LEGO 260 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 23 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
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Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 10
Microsoft Windows 2000 8678 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 5
Додо Пицца - Dodo IS - Додо ИС 8 3
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 2
МТС Big Data 324 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 2
Роснефть - РН-Северная Нефть 4 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
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