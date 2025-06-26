Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Республика Коми Сыктывкар
СОБЫТИЯ
|26.06.2025
|
Сбербанк: самым улыбчивым городом в мае 2025 г. стал Сыктывкар
Первое место среди самых улыбчивых городов нашей страны в мае 2025 г. занял Сыктывкар. На втором – Северодвинск, и третье почетное место занимает Сарапул. В топ-10 город
|12.10.2023
|
МТС улучшила покрытие 4G в центре Сыктывкара
Цифровая экосистема МТС расширила покрытие 4G в Сыктывкаре. После модернизации телеком-оборудования и перераспределения частот скорость мобильного интернета в среднем на 20% выросла в центральном и юго-западном районах города: в жилых массив
|30.05.2023
|
МТС разогнала мобильный интернет в эко-парке Еляты под Сыктывкаром
Цифровая экосистема МТС провела модернизацию сети в местечке Еляты, расположенном в 10 км от Сыктывкара. За счет расширения частотного диапазона LTE скорость мобильного интернета выросла в среднем на 25% на территории эко-парка Еляты Club, а также коттеджного поселка «Сосновый берег».
|16.05.2023
|
Для работы, прогулок и досуга: в Сыктывкаре усилили 4G
В Сыктывкаре и его окрестностях расширили территорию 4G-покрытия и усилили связь в местах плотной городской застройки, рядом с социально-культурными объектами и парковыми зонами. Для улучшения ка
|06.10.2022
|
«Сыктывкар тиссью груп» перестраивает производственные процессы с помощью GoodsForecast
В «Сыктывкар тиссью груп» (СТГ) завершено внедрение системы GoodsForecast для прогнозирования спроса и планирования продаж, которая станет первым модулем комплекса решений для интегрированного биз
|26.12.2019
|
Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С»
Цифровизация в Республике Коми Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) в рамках итогового заседания одобрил займ компании «Сыктывкар тиссью груп» из Республики Коми на цифровизацию промышленности. Сумма займа составила 126,6 млн руб. Займ ФРП «Сыктывкар тиссью груп» реализует в первую очередь на внедрение си
|09.09.2014
|
ТТК начал новый этап строительства сети ШПД в Сыктывкаре
сообщила о начале строительства очередного участка сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Сыктывкаре. По завершении строительства «ТТК-Север», региональное предприятие компании ТТК, п
|16.04.2014
|
МТС запускает первую сеть 4G LTE в Республике Коми
объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети четвертого поколения стандарта LTE FDD в городе Сыктывкар. На сегодняшний день выход в интернет с помощью сетей 4G LTE МТС со скоростью перед
|22.10.2013
|
ВОЛС «МегаФона» соединила Сыктывкар и Ухту
Компания «МегаФон» завершила строительство собственного участка волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) протяженностью 420 км в направлении Сыктывкар - Ухта. Проведенные работы позволят улучшить качество услуг связи и увеличить скорость мобильного интернета для 30% жителей Республики Коми. До настоящего времени передача данных на э
|24.12.2012
|
ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Сыктывкаре
личении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в столице Республики Коми Сыктывкаре на 27 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домаш
|17.10.2012
|
Более 6 тыс. фонарей с помощью SIM-карт «МегаФона» освещают улицы Сыктывкара
втоматизированному мониторингу уличного освещения в столице Республики Коми. Сегодня более 6 тыс. фонарей с помощью SIM-карт оператора освещают улицы города. Оптимизация работы городского освещения в Сыктывкаре достигается за счет использования телематических сервисов «МегаФона». Телематика (или M2M, machine to machine, когда в роли абонента выступает не человек, а устройство, с которого не
|17.04.2012
|
2ГИС появился в Сыктывкаре
организаций. Полнота справочника постоянно растет, ведь сотрудники 2ГИС работают непосредственно в Сыктывкаре. Они выверяют и дополняют базу организаций, создают и уточняют карту города. Обнов
|06.10.2011
|
«ТТК-Север» запускает тарифный план «Социальный» в Сыктывкаре
«ТТК-Север» является одним из самых доступных тарифных планов на широкополосный доступ в интернет в Сыктывкаре.
|27.09.2011
|
Количество абонентов ТТК в Сыктывкаре достигло 10 тыс. пользователей
осного доступа в интернет от «ТТК-Север», регионального предприятия компании ТТК, предоставляются в Сыктывкаре на базе сети FTTB (Fiber To The Building – оптоволоконный кабель до здания). На се
|19.10.2010
|
«Энфорта» открыла филиал в Сыктывкаре
Оператор беспроводной связи «Энфорта» открывает филиал в городе Сыктывкаре. «Вслед за Казанью, Чебоксарами, Кировом и другими крупными городами «Энфорта», сл
|08.07.2010
|
«Билайн» начал предоставлять услугу «Прямой городской номер» в Сыктывкаре и Сочи
«Билайн» объявил о начале предоставления услуги «Прямой городской номер» для частных клиентов в Сыктывкаре и для корпоративных абонентов в Сочи. В Сыктывкаре услуга «Прямой городской номер» позволит абонентам при подключении к сети «Билайн» одновременно получать шестизначные городс
|30.07.2008
|
Сыктывкар получит 8 камер видеонаблюдения до конца года
До конца 2008 г. в Сыктывкаре будет установлено 8 камер наблюдения, сообщает ИА Regnum. На аварийно-опасных учас
|14.07.2008
|
В администрации Сыктывкара заработал информационный терминал
онный номер, при помощи которого он сможет отследить прохождение своих документов через терминал. В Сыктывкаре подобный информационный терминал пока работает только в администрации столицы.
|11.06.2008
|Сыктывкар получит цифровую модель в рамках ГЛОНАСС
|29.11.2007
|
«Эльдорадо» в Сыктывкаре привлечено к административной ответственности
й городской суд признал сертификаты программы дополнительного сервиса в торговой сети «Эльдорадо» в Сыктывкаре не соответствующими требованиям законодательства о защите прав потребителей и прив
|15.10.2007
|
Камеры видеонаблюдения появятся на улицах Сыктывкара
В Сыктывкаре в ближайшем времени начнется установка видеокамер уличного наблюдения. Об этом зая
|23.07.2007
|
В Сыктывкаре начали установку системы видеонаблюдения
В Эжвинском районе Сыктывкара начинается реализация системы уличного видеонаблюдения. Видеокамеры будут установлены с целью профилактики преступлений и слежения за соблюдением правопорядка. На данный момент уже у
|15.11.2006
|
“Ростелеком” завершил строительство линии связи Киров – Сыктывкар
ОАО «Ростелеком» завершило строительство цифровой радиорелейной линии связи на участке Киров — Сыктывкар протяженностью более 400 км. На этом отрезке была установлена новая цифровая аппара
|06.10.2006
|
СЗТ построил ВОЛС Вологда-Котлас-Сыктывкар протяженностью более 1 тыс. км
Компания «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) закончила строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Вологда-Котлас-Сыктывкар протяженностью более 1 тыс. км: 598 км — по территории Вологодской области, 200 км — по территории Архангельской области и 216 км — по территории Республики Коми. Общий
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Терентьев Савва 36 15
|Медков Евгений 28 6
|Суранов Борис 8 6
|Наумов Виктор 126 4
|Гайзер Вячеслав 13 4
|Козлов Иван 23 3
|Овчинников Федор 5 3
|Пирогов Владимир 11 3
|Мешкело Сергей 6 3
|Сидоренко Дмитрий 12 3
|Терентьев Сергей 10 3
|Ялынный Анатолий 3 3
|Ершов Андрей 52 2
|Калинин Александр 189 2
|Солодухин Константин 119 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Васильев Евгений 132 2
|Левашов Александр 92 2
|Патока Андрей 110 2
|Пучков Дмитрий 71 2
|Огородников Сергей 4 2
|Торлопов Владимир 5 2
|Коснырев Владислав 4 2
|Максимов Александр 59 2
|Смиланец Дмитрий 3 2
|Смиланц Дмитрий 3 2
|Котов Роман 4 2
|Бобнев Александр 3 2
|Рытиков Михаил 4 2
|Коровченко Светлана 2 2
|Дринкман Владимир 4 2
|Канев Александр 9 2
|Вербович Вячеслав 2 2
|Вагнер Андрей 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Чамара Денис 59 1
|Кирсанова Светлана 70 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Макаров Валентин 251 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.