Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Республика Коми
Сыктывкар
Публикаций - 153, упоминаний - 214
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медков Евгений 27 6
|Наумов Виктор 83 4
|Козлов Иван 21 3
|Гайзер Вячеслав 7 3
|Щеголев Игорь 676 2
|Пучков Дмитрий 18 2
|Васильев Евгений 101 2
|Патока Андрей 97 2
|Ершов Андрей 45 2
|Калинин Александр 96 2
|Солодухин Константин 100 2
|Кутников Денис 21 1
|Орехов Вячеслав 41 1
|Резник Марк 1 1
|Самвелян Карен 1 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Алхасов Сергей 19 1
|Склярова Мария 1 1
|Голицына Людмила 2 1
|Федорова Олеся 60 1
|Боровиков Игорь 44 1
|Каблис Григорий 1 1
|Чумаков Павел 1 1
|Медведев Дмитрий 1459 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Третьякова Марина 1 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Белоцерковский Александр 1 1
|Вдовин Александр 4 1
|Безгодов Алексей 1 1
|Пестов Алексей 1 1
|Кравцов Алексей 22 1
|Коптяков Сергей 1 1
|Яковлев Антон 1 1
|Овчинников Федор 1 1
|Бобиков Дмитрий 14 1
|Артемьев Денис 14 1
|Оленева Екатерина 1 1
|Векилов Тимур 28 1
|Школьников Николай 26 1
|Сбербанк СберДанные 4 2
|IDC - International Data Corporation 2892 1
|CNews Analytics 2239 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
|AC&M Consulting 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru