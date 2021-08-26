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Россия
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Сыктывкар

Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар


26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 1
11.12.2020 Райффайзенбанк выяснил, в каких городах клиенты чаще отправляют заявки на ипотеку онлайн 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
08.06.2020 Российского диджея арестовали за масштабные киберпреступления 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» 9
14.11.2019 Райффайзенбанк запускает дистанционное кредитование малого бизнеса 1
13.11.2019 «Мегафон» запускает поддержку нового стандарта интернета вещей 1
06.08.2019 Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи 1
10.05.2019 Россияне открыли в Китае «пиццерию будущего» с управлением через облако 1
02.05.2019 Россиянин впервые отсудил у властей деньги за блокировку страницы в соцсети 2
18.09.2018 SIM-карты «Мегафона» помогают обеспечить доставку продукции «Сыктывкархлеба» 1
09.08.2018 Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России 1
08.05.2018 Безопасный и умный город должны объединиться 1
03.04.2018 Александр Грибков назначен директором по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала «Ростелекома» 1
27.02.2018 Maykor-BTE провела ремонт кассет для банкоматов Сбербанка 1
16.10.2017 «1С» наградила лучших пользователей ИС «1С:ИТС» 1
21.08.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП «Монди Сыктывкарский ЛПК» 1
18.05.2017 «Альфа-Банк» и «Госкорпорация по ОрВД» развивают сервисы по онлайн-оплате аэронавигационных услуг 1
31.03.2017 ТТК запустил интерактивное ТВ 1
26.01.2017 Специалисты ГК InfoWatch обучили сотрудников и преподавателей российских вузов навыкам работы с DLP-системами 1
17.01.2017 Абоненты ТТК скачали более 25 тысяч ТБ данных в новогодние праздники 1
11.01.2017 В 2017 году качество мобильной связи протестируют в 83 субъектах РФ 1
04.10.2016 ТТК обеспечит интернетом магазины «Магнит» в Республике Коми 1
16.09.2016 Почему экс-главу «Билайна» не посадили за взятки 1
08.06.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах СЗФО 1
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 1
14.04.2016 Пицца как облачный сервис: российская сеть завоевывает мир 2
07.04.2016 «Вокорд» подвел итоги работы комплексов фото- и видеофиксации «Вокорд-Трафик» в 2015 г. 1
10.12.2015 «Билайн» запустил сеть 4G в трех городах Республики Коми 4
23.10.2015 Система «Юнистрим» и банк «Югра» стали партнерами 1
03.08.2015 АИК «Надзор» развернут в Следственном управлении СК РФ по Республике Коми 3
11.06.2015 Госдума отрегулирует полеты маленьких беспилотных дронов. Что изменится? 1
26.05.2015 2,3 млн абонентов Tele2 пользуется сервисом «Автоплатеж» 1
28.04.2015 Tele2 запустила 3G еще в четырех регионах 1
22.04.2015 МТС запустила в центре нефтедобычи Республики Коми первую сеть 4G 1
24.02.2015 МТС обеспечила связью более тысячи жителей отдаленных населенных пунктов Коми 1

Публикаций - 153, упоминаний - 214

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 10
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 523 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 5
Скай Линк - Skylink 650 4
Синтерра - Synterra 683 3
Facebook 3947 3
Softline - Софтлайн 1547 3
МегаФон ПетерСтар 176 2
Инталев 192 2
Heartland Payment Systems 14 2
ТТК Север - СеверТрансТелеКом 5 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
NVision Group - Энвижн Груп 556 2
Марс ФГУП НПО 91 2
4205 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 2
Google LLC 7931 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Vocord - Вокорд 116 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
Рустелеком ТК 255 1
Золотая Корона 287 1
Delta Electronics 75 1
Эвотор - Evotor 105 1
BSA - Business Software Alliance 127 1
Maykor-BTE 16 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 294 1
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 307 1
Ekahau Oy 4 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 172 1
MediaTek 318 1
Орбита 23 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 727 2
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 2
Почта России ПАО 1631 2
Российские коммунальные системы 9 1
Трансаэро - авиакомпания 43 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
Лидер-инновации 27 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Дворец культуры имени Якова Ухсая 1 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
Hasbro 13 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 69 1
РКС - Российские космические системы 102 1
Lego 86 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 73 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 130 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 192 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 442 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 188 1
Альфа-Групп 371 1
Евросеть 1062 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 191 1
Visa International 1383 1
Qiwi 783 1
Аэрофлот 507 1
РВК - Российская венчурная компания 486 1
eBay Inc 642 1
Альфа-Банк 1157 1
Магнит - Сеть магазинов 272 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Lamoda 83 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 2
Правительство Республики Коми 19 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 217 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 288 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 2
Правительство РФ 2264 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 323 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 155 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 56 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
ЕСПЧ - Европейский суд по правам человека - ECHR - European Court of Human Rights 5 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 30 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 94 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 370 1
Президент Российской Федерации 1460 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 272 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 127 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 474 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 19 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 9
3G - Стандарт мобильной связи 3920 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 4
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 480 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Электроника 67 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 67 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 183 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 505 1
ИТ-аутсорсинг 703 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1232 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 152 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 640 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 43 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1239 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 738 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 260 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 648 1
Безопасный город 353 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 447 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Google Android 10773 2
Apple iOS 5750 2
Microsoft Azure 1171 2
Додо Пицца - Dodo IS 5 2
Linux OS 4553 2
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 1
Myspace - социальная сеть 521 1
Cyberhero 6 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 1
БОСС-Кадровик 85 1
Tele2 TV 13 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
1С:Бухгалтерия 428 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 9 1
Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 7 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 20 1
Lamoda LM Express 3 1
Wink Трансформер 4 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
VK - Mail.ru Одноклассники 873 1
Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
Rakuten Viber 430 1
WhatsApp Messenger 655 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Discord 32 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 257 1
Google Android TV 173 1
WeChat - Мессенджер 96 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 524 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
Symbian OS 834 1
Медков Евгений 27 6
Наумов Виктор 83 4
Козлов Иван 21 3
Гайзер Вячеслав 7 3
Щеголев Игорь 676 2
Пучков Дмитрий 18 2
Васильев Евгений 101 2
Патока Андрей 97 2
Ершов Андрей 45 2
Калинин Александр 96 2
Солодухин Константин 100 2
Кутников Денис 21 1
Орехов Вячеслав 41 1
Резник Марк 1 1
Самвелян Карен 1 1
Пальчун Кирилл 47 1
Алхасов Сергей 19 1
Склярова Мария 1 1
Голицына Людмила 2 1
Федорова Олеся 60 1
Боровиков Игорь 44 1
Каблис Григорий 1 1
Чумаков Павел 1 1
Медведев Дмитрий 1459 1
Прозоровский Василий 40 1
Третьякова Марина 1 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Белоцерковский Александр 1 1
Вдовин Александр 4 1
Безгодов Алексей 1 1
Пестов Алексей 1 1
Кравцов Алексей 22 1
Коптяков Сергей 1 1
Яковлев Антон 1 1
Овчинников Федор 1 1
Бобиков Дмитрий 14 1
Артемьев Денис 14 1
Оленева Екатерина 1 1
Векилов Тимур 28 1
Школьников Николай 26 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 489 77
Россия - Российская федерация - РФ 61456 57
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 29
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 738 22
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1231 19
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 253 17
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 294 14
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 13
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 211 12
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 173 12
Россия - СФО - Новосибирск 2140 12
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 503 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 11
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 11
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 139 11
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 910 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 10
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 425 10
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 591 9
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 9
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 168 9
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 655 9
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 185 8
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 253 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 799 8
Россия - ПФО - Казань 1596 7
Россия - СФО - Томская область - Томск 479 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 843 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 7
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 248 7
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 291 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 7
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 388 7
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 321 6
Казахстан - Республика 2834 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 198 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 276 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 300 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Образование в России 465 2
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 35 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 35 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1043 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 14 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
Конвенция о защите прав человека и основных свобод - Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ) 1 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 434 1
Конституция Российской Федерации 32 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 213 1
BTL-акция - below-the-line 4 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 136 1
Федеральное законодательство 258 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 177 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 261 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 1
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 2
Regnum - Регнум 92 2
Wikipedia - Википедия 323 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 1
Thomson Reuters - Рейтер 2221 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 1
Фонтанка 14 1
Сбербанк СберДанные 4 2
IDC - International Data Corporation 2892 1
CNews Analytics 2239 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
AC&M Consulting 89 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 154 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 418 1
РАН - Российская академия наук 348 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
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Петербургский Цифровой Форум 6 1
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