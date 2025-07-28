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Cyberhero
УПОМИНАНИЯ
|28.07.2025
|«Ростелеком» запустил новую онлайн-платформу для геймеров 1
|27.10.2022
|Tele2 запустил конструктор мультиподписок 1
|25.12.2020
|Tele2 разыграла на киберспортивных турнирах более 3 млн рублей в 2020 году 1
|10.12.2020
|Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
|11.11.2020
|Tele2 обновил конструктор для создания персонального тарифа 1
|25.08.2020
|Tele2 разыграет смартфоны и фитнес-браслеты в рамках акции «Умножайте выгоду» 1
|25.06.2020
|Tele2 запустил тарифный план «Игровой» 1
|04.03.2019
|Tele2 занялась киберспортом 1
Cyberhero и организации, системы, технологии, персоны:
|Решетин Олег 44 3
|Черменин Артем 7 1
|Олехнович Алексей 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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