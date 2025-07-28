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Индексная книга (каталог) CNews*
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Cyberhero


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 «Ростелеком» запустил новую онлайн-платформу для геймеров 1
27.10.2022 Tele2 запустил конструктор мультиподписок 1
25.12.2020 Tele2 разыграла на киберспортивных турнирах более 3 млн рублей в 2020 году 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
11.11.2020 Tele2 обновил конструктор для создания персонального тарифа 1
25.08.2020 Tele2 разыграет смартфоны и фитнес-браслеты в рамках акции «Умножайте выгоду» 1
25.06.2020 Tele2 запустил тарифный план «Игровой» 1
04.03.2019 Tele2 занялась киберспортом 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Cyberhero и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3002 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4271 3
Ростелеком 10053 2
Yandex - Яндекс 7933 2
Meta Platforms - Facebook 4484 1
Telegram Group 2318 1
Wargaming 155 1
PUBG Corporation 44 1
Bookmate 27 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5094 1
Xiaomi 1849 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 9 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 136 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1499 1
Лента - Сеть розничной торговли 2189 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 173 1
GFG - Lamoda - Купишуз 176 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17507 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21363 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7792 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10966 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24938 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8706 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3796 2
Data monetization - Монетизация данных 1739 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5452 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12698 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2279 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6155 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4017 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1840 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1055 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 333 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11763 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12531 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14726 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7694 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22160 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28447 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1921 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9431 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1519 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1714 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 662 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1750 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7567 1
Оцифровка - Digitization 4770 1
Видеокамера - Camcorder 2299 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5728 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 515 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7595 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3003 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5958 1
Google YouTube - Видеохостинг 2838 4
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 330 4
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 146 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Биржа - Маркет Tele2 24 2
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 804 1
Google Android 14395 1
Apple iOS 8034 1
Rakuten Viber 637 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1158 1
Discord 133 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 308 1
Google Android TV 336 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 182 1
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VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - мессенджер 60 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 45 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 TV 13 1
Wargaming - World of Warplanes 37 1
PUBG Mobile - игра 20 1
Brawl Stars - Компьютерная игра 8 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1858 1
Kaspersky Internet Security 464 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 76 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 53 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 192 1
Яндекс.Практикум 65 1
VK Combo 84 1
FitStars - Фитстарс 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 21 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 78 1
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Черменин Артем 7 1
Олехнович Алексей 2 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6613 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25112 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30706 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10323 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6146 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3721 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5084 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6070 1
Английский язык 6791 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1107 1
Философия - Philosophy 468 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2829 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 532 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 737 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2538 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3085 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 520 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1113 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
VK Skillbox - Скилбокс 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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