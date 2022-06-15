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Wargaming World of Warplanes

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 1
04.04.2022 Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии 1
25.06.2020 Tele2 запустил тарифный план «Игровой» 2
22.04.2019 G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС 1
28.12.2018 Сбербанк обеспечит пользователям Wargaming к новым платежным опциям 2
10.09.2018 «Ростелеком» и Wargaming подарят абонентам тарифа «Игровой» самолет в World of Warplanes 2
20.04.2017 «Ростелеком» закупил на 150 млн снаряжение для Lineage 2 и других легендарных игр 1
12.04.2017 Исследование PayPal и Superdata: объем рынка киберспорта в России превысит в 2017 году $37 млн 1
03.02.2016 «Билайн» ускорит World of Tanks 1
26.01.2016 «Ростелеком» запустил тариф «Игровой» для фанатов World of Tanks 2
26.11.2015 «Ростелеком» повысил доступность игровых сервисов Wargaming 1
30.09.2015 Юбилейный "ИгроМир": танки, комиксы, шлем PlayStation 1
17.06.2015 Обзор недорогого игрового смартфона Lenovo P90: танки в кармане 1
27.05.2015 «Дом.ru» запускает в Перми облачные игры Playkey 1
24.11.2014 CDN от «МегаФона» сделает игры Wargaming доступнее 1
15.04.2014 МТС ускорит своим абонентам доступ к World of Tanks и World of Warplanes 2
12.11.2013 Официальный релиз World of Warplanes 2
02.10.2013 World of Warplanes. Скриншоты 2
20.09.2013 World of Warplanes переносится на ноябрь 2
22.08.2013 World of Warplanes. Скриншоты 2
20.08.2013 Дата выхода World of Warplanes 1
02.07.2013 Открытый бета-тест World of Warplanes 2
14.06.2013 World of Warplanes. Скриншоты 2
11.06.2013 Открытый бета-тест World of Warplanes уже скоро 2
31.05.2013 World of Warplanes. Скриншоты 2
30.05.2013 Единый премиум аккаунт Wargaming 1
20.02.2013 World of Warplanes. Дневники разработчиков 2
30.01.2013 Создатели World of Tanks купили разработчика стрелялок из Чикаго 1
29.01.2013 Wargaming идет на консоли 1
24.12.2012 Wargaming в 2012: успех длиною в год 1
16.11.2012 Как стать боевым летчиком с ZOOM.CNews.ru? 2
01.10.2012 40 ноутбуков от Wargaming на "ИгроМире 2012" 2
16.08.2012 "Ведьмак 2" покоряет European Games Award 2012 1
08.08.2012 Wargaming приобрелa компанию BigWorld 1
03.08.2012 World of Battleships меняет название 1
08.05.2012 World of Warplanes. Видео 2
17.08.2011 World of Battleships в разработке 1

Публикаций - 38, упоминаний - 55

Wargaming и организации, системы, технологии, персоны:

Wargaming 161 36
Ростелеком 10948 6
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 3
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 2
Wargaming - BigWorld Technology 5 2
Wargaming - Wargaming Chicago-Baltimore - Meyer/Glass Interactive - Day 1 Studios - Wargaming West Corporation 25 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
G-Core Labs 74 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Tencent - Riot Games 21 1
Бука - Buka Entertaiment 493 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
NCsoft 104 1
CD Projekt RED 90 1
Arise 20 1
Tencent Games 7 1
Hobby world - 4game - Фогейм 24 1
Lenovo Group 2447 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
PayPal 671 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 35
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 7
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 497 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 1
Cameraphone - Камерофон 469 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 148 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 1
Joystick - Джойстик 1149 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
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IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 103 1
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VK - My.Games - Allods Team - Аллоды 54 1
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Forbes - Форбс 1002 2
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Superdata 12 1
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БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
ИгроМир 125 3
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Golden Joystick Awards - Золотой джойстик 4 1
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