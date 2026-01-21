Получите все материалы CNews по ключевому слову
Артемьев Олег
СОБЫТИЯ
Артемьев Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|G-Core Labs 73 1
|1С 9067 1
|Wargaming 158 1
|IVA Technologies - ИВА - ИВКС 320 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 916 1
|Ростелеком 10376 1
|Баранов Алексей 19 2
|Рязанский Сергей 4 2
|Овчинин Алексей 3 2
|Knickel Oliver 2 2
|Ткаченко Владимир 12 1
|Кононенко Олег 41 1
|Кучеренко Максим 1 1
|Хващевский Максим 1 1
|Ким Дмитрий 72 1
|Прокопьев Сергей 3 1
|Шпак Алексей 2 1
|Шурыгин Михаил 8 1
|Иодковский Станислав 100 1
|Рогожникова Анастасия 1 1
|Шпаков Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413904, в очереди разбора - 728682.
Создано именных указателей - 189284.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.