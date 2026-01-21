Разделы

Артемьев Олег


СОБЫТИЯ


21.01.2026 Количество UGC-каналов по теме предпринимательства на Rutube за год выросло почти на 60% 1
27.05.2024 Российский застройщик автоматизировал продажи при помощи «Битрикс24» с квартирограммой 1
24.03.2022 IVA MCU связала Международную космическую станцию и Московскую городскую Думу 2
22.07.2019 «Ростелеком» обеспечил прямое включение с МКС на фестивале «Нашествие» 1
22.04.2019 G-Core Labs объединила игроков World of Tanks и МКС 1
15.07.2009 "Марс-500":подведены предварительные итоги второго этапа экспериментов 1
14.07.2009 Сегодня завершается 105-суточный эксперимент проекта "Марс-500" 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Артемьев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

G-Core Labs 73 1
9067 1
Wargaming 158 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 320 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 916 1
Ростелеком 10376 1
ЕКА Топливная компания 146 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1906 5
Мосгордума - Московская городская Дума 147 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73583 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34037 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 469 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5745 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3313 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3973 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1537 4
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 640 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1223 1
Wargaming - World of Warplanes 37 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 47 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 191 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 109 1
1С Первый Бит - БИТ.Строительство 29 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 253 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 149 1
ЮЗГУ - Танюша наноспутник 1 1
Звезда НПП имени Г.И. Северина - Орлан-МКС - РадиоСкаф - космический скафандр 17 1
Баранов Алексей 19 2
Рязанский Сергей 4 2
Овчинин Алексей 3 2
Knickel Oliver 2 2
Ткаченко Владимир 12 1
Кононенко Олег 41 1
Кучеренко Максим 1 1
Хващевский Максим 1 1
Ким Дмитрий 72 1
Прокопьев Сергей 3 1
Шпак Алексей 2 1
Шурыгин Михаил 8 1
Иодковский Станислав 100 1
Рогожникова Анастасия 1 1
Шпаков Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157808 6
Германия - Федеративная Республика 12949 2
Земля - планета Солнечной системы 10681 2
Франция - Французская Республика 7986 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2224 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 654 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1309 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45968 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 98 2
Английский язык 6880 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 180 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
РАН - Российская академия наук 2022 2
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 106 1
