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ЕКА Топливная компания

СОБЫТИЯ

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07.03.2018 В ЕКА испытали «вечный двигатель» для низкоорбитальных спутников

счету, только от запаса топлива для поднятия орбиты. Сложнее всего низкоорбитальным спутникам, которые тормозятся об атмосферу и требуют постоянного включения двигателя для удержания высоты. Инженеры ЕКА предложили идеальное решение: ракетный двигатель, которому для работы нужно лишь электричество. С ним спутники могут оставаться на заданной орбите многие годы. Низкоорбитальные спутники все
21.07.2015 Глава ЕКА предлагает поселиться на Луне

Директор ЕКА Йохан-Дитрих Вернер (Johann-Dietrich Woerner) заявил, что будущее космонавтики находится за пределами Международной космической станции. По его мнению, на околоземной орбите можно работать

17.02.2015 Загадочные высотные облака на Марсе ждут миссию ЕКА

но, в данном регионе наблюдались северные сияния, судя по всему связанные с магнитной аномалией неясного происхождения, расположенной на поверхности. Возможно, загадку поможет решить орбитальный зонд ЕКА ExoMars Trace Gas Orbiter, который стартует к Марсу в 2016 г.  
19.01.2015 Европейцы отправят астронавта на китайскую станцию

Генеральный директор Европейского космического агентства  (ЕКА) Жан-Жак Дорден (Jean-Jacques Dordain) заявил в пятницу 16 января 2014 года о намерении развивать долгосрочное сотрудничество с Китаем и выразил недоумение по поводу "засекречивания" снимко
21.01.2013 ЕКА и США осуществят "учебный" перехват астероида

Земли, что даст ценный материал для расчетов параметров перехвата более крупных небесных тел. В это же время вблизи двух астероидов будет находиться второй аппарат - AIM, разработанный специалистами ЕКА. Он изучит астероиды с близкого расстояния и позволит оценить параметры астероидов до и после удара. Преимущество мисси AIDA в том, что космические аппараты очень простые и не зависят друг

17.01.2013 НАСА и ЕКА отправят космонавтов в глубокий космос

НАСА и ЕКА заявили о будущем сотрудничестве с целью отправки астронавтов за пределы земной орбиты. Представители Европейского космического агентства и НАСА встретились в Италии в конце прошлого года,

22.11.2012 "Экзомарс": вместо США полетит Россия

Страны-участницы Европейского космического агентства (ЕКА) одобрили соглашение, согласно которому Россия станет активным участником марсианских миссий ЕКА, намеченных на 2016 и 2018 гг. Цель первой миссии - запуск орбитального аппарата, кот
22.06.2011 Доставка грузов на МКС погрузилась в хаос

Работа на МКС в настоящее время "повергнута в хаос", – заявил генеральный директор ЕКА – Европейского космического агентства – Жан-Жак Дорден (Jean-Jacques Dordain). Причина этого в том, что страны-участницы проекта "не смогли договориться о транспортном снабжении станции и о
27.06.2008 Подписано соглашение о сотрудничестве между Роскосмосом и ЕКА

иже 24 июня подписано соглашение между Федеральным космическим агентством и Европейским космическим агентством о сотрудничестве в рамках осуществления миссий "Фобос-грунт" и "Экзомарс". В ходе миссии ЕКА "Экзомарс" на поверхность Марса будет доставлен мобильный комплекс, на котором будет установлена научная аппаратура для поиска следов существовавшей и существующей в настоящее время жизни н
14.05.2008 Роскосмос и ЕКА совместно разработают новый транспортный корабль

Роскосмос и Европейское космическое агентство договорились о совместной работе по созданию перспективного транспортного корабля. ЕКА и Роскосмос обладают рядом технологий и уникальным опытом по разработке различных космических систем, что позволит совместно создать современный высокотехнологичный аппарат для пилотируемых
23.08.2007 "МАКС-2007": итоги переговоров между Роскосмосом и ЕКА

21 августа на авиационно-космическом салоне "МАКС-2007" прошла встреча руководителя Роскосмоса Анатолия Перминова и главы Европейского космического агентства (ЕКА) Жан-Жака Дордэна, на которой обсуждались вопросы расширения российско-европейского сотрудничества в космической области, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Отвечая на вопросы журналистов по
04.07.2003 "Марс-экспрессу" хватит 70% мощности?

осмического корабля и никак не скажется на его миссии на протяжении всего полета на Марс, включая выход на орбиту, по прибытии к планете", - говорится в заявлении Европейского космического агентства (ЕКА). Как заявила Жоселин Ландо (Jocelyne Landeau) из операционного центра ЕКА в Дармштадте в Германии, пока еще рано делать выводы о том, к каким последствиям может привести нехватка эл
04.07.2003 "Марс-экспрессу" хватит 70% мощности?

осмического корабля и никак не скажется на его миссии на протяжении всего полета на Марс, включая выход на орбиту, по прибытии к планете", - говорится в заявлении Европейского космического агентства (ЕКА). Как заявила Жоселин Ландо (Jocelyne Landeau) из операционного центра ЕКА в Дармштадте в Германии, пока еще рано делать выводы о том, к каким последствиям может привести нехватка эл

Публикаций - 148, упоминаний - 149

ЕКА Топливная компания и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 12
Spirit DSP - Спирит Корп 482 4
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 3
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 3
SAP SE 5601 3
Yandex - Яндекс 9216 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 3
Google LLC 12690 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
Thales Group 143 2
Kometa - Комета 160 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
9594 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 2
InterSystems - ИнтерСистемз 137 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 1
Stripe 33 1
H2O 23 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 1
Rover - RoverComputers 423 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 1
Bigelow Aerospace 12 1
Русский купол 1 1
Axiom Space 1 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Microsoft Corporation 25775 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Vodafone Group 1412 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Deutsche Telekom 954 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Prisma - Нейронные сети 42 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 69
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 9
Нефтьмагистраль ТД 12 4
Arianespace 87 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 4
Татнефть 243 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
ПТК - Петербургская топливная компания 7 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
ВкусВилл - Избёнка 216 2
Boeing 1031 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
Blue Origin 29 1
Foster + Partners 5 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 10 1
CME Group 21 1
1Click 7 1
Cenam.net - Ценам.нет 2 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Геометрия НПО 165 1
Резонанс НПП 407 1
QinetiQ Group 57 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
101Hotels.com 456 1
Ansaldo Transporti 2 1
Евросоюз - EDA - European Defence Agency - Европейское оборонное агентство 2 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Kickstarter 136 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 57
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 27
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 3
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 3
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
Росгвардия - Охрана Росгвардии ФГУП - НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии 15 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 117
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 34
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 13
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 11
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 10
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 8
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 223 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 5
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 4
Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 58 4
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Crowdsourcing - Краудсорсинг 216 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
Оцифровка - Digitization 5185 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 26
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 13
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ExoMars Trace Gas Orbiter - ЭкзоМарс 34 10
Космодром Байконур 1072 10
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 9
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 9
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 8
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 6
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 5
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 4
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 4
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 27 4
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 4
Яндекс.Заправки 41 4
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 3
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 3
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 3
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 3
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 3
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 3
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 3
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 3
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Apple iPhone 6 4861 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 40 2
InterSystems Cache 144 2
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 62 2
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 2
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 2
Гагарин Юрий 98 3
Левкевич Михаил 59 3
Маленченко Юрий 58 3
Моруков Борис 3 3
Dordain Jean-Jacques - Дорден Жан-Жак 15 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Прудников Роман 4 2
Schmidt Rudolf - Шмидт Рудольф 2 2
Михайлов Михаил 11 2
Падалка Геннадий 22 2
Романенко Роман 21 2
Bigelow Robert - Биглоу Роберт 7 2
Fink Michael - Финк Майкл 33 2
Landeau Jocelyne - Ландо Жоселин 2 2
Lu Edward - Лу Эдвард 19 2
Walther Stephan - Уолфер Стефан 2 2
Barratt Michael - Барратт Майкл 14 2
Southwood David - Саутвуд Дэвид 12 2
Thirsk Robert - Тирск Роберт 13 2
Lebreton Jean-Pierre - Лебретон Жан-Пьер 4 2
Poindexter Alan - Пойндекстер Алан 8 2
Wakata Koichi - Ваката Коити 13 2
Schlegel Hans - Шлегель Ханс 7 2
De Winne Frank - Де Винн Франк 18 2
Love Stanley - Лав Стэнли 6 2
Frick Stephen - Фрик Стивен 4 2
Melvin Leland - Мелвин Лилэнд 7 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Артемьев Олег 9 1
Слюсарь Юрий 13 1
Аксенов Сергей 30 1
Родин Александр 8 1
Josephson Brian - Джозефсон Брайан 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Баранов Алексей 21 1
Медведев Александр 15 1
Phillips Jon - Филлипс Джон 17 1
Шалманов Сергей 202 1
Перминов Анатолий 131 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 96
Европа 24964 83
Россия - РФ - Российская федерация 166168 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 41
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 37
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 36
Солнечная система - Solar system 2569 32
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Япония 13807 11
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 10
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 8
Юпитер - планета Солнечной системы 557 7
Индия - Bharat 5870 7
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 6
Венера - планета Солнечной системы 298 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Канада 5082 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Испания - Королевство 3840 6
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Юпитер - Ганимед (спутник) 37 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Украина 7928 4
США - Калифорния 4829 4
Португалия - Португальская Республика 956 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 4
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 4
Сатурн - Титан (спутник) 533 3
Германия - Гессен - Дармштадт 39 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Аргентина - Аргентинская Республика 615 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 50
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 40
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 29
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 17
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 16
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 11
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 10
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 6
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Физика - Градус Цельсия 293 5
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 5
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 127 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 4
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 4
Ботаника - Растения - Plantae 1167 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 138 3
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 3
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 4
New Scientist 1448 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 2
Astronomy & Astrophysics 16 2
SpaceNews 73 2
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1296 1
Bloomberg 1627 1
BleepingComputer - Издание 458 1
AP - Associated Press 2007 1
Nature 832 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
CNews Мишень 186 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
Humboldt University - Humboldt-Universität zu Berlin - Берлинский университет - Берлинский университет имени Гумбольдта 15 2
Queen's University Belfast - Королевский университет Белфаст - Университет Квинс в Белфасте 11 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 2
ESA - ESTEC - European Space Research and Technology Centre - Европейский центр космических исследований и технологий 7 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 28 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 1
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 1
National Observatory Brazil - Национальная Астрофизическая Лаборатория Бразилии - Национальная обсерватория Бразилия - Обсерватория Пико дос Диас - Pico dos Dias 2 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 1
University of Freiburg - Фрайбургский университет - Университет Фрайбурга 7 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
Минобороны РФ - ВМА им. С. М. Кирова - Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 10 1
International Space University - Международный космический университет 3 1
University of Tartu - Tartu Ülikool - Universität Dorpat - Тартуский университет 11 1
Kobe University - Университет Кобе 5 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
SAP TechEd 9 1
МТС - Телеком Идея 51 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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