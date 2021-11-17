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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕКА Топливная компания
Публикаций - 51, упоминаний - 103
ЕКА Топливная компания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГИС-Ассоциация 85 1
|Прудников Роман 4 2
|Schmidt Rudolf - Шмидт Рудольф 2 2
|Вольфсон Влад 55 1
|Сергеев Григорий 9 1
|Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
|Медведев Александр 8 1
|Шалманов Сергей 194 1
|GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 107 2
|Дед Мороз 145 1
|НДС - Налог на добавленную стоимость 841 1
|АЗС - Автомобильная заправочная станция 109 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 8235 6
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1420 2
|Радио Свобода - радиостанция 36 2
|Nature 409 1
|New Scientist 897 1
|SAP TechEd 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru