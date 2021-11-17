Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 50233
ИКТ 5035
Организации 3396
Ведомства 1234
Ассоциации 356
Технологии 2104
Системы 11639
Персоны 15795
Местоположение 1007
Статьи 685
Пресса 530
ИАА 418
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 664
Мероприятия 589

ЕКА Топливная компания



17.11.21 Отряд «ЛизаАлерт» и билайн подводят итоги использования совместных технологий 1
27.05.21 «Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса 1
18.10.20 Нет, не Windows: какие операционные системы работают в космосе 2
28.04.20 «Мегафон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома 1
06.03.20 Продажи топлива через «Яндекс.Заправки» достигли миллиарда рублей в месяц 1
12.02.20 «Алиса» научилась оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках» 1
29.11.19 В мобильных «Яндекс.Картах» появилась оплата заправок 1
07.03.18 В ЕКА испытали «вечный двигатель» для низкоорбитальных спутников 2
29.12.17 Облачная платформа Orange Business Services обеспечит глобальное наблюдение за Землей 2
13.02.17 Спутниковые данные и SAP HANA помогают Munich Re снизить риски страхового бизнеса 2
10.11.16 SAP анонсировала выпуск платформы SAP HANA 2 2
21.07.15 Глава ЕКА предлагает поселиться на Луне 4
17.02.15 Загадочные высотные облака на Марсе ждут миссию ЕКА 1
19.01.15 Европейцы отправят астронавта на китайскую станцию 10
01.12.14 Экзопланету можно увидеть с поверхности Земли 1
04.11.14 Обнаружен слишком яркий экзозодиакальный свет 1
13.10.14 НАСА разведает запасы воды на Луне 1
15.05.14 Создана спутниковая система контроля движения поездов 3
10.04.12 Нейтринная связь: как это работает и что обещает 1
09.12.11 Исследуем экзопланеты: как могут жить чужие? 1
24.08.11 Петер Менгель: Мы ищем "невозможные" проекты 1
13.05.11 Приехали: мусор закрывает дорогу в космос 1
24.05.10 Европейское космическое агентство выбрало СУБД InterSystems Caché для создания карты галактики «Млечный Путь» 3
13.11.06 Наземный эксперимент "Марс-500": подготовительные работы 2
09.10.06 Спутник MetOp снова готовят к запуску 1
14.12.05 Дым лондонских пожаров застилает Англию 2
12.12.05 Сформированы новые экипажи экспедиций к МКС 1
07.11.05 "Хруничев": авария Cryosat расследована 3
21.07.05 SMART-1: ESA отвечает CNews 1
21.07.05 SMART-1: ESA отвечает CNews 1
18.04.05 Экипажи МКС выполняют пересменку 1
07.02.05 "Бигль-2" нельзя было строить 3
21.01.05 Ученые обнародовали новые подробности о Титане 1
21.01.05 Ученые обнародовали новые подробности о Титане 1
10.09.04 Зонд Genesis: космолётам нужна мягкая посадка 1
10.09.04 Зонд Genesis: космолётам нужна мягкая посадка 1
25.12.03 «Бигль-2» сел на Марс 1
25.12.03 «Бигль-2» сел на Марс 1
04.12.03 "Марс-Экспресс" достиг Красной планеты 1
04.12.03 "Марс-Экспресс" достиг Красной планеты 1

Публикаций - 51, упоминаний - 103

ЕКА Топливная компания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 537 9
Yandex - Яндекс 4501 3
SAP SE 4268 2
Spirit DSP - Спирит Корп 375 2
InterSystems - ИнтерСистемз 128 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6160 1
4848 1
Orange S.A. 873 1
Vodafone Group 1261 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 550 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 57 1
Inmarsat - Инмарсат 84 1
Google LLC 9192 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 33 1
H2O 11 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 313 26
Royal Dutch Shell - Шелл 112 5
Татнефть 167 4
Нефтьмагистраль 7 4
ВкусВилл 51 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 107 2
ПТК - Петербургская топливная компания 5 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 118 2
Газпром нефть 391 1
Связной ГК 1081 1
Cenam.net - Ценам.нет 2 1
1Click 7 1
Лента - Сеть розничной торговли 206 1
Arianespace 47 1
AliExpress Tmall 59 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 36 1
Бристоль - сеть магазинов 17 1
Верный - Торговая сеть 17 1
X5 Group - Перекресток 250 1
X5 Group - Пятерочка 594 1
BP - British Petroleum 94 1
Airbus Group 135 1
Boeing 525 1
Роснефть НК 415 1
Credit Suisse 104 1
Башнефть ПАО АНК 94 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1629 14
МКС - Международная космическая станция 542 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 581 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1091 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7239 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 808 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 231 1
ГИС-Ассоциация 85 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
OpenStack 355 1
NoSQL - not only SQL СУБД 93 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 392 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 451 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 327 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3925 1
ASCII - American standard code for information interchange 35 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 48 1
Яндекс.Навигатор 111 4
Яндекс.Заправки 23 4
Яндекс.Карты и Транспорт 304 3
Космодром Байконур 392 3
NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 87 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 98 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 107 2
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 92 2
ВКС РФ Космодром Плесецк 82 2
InterSystems Cache 65 2
SQL - Язык программирования 548 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 424 2
SAP Enterprise Architecture Framework 1 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 254 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 95 1
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme 3 1
Orange Cloud for Business 4 1
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 8 1
Orange Business Services Flexible Engine SD-WAN 11 1
GAiA-X - европейская облачная система 24 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
Axoft Distribution Online - ADO 9 1
Microsoft ActiveX 139 1
Red Hat RPM - Package Manager 78 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 246 1
СВД ЗОСРВ Нейтрино 25 1
Wind River Systems VxWorks 32 1
C++ - Язык программирования 418 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1530 1
Java - Язык программирования 2369 1
Яндекс.Авто 34 1
Прудников Роман 4 2
Schmidt Rudolf - Шмидт Рудольф 2 2
Вольфсон Влад 55 1
Сергеев Григорий 9 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Медведев Александр 8 1
Шалманов Сергей 194 1
Земля - планета Солнечной системы 3339 30
Россия - Российская федерация - РФ 78285 12
Марс - "красная" планета Солнечной системы 537 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29679 8
Солнечная система 838 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8456 5
Солнце - звезда Солнечной системы 170 4
Испания - Королевство 2294 4
Луна 501 4
Германия - Федеративная Республика 7020 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10917 4
Индия - Республика 3551 3
Австралия - Австралийский Союз 2129 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9772 3
Европа 6754 3
Венера - планета Солнечной системы 67 2
Бразилия - Федеративная Республика 1758 2
Италия - Итальянская Республика 2532 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11226 2
Беларусь - Белоруссия 2980 2
Норвегия - Королевство 770 1
США - Калифорния 2465 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 472 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 358 1
Epsilon Eridani - Эпсилон Эридана - звезда 4 1
Польша - Республика 1317 1
Канада 2423 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1779 1
Бразилия - Сан-Паулу 141 1
США - Юта 136 1
Юпитер - планета Солнечной системы 211 1
Украина 5225 1
Великобритания - Лондон 1694 1
Израиль 1352 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1458 1
Япония 7208 1
Испания - Мадрид 123 1
США - Вашингтон - Редмонд 162 1
Колумбия - Республика 347 1
Аргентина - Аргентинская Республика 429 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 107 2
Дед Мороз 145 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 109 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8235 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1420 2
Радио Свобода - радиостанция 36 2
Nature 409 1
New Scientist 897 1
IDC - International Data Corporation 4473 1
SAP TechEd 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив

Лучшие сушильные машины: хиты продаж 2021 года

Показать еще

Наука

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021