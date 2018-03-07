ЕКА Топливная компания

счету, только от запаса топлива для поднятия орбиты. Сложнее всего низкоорбитальным спутникам, которые тормозятся об атмосферу и требуют постоянного включения двигателя для удержания высоты. Инженеры ЕКА предложили идеальное решение: ракетный двигатель, которому для работы нужно лишь электричество. С ним спутники могут оставаться на заданной орбите многие годы. Низкоорбитальные спутники все

но, в данном регионе наблюдались северные сияния, судя по всему связанные с магнитной аномалией неясного происхождения, расположенной на поверхности. Возможно, загадку поможет решить орбитальный зонд ЕКА ExoMars Trace Gas Orbiter, который стартует к Марсу в 2016 г.