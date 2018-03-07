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ЕКА Топливная компания
СОБЫТИЯ
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|07.03.2018
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В ЕКА испытали «вечный двигатель» для низкоорбитальных спутников
счету, только от запаса топлива для поднятия орбиты. Сложнее всего низкоорбитальным спутникам, которые тормозятся об атмосферу и требуют постоянного включения двигателя для удержания высоты. Инженеры ЕКА предложили идеальное решение: ракетный двигатель, которому для работы нужно лишь электричество. С ним спутники могут оставаться на заданной орбите многие годы. Низкоорбитальные спутники все
|21.07.2015
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Глава ЕКА предлагает поселиться на Луне
Директор ЕКА Йохан-Дитрих Вернер (Johann-Dietrich Woerner) заявил, что будущее космонавтики находится за пределами Международной космической станции. По его мнению, на околоземной орбите можно работать
|17.02.2015
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Загадочные высотные облака на Марсе ждут миссию ЕКА
но, в данном регионе наблюдались северные сияния, судя по всему связанные с магнитной аномалией неясного происхождения, расположенной на поверхности. Возможно, загадку поможет решить орбитальный зонд ЕКА ExoMars Trace Gas Orbiter, который стартует к Марсу в 2016 г.
|19.01.2015
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Европейцы отправят астронавта на китайскую станцию
Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Жан-Жак Дорден (Jean-Jacques Dordain) заявил в пятницу 16 января 2014 года о намерении развивать долгосрочное сотрудничество с Китаем и выразил недоумение по поводу "засекречивания" снимко
|21.01.2013
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ЕКА и США осуществят "учебный" перехват астероида
Земли, что даст ценный материал для расчетов параметров перехвата более крупных небесных тел. В это же время вблизи двух астероидов будет находиться второй аппарат - AIM, разработанный специалистами ЕКА. Он изучит астероиды с близкого расстояния и позволит оценить параметры астероидов до и после удара. Преимущество мисси AIDA в том, что космические аппараты очень простые и не зависят друг
|17.01.2013
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НАСА и ЕКА отправят космонавтов в глубокий космос
НАСА и ЕКА заявили о будущем сотрудничестве с целью отправки астронавтов за пределы земной орбиты. Представители Европейского космического агентства и НАСА встретились в Италии в конце прошлого года,
|22.11.2012
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"Экзомарс": вместо США полетит Россия
Страны-участницы Европейского космического агентства (ЕКА) одобрили соглашение, согласно которому Россия станет активным участником марсианских миссий ЕКА, намеченных на 2016 и 2018 гг. Цель первой миссии - запуск орбитального аппарата, кот
|22.06.2011
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Доставка грузов на МКС погрузилась в хаос
Работа на МКС в настоящее время "повергнута в хаос", – заявил генеральный директор ЕКА – Европейского космического агентства – Жан-Жак Дорден (Jean-Jacques Dordain). Причина этого в том, что страны-участницы проекта "не смогли договориться о транспортном снабжении станции и о
|27.06.2008
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Подписано соглашение о сотрудничестве между Роскосмосом и ЕКА
иже 24 июня подписано соглашение между Федеральным космическим агентством и Европейским космическим агентством о сотрудничестве в рамках осуществления миссий "Фобос-грунт" и "Экзомарс". В ходе миссии ЕКА "Экзомарс" на поверхность Марса будет доставлен мобильный комплекс, на котором будет установлена научная аппаратура для поиска следов существовавшей и существующей в настоящее время жизни н
|14.05.2008
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Роскосмос и ЕКА совместно разработают новый транспортный корабль
Роскосмос и Европейское космическое агентство договорились о совместной работе по созданию перспективного транспортного корабля. ЕКА и Роскосмос обладают рядом технологий и уникальным опытом по разработке различных космических систем, что позволит совместно создать современный высокотехнологичный аппарат для пилотируемых
|23.08.2007
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"МАКС-2007": итоги переговоров между Роскосмосом и ЕКА
21 августа на авиационно-космическом салоне "МАКС-2007" прошла встреча руководителя Роскосмоса Анатолия Перминова и главы Европейского космического агентства (ЕКА) Жан-Жака Дордэна, на которой обсуждались вопросы расширения российско-европейского сотрудничества в космической области, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Отвечая на вопросы журналистов по
|04.07.2003
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"Марс-экспрессу" хватит 70% мощности?
осмического корабля и никак не скажется на его миссии на протяжении всего полета на Марс, включая выход на орбиту, по прибытии к планете", - говорится в заявлении Европейского космического агентства (ЕКА). Как заявила Жоселин Ландо (Jocelyne Landeau) из операционного центра ЕКА в Дармштадте в Германии, пока еще рано делать выводы о том, к каким последствиям может привести нехватка эл
|04.07.2003
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"Марс-экспрессу" хватит 70% мощности?
осмического корабля и никак не скажется на его миссии на протяжении всего полета на Марс, включая выход на орбиту, по прибытии к планете", - говорится в заявлении Европейского космического агентства (ЕКА). Как заявила Жоселин Ландо (Jocelyne Landeau) из операционного центра ЕКА в Дармштадте в Германии, пока еще рано делать выводы о том, к каким последствиям может привести нехватка эл
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