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Роснефть НК Башнефть ПАО АНК УНПЗ Уфимский нефтеперерабатывающий завод Уфанефтехим Башкирнефтепродукт
|23.12.2017
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Хозяева МТС помирились с Сечиным
Роснефть» договорилась с АФК «Система» Подконтрольная государству компания «Роснефть» и ее «дочка» «Башнефть» сообщили о заключении мирового соглашения с АФК «Система» относительно споров вокру
|08.12.2017
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Владельцы МТС пошли войной на Игоря Сечина и «Роснефть»
против подконтрольной государству и возглавляемой Игорем Сечиным компании «Роснефть» и ее «дочки» «Башнефть». Сумма заявленных исковых требований составляет 330,5 млрд руб. АФК «Система» обвин
|07.12.2017
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С хозяев МТС потребовали 132 миллиарда
Новый иск от «Роснефти» к АФК «Система» «Роснефть» и подконтрольная ей компания «Башнефть» подали иски к АФК «Система» и ее «дочке» «Система-Инвест» о взыскании убытков в раз
|20.12.2016
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«Инфозащита» провела аудит АСУ ТП в «Башнефти»
ьно опасных объектов топливно-энергетического комплекса, входящих в состав четырех предприятий АНК «Башнефть». В результате аудита на соответствие требованиям федерального законодательства был
|31.08.2016
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«Башнефть» создает кластер для сейсмической разведки на «железе» HP
Кластер — для сейсмослужбы «Башнефти» Нефтяная компания «Башнефть» создаст для своей сейсмической службы вычислительный кластер, на котором станет экс
|29.08.2016
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«Техносерв Консалтинг» автоматизировал процессы предварительного мониторинга цен в «Башнефти»
зации процессов предварительного мониторинга цен в контролируемых сделках на платформе SAP для АНК «Башнефть» — российской вертикально-интегрированной нефтяной компании. Цель проекта — автомати
|22.07.2016
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«Башнефть» и «Сименс» договорились о сотрудничестве
Компании «Башнефть» и «Сименс» подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения комплексных ре
|28.03.2016
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«Ростелеком» объединит подразделения «Башнефть-Розницы» в единую сеть VPN и предоставит им доступ в интернет
зи и предоставление инфокоммуникационных услуг и сервисов для всех региональных отделений компании «Башнефть-Розница», дочернего сбытового предприятия АНК «Башнефть», сроком на 3 года. С
|19.10.2015
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«Башнефть» создает программу лояльности для клиентов АЗС на базе решений SAP
Компания «Башнефть» создает инновационную программу лояльности для клиентов АЗС при помощи решений SAP.
|05.10.2015
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Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM
н - министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов; председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Иван Громов; вице-президент по информационным технологиям, «Башнефть» Игорь Калюжный; вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий «Сколково» Игорь Богачев; вице-президент по работе с заказчиками федерального уровня «Ростел
|28.11.2014
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«Башнефть» и SAP договорились о стратегическом сотрудничестве
Компания «Башнефть» и SAP СНГ (ООО «САП СНГ») подписали меморандум о намерениях по стратегическому сотр
|25.02.2014
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«Неолант» создала 3D-модель установки производства водорода для «Башнефть-Новойл»
мационную 3D-модель установки производства водорода (УПВ) на нефтеперерабатывающем заводе компании «Башнефть-Новойл». На её основе была реализована информационная технологическая платформа, вкл
|05.02.2014
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Из «Башнефти» уходит вице-президент по ИТ
ерального директора по информационным технологиям компании «Система-Инвест», откуда он и перешел в «Башнефть». В 1988 г. Калюжный окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО
|04.02.2014
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«БПЦ Инжиниринг» построит микротурбинные электростанции для утилизации ПНГ на объектах АНК «Башнефть»
«БПЦ Инжиниринг» выбран АНК «Башнефть» генеральным подрядчиком для строительства микротурбинных энергоцентров на ДНС «Искр
|27.09.2013
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Круглый стол ИКТ в ТЭК: Участвуют замминистра Минэнерго, Газпромнефть, Башнефть
меститель министра энергетики РФ; Игорь Калюжный, вице-президент по информационным технологиям АНК «Башнефть»; Юрий Цветков, директор по информационным технологиям «Ленэнерго»; Пономаренко Анто
|01.02.2013
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«Башнефть» автоматизировала учет ИТ-активов с помощью Arbyte
АНК «Башнефть» и группа Arbyte завершили проект внедрения системы автоматизированного учета ИТ-акт
|22.11.2012
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«Башнефть» закупила более 10 тыс. лицензий Zecurion DLP
для защиты от утечек информации, объявила о внедрении DLP-системы в акционерной нефтяной компании «Башнефть». С целью охвата существующих корпоративных информационных систем АНК «Башнефть
|17.04.2012
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Сеть АЗС «Башнефть-Юг» перешла на «АйТи-Ойл»
Компания «АйТи. Смарт системы» (ГК «АйТи») выполнила проект внедрения системы автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» в сети АЗС «Аякс», входящей в многопрофильную группу компаний «Башнефть-Юг» (г. Ростов-на-Дону). В результате проекта обеспечено централизованное управление продажами во всех точках, достигнута прозрачность деятельности за счет использования продвинутых ин
|15.12.2011
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«Астерос» и «Ситроникс» построили корпоративный дата-центр для «Башнефти»
ресурсы компании и стал ядром централизованной ИТ-инфраструктуры, говорится в сообщении «Астерос». «Башнефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, ведущая разведку и добычу нефти на
|27.10.2011
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«НИС ГЛОНАСС» оснастит навигационными терминалами транспортные средства «Башкирнефтепродукта»
«НИС ГЛОНАСС» начал реализацию проекта по оснащению транспортных средств «Башкирнефтепродукта» навигационными терминалами ГЛОНАСС/GPS. Всего в рамках контракта с крупнейшей сетью автозаправочных станций республики Башкортостан по созданию системы мониторинга автотран
|26.10.2011
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«Астерос» и «Ситроникс» создали IP-телефонию и модернизировали контакт-центр для «Башнефти»
различных офисах «Башнефти» и позволила расширить функционал контакт-центра нефтяной компании. АНК «Башнефть» – крупная российская компания, владеющая нефтедобывающими активами, нефтеперерабаты
|07.07.2011
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«Техносерв» и «Ситроникс Башкортостан» создали систему поддержки пользователей корпоративных ИТ-услуг для АНК «Башнефть»
АНК «Башнефть», российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, и консорциум интеграторо
|30.06.2011
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«Ситроникс ИТ» построил мобильный дата-центр на базе решений Cisco, HP и EMC для «Башнефти»
тавщик продуктов, решений и услуг в области информационных технологий, сообщила о создании для АНК «Башнефть» мобильного дата-центра, оснащенного hi-end-оборудованием. Проект по созданию высоко
|18.05.2011
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«Ситроникс» и «АйТи» внедрили в «Башнефти» систему «БОСС-Референт»
Компании «АйТи» и «Ситроникс» объявили о завершении проекта внедрения в АНК «Башнефть» ECM-системы «БОСС-Референт». К настоящему времени в системе работают около 3 тыс. с
|10.05.2011
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«Ситроникс» внедрил SAP ERP в «Башнефти»
АНК «Башнефть», SAP СНГ и «Ситроникс» завершили внедрение решения SAP ERP для управления ключевыми
|18.08.2010
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«Башнефть» реализует программу по трансформации бизнес-процессов с помощью решений SAP
АНК «Башнефть», компании SAP и «Ситроникс» объявили о старте проекта по внедрению комплекса продук
|29.07.2010
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«Башнефть» полностью переводит продажи нефтехимической продукции на электронную площадку B2B-Bashneft
Российский оператор электронных торгов B2B-Center сообщил о том, что АНК «Башнефть» переводит все торги на продажу продукции нефтехимии на электронную торговую площадк
|18.12.2007
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МТС купила сотового оператора у «Башнефти»
составила $38 млн с учетом долга приобретенного оператора в $32 млн. Продавцом выступила компания «Башнефть» и ряд аффилированных с ней структур. Примечательно, что контролирующий акционер МТС
Роснефть НК и организации, системы, технологии, персоны:
|Калюжный Игорь 27 22
|Евтушенков Владимир 208 17
|Патрин Максим 31 11
|Свердлов Михаил 33 11
|Грибанов Юрий 30 11
|Леоничев Алексей 14 11
|Шестаков Александр 38 11
|Дегтярев Алексей 57 11
|Леушев Андрей 73 11
|Гуральников Сергей 164 11
|Кравченко Денис 26 10
|Мухин Максим 18 10
|Сафронов Юрий 67 10
|Потёмкин Роман 21 10
|Базалей Наталья 15 10
|Шевченко Владимир 147 10
|Прохоров Фёдор 83 10
|Хрусталев Александр 33 9
|Скородумов Олег 17 9
|Чекель Павел 15 9
|Муравлев Александр 15 9
|Тищенко Юрий 15 9
|Халяпин Сергей 82 9
|Коротнев Константин 34 9
|Подкопаев Олег 30 9
|Асратян Петр 36 9
|Пиляр Елена 21 9
|Михалев Павел 20 9
|Левиков Антон 69 9
|Гаттаров Руслан 144 9
|Бартенева Мария 32 8
|Фридман Илья 42 8
|Михина Анна 12 8
|Лысенко Эдуард 308 7
|Кравченко Константин 90 7
|Кукшев Вячеслав 13 7
|Шамолин Михаил 124 6
|Серебряков Виктор 46 6
|Пшиченко Дмитрий 46 6
|Плешков Алексей 67 6
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