Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт

Хозяева МТС помирились с Сечиным Роснефть» договорилась с АФК «Система» Подконтрольная государству компания «Роснефть» и ее «дочка» «Башнефть» сообщили о заключении мирового соглашения с АФК «Система» относительно споров вокру

Владельцы МТС пошли войной на Игоря Сечина и «Роснефть» против подконтрольной государству и возглавляемой Игорем Сечиным компании «Роснефть» и ее «дочки» «Башнефть». Сумма заявленных исковых требований составляет 330,5 млрд руб. АФК «Система» обвин

С хозяев МТС потребовали 132 миллиарда Новый иск от «Роснефти» к АФК «Система» «Роснефть» и подконтрольная ей компания «Башнефть» подали иски к АФК «Система» и ее «дочке» «Система-Инвест» о взыскании убытков в раз

«Инфозащита» провела аудит АСУ ТП в «Башнефти» ьно опасных объектов топливно-энергетического комплекса, входящих в состав четырех предприятий АНК «Башнефть». В результате аудита на соответствие требованиям федерального законодательства был

«Башнефть» создает кластер для сейсмической разведки на «железе» HP Кластер — для сейсмослужбы «Башнефти» Нефтяная компания «Башнефть» создаст для своей сейсмической службы вычислительный кластер, на котором станет экс

«Техносерв Консалтинг» автоматизировал процессы предварительного мониторинга цен в «Башнефти» зации процессов предварительного мониторинга цен в контролируемых сделках на платформе SAP для АНК «Башнефть» — российской вертикально-интегрированной нефтяной компании. Цель проекта — автомати

«Башнефть» и «Сименс» договорились о сотрудничестве Компании «Башнефть» и «Сименс» подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения комплексных ре

«Ростелеком» объединит подразделения «Башнефть-Розницы» в единую сеть VPN и предоставит им доступ в интернет зи и предоставление инфокоммуникационных услуг и сервисов для всех региональных отделений компании «Башнефть-Розница», дочернего сбытового предприятия АНК «Башнефть», сроком на 3 года. С

«Башнефть» создает программу лояльности для клиентов АЗС на базе решений SAP Компания «Башнефть» создает инновационную программу лояльности для клиентов АЗС при помощи решений SAP.

Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM н - министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов; председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Иван Громов; вице-президент по информационным технологиям, «Башнефть» Игорь Калюжный; вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий «Сколково» Игорь Богачев; вице-президент по работе с заказчиками федерального уровня «Ростел

«Башнефть» и SAP договорились о стратегическом сотрудничестве Компания «Башнефть» и SAP СНГ (ООО «САП СНГ») подписали меморандум о намерениях по стратегическому сотр

«Неолант» создала 3D-модель установки производства водорода для «Башнефть-Новойл» мационную 3D-модель установки производства водорода (УПВ) на нефтеперерабатывающем заводе компании «Башнефть-Новойл». На её основе была реализована информационная технологическая платформа, вкл

Из «Башнефти» уходит вице-президент по ИТ ерального директора по информационным технологиям компании «Система-Инвест», откуда он и перешел в «Башнефть». В 1988 г. Калюжный окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО

«БПЦ Инжиниринг» построит микротурбинные электростанции для утилизации ПНГ на объектах АНК «Башнефть» «БПЦ Инжиниринг» выбран АНК «Башнефть» генеральным подрядчиком для строительства микротурбинных энергоцентров на ДНС «Искр

Круглый стол ИКТ в ТЭК: Участвуют замминистра Минэнерго, Газпромнефть, Башнефть меститель министра энергетики РФ; Игорь Калюжный, вице-президент по информационным технологиям АНК «Башнефть»; Юрий Цветков, директор по информационным технологиям «Ленэнерго»; Пономаренко Анто

«Башнефть» автоматизировала учет ИТ-активов с помощью Arbyte АНК «Башнефть» и группа Arbyte завершили проект внедрения системы автоматизированного учета ИТ-акт

«Башнефть» закупила более 10 тыс. лицензий Zecurion DLP для защиты от утечек информации, объявила о внедрении DLP-системы в акционерной нефтяной компании «Башнефть». С целью охвата существующих корпоративных информационных систем АНК «Башнефть

Сеть АЗС «Башнефть-Юг» перешла на «АйТи-Ойл» Компания «АйТи. Смарт системы» (ГК «АйТи») выполнила проект внедрения системы автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» в сети АЗС «Аякс», входящей в многопрофильную группу компаний «Башнефть-Юг» (г. Ростов-на-Дону). В результате проекта обеспечено централизованное управление продажами во всех точках, достигнута прозрачность деятельности за счет использования продвинутых ин

«Астерос» и «Ситроникс» построили корпоративный дата-центр для «Башнефти» ресурсы компании и стал ядром централизованной ИТ-инфраструктуры, говорится в сообщении «Астерос». «Башнефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, ведущая разведку и добычу нефти на

«НИС ГЛОНАСС» оснастит навигационными терминалами транспортные средства «Башкирнефтепродукта» «НИС ГЛОНАСС» начал реализацию проекта по оснащению транспортных средств «Башкирнефтепродукта» навигационными терминалами ГЛОНАСС/GPS. Всего в рамках контракта с крупнейшей сетью автозаправочных станций республики Башкортостан по созданию системы мониторинга автотран

«Астерос» и «Ситроникс» создали IP-телефонию и модернизировали контакт-центр для «Башнефти» различных офисах «Башнефти» и позволила расширить функционал контакт-центра нефтяной компании. АНК «Башнефть» – крупная российская компания, владеющая нефтедобывающими активами, нефтеперерабаты

«Техносерв» и «Ситроникс Башкортостан» создали систему поддержки пользователей корпоративных ИТ-услуг для АНК «Башнефть» АНК «Башнефть», российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, и консорциум интеграторо

«Ситроникс ИТ» построил мобильный дата-центр на базе решений Cisco, HP и EMC для «Башнефти» тавщик продуктов, решений и услуг в области информационных технологий, сообщила о создании для АНК «Башнефть» мобильного дата-центра, оснащенного hi-end-оборудованием. Проект по созданию высоко

«Ситроникс» и «АйТи» внедрили в «Башнефти» систему «БОСС-Референт» Компании «АйТи» и «Ситроникс» объявили о завершении проекта внедрения в АНК «Башнефть» ECM-системы «БОСС-Референт». К настоящему времени в системе работают около 3 тыс. с

«Ситроникс» внедрил SAP ERP в «Башнефти» АНК «Башнефть», SAP СНГ и «Ситроникс» завершили внедрение решения SAP ERP для управления ключевыми

«Башнефть» реализует программу по трансформации бизнес-процессов с помощью решений SAP АНК «Башнефть», компании SAP и «Ситроникс» объявили о старте проекта по внедрению комплекса продук

«Башнефть» полностью переводит продажи нефтехимической продукции на электронную площадку B2B-Bashneft Российский оператор электронных торгов B2B-Center сообщил о том, что АНК «Башнефть» переводит все торги на продажу продукции нефтехимии на электронную торговую площадк