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Роснефть НК Башнефть ПАО АНК УНПЗ Уфимский нефтеперерабатывающий завод Уфанефтехим Башкирнефтепродукт

Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт

23.12.2017 Хозяева МТС помирились с Сечиным

Роснефть» договорилась с АФК «Система» Подконтрольная государству компания «Роснефть» и ее «дочка» «Башнефть» сообщили о заключении мирового соглашения с АФК «Система» относительно споров вокру
08.12.2017 Владельцы МТС пошли войной на Игоря Сечина и «Роснефть»

против подконтрольной государству и возглавляемой Игорем Сечиным компании «Роснефть» и ее «дочки» «Башнефть». Сумма заявленных исковых требований составляет 330,5 млрд руб. АФК «Система» обвин
07.12.2017 С хозяев МТС потребовали 132 миллиарда

Новый иск от «Роснефти» к АФК «Система» «Роснефть» и подконтрольная ей компания «Башнефть» подали иски к АФК «Система» и ее «дочке» «Система-Инвест» о взыскании убытков в раз
20.12.2016 «Инфозащита» провела аудит АСУ ТП в «Башнефти»

ьно опасных объектов топливно-энергетического комплекса, входящих в состав четырех предприятий АНК «Башнефть». В результате аудита на соответствие требованиям федерального законодательства был

31.08.2016 «Башнефть» создает кластер для сейсмической разведки на «железе» HP

Кластер — для сейсмослужбы «Башнефти» Нефтяная компания «Башнефть» создаст для своей сейсмической службы вычислительный кластер, на котором станет экс
29.08.2016 «Техносерв Консалтинг» автоматизировал процессы предварительного мониторинга цен в «Башнефти»

зации процессов предварительного мониторинга цен в контролируемых сделках на платформе SAP для АНК «Башнефть» — российской вертикально-интегрированной нефтяной компании. Цель проекта — автомати
22.07.2016 «Башнефть» и «Сименс» договорились о сотрудничестве

Компании «Башнефть» и «Сименс» подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения комплексных ре
28.03.2016 «Ростелеком» объединит подразделения «Башнефть-Розницы» в единую сеть VPN и предоставит им доступ в интернет

зи и предоставление инфокоммуникационных услуг и сервисов для всех региональных отделений компании «Башнефть-Розница», дочернего сбытового предприятия АНК «Башнефть», сроком на 3 года. С
19.10.2015 «Башнефть» создает программу лояльности для клиентов АЗС на базе решений SAP

Компания «Башнефть» создает инновационную программу лояльности для клиентов АЗС при помощи решений SAP.
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM

н - министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов; председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Иван Громов; вице-президент по информационным технологиям, «Башнефть» Игорь Калюжный; вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий «Сколково» Игорь Богачев; вице-президент по работе с заказчиками федерального уровня «Ростел
28.11.2014 «Башнефть» и SAP договорились о стратегическом сотрудничестве

Компания «Башнефть» и SAP СНГ (ООО «САП СНГ») подписали меморандум о намерениях по стратегическому сотр
25.02.2014 «Неолант» создала 3D-модель установки производства водорода для «Башнефть-Новойл»

мационную 3D-модель установки производства водорода (УПВ) на нефтеперерабатывающем заводе компании «Башнефть-Новойл». На её основе была реализована информационная технологическая платформа, вкл
05.02.2014 Из «Башнефти» уходит вице-президент по ИТ

ерального директора по информационным технологиям компании «Система-Инвест», откуда он и перешел в «Башнефть». В 1988 г. Калюжный окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО
04.02.2014 «БПЦ Инжиниринг» построит микротурбинные электростанции для утилизации ПНГ на объектах АНК «Башнефть»

«БПЦ Инжиниринг» выбран АНК «Башнефть» генеральным подрядчиком для строительства микротурбинных энергоцентров на ДНС «Искр
27.09.2013 Круглый стол ИКТ в ТЭК: Участвуют замминистра Минэнерго, Газпромнефть, Башнефть

меститель министра энергетики РФ; Игорь Калюжный, вице-президент по информационным технологиям АНК «Башнефть»; Юрий Цветков, директор по информационным технологиям «Ленэнерго»; Пономаренко Анто
01.02.2013 «Башнефть» автоматизировала учет ИТ-активов с помощью Arbyte

АНК «Башнефть» и группа Arbyte завершили проект внедрения системы автоматизированного учета ИТ-акт
22.11.2012 «Башнефть» закупила более 10 тыс. лицензий Zecurion DLP

для защиты от утечек информации, объявила о внедрении DLP-системы в акционерной нефтяной компании «Башнефть». С целью охвата существующих корпоративных информационных систем АНК «Башнефть

17.04.2012 Сеть АЗС «Башнефть-Юг» перешла на «АйТи-Ойл»

Компания «АйТи. Смарт системы» (ГК «АйТи») выполнила проект внедрения системы автоматизации сбыта нефтепродуктов «АйТи-Ойл» в сети АЗС «Аякс», входящей в многопрофильную группу компаний «Башнефть-Юг» (г. Ростов-на-Дону). В результате проекта обеспечено централизованное управление продажами во всех точках, достигнута прозрачность деятельности за счет использования продвинутых ин
15.12.2011 «Астерос» и «Ситроникс» построили корпоративный дата-центр для «Башнефти»

ресурсы компании и стал ядром централизованной ИТ-инфраструктуры, говорится в сообщении «Астерос». «Башнефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, ведущая разведку и добычу нефти на
27.10.2011 «НИС ГЛОНАСС» оснастит навигационными терминалами транспортные средства «Башкирнефтепродукта»

«НИС ГЛОНАСС» начал реализацию проекта по оснащению транспортных средств «Башкирнефтепродукта» навигационными терминалами ГЛОНАСС/GPS. Всего в рамках контракта с крупнейшей сетью автозаправочных станций республики Башкортостан по созданию системы мониторинга автотран
26.10.2011 «Астерос» и «Ситроникс» создали IP-телефонию и модернизировали контакт-центр для «Башнефти»

различных офисах «Башнефти» и позволила расширить функционал контакт-центра нефтяной компании. АНК «Башнефть» – крупная российская компания, владеющая нефтедобывающими активами, нефтеперерабаты
07.07.2011 «Техносерв» и «Ситроникс Башкортостан» создали систему поддержки пользователей корпоративных ИТ-услуг для АНК «Башнефть»

АНК «Башнефть», российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, и консорциум интеграторо
30.06.2011 «Ситроникс ИТ» построил мобильный дата-центр на базе решений Cisco, HP и EMC для «Башнефти»

тавщик продуктов, решений и услуг в области информационных технологий, сообщила о создании для АНК «Башнефть» мобильного дата-центра, оснащенного hi-end-оборудованием. Проект по созданию высоко
18.05.2011 «Ситроникс» и «АйТи» внедрили в «Башнефти» систему «БОСС-Референт»

Компании «АйТи» и «Ситроникс» объявили о завершении проекта внедрения в АНК «Башнефть» ECM-системы «БОСС-Референт». К настоящему времени в системе работают около 3 тыс. с
10.05.2011 «Ситроникс» внедрил SAP ERP в «Башнефти»

АНК «Башнефть», SAP СНГ и «Ситроникс» завершили внедрение решения SAP ERP для управления ключевыми
18.08.2010 «Башнефть» реализует программу по трансформации бизнес-процессов с помощью решений SAP

АНК «Башнефть», компании SAP и «Ситроникс» объявили о старте проекта по внедрению комплекса продук
29.07.2010 «Башнефть» полностью переводит продажи нефтехимической продукции на электронную площадку B2B-Bashneft

Российский оператор электронных торгов B2B-Center сообщил о том, что АНК «Башнефть» переводит все торги на продажу продукции нефтехимии на электронную торговую площадк
18.12.2007 МТС купила сотового оператора у «Башнефти»

составила $38 млн с учетом долга приобретенного оператора в $32 млн. Продавцом выступила компания «Башнефть» и ряд аффилированных с ней структур. Примечательно, что контролирующий акционер МТС

Публикаций - 126, упоминаний - 242

Роснефть НК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12845 39
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 36
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1316 19
SAP SE 5293 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 17
МегаФон 8999 15
Ростелеком 9780 14
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 13
IBM - International Business Machines Corp 9450 12
Microsoft Corporation 24695 11
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 11
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 10
Instabank - Инстабанк 23 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 10
Citrix Systems 816 9
Webmoney 542 9
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 403 9
Ситроникс Башкортостан 12 9
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Dell EMC 5037 5
Apple Inc 12166 5
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SAP CIS - САП СНГ 854 5
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АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 16
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 16
ПСБ - Промсвязьбанк 855 14
Газпром нефть 625 14
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 14
Газпром ПАО 1347 13
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 11
Лайф ФГ - Финансовая группа 162 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2408 11
Спортмастер - Sportmaster 177 11
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 11
Пробизнесбанк АКБ 134 10
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 10
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 10
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 10
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 219 10
Транснефть 302 10
Новард УК - Novard 72 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1189 9
Visa International 1952 9
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 9
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 8
Татнефть 227 8
Сургутнефтегаз - СНГ 269 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 7
ГПБ - Газпромбанк 1090 7
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SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 2
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3251 2
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Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 589 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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