УГНТУ Уфимский государственный нефтяной технический университет

УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет

Уфимский государственный нефтяной технический университет — один из ведущих технических университетов России. Университет имеет статус регионального опорного вуза России, является опорным вузом ПАО «Газпром», стратегическим партнером ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «НК «Роснефть». УГНТУ является участником Лиги вузов ПАО «Газпром нефть», участником Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, а также оператором федерального проекта по карбоновым полигонам, входит в состав Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты».

СОБЫТИЯ


03.02.2026 Студенты-нефтяники прокачают свои компетенции на решениях «Группы Астра», «Р7» и «БПМСофт» 2
15.07.2024 Первая магистратура по GenAI получила аккредитацию Альянса ИИ 1
21.12.2023 В Уфимском нефтяном университете робот будет обучать студентов 2
24.03.2023 «Сбер» представил платформу для высшего и постдипломного образования «Академию Edutoria» 1
22.12.2022 EKF вступила в ESG-консорциум НИУ «МЭИ» 1
22.12.2021 Уфимский государственный нефтяной технический университет переходит на AlterOS и AlterOffice 2
29.10.2020 700 преподавателей и 10 тысяч студентов в России получат цифровые компетенции в 2020 году 1
22.04.2014 МТС запустила собственную сеть LTE в Башкирии 1
10.04.2013 Юрий Крюков назначен замруководителя Агентства по информационным технологиям Башкортостана 1
09.04.2013 Сурков обсудил с руководством Honeywell проекты по модернизации промышленных производств совместно с российскими партнёрами 1
28.09.2011 «Юниклауд Лабс» получила статус резидента «Сколково» 1
17.06.2008 «АйТи» открыла первый региональный ресурсный центр 1
27.03.2008 Объявлен новый список самых мощных компьютеров СНГ 1
07.03.2007 МТТ предоставит дальнюю связь будущим нефтяникам 3
29.03.2006 УГТНУ автоматизировал работу бухгалтерии 2

Публикаций - 15, упоминаний - 21

УГНТУ и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1440 2
Yandex - Яндекс 8565 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14525 1
Intel Corporation 12571 1
IBM - International Business Machines Corp 9564 1
HP Inc. 5767 1
9095 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 162 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4581 1
Honeywell 294 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Promobot - Промобот 153 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 67 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 3
Dubai Mall - Дубай Молл 51 1
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 1
Газпром ПАО 1424 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 504 1
Роснефть НК - нефтяная компания 531 1
Газпром нефть 678 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3276 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 74 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1728 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9432 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17179 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17163 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5971 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13383 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2051 1
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 505 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1415 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8142 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 199 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3362 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 165 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
Linux OS 10996 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 280 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
ALMI AlterOS 104 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 168 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 65 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 13 1
1С:Свод отчетов 19 1
Microsoft Hosted Exchange - FrontBridge 19 1
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 1
Fetzer Christof - Фетцер Кристоф 2 1
Мишустин Михаил 750 1
Яппаров Тагир 105 1
Попов Денис 15 1
Сурков Владислав 73 1
Бухановский Александр 16 1
Кивокурцев Олег 95 1
Журавлева Наталья 5 1
Торшин Дмитрий 9 1
Кучеров Дмитрий 13 1
Хамитов Рустэм 9 1
Тарасова Юлия 5 1
Крюков Юрий 1 1
Дементьев Илья 9 1
Замолодчиков Владимир 3 1
Кондратьева Ольга 2 1
Аннаков Байрам 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 8
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1248 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1371 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 80 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 59 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1833 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1455 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2986 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2139 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1609 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1708 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Туймазинский район - Туймазы 24 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 8
Образование в России 2564 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6376 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1364 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Льготы - Льготные кредиты 154 1
Льготы - Льготный тариф 35 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 282 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 269 1
БГПУ им. М. Акмуллы - Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы 5 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 530 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1292 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 608 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 428 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 108 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 109 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 101 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 64 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 88 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
БашГАУ - БГАУ - Башкирский государственный аграрный университет 4 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 12 1
TUD - Dresden University of Technology - Technische Universität Dresden - Дрезденский технический университет 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
