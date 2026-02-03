УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет

Получите все материалы CNews по ключевому слову

Уфимский государственный нефтяной технический университет — один из ведущих технических университетов России. Университет имеет статус регионального опорного вуза России, является опорным вузом ПАО «Газпром», стратегическим партнером ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «НК «Роснефть». УГНТУ является участником Лиги вузов ПАО «Газпром нефть», участником Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, а также оператором федерального проекта по карбоновым полигонам, входит в состав Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты».