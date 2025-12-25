Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188132
ИКТ 14558
Организации 11290
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26519
Персоны 81295
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Попов Денис


СОБЫТИЯ


25.12.2025 В «Аэрофлоте» после дерзкой хакерской атаки полетели головы. Уволен главный ИТ-шник 1
02.07.2025 «МегаФон» запустил 4G-интернет на курорте «Губаха» 1
04.06.2025 «Бастион» и Аэрофлот будут сотрудничать в сфере кибербезопасности 1
31.01.2025 «СберТех» помог «АФЛТ-Системс» разработать систему обработки данных авиакомпаний 1
11.06.2024 Дроны для поездов, планшеты для пилотов — как развивается импортозамещение на транспорте? 1
14.12.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» пройдет 14 марта 2019 года 1
25.04.2018 ЕВРАЗ модернизирует ЦОД на базе решений HPE 1
23.10.2015 Состоялось крупнейшее в истории внедрение «1С:ERP» 1
15.01.2013 Как ИКТ помогают ритейлерам в конкурентной борьбе? Круглый стол CNews 1
14.12.2012 ИТ в ритейле: Как выжить на самом быстрорастущем рынке 1
28.09.2011 «Юниклауд Лабс» получила статус резидента «Сколково» 1
30.03.2011 Профсоюзный конфликт в Cisco: в бой вступила «тяжелая артиллерия» 1
15.07.2009 IMT-2009: онтология красоты и красота онтологий 1
15.02.2008 «Вэб плас» променял бизнес-абонентов на домовую сеть 1
10.08.2007 Питер: вневедомственная охрана вооружилась ГЛОНАСС 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Попов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Аэрофлот - АФЛТ-Системс 16 3
Уютерра - ПланетаСтрой 26 2
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 2
SAP SE 5440 2
МегаФон 9956 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 55 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
Питерская группа связистов 437 1
ВЭБПлас 38 1
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
Broadcom - VMware 2497 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
АйТи 1440 1
9034 1
Diasoft - Диасофт 1036 1
Ростелеком 10345 1
Cisco Systems 5224 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 530 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 651 1
ИКС 398 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 3
Новард УК - Novard 73 2
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 17 2
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 2
ЦентрОбувь ТД 28 2
Алеф Меховая компания 7 2
Почта России ПАО 2253 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2710 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 2
Спортмастер - Sportmaster 194 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 2
Zenden Group - Дом одежды 65 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
Донстрой - Дон-Строй Инвест 34 1
Евроазиатский инвестиционный Банк 1 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 20 1
Мособлгаз ГУП МО 22 1
РЕСО-Гарантия СК 49 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
ЕВРАЗ - ЕвразТехника 7 1
Белый Ветер 362 1
ЕВРАЗ - ДМЗ имени Петровского - Днепровский металлургический завод - Днепропетровский металлургический завод имени Петровского 1 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1498 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Миэль ГК 38 1
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 11 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Ак Барс Банк 274 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 149 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 189 1
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 2
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 20 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6297 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12902 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31848 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 3
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 209 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1154 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6697 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1112 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2864 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 400 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Бронирование - Booking 816 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 406 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 684 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 263 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3306 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 226 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 952 1
MetroCluster - Метрокластер - Метрокластеризация 12 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 1
Sabre IX - Sabre Intelligence Exchange 4 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 349 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 1
Broadcom - VMware vSphere Storage Appliance - VMware vSphere Metro Storage Cluster - vSphere Storage Policy-Based Management 13 1
Microsoft Hosted Exchange - FrontBridge 19 1
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 26 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Dataspace 7 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform 43 1
Intel x86 - архитектура процессора 1986 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
HPE 3PAR 103 1
1С:ERP Управление предприятием 719 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 1
Diasoft Flextera 57 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2886 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 278 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
HPE ProLiant 399 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 950 1
Горбунов Вадим 12 2
Левиков Антон 69 2
Сафронов Юрий 68 2
Зайцев Николай 32 2
Межов Игорь 16 2
Адмиральский Сергей 39 2
Алехин Александр 6 2
Коротков Сергей 7 2
Якушев Сергей 20 2
Потапенко Дмитрий 18 2
Мальцев Тимур 8 2
Гринкевич Сергей 8 2
Павлык Алексей 4 2
Горбунов Юрий 2 2
Косенко Тимур 2 2
Белкин Денис 3 2
Чернявский Илья 3 2
Садовенко Илья 65 2
Кузнецов Андрей 92 2
Кусков Денис 221 1
Черкашин Александр 8 1
Глазунов Александр 1 1
Варов Константин 24 1
Черников Михаил 7 1
Цуканов Дмитрий 1 1
Моисеев Дмитрий 13 1
Кузьмин Дмитрий 7 1
Акимов Евгений 39 1
Серова Елена 320 1
Яшкин Вячеслав 6 1
Зиатдинов Денис 1 1
Варназов Лев 10 1
Ильин Александр 17 1
Губин Александр 3 1
Северов Дмитрий 41 1
Хабаров Андрей 9 1
Гарипов Айдар 9 1
Грызлов Борис 32 1
Торшин Дмитрий 9 1
Русских Тимофей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 157404 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45852 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 4
Казахстан - Республика 5811 2
Канада 4986 2
Италия - Итальянская Республика 4431 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1238 2
Европа 24652 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 149 1
Россия - Северный Урал 9 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14510 1
Украина 7800 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 390 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2676 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3232 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 687 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18271 1
Индия - Bharat 5710 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2918 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3191 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5875 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Философия - Philosophy 502 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
Профсоюз - Профессиональный союз 277 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1160 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2320 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11416 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 4
IDC - International Data Corporation 4943 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
TUD - Dresden University of Technology - Technische Universität Dresden - Дрезденский технический университет 7 1
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 14 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1095 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410621, в очереди разбора - 730936.
Создано именных указателей - 188132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще