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Индексная книга (каталог) CNews*
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Серова Елена

СОБЫТИЯ


02.10.2026 «Первый Бит» завершил проект по автоматизации управленческого и финансового учета для «ДВ Невада» 1
06.02.2025 ГК Baek внедрила единую систему документооборота 1
16.01.2023 В «Билайне» назначен вице-президент по операциям 2
09.11.2018 В «Сбербанке онлайн» на Android появилась возможность звонить через интернет 1
07.04.2015 У клиентов «Сбербанка» по всей России появилась возможность использовать электронную подпись 1
05.09.2014 Клиенты «Сбербанка» получили возможность оформлять документы по вкладным операциям в электронном виде 1
26.02.2014 Конференция «Банковское оборудование 2014» 1
18.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
10.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в Ритейле 2014» 1
27.01.2014 Конференция CNews «ИКТ в Ритейле 2014» 1
24.01.2014 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в Ритейле 2014» 1
16.01.2014 Конференция CNews «BPM: Современные тенденции в управлении» 1
11.12.2013 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в Ритейле 2014» 1
03.12.2013 Конференция CNews "BPM: Современные тенденции в управлении" 1
22.11.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
05.11.2013 Конференция CNews. «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
07.10.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
27.09.2013 Круглый стол ИКТ в ТЭК: Участвуют замминистра Минэнерго, Газпромнефть, Башнефть 1
19.09.2013 Замминистра энергетики выступит на круглом столе CNews об ИТ в ТЭК 1
04.09.2013 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2013» 1
23.08.2013 Конференция CNews «Банковская информатизация 2013» 1
06.08.2013 Конференция CNews: «ИТ-инфраструктура: курс на повышение эффективности» 1
24.07.2013 Конференция CNews «Виртуализация: опыт и тренды» 1
08.07.2013 Конференция CNews «Банковская информатизация 2013» 1
03.07.2013 Конференция CNews: «ИТ-инфраструктура: курс на повышение эффективности» 1
30.05.2013 Круглый стол CNews: «Умный город 2013: задачи-решения-результаты» 1
20.05.2013 Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1
15.05.2013 Круглый стол CNews: «Умный город 2013: задачи-решения-результаты» 1
19.04.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: новые задачи» 1
18.04.2013 Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1
15.04.2013 ИКТ в здравоохранении: Справится ли Россия? 1
01.04.2013 ИКТ в здравоохранении: Справится ли Россия? 1
25.03.2013 ИТ в страховании: Как снизить издержки при переходе на МСФО 1
21.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
15.03.2013 Конференция CNews: «Облачные технологии: в ожидании роста» 1
07.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
21.02.2013 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг: от разработки до поддержки» 1
18.02.2013 Круглый стол CNews: Как с помощью ИТ построить телеком-оператора будущего 1
05.02.2013 Конференция CNews: «Облачные технологии: в ожидании роста» 1
01.02.2013 Конференция CNews: Что ждет финансовый сектор от ИТ? 1

Публикаций - 321, упоминаний - 322

Серова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9564 35
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 542 22
IBM - International Business Machines Corp 9718 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16127 18
МегаФон 10936 15
Microsoft Corporation 25867 15
Software AG & IDS Scheer 209 13
Diasoft - Диасофт 1180 13
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 10
SAP SE 5630 9
Oracle Corporation 7110 9
Docsvision - ДоксВижн 1062 9
BI Telecom - БиАй Телеком 29 8
Ростелеком 11037 8
Dell EMC 5204 8
Softline - Софтлайн 3800 8
9702 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 8
Крок - Croc 1971 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 8
1С-Рарус 988 8
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 7
Открытые технологии 731 7
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 7
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 7
HP Inc. 5907 7
ФОРС - Центр разработки 710 7
Терн ГК - Tern Group 82 6
IBA Group - ИБА Групп 57 6
Huawei 4718 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2404 6
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 743 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 567 6
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Совзонд - Sovzond 123 5
Альфа-Банк 1992 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9050 31
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 26
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 25
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2998 18
ГПБ - Газпромбанк 1291 16
ВТБ - ВТБ24 671 16
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 16
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 15
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 14
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 14
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 641 12
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 330 11
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 10
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 10
Связной Банк 113 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 438 9
Связной ГК 1401 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 9
РусГидро ПАО - ГидроОГК 388 9
Абсолют Банк 251 9
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 8
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 8
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 8
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 735 8
Миэль ГК 38 7
Почта России ПАО 2392 7
Лента - Утконос 180 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 7
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 7
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 7
Россети Ленэнерго 1699 6
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5468 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2091 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1307 22
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 168 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5764 18
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13874 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6685 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 11
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 10
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3726 10
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 10
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1449 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1005 8
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 177 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2347 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1199 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2142 7
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 6
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 413 6
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 6
ВАС РФ - Управление информатизации и связи 25 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4018 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 809 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2897 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3463 6
Федеральное казначейство России 1956 6
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 6
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5823 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 770 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 7
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 6
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 4
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13809 296
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54741 203
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18345 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36744 63
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24726 63
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7317 48
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12443 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13103 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35817 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26356 33
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5735 29
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14107 28
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2833 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23178 27
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8387 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6325 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26848 25
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3600 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10844 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33912 20
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9427 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7871 17
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа - SOI - Service-Oriented Infrastructure - SOBA - Service Oriented Business Architecture - Сервис-ориентированная бизнес-архитектура 712 16
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1082 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4936 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8778 16
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1447 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5910 15
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1866 15
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7839 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13014 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8767 13
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1170 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1399 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10044 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4555 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3196 10
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2110 10
ВКС - Российские (отечественные) системы видеоконференцсвязи 76 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9685 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6390 17
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 651 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 13
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 633 6
Связной-Клуб - Программа лояльности 25 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5273 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 4
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 4
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 3
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1112 3
Linux OS 11653 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 560 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 484 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Intersoft Lab - Референт 157 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 237 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 2
Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 29 2
Haulmont - Тезис СЭД 99 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 253 2
Apple iPad 4023 2
Microsoft Windows 17008 2
HTC Desire - серия смартфонов 153 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 536 2
Microsoft Office 2007 266 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 230 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 29 1
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 40 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 24 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Ростех - Швабе - Светлый город 12 1
Астерос Бизнес Контакт 29 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 317 1
Попова Мария 141 42
Сапельников Сергей 109 23
Фомичев Андрей 75 17
Симаков Олег 113 16
Казак Максим 162 16
Митрейкин Александр 20 15
Аншина Марина 79 12
Назипов Дмитрий 86 12
Коробова Анна 25 11
Новицкий Сергей 25 10
Шевченко Владимир 153 10
Лебедев Георгий 57 10
Потапов Сергей 30 9
Юсупов Ренат 125 8
Легезо Денис 40 8
Стятюгин Роман 45 8
Аниканов Вадим 21 8
Кадощук Игорь 19 8
Ермолаев Артем 379 8
Ухлинов Леонид 61 7
Широких Алексей 72 7
Ткачёв Роман 27 7
Переверзев Михаил 19 7
Вожегова Мария 28 7
Столбов Андрей 22 7
Вексин Алексей 13 7
Сенаторов Михаил 42 7
Васильев Сергей 73 7
Попов Алексей 339 7
Кесельбренер Леонид 52 6
Соловьев Игорь 53 6
Макаров Станислав 118 6
Герман Андрей 24 6
Артюхов Александр 19 6
Кукшев Вячеслав 13 6
Хургес Михаил 13 6
Брагинский Матвей 9 6
Сиваков Юрий 9 6
Лысенко Эдуард 319 6
Массух Илья 239 6
Россия - РФ - Российская федерация 168337 288
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48049 92
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14860 47
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3507 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8685 20
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 989 14
Россия - ЦФО - Ярославская область 988 13
Европа 25026 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55069 9
Россия - ПФО - Самарская область 1617 9
Россия - ПФО - Ульяновская область 686 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19760 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1429 8
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 573 8
Беларусь - Белоруссия 6354 7
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 7
Европа Восточная 3140 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1533 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3385 6
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 810 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2335 5
Россия - ПФО - Пензенская область 649 5
Франция - Французская Республика 8201 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2333 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 834 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 693 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 665 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 274 4
Азия - Азиатский регион 5955 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 815 3
Россия - УФО - Свердловская область 2004 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3375 3
Германия - Федеративная Республика 13296 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2902 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 648 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 778 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 664 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 941 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 564 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6678 142
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54067 101
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58409 97
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16340 64
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3627 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27650 51
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11486 42
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1503 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 6613 32
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6234 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18388 30
Металлы - Золото - Gold 1261 30
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10538 26
Энергетика - Energy - Energetically 5956 25
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5845 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22011 23
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2518 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34281 21
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8572 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12433 18
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2800 18
Оптимизация затрат - Cost optimization 987 16
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2782 13
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 13
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3135 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5824 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7586 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7943 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8975 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6810 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3160 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10985 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8909 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5051 7
Экономический эффект 1401 7
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 857 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4821 6
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 6
Доходность - ставка доходности - Rate of return 758 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4608 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11594 203
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
Россия К - телеканал 30 4
Будущее России. Национальные проекты 22 2
Мобильные системы 118 1
CNews TV 747 1
Открытые системы ИД 176 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8675 312
Gartner - Гартнер 3673 21
IDC - International Data Corporation 4999 12
Forrester Research 837 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4070 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Gartner - Burton Group 17 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
CNews Инновация года - награда 157 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 13
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 56 10
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 283 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 6
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 4
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 4
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
МГУ - Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова 5 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1743 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 273 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1536 2
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 26 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 47 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 17 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1259 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 159 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 289 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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