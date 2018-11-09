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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Серова Елена


09.11.2018 В «Сбербанке онлайн» на Android появилась возможность звонить через интернет 1
07.04.2015 У клиентов «Сбербанка» по всей России появилась возможность использовать электронную подпись 1
05.09.2014 Клиенты «Сбербанка» получили возможность оформлять документы по вкладным операциям в электронном виде 1
26.02.2014 Конференция «Банковское оборудование 2014» 1
18.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
10.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в Ритейле 2014» 1
27.01.2014 Конференция CNews «ИКТ в Ритейле 2014» 1
24.01.2014 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в Ритейле 2014» 1
16.01.2014 Конференция CNews «BPM: Современные тенденции в управлении» 1
11.12.2013 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в Ритейле 2014» 1
03.12.2013 Конференция CNews "BPM: Современные тенденции в управлении" 1
22.11.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
05.11.2013 Конференция CNews. «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
07.10.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
27.09.2013 Круглый стол ИКТ в ТЭК: Участвуют замминистра Минэнерго, Газпромнефть, Башнефть 1
19.09.2013 Замминистра энергетики выступит на круглом столе CNews об ИТ в ТЭК 1
04.09.2013 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2013» 1
23.08.2013 Конференция CNews «Банковская информатизация 2013» 1
06.08.2013 Конференция CNews: «ИТ-инфраструктура: курс на повышение эффективности» 1
24.07.2013 Конференция CNews «Виртуализация: опыт и тренды» 1
08.07.2013 Конференция CNews «Банковская информатизация 2013» 1
03.07.2013 Конференция CNews: «ИТ-инфраструктура: курс на повышение эффективности» 1
30.05.2013 Круглый стол CNews: «Умный город 2013: задачи-решения-результаты» 1
20.05.2013 Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1
15.05.2013 Круглый стол CNews: «Умный город 2013: задачи-решения-результаты» 1
19.04.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: новые задачи» 1
18.04.2013 Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1
15.04.2013 ИКТ в здравоохранении: Справится ли Россия? 1
01.04.2013 ИКТ в здравоохранении: Справится ли Россия? 1
25.03.2013 ИТ в страховании: Как снизить издержки при переходе на МСФО 1
21.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
15.03.2013 Конференция CNews: «Облачные технологии: в ожидании роста» 1
07.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
21.02.2013 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг: от разработки до поддержки» 1
18.02.2013 Круглый стол CNews: Как с помощью ИТ построить телеком-оператора будущего 1
05.02.2013 Конференция CNews: «Облачные технологии: в ожидании роста» 1
01.02.2013 Конференция CNews: Что ждет финансовый сектор от ИТ? 1
23.01.2013 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг: от разработки до поддержки» 1
18.01.2013 Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1
17.01.2013 Как BPM-системы повышают эффективность бизнеса. Конференция CNews 1

Публикаций - 299, упоминаний - 300

Серова Елена упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 25
Microsoft Corporation 11017 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 14
Software AG & IDS Scheer 109 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 7
SAP SE 3207 4
VideoMost - ВидеоМост 191 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Акадо Телеком - Комкор 606 3
ПМСофт 22 2
Verysell Проекты - Verysell Project 41 2
АйТи 749 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 1
BT Group - British Telecommunications 82 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Navteq 109 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
Ростелеком ЦентрТелеком 188 1
Navicon - Навикон 197 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
Verysell - Верисел 90 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 1
Газпромбанк - ГПБ 692 15
ТНК-ВР Холдинг 148 11
ВТБ - Транскредитбанк 74 6
Открытие ФК 538 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 2
Сбербанк Московский банк 68 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 1
SADT - Structured Analysis and Design Technique - методология структурного анализа 2 1
HTC Desire - серия смартфонов 101 2
Google Android 10750 1
Apple iOS 5741 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 1
Макаров Станислав 111 3
Быстров Константин 19 3
Нечаев Иван 57 2
Храмцовская Наталья 38 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 196
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 39
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 5
Восточная Европа 1669 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 4
Беларусь - Белоруссия 2081 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 1
Европа 3730 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 10
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
CNews Analytics 1988 64
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756032, в очереди разбора - 659722.
Создано именных указателей - 46354.
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