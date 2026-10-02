Индексная книга (каталог) CNews*
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Серова Елена
СОБЫТИЯ
Публикаций - 321, упоминаний - 322
Серова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Попова Мария 141 42
|Сапельников Сергей 109 23
|Фомичев Андрей 75 17
|Симаков Олег 113 16
|Казак Максим 162 16
|Митрейкин Александр 20 15
|Аншина Марина 79 12
|Назипов Дмитрий 86 12
|Коробова Анна 25 11
|Новицкий Сергей 25 10
|Шевченко Владимир 153 10
|Лебедев Георгий 57 10
|Потапов Сергей 30 9
|Юсупов Ренат 125 8
|Легезо Денис 40 8
|Стятюгин Роман 45 8
|Аниканов Вадим 21 8
|Кадощук Игорь 19 8
|Ермолаев Артем 379 8
|Ухлинов Леонид 61 7
|Широких Алексей 72 7
|Ткачёв Роман 27 7
|Переверзев Михаил 19 7
|Вожегова Мария 28 7
|Столбов Андрей 22 7
|Вексин Алексей 13 7
|Сенаторов Михаил 42 7
|Васильев Сергей 73 7
|Попов Алексей 339 7
|Кесельбренер Леонид 52 6
|Соловьев Игорь 53 6
|Макаров Станислав 118 6
|Герман Андрей 24 6
|Артюхов Александр 19 6
|Кукшев Вячеслав 13 6
|Хургес Михаил 13 6
|Брагинский Матвей 9 6
|Сиваков Юрий 9 6
|Лысенко Эдуард 319 6
|Массух Илья 239 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
Создано именных указателей - 202273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476642, в очереди разбора - 723983.
Создано именных указателей - 202273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.