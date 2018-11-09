Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Серова Елена
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Публикаций - 299, упоминаний - 300
Серова Елена упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|HTC Desire - серия смартфонов 101 2
|Google Android 10750 1
|Apple iOS 5741 1
|Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
|HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 1
|Макаров Станислав 111 3
|Быстров Константин 19 3
|Нечаев Иван 57 2
|Храмцовская Наталья 38 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756032, в очереди разбора - 659722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756032, в очереди разбора - 659722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru