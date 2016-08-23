Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
ДОНМ Москва
Департамент образования и науки города Москвы
Публикаций - 68, упоминаний - 82
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 196 1
|Единая Россия - Политическая партия 218 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
|ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
|Казак Максим 159 4
|Чучелов Андрей 44 3
|Соловьев Игорь 45 3
|Шмулевич Марк 88 3
|Сапельников Сергей 104 3
|Симаков Олег 107 3
|Ухлинов Леонид 58 3
|Ермолаев Артем 343 3
|Митрейкин Александр 18 3
|Яблонский Владимир 12 3
|Казарин Станислав 111 3
|Попов Алексей 329 3
|Брагинский Матвей 6 3
|Бушуев Алексей 9 3
|Серова Елена 317 3
|Болсуновский Михаил 11 2
|Калинин Денис 69 2
|Васин Василий 33 1
|Тихомиров Леонид 10 1
|Юсупов Ренат 112 1
|Волошин Дмитрий 18 1
|Другалев Станислав 10 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Гуральников Сергей 162 1
|Герасимов Михаил 1 1
|Лужков Юрий 109 1
|Ростокин Валерий 25 1
|Менделеев Сергей 1 1
|Лончаков Юрий 23 1
|Рубанов Александр 17 1
|Акатов Роман 15 1
|Жуков Виктор 9 1
|Орлов Степан 8 1
|Вартанов Юрий 7 1
|Гаврилов Александр 6 1
|Мужиков Николай 5 1
|Лашин Ренат 27 1
|Генс Георгий 72 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Федоров Александр 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru