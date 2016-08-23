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Правительство Москвы
ДОНМ Москва
Департамент образования и науки города Москвы



23.08.2016 «Анкомп» установил ИБП Powercom ONL-M мощностью 80 кВА в «ТемоЦентре» Департамента образования города Москвы
18.04.2014 На автоматизацию учреждений Департамента образования Москвы потратят i990,6 млн
25.11.2010 IBS DataFort займётся обслуживанием АИС «Профессиональное образование» Департамента образования Москвы
15.07.2008 Департамент образования Москвы приобретет учебное оборудование
10.07.2008 Департамент образования Москвы закупает оргтехнику
25.04.2008 Департамент образования Москвы нуждается в обслуживании ВТ
14.02.2008 Департамент образования Москвы ищет ИТ-подрядчика
24.01.2008 «Лаборатория Касперского» встала на защиту Департамента образования Москвы

Публикаций - 68, упоминаний - 82

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 5
Совзонд - Sovzond 111 4
Software AG & IDS Scheer 196 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 410 3
Yandex - Яндекс 4577 3
Apple Inc - Эппл Рус 10118 3
VK - Mail.ru Group 2812 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 3
Powercom - Пауэрком 57 2
NVision Group - Энвижн Груп 628 2
Spirit DSP - Спирит Корп 413 2
ВымпелКом - Билайн - IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 214 2
VideoMost - ВидеоМост 200 2
5030 2
Abbyy 1058 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 2
Microsoft Corporation 21009 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 470 2
Код Безопасности 389 2
Huawei 2996 2
Samsung Electronics 8946 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1329 2
Nokia Corporation 5235 2
Softline - Софтлайн 1765 2
SAP SE 4377 2
Polymedia - Полимедиа 92 2
Gemalto 175 1
Transas - Транзас ГК 132 1
Addreality 38 1
ИскраУралТел - Iskratel 80 1
STMicroelectronics 274 1
ГКС - Группа компаний Систематика 274 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 146 1
Гранит-Центр НПП 47 1
Астерос - Asteros 583 1
Ситроникс - Sitronics 837 1
ITG - INLINE Technologies Group 131 1
re:Store 117 2
Спортмастер 132 2
Мегаполис ТК 102 2
Nike 152 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
Газпром ПАО 751 1
ИТЭЛМА НПП 19 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 17 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 71 1
ТелеМед - Школа здоровья 7 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 27 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 7
Правительство Москвы 817 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1140 7
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 360 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 4
Федеральное казначейство России 867 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1140 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 112 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 3
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 30 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 223 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 101 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1172 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 2
Правительство и губернатор Ярославской области 27 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 928 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 64 1
Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 77 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию Санкт-Петербурга 4 1
Счётная палата РФ 556 1
Мосгортранс ГУП 84 1
Мосгордума - Московская городская Дума 104 1
МКС - Международная космическая станция 1383 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1852 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 1
Правительство РФ 2657 1
Верховный суд Российской Федерации 289 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 196 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4056 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 253 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 2
ИТ-аутсорсинг 844 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 271 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 1
3D печать 272 1
Безопасный город 390 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 707 1
МФУ - Многофункциональное устройство 771 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 636 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2147 1
НИР - Научно-исследовательская работа 173 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 544 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 609 1
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Kaspersky Open Space Security 36 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 25 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 78 1
Apple iPad 3542 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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