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Правительство Москвы ДОНМ Москва Департамент образования и науки города Москвы
СОБЫТИЯ
|23.08.2016
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«Анкомп» установил ИБП Powercom ONL-M мощностью 80 кВА в «ТемоЦентре» Департамента образования города Москвы
Московский центр технологической модернизации образования («ТемоЦентр») – специализированная организация Департамента образования города Москвы, ориентированная на внедрение современных технологических решений в сфере образования. В числе задач «ТемоЦентра» – внедрение электронных учебных материал
|07.05.2014
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НПЦ «1С» автоматизирует учреждения Департамента образования Москвы за 990,5 млн руб.
Департамент информационных технологий города Москвы подвел итоги открытого конкурса на выполнение работ по автоматизации финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Москвы, средствами УАОСОФД (универсальной автоматизированной облачной системы обеспечения финансовой деятельности организаций и учреждений бюджетной сферы Москвы). С
|18.04.2014
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На автоматизацию учреждений Департамента образования Москвы потратят i990,6 млн
ата и Кадры». Как поясняется в документах закупки, работы по автоматизации процессов ФХД учреждений Департамента образования Москвы проводятся в целях стандартизации и централизации учетной дея
|04.08.2011
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Директор ИАЦ Департамента образования Москвы Владимир Яблонский назначен директором направления Агентства стратегических инициатив
Владимир Яблонский, с 1993 г. возглавлявший Информационно-аналитический центр (ИАЦ) Департамента образования Москвы, перешел на работу в
|25.11.2010
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IBS DataFort займётся обслуживанием АИС «Профессиональное образование» Департамента образования Москвы
по сервисному обслуживанию автоматизированной информационной системы «Профессиональное образование» Департамента образования Москвы. Право выполнять проект компания получила по итогам открытого
|11.09.2008
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Департамент науки Москвы объявил конкурс по выбору ИТ-подрядчика
тизированной системы экспертного оценивания» для подготовки персонала Департамента Москвы по конкурентной политике и других заинтересованных структурных подразделений правительства Москвы. 10 октября Департамент науки Москвы планирует прекратить прием заявок на участие в торгах. Приступить к рассмотрению конкурсных предложений собирается 17 числа, а подвести итоги - не позже 24 октября. Под
|30.07.2008
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Департамент образования Москвы выбирает ИТ-поставщика
Центральное окружное управление образования (ЦОУО) департамента образования Москвы объявило о проведении открытого конкурса № 11-0106779-0
|15.07.2008
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Департамент образования Москвы приобретет учебное оборудование
риборы», программное обеспечение для модуля «Измерительные приборы», цифровую систему ввода/обработки данных и снятия результатов экспериментов на стенде, АРМ преподавателя и многое другое. 6 августа Департамент образования Москвы завершит прием заявок на участие в аукционе. Провести торги планирует не позже 13 числа. Подробную аукционную информацию приводит в документации, электронная верс
|10.07.2008
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Департамент образования Москвы закупает оргтехнику
торги в форме открытого аукциона № 32-0104511-08, в котором разыгрывает право на поставку оргтехники для оснащения ресурсных центров в рамках реализации соглашения с ЮНЕСКО в соответствии с приказом Департамента образования Москвы от 2 апреля 2008 г. №140 за счет средств, выделенных согласно постановлению правительства Москвы от 25 декабря 2007 г. №1164 на организацию работы по внедрению п
|07.07.2008
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Департамент науки Москвы заказывает НИОКР по разработке единого реестра пациентов
влены: цена контракта; сроки поставки товара, выполнения работ; объемы предоставления гарантии качества товаров, работ; качество выполняемых работ и квалификация участника. Объявить результаты торгов Департамент науки Москвы намерен не позже 20 августа. Подробную конкурсную информацию, включая документацию и проект госконтракта, предоставляет на официальном сайте Тендерного комитета Москвы.
|12.05.2008
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Департамент образования Москвы нуждается в сопровождении ИС
бедителям торгов будет необходимо предоставить услуги по обслуживанию ПО «Эпсилон» в Централизованной бухгалтерии №3 (лот №1; цена - 1000000 pуб.) и образовательных учреждениях (лот №2; 7000000 pуб.) Восточного окружного управления образования Департамента образования Москвы; ПО «Аверс» в Централизованной бухгалтерии №7 (лот №3; 8000000 pуб.) и образовательных учреждениях (лот №4; 3000000 p
|25.04.2008
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Департамент образования Москвы нуждается в обслуживании ВТ
департамента образования Москвы в 2008 г. Разыгрывается три лота. Так, лот №1 подразумевает обслуживание и ремонт программно-технического комплекса в образовательных учреждениях городского подчинения Департамента образования города Москвы. Работы оцениваются в 27 410 000 pуб. Лот №2 связан с обслуживанием и ремонтом программно-технического комплекса на базе платформы Apple Центра образовани
|24.04.2008
|Департаменту образования г. Москвы требуется обслуживание ВТ
|14.02.2008
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Департамент образования Москвы ищет ИТ-подрядчика
ра, выполнения работ, оказания услуг; Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; Функциональные или качественные характеристики товара, качество работ, услуг. Конкурсную документацию Департамент образования Москвы предоставляет участникам размещения заказа по рабочим дням с 10 до 17 часов, Мск, по 14 марта. На 14 число также намечает вскрытие конвертов с заявками, их рассмо
|24.01.2008
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«Лаборатория Касперского» встала на защиту Департамента образования Москвы
правления и возможность удаленного администрирования всех узлов корпоративной системы. «Специалисты Департамента образования города Москвы провели расширенное исследование и тестирование продук
|03.07.2006
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Департамент образования Москвы закупил ПО на 600 тыс. рублей
ере дистрибуции программного обеспечения, обучения и консалтинга, объявляет о заключении договора с Департаментом образования г. Москвы на поставку специализированного программного обеспечения.
|14.09.1999
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Diamond Communications получает лицензию Комитета образования Правительства Москвы
Лицензия, выданная Комитетом образования Правительства Москвы (серия СЛОД Рег.э004160 Код-Н. ) закрепляет за Центром Сетевых Технологий Diamond Communications право на осуществление образовательной деятельности п
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Яблонский Владимир 14 9
|Ермолаев Артем 379 8
|Казак Максим 162 8
|Серова Елена 320 7
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Собянин Сергей 538 5
|Митрейкин Александр 20 4
|Калина Исаак 9 4
|Чучелов Андрей 44 3
|Соловьев Игорь 53 3
|Шмулевич Марк 90 3
|Сапельников Сергей 109 3
|Коробова Анна 25 3
|Брагинский Матвей 9 3
|Кувшинов Сергей 3 3
|Булин-Соколова Елена 6 3
|Орлов Лев 4 3
|Сусоров Александр 3 3
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Симаков Олег 113 3
|Новикова Елена 105 3
|Попов Алексей 339 3
|Бушуев Алексей 9 3
|Белозеров Андрей 36 3
|Сафронов Сергей 16 3
|Казарин Станислав 175 3
|Ухлинов Леонид 61 3
|Шалманов Сергей 202 2
|Бастрыкин Сергей 11 2
|Болсуновский Михаил 13 2
|Жуков Виктор 11 2
|Гаврилов Александр 10 2
|Яшуков Александр 4 2
|Токарев Олег 9 2
|Огурцова Надежда 3 2
|Лебедева Марианна 2 2
|Ларионова Ольга 5 2
|Горохов Константин 6 2
|Maner Tarkan - Манер Таркан 12 2
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