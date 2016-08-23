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Правительство Москвы ДОНМ Москва Департамент образования и науки города Москвы

Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы

СОБЫТИЯ


23.08.2016 «Анкомп» установил ИБП Powercom ONL-M мощностью 80 кВА в «ТемоЦентре» Департамента образования города Москвы

Московский центр технологической модернизации образования («ТемоЦентр») – специализированная организация Департамента образования города Москвы, ориентированная на внедрение современных технологических решений в сфере образования. В числе задач «ТемоЦентра» – внедрение электронных учебных материал
07.05.2014 НПЦ «1С» автоматизирует учреждения Департамента образования Москвы за 990,5 млн руб.

Департамент информационных технологий города Москвы подвел итоги открытого конкурса на выполнение работ по автоматизации финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Москвы, средствами УАОСОФД (универсальной автоматизированной облачной системы обеспечения финансовой деятельности организаций и учреждений бюджетной сферы Москвы). С
18.04.2014 На автоматизацию учреждений Департамента образования Москвы потратят i990,6 млн

ата и Кадры». Как поясняется в документах закупки, работы по автоматизации процессов ФХД учреждений Департамента образования Москвы проводятся в целях стандартизации и централизации учетной дея
04.08.2011 Директор ИАЦ Департамента образования Москвы Владимир Яблонский назначен директором направления Агентства стратегических инициатив

Владимир Яблонский, с 1993 г. возглавлявший Информационно-аналитический центр (ИАЦ) Департамента образования Москвы, перешел на работу в

25.11.2010 IBS DataFort займётся обслуживанием АИС «Профессиональное образование» Департамента образования Москвы

по сервисному обслуживанию автоматизированной информационной системы «Профессиональное образование» Департамента образования Москвы. Право выполнять проект компания получила по итогам открытого
11.09.2008 Департамент науки Москвы объявил конкурс по выбору ИТ-подрядчика

тизированной системы экспертного оценивания» для подготовки персонала Департамента Москвы по конкурентной политике и других заинтересованных структурных подразделений правительства Москвы. 10 октября Департамент науки Москвы планирует прекратить прием заявок на участие в торгах. Приступить к рассмотрению конкурсных предложений собирается 17 числа, а подвести итоги - не позже 24 октября. Под
30.07.2008 Департамент образования Москвы выбирает ИТ-поставщика

Центральное окружное управление образования (ЦОУО) департамента образования Москвы объявило о проведении открытого конкурса № 11-0106779-0
15.07.2008 Департамент образования Москвы приобретет учебное оборудование

риборы», программное обеспечение для модуля «Измерительные приборы», цифровую систему ввода/обработки данных и снятия результатов экспериментов на стенде, АРМ преподавателя и многое другое. 6 августа Департамент образования Москвы завершит прием заявок на участие в аукционе. Провести торги планирует не позже 13 числа. Подробную аукционную информацию приводит в документации, электронная верс
10.07.2008 Департамент образования Москвы закупает оргтехнику

торги в форме открытого аукциона № 32-0104511-08, в котором разыгрывает право на поставку оргтехники для оснащения ресурсных центров в рамках реализации соглашения с ЮНЕСКО в соответствии с приказом Департамента образования Москвы от 2 апреля 2008 г. №140 за счет средств, выделенных согласно постановлению правительства Москвы от 25 декабря 2007 г. №1164 на организацию работы по внедрению п
07.07.2008 Департамент науки Москвы заказывает НИОКР по разработке единого реестра пациентов

влены: цена контракта; сроки поставки товара, выполнения работ; объемы предоставления гарантии качества товаров, работ; качество выполняемых работ и квалификация участника. Объявить результаты торгов Департамент науки Москвы намерен не позже 20 августа. Подробную конкурсную информацию, включая документацию и проект госконтракта, предоставляет на официальном сайте Тендерного комитета Москвы.
12.05.2008 Департамент образования Москвы нуждается в сопровождении ИС

бедителям торгов будет необходимо предоставить услуги по обслуживанию ПО «Эпсилон» в Централизованной бухгалтерии №3 (лот №1; цена - 1000000 pуб.) и образовательных учреждениях (лот №2; 7000000 pуб.) Восточного окружного управления образования Департамента образования Москвы; ПО «Аверс» в Централизованной бухгалтерии №7 (лот №3; 8000000 pуб.) и образовательных учреждениях (лот №4; 3000000 p
25.04.2008 Департамент образования Москвы нуждается в обслуживании ВТ

департамента образования Москвы в 2008 г. Разыгрывается три лота. Так, лот №1 подразумевает обслуживание и ремонт программно-технического комплекса в образовательных учреждениях городского подчинения Департамента образования города Москвы. Работы оцениваются в 27 410 000 pуб. Лот №2 связан с обслуживанием и ремонтом программно-технического комплекса на базе платформы Apple Центра образовани
24.04.2008 Департаменту образования г. Москвы требуется обслуживание ВТ
14.02.2008 Департамент образования Москвы ищет ИТ-подрядчика

ра, выполнения работ, оказания услуг; Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; Функциональные или качественные характеристики товара, качество работ, услуг. Конкурсную документацию Департамент образования Москвы предоставляет участникам размещения заказа по рабочим дням с 10 до 17 часов, Мск, по 14 марта. На 14 число также намечает вскрытие конвертов с заявками, их рассмо
24.01.2008 «Лаборатория Касперского» встала на защиту Департамента образования Москвы

правления и возможность удаленного администрирования всех узлов корпоративной системы. «Специалисты Департамента образования города Москвы провели расширенное исследование и тестирование продук
03.07.2006 Департамент образования Москвы закупил ПО на 600 тыс. рублей

ере дистрибуции программного обеспечения, обучения и консалтинга, объявляет о заключении договора с Департаментом образования г. Москвы на поставку специализированного программного обеспечения.
14.09.1999 Diamond Communications получает лицензию Комитета образования Правительства Москвы

Лицензия, выданная Комитетом образования Правительства Москвы (серия СЛОД Рег.э004160 Код-Н. ) закрепляет за Центром Сетевых Технологий Diamond Communications право на осуществление образовательной деятельности п

Публикаций - 146, упоминаний - 208

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 11
Apple Inc 13156 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
9594 6
Гранит-Центр НПП 47 5
Software AG & IDS Scheer 209 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
Polymedia - Полимедиа 158 5
Совзонд - Sovzond 123 4
Samsung Electronics 11065 4
Ростелеком 10948 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Oracle Corporation 7074 4
ФОРС - Центр разработки 703 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 4
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Делайт 2000 - DeLight 42 3
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 3
Ростех - Сириус НПП концерн 30 3
РТА-Инжиниринг 20 3
Adder Technology 4 3
SAP SE 5601 3
Huawei 4677 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Softline - Софтлайн 3743 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 3
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 3
Юниксофт - Uniquesoft 23 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Почта России ПАО 2370 3
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 3
ТелеМед - Школа здоровья 8 2
Формоза Альтаир НПКЦ 14 2
МКСК - МосКапСтройКомплект 8 2
Инкомбанк 8 2
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Nike 195 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 1
Яндекс Музей 7 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 3 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Геометрия НПО 165 1
Резонанс НПП 407 1
Правительство Москвы - Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения 1 1
Vinci Agency 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ЦСКА ПБК - Профессиональный баскетбольный клуб 2 1
101Hotels.com 456 1
ГСПТС ГБУ - Государственная служба перемещения транспортных средств 7 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
ВДМЦ АКО - Всероссийский детский и молодежный центр аэрокосмического образования им. С. П. Королева Мемориального музея космонавтики 4 1
ВЭБ Лизинг 4 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 10 1
Восточно-Европейский инвестиционный банк 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Газпром ПАО 1493 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 41
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 17
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 4
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 4
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 4
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 4
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 4
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 12 3
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 3
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области - Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
4CIO 20 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
BESA - British Educational Suppliers Association - Британская ассоциация поставщиков учебного оборудования 1 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 1
Союз кинематографистов России 11 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Microsoft Windows 16882 9
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Linux OS 11533 6
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 5
Apple Mac mini - неттоп 207 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 5
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 4
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 2
МЦКО ГАОУ ДПО - МРКО - Московский регистр качества образования 2 2
Powercom ONL ИБП 5 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Microsoft Windows XP 2431 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Барс.Образование-Электронная школа 29 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
Правительство Москвы - АИС МРГП - Автоматизированная информационная система Мониторинг реализации Генерального плана развития города Москвы 2 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 1
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 1
Moodle LMS - система управления курсами 36 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Яблонский Владимир 14 9
Ермолаев Артем 379 8
Казак Максим 162 8
Серова Елена 320 7
Медведев Дмитрий 1665 6
Собянин Сергей 538 5
Митрейкин Александр 20 4
Калина Исаак 9 4
Чучелов Андрей 44 3
Соловьев Игорь 53 3
Шмулевич Марк 90 3
Сапельников Сергей 109 3
Коробова Анна 25 3
Брагинский Матвей 9 3
Кувшинов Сергей 3 3
Булин-Соколова Елена 6 3
Орлов Лев 4 3
Сусоров Александр 3 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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